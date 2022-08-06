Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
«Карающий меч правосудия» продовжує діяти: Я зранку в Директораті митниці Туреччини у справах наших українців. Тут же стоять росіянці та плачуть: - в Туреччині їм місця вже немає: відмови в наданні ВНП; - в Сарпі на кордоні Туреччина-Грузія Туреччина випустила, а ось Грузія… Грузини дочку тримали три години, щось там випитували. У росіянина вилучили смартфон там знайшли його фото у військовій формі. Через 5 хвилин видали постанову про відмову в’їзду в Грузію. Розвернули. - повернулися в Туреччину, будуть завантажувати авто на трейлер та везти до кордону з Грузією 1400 км. Далі не знаю… - самі вилітають додому літаком. «Канфетки - бараночки - Словно лебеди-саночки… Гимназистки румяные - От мороза чуть пьяные… Слышно песнь ямщика…»
Коли ось зі сходів Директорату опускається ще один красень в «кокошнику с бубенцами» і питає у товариша: «Так что, мне теперь минимум на 6 месяцев выезжать?»
P.S. А для нашої людини митниця всі питання вирішила швидко та без проблем…
Інвесторам для роздумів. В 40 км від Анталії впевнено працює гірськолижний комплекс Saklikent (висота, на якій розташована безкоштовна парковка та пункти прокату гірськолижного спорядження - 1800 м над рівнем моря. Висота верхньої станції витягів 2400 м над рівнем моря. Прокат лиж - від 250 лір - 500 гривень). Ski-pass на день 400 лір або 800 гривень. Одночасно турецька преса повідомляє про продовження пляжного сезона: «У районі Аланії в Анталії сонце показало себе, щільність пляжів не залишилася непоміченою. У той час, як у високих частинах району йшов сніг, городяни раділи сонцю на узбережжі. У місті, де температура повітря становить 17, а вода в морі 17,8, замість хмарної погоди, яка тримається кілька днів, світить сонце.» https://www.antalyahakkinda.com/alanyad ... yasadilar/
airmax78 написав:Та ПЦ, Акурт нашел, наконец-то, железобетонный аргумент даже не смотреть в сторону Турции.
И в чем, по-вашему, состоит этот мой "аргумент", уточните. При этом приведена цитата текста не моего, а обычного лендлорда из Киева. Как-то логики нет... Или мне так кажется...
P.S. На всякий случай, по данным статистики Австрийской республики, в вашей родной Австрии проживало НА НАЧАЛО 2022 года: - немцев 216 789; - румын 138 390; - турок 117 668; - сирийцев 68 186; - поляков 66 084. Можно также найти, сколько проживает россиян, украинцев и арабов... Всего около 1 600 000 иностранцев, что меньше, чем иностранцев, которые получили карточки ВНЖ в Турции. В Австрии проживают 8 979 894+1 жителей, что в 10 (!!!) раз меньше, чем в Турции. https://de.statista.com/statistik/daten ... oerigkeit/
Мне нац состав в Австрии, особенно в Вене, мягко говоря, не очень. Отличный состав в Киеве.
То ви напевно не жили біля Шулявки, повністю арабський район з вкрапленням індусів і афроамериканців... Але у вас вже прокидається емігрант - вже починаєте критикувати своє керівництво Австрії.
Ситуація на ринку нерухомості сусіда України - Туреччини
1. Продовжується масовий виїзд росіянців з Туреччини. Ситуація для них така "плачевна", що навіть ті, хто подав документи на отримання ВНП, виїжджають ДО візиту в Міграційну службу: результат є вже відомим (відмова). В мене враження, що Туреччині набридло умовляти рф піти на поступки та припинити війну - і вони почали обережно діяти. Іх питання хвилює і з економічного блоку: дії росії ставлять у небезпечне становище два родовища природного газу, які турки, шукаючи ледве на 20 років та суттєво "побив горщики" із Грецією, знайшли в Чорному морі майже на кордоні з лінією, яка розмежовую сферу впливу Туреччини та України (Крим). 2. За повідомленнями "чорних рієлторів" з числа українців в них в базі даних вже з’явилися десятки звільнених росіянцями покинутих квартир. Депозити їм турки не повертають. Спроби деяких росіянців подати в суд на рішення Міграційної служби або викликають сміх у чесних юристів, або призводять до бажання трохи не чесних адвокатів трохи заробити на росіянцях грошей: тільки за подачу документів вже встановили таксу в 12000 - 15000 лір (24000-30000 гривень). Якщо заяву і буде прийнято, то треба сплатити мито в сумі 60 000 лір (120 000 гривень). Як в тому львівському анекдоті: "Ой і потанцювали..." 3. Я вивчив дані від BETAM (Bahcesehir University Center for Economic and Social Research). Всі учасники цього форуму в тій чи іншій мірі економісти та фінансисти (крім мене - я за базовою освітою інженер-механік) і тому текст нижче буде цікавим.
a) Середня поточна ціна квадратного метра житла для продажу по всій країні зросла на 134,9 відсотка в грудні 2022 року порівняно з груднем попереднього року та досягла 15 тисяч 802 TL. (1$=18,80 Tl). b) Поточні ціни на житлову нерухомість для продажу зросли на 142 відсотки в Стамбулі, 139,6 відсотка в Анкарі та 136,9 відсотка в Ізмірі. Середня ціна квадратного метра резиденцій на продаж становила 23 333 TL в Стамбулі, 10 541 TL в Анкарі та 17 925 TL в Ізмірі. Цікаві дані про Анталію, яку роками тут заливали своїм лайном деякі горе-хВахцівці, які в ці дні та і раніше зайняли достойну виправдану нішу на дні соціально-економічного життя (Бог же все бачить): якщо в грудні 2021 середня ціна кв.м житла в Анталії складала 8 000 лір, то в грудні 2022 - 20 000 лір. Я проаналізував дані BETAM та звів іх в табличку - порівняння середніх цін 1 кв. м в грудні 2021 та в грудні 2022:
с) За останній рік місто Мерсін був чи не рекордсменом з подорожчання житла. Я про це на - вдумайтеся - на Фінансовому форумі України - писав неодноразово - навіть особисто відвідав місто Мерсін, щоби побачити все на власні очі та дати аргументовану відповідь. Не все так просто з Мерсіном - в кордонах міста море є, але пляжів немає - правда, є суперчудова Набережна... Дуже велика кількість багатоповерхових будинків і все за суперовими проєктами - я писав свій вердикт: як би я не сам приїхав на власному авто - то думав би, що в Катовицях, або в Празі, або в Берліні... Ось куди було повернуто очі інвесторів... На жаль, збоченці цього форуму зіпсували багатьом плани інвестицій...
d) Станом на грудень 2022 місто/провінція Мерсін віддало перше місце провінції Коджаелі. Для мене це трохи дивно: я проїжджав на власному авто дорогами провінціі багато разів... ну так: величезне озеро; ну так: недалеко від Стамбула; ну так: з одного боку Мармурове море - з іншого Чорне; ну так: починаються в бік півдня карколомно красиві гори... Але... Ну, як говорив барон Ротшильд: "Риба шукає де глибше, а людина - де дешевше та від того профіт жирніший..."
і) Є приємне для інвесторів і не дуже приємне для тих, хто інвестував давно: з даних BETAM витікає, що в грудні 2022 також знизилися темпи подорожчання будинків/квартир для продажу. Річний приріст цін, який у листопаді 2021 становив 174,1 відсотка, у грудні знизився до 134,9 відсотка.
Тут я зробив висновок, який я вже передав нашим людям, які отримали візи в Канаду та сидять в Анталії на валізах: не прозівайте момент продажу майна... Зараз у вас профіт 200...300% по валюті. Нерухомість - то цнотлива дівчина: десь щось в квартирі однокурсника скрипнуло - вже тікає та ховається, а першокурсник лякається... На мою думку варто позбутися нерухомості, запланованої для продажу (Бог тільки бачить, як інколи треба довго умовляти аргументами деяких приятелів) не пізніше травня 2023 року. В мене логіка проста як турецький помаранч (зараз продовжується сезон збирання врожаю): якщо ти вклав 50 000 доларів, а тобі зараз дають 150 000 доларів - бери і не мучайся питанням, чи буде 200 000... Вже погоріли розумники з приятелів: давали 130 000$ - зараз не дають і 30 000$ (Запоріжжя), давали 300 000$ - хотів 350 000$ - зараз не дають і 50 000$ (Дніпро).
f) З аналізу звітів витікає, що попит на житло, який майже не змінився з вересня по листопад 2022 року, у грудні 2022 зріс. Цікавий момент: незважаючи на те, що кількість проданих будинків у грудні значно зросла, їх було приблизно на 47 тисяч менше, ніж у травні. Тут зауважу, що з 1 січня - очі і не хочуть, а бачать оголошення на балконах про продаж квартир. Є квартири в продажу. Є... І почали з’являтися ... Вся справа в ціні...
airmax78 написав:Мне нац состав в Австрии, особенно в Вене, мягко говоря, не очень.
А пирожные к утреннему венскому кофе?
І сама кава тут дуже дорога і не смачна. Доречі, купив собі машинку Nespresso Krups. Made in Ukraine. Сумую за київськими кав'ярнями.
Вот зря Вы так. Кофе и пирожные в Вене на высоте. Польша и Чехия и рядом не стояли. Причём в Чехии что-то вкусное из тортов вообще ищешь с лупой, кофе 50/50. Акурт, в Турции тоже кофе специфический, не радуйтесь, там чай.