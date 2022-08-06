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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 654655656657
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 10:30

Кава "По-польскі" то на великого любителя.
Вперше спробував на вокзалі в польскому Люблині, коли щойно на перон прийшов автобус "Париж-Люблін" і чекав автобус "Люблін-Ковель". Замовив таку каву в кафе на РКР.
Пані діяла строго за рецептом:
1. Насипати в чашки 1-2 ч.л. кави і залити її окропом.
2. Перемiшати та накрити чашки блюдечками на 7-8 хвилин, щоб кава заварилася.
Кава по-польськи готова!

На практиці потім на зубах вештаються частинки меленої кави.

В Туреччині подають каву "По-турецьки":
- подають в дуже маленьких біленьких чашках;
- дуже міцна кава - завжди виключно сорту Арабіка (дешеву Робусту в Туреччині в продажу і не знайти);
- використовується тільки кава дуже дрібного помелу - дуже-дуже дрібного.
- подається із склянкою холодної води та шоколадкою або конфетою.

Ту каву, до якої ми звикли - великого та середнього помелу - тут називають Filter coffe і вона не є популярною - на любителя.
Наприклад, я саме такий любитель: заварюю в турочці кожен день різну: то Гватемала, то Колумбія, то суміш.
Зображення
Найдешевшою є пачка в 250 грамів суміші сортів країн походження - 43 ліри або 2,1 євро.
Найдорожча - Гватемала - 54 ліри або 2,7 євро.
Для порівняння: кава в кафе Starbuks або в кафе Arabika coffеe коштує від 20 до 41 ліри (1-2 євро).
В кафе звичайна ціна - вчора відвідали "Кримські чебуреки" - власники - родина з Фороса - переїхали відразу після анексії - кава по 15 лір (0.8 євро).

"Турецька кава" (дуже дрібний помел) вартує дорожче - від 16 до 21 ліри за пачку в 100 грамів (від 0,8 до 1 євро).
akurt
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