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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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  #<1 ... 654655656657
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 10:30

Кава "По-польскі" то на великого любителя.
Вперше спробував на вокзалі в польскому Люблині, коли щойно на перон прийшов автобус "Париж-Люблін" і чекав автобус "Люблін-Ковель". Замовив таку каву в кафе на РКР.
Пані діяла строго за рецептом:
1. Насипати в чашки 1-2 ч.л. кави і залити її окропом.
2. Перемiшати та накрити чашки блюдечками на 7-8 хвилин, щоб кава заварилася.
Кава по-польськи готова!

На практиці потім на зубах вештаються частинки меленої кави.

В Туреччині подають каву "По-турецьки":
- подають в дуже маленьких біленьких чашках;
- дуже міцна кава - завжди виключно сорту Арабіка (дешеву Робусту в Туреччині в продажу і не знайти);
- використовується тільки кава дуже дрібного помелу - дуже-дуже дрібного.
- подається із склянкою холодної води та шоколадкою або конфетою.

Ту каву, до якої ми звикли - великого та середнього помелу - тут називають Filter coffe і вона не є популярною - на любителя.
Наприклад, я саме такий любитель: заварюю в турочці кожен день різну: то Гватемала, то Колумбія, то суміш.
Зображення
Найдешевшою є пачка в 250 грамів суміші сортів країн походження - 43 ліри або 2,1 євро.
Найдорожча - Гватемала - 54 ліри або 2,7 євро.
Для порівняння: кава в кафе Starbuks або в кафе Arabika coffеe коштує від 20 до 41 ліри (1-2 євро).
В кафе звичайна ціна - вчора відвідали "Кримські чебуреки" - власники - родина з Фороса - переїхали відразу після анексії - кава по 15 лір (0.8 євро).

"Турецька кава" (дуже дрібний помел) вартує дорожче - від 16 до 21 ліри за пачку в 100 грамів (від 0,8 до 1 євро).
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 10:56

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Акурт, люди любящие кофе покупают в зёрнах. Так они видят смесь: зёрен мелких больше (рабуста) или крупных(арабика). И их качество - зерно не должно быть сухим, а должно быть маслянистым. И удалась ли обжарка: не черные и ломкие зерна, пережарили или вообще спалили.
Кстати, гордо произнося про 100% арабику у вас в чашке не может быть пенки у кофе, её даёт смесь с рабустой.
В Украине хорошая арабика из Эфиопии. Итальянцы считают лучшей арабикой Колумбию.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 10:58

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

akurt написав:Кава "По-польскі" то на великого любителя.
Вперше спробував на вокзалі в польскому Люблині, коли щойно на перон прийшов автобус "Париж-Люблін" і чекав автобус "Люблін-Ковель". Замовив таку каву в кафе на РКР.
Пані діяла строго за рецептом:
1. Насипати в чашки 1-2 ч.л. кави і залити її окропом.
2. Перемiшати та накрити чашки блюдечками на 7-8 хвилин, щоб кава заварилася.
Кава по-польськи готова!

На практиці потім на зубах вештаються частинки меленої кави.

В Туреччині подають каву "По-турецьки":
- подають в дуже маленьких біленьких чашках;
- дуже міцна кава - завжди виключно сорту Арабіка (дешеву Робусту в Туреччині в продажу і не знайти);
- використовується тільки кава дуже дрібного помелу - дуже-дуже дрібного.
- подається із склянкою холодної води та шоколадкою або конфетою.


Щодо кави по-польськи - варто вловити той момент, коли кава вже осяде але ще не охолола. І швидко виробляється звичка не допивати її повністю :)
Щодо склянки води - це правило гарного тону для міцної кави усюди, і в Европі, і в Україні.
Щодо по-турецьки - класично, як "комплімент", йде рахат-лукум

Також, кава по-турецьки, мабуть, є типовою саме для турків, бо для приїзджих пропонують "звичайні" еспресо/американо/лате з кавоварки. У звичайному придорожному кафе мені спочатку пропонували саме таке, і вельми здивувалися, коли я пояснив, що хотів би саме по-турецьки (ну й справді, коли вже в Туреччині, як можна інакше?). І, як мені видалося, дуже приємно здивувалися.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 11:01

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

stm написав:Акурт, люди любящие кофе покупают в зёрнах. Так они видят смесь: зёрен мелких больше (рабуста) или крупных(арабика). И их качество - зерно не должно быть сухим, а должно быть маслянистым. И удалась ли обжарка: не черные и ломкие зерна, пережарили или вообще спалили.
Кстати, гордо произнося про 100% арабику у вас в чашке не может быть пенки у кофе, её даёт смесь с рабустой.
В Украине хорошая арабика из Эфиопии. Итальянцы считают лучшей арабикой Колумбию.
Якщо чесно, ніколи не розумів отієї гонитви за пінкою.
Ефіопія, може то суто моє сприйняття, має присмак міцного чаю. На любителя
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 11:06

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Хм. Оказывается я всё стунденчество пил бурду, которая называется "кава по польски"
beee
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 11:25

  beee написав:Хм. Оказывается я всё стунденчество пил бурду, которая называется "кава по польски"

Не переживайте, долгое время все кроме Львова пили откровенный отстой. Сейчас Львов продолжает держать марку, а Киев активно догоняет.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 11:41

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

stm написав:
  beee написав:Хм. Оказывается я всё стунденчество пил бурду, которая называется "кава по польски"

Не переживайте, долгое время все кроме Львова пили откровенный отстой. Сейчас Львов продолжает держать марку, а Киев активно догоняет.
Кофе во Львове неимоверный. Это правда Зображення
beee
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 11:56

  Faceless написав:У звичайному придорожному кафе мені спочатку пропонували саме таке, і вельми здивувалися, коли я пояснив, що хотів би саме по-турецьки (ну й справді, коли вже в Туреччині, як можна інакше?). І, як мені видалося, дуже приємно здивувалися.

То - мабуть - турки здивувалися, що Ви знаєте, що то таке "Кава по-турецки" - Türk kahvesi.
Вони і в мене часто перепитують: Türk kahvesi?
Якщо цього не сказати - та бачуть іноземця то подадуть іншу каву.
Зазвичай питають ЗАВЖДИ безкоштовно в будь-яких установах, державних та в приватних фірмах/офісах, в магазинах - якщо скажеш Türk kahvesi то принесуть те що треба.
Цікаво, що у великих закладах - меблевих салонах або СТО тримають для цього спеціально одну-дві жінки, які готують та подають каву. Це основна в них робота.

P.S. Щойно подзвонив наш українець, який прилетів з Анталії в гірськолижний центр Kayseri/Erciyes (620 км від Анталії): снігу дуже мало, працюють всього два витяги та відкрито всього 2 чи 3 траси із 40... Це на 4 зони катання... Каміння на трасах...
А в гірськолижному центрі Saklikent (40 км від Анталії, висота 1900-2400 м над рівнем моря - в дорозі до нього 1 годину) шар снігу в метр. Працює. Вже був два рази. Наступний раз в понеділок: сьогодні та завтра дуже багато людей. Зустрічав киян та харків"ян...
akurt
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