Додано: Нед 22 січ, 2023 14:06

Так куди ж вкладати гроші, викопані з попід груші?



На цьому форумі дуже багато порад для наших українців, як краще розпорядитися заробленими грошима.

Серед найкращих:

- вкластися в пару хрущиків в Києві в 15 хвилинах пішки від метро.

- оточити Київ притонами для наркоманів - дешево і ефективно.

- вкинути всі гроші в кріпту на вершині її ціни.

- вигідно одружитися з нареченою з Болівії або з Гайяни.

Цікаво, що всі порадники такої серії мають не менше 30 000 дописів на цьому форумі і не менше 3 000 подяк від інших учасників форуму.

Правда, цікава статистика?



Ми підемо іншим шляхом.

Припустимо, з попід груші викопано пакет з АТБ із зіпрілими зелено-противними долярами.

Куди їх можна прилаштувати?



Місце 1 - на мою думку - прилаштувати в Канаду, відправившись з візою CUAET.

Коли це таке було, щоби українець без всякого клопоту відкривав візу в Канаду просто так...

Наприклад, я два рази раніше намагався відкрити візу в Канаду - один раз з України, другий раз із США - і обидва рази була відмова з формулюванням "Підозрюємо, що ви маєте намір залишитися в Канаді" (Хоча я реально НЕ МАВ такого наміру, а мав намір просто подорожувати - в тому числі відправитися з Ванкувера в круїз на Аляску).

Тут, правда, вийшла ПЕРША негаразда із серії: "Хто не встиг - той запізнився!": з 01.01.2023 Іноземець не може купити нерухомість в Канаді. Дас іст антракт!

Є і ДРУГА негаразда - а що ти таке вмієш робити , за що канадці можуть тобі заплатити більше, ніж 17,5 долара за годину роботи (вистачає на 1 раз поїсти)? А мову ти англійську знаєш? А чому не вчив? А що ж ти так...

Кепські твої справи...



Місце 2 - на мою думку - згадати, які у нас тут всі круті та вмілі - а крутому та вмілому треба не менше, ніж Монако, Люксембург або жалюгідна Швейцарія. "А не меньшее я не согласен!"



Місце 3 - придумайте самі. Є варіанти. Мої родичі з переляку виїхали в Австрію, трохи пожили там на австрійських харчах та повернулися в Україну. Виявилося, що той бізнес, який вони ПРИДУМАЛИ ВДАЛО років 5 тому, заснували, організували, "поставили на ноги" - працює добре і ще більш є востребуваним навіть під час війни...



Місце 4 - для ледачих. Ну як я.

Шукаємо для себе інвестицію в "запасний аеродром". Ну, як я раніше писав: "Для себе, коханого, для родини, коханої, для батьків, коханих..."

Це одна з тих моїх фраз, від якої скаженіли оті, які "30 000 + 3 000"...



Хочу зробити огляд цін та пропозицій на нерухомість в перлині Середземного моря – просто з цікавості…

«Чорні рієлтори» з числа наших українців вчора були в гостях і сказали, що у віддаленому і колись Богом забутому мікрорайоні Kepez, який раптом став мега популярним, квартири 2+1 можна взяти за 2 250 000 лір або 120 000 доларів.



(далі буде - щойно повернувся з гірськолижного центра Saklikent, що в 43 км від мого будинка - там сьогодні такий аншлаг, що я такої кількості людей та автівок в одному місці давно не бачив. Місць на парковці немає вже з 10-00, поліція або розвертає всіх за 2 км від штатної парковки, або пропонує кинути авто на узбіччі. Снігу майже по шию... , а не так ,як зараз у Львові - щось там зранку присипало маленько, та не так як зараз у Європі - з Бельгії кумпель відео надіслав - щось там жалюгідні 5 см випало... курам сміятися... А в самій Анталії майже літо: плюс 18 і сонячно!)