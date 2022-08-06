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Кава "По-польскі" то на великого любителя. Вперше спробував на вокзалі в польскому Люблині, коли щойно на перон прийшов автобус "Париж-Люблін" і чекав автобус "Люблін-Ковель". Замовив таку каву в кафе на РКР. Пані діяла строго за рецептом: 1. Насипати в чашки 1-2 ч.л. кави і залити її окропом. 2. Перемiшати та накрити чашки блюдечками на 7-8 хвилин, щоб кава заварилася. Кава по-польськи готова!
На практиці потім на зубах вештаються частинки меленої кави.
В Туреччині подають каву "По-турецьки": - подають в дуже маленьких біленьких чашках; - дуже міцна кава - завжди виключно сорту Арабіка (дешеву Робусту в Туреччині в продажу і не знайти); - використовується тільки кава дуже дрібного помелу - дуже-дуже дрібного. - подається із склянкою холодної води та шоколадкою або конфетою.
Ту каву, до якої ми звикли - великого та середнього помелу - тут називають Filtercoffe і вона не є популярною - на любителя. Наприклад, я саме такий любитель: заварюю в турочці кожен день різну: то Гватемала, то Колумбія, то суміш. Найдешевшою є пачка в 250 грамів суміші сортів країн походження - 43 ліри або 2,1 євро. Найдорожча - Гватемала - 54 ліри або 2,7 євро. Для порівняння: кава в кафе Starbuks або в кафе Arabika coffеe коштує від 20 до 41 ліри (1-2 євро). В кафе звичайна ціна - вчора відвідали "Кримські чебуреки" - власники - родина з Фороса - переїхали відразу після анексії - кава по 15 лір (0.8 євро).
"Турецька кава" (дуже дрібний помел) вартує дорожче - від 16 до 21 ліри за пачку в 100 грамів (від 0,8 до 1 євро).
Акурт, люди любящие кофе покупают в зёрнах. Так они видят смесь: зёрен мелких больше (рабуста) или крупных(арабика). И их качество - зерно не должно быть сухим, а должно быть маслянистым. И удалась ли обжарка: не черные и ломкие зерна, пережарили или вообще спалили. Кстати, гордо произнося про 100% арабику у вас в чашке не может быть пенки у кофе, её даёт смесь с рабустой. В Украине хорошая арабика из Эфиопии. Итальянцы считают лучшей арабикой Колумбию.
akurt написав:Кава "По-польскі" то на великого любителя. Вперше спробував на вокзалі в польскому Люблині, коли щойно на перон прийшов автобус "Париж-Люблін" і чекав автобус "Люблін-Ковель". Замовив таку каву в кафе на РКР. Пані діяла строго за рецептом: 1. Насипати в чашки 1-2 ч.л. кави і залити її окропом. 2. Перемiшати та накрити чашки блюдечками на 7-8 хвилин, щоб кава заварилася. Кава по-польськи готова!
На практиці потім на зубах вештаються частинки меленої кави.
В Туреччині подають каву "По-турецьки": - подають в дуже маленьких біленьких чашках; - дуже міцна кава - завжди виключно сорту Арабіка (дешеву Робусту в Туреччині в продажу і не знайти); - використовується тільки кава дуже дрібного помелу - дуже-дуже дрібного. - подається із склянкою холодної води та шоколадкою або конфетою.
Щодо кави по-польськи - варто вловити той момент, коли кава вже осяде але ще не охолола. І швидко виробляється звичка не допивати її повністю Щодо склянки води - це правило гарного тону для міцної кави усюди, і в Европі, і в Україні. Щодо по-турецьки - класично, як "комплімент", йде рахат-лукум
Також, кава по-турецьки, мабуть, є типовою саме для турків, бо для приїзджих пропонують "звичайні" еспресо/американо/лате з кавоварки. У звичайному придорожному кафе мені спочатку пропонували саме таке, і вельми здивувалися, коли я пояснив, що хотів би саме по-турецьки (ну й справді, коли вже в Туреччині, як можна інакше?). І, як мені видалося, дуже приємно здивувалися.
stm написав:Акурт, люди любящие кофе покупают в зёрнах. Так они видят смесь: зёрен мелких больше (рабуста) или крупных(арабика). И их качество - зерно не должно быть сухим, а должно быть маслянистым. И удалась ли обжарка: не черные и ломкие зерна, пережарили или вообще спалили. Кстати, гордо произнося про 100% арабику у вас в чашке не может быть пенки у кофе, её даёт смесь с рабустой. В Украине хорошая арабика из Эфиопии. Итальянцы считают лучшей арабикой Колумбию.
Якщо чесно, ніколи не розумів отієї гонитви за пінкою. Ефіопія, може то суто моє сприйняття, має присмак міцного чаю. На любителя
Faceless написав:У звичайному придорожному кафе мені спочатку пропонували саме таке, і вельми здивувалися, коли я пояснив, що хотів би саме по-турецьки (ну й справді, коли вже в Туреччині, як можна інакше?). І, як мені видалося, дуже приємно здивувалися.
То - мабуть - турки здивувалися, що Ви знаєте, що то таке "Кава по-турецки" - Türk kahvesi. Вони і в мене часто перепитують: Türk kahvesi? Якщо цього не сказати - та бачуть іноземця то подадуть іншу каву. Зазвичай питають ЗАВЖДИ безкоштовно в будь-яких установах, державних та в приватних фірмах/офісах, в магазинах - якщо скажеш Türk kahvesi то принесуть те що треба. Цікаво, що у великих закладах - меблевих салонах або СТО тримають для цього спеціально одну-дві жінки, які готують та подають каву. Це основна в них робота.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 21 січ, 2023 13:29, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:У звичайному придорожному кафе мені спочатку пропонували саме таке, і вельми здивувалися, коли я пояснив, що хотів би саме по-турецьки (ну й справді, коли вже в Туреччині, як можна інакше?). І, як мені видалося, дуже приємно здивувалися.
То - мабуть - турки здивувалися, що Ви знаєте, що то таке "Кава по-турецки" - Türk kahvesi. Вони і в мене часто перепитують: Türk kahvesi? Якщо цього не сказати - та бачуть іноземця то подадуть іншу каву. Зазвичай питають ЗАВЖДИ безкоштовно в будь-яких установах, державних та в приватних фірмах/офісах, в магазинах - якщо скажеш Türk kahvesi то принесуть те що треба.
Так куди ж вкладати гроші, викопані з попід груші?
На цьому форумі дуже багато порад для наших українців, як краще розпорядитися заробленими грошима. Серед найкращих: - вкластися в пару хрущиків в Києві в 15 хвилинах пішки від метро. - оточити Київ притонами для наркоманів - дешево і ефективно. - вкинути всі гроші в кріпту на вершині її ціни. - вигідно одружитися з нареченою з Болівії або з Гайяни. Цікаво, що всі порадники такої серії мають не менше 30 000 дописів на цьому форумі і не менше 3 000 подяк від інших учасників форуму. Правда, цікава статистика?
Ми підемо іншим шляхом. Припустимо, з попід груші викопано пакет з АТБ із зіпрілими зелено-противними долярами. Куди їх можна прилаштувати?
Місце 1 - на мою думку - прилаштувати в Канаду, відправившись з візою CUAET. Коли це таке було, щоби українець без всякого клопоту відкривав візу в Канаду просто так... Наприклад, я два рази раніше намагався відкрити візу в Канаду - один раз з України, другий раз із США - і обидва рази була відмова з формулюванням "Підозрюємо, що ви маєте намір залишитися в Канаді" (Хоча я реально НЕ МАВ такого наміру, а мав намір просто подорожувати - в тому числі відправитися з Ванкувера в круїз на Аляску). Тут, правда, вийшла ПЕРША негаразда із серії: "Хто не встиг - той запізнився!": з 01.01.2023 Іноземець не може купити нерухомість в Канаді. Дас іст антракт! Є і ДРУГА негаразда - а що ти таке вмієш робити, за що канадці можуть тобі заплатити більше, ніж 17,5 долара за годину роботи (вистачає на 1 раз поїсти)? А мову ти англійську знаєш? А чому не вчив? А що ж ти так... Кепські твої справи...
Місце 2 - на мою думку - згадати, які у нас тут всі круті та вмілі - а крутому та вмілому треба не менше, ніж Монако, Люксембург або жалюгідна Швейцарія. "А не меньшее я не согласен!"
Місце 3 - придумайте самі. Є варіанти. Мої родичі з переляку виїхали в Австрію, трохи пожили там на австрійських харчах та повернулися в Україну. Виявилося, що той бізнес, який вони ПРИДУМАЛИ ВДАЛО років 5 тому, заснували, організували, "поставили на ноги" - працює добре і ще більш є востребуваним навіть під час війни...
Місце 4 - для ледачих. Ну як я. Шукаємо для себе інвестицію в "запасний аеродром". Ну, як я раніше писав: "Для себе, коханого, для родини, коханої, для батьків, коханих..." Це одна з тих моїх фраз, від якої скаженіли оті, які "30 000 + 3 000"...
Хочу зробити огляд цін та пропозицій на нерухомість в перлині Середземного моря – просто з цікавості… «Чорні рієлтори» з числа наших українців вчора були в гостях і сказали, що у віддаленому і колись Богом забутому мікрорайоні Kepez, який раптом став мега популярним, квартири 2+1 можна взяти за 2 250 000 лір або 120 000 доларів.
(далі буде - щойно повернувся з гірськолижного центра Saklikent, що в 43 км від мого будинка - там сьогодні такий аншлаг, що я такої кількості людей та автівок в одному місці давно не бачив. Місць на парковці немає вже з 10-00, поліція або розвертає всіх за 2 км від штатної парковки, або пропонує кинути авто на узбіччі. Снігу майже по шию... , а не так ,як зараз у Львові - щось там зранку присипало маленько, та не так як зараз у Європі - з Бельгії кумпель відео надіслав - щось там жалюгідні 5 см випало... курам сміятися... А в самій Анталії майже літо: плюс 18 і сонячно!)