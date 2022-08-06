RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 655656657658
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 14:36

  akurt написав:Кава "По-польскі" то на великого любителя.
Вперше спробував на вокзалі в польскому Люблині, коли щойно на перон прийшов автобус "Париж-Люблін" і чекав автобус "Люблін-Ковель". Замовив таку каву в кафе на РКР.
Пані діяла строго за рецептом:
1. Насипати в чашки 1-2 ч.л. кави і залити її окропом.
2. Перемiшати та накрити чашки блюдечками на 7-8 хвилин, щоб кава заварилася.
Кава по-польськи готова!

На практиці потім на зубах вештаються частинки меленої кави.

В Туреччині подають каву "По-турецьки":
- подають в дуже маленьких біленьких чашках;
- дуже міцна кава - завжди виключно сорту Арабіка (дешеву Робусту в Туреччині в продажу і не знайти);
- використовується тільки кава дуже дрібного помелу - дуже-дуже дрібного.
- подається із склянкою холодної води та шоколадкою або конфетою.

Ту каву, до якої ми звикли - великого та середнього помелу - тут називають Filter coffe і вона не є популярною - на любителя.
Наприклад, я саме такий любитель: заварюю в турочці кожен день різну: то Гватемала, то Колумбія, то суміш.
Зображення
Найдешевшою є пачка в 250 грамів суміші сортів країн походження - 43 ліри або 2,1 євро.
Найдорожча - Гватемала - 54 ліри або 2,7 євро.
Для порівняння: кава в кафе Starbuks або в кафе Arabika coffеe коштує від 20 до 41 ліри (1-2 євро).
В кафе звичайна ціна - вчора відвідали "Кримські чебуреки" - власники - родина з Фороса - переїхали відразу після анексії - кава по 15 лір (0.8 євро).

"Турецька кава" (дуже дрібний помел) вартує дорожче - від 16 до 21 ліри за пачку в 100 грамів (від 0,8 до 1 євро).

вас намахують, в Україні нещодавно купив за 225 грн. пальоної-мельоної кави за 63 грн, сорт не помню, кава як кава, не інстант.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30508
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 2609 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 14:38

  beee написав:Хм. Оказывается я всё стунденчество пил бурду, которая называется "кава по польски"

тю, мну досі виявляєтья, яко поляк піє каве
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30508
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 2609 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 15:16

  akurt написав:Припустимо, з попід груші викопано пакет з АТБ із зіпрілими зелено-противними долярами.
Куди їх можна прилаштувати?

Якщо сьогодні і зарез, то міняєм на гривню і кидаєм в максимум банків клуба 100К
https://forum.finance.ua/topic249138.html
і куєм бабло не отходя от каси
https://fi202x.blogspot.com/2023/01/199.html
$200 на одному обороті $2500 валютної 3-місячної каруселі

  akurt написав:Місце 1 - на мою думку - прилаштувати в Канаду,

тільки не забуваєм пройти не по зеленому коридору і зробити як радить акурт,
походження грошей "викопав із під груші в кульку з АТБ"

потім в банку Канади/Польщі, те саме: "викопав із під груші в кульку з АТБ і вот справка з таможні"
Востаннє редагувалось flyman в Нед 22 січ, 2023 15:22, всього редагувалось 2 разів.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30508
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 2609 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 15:19

Так куди ж вкладати гроші, викопані з попід груші?
(частина 2)

Як відомо всім "Нерухомість нагадує цнотливу дівчину: то вона згодна вийти заміж за наркомана, бо він щойно ширнувся та виглядає активним лицарем, то подавай тільки вдалого бізнесмена, який їздить на Фольксваген Таурег 2022... То трикімнатна квартира вартує 5 000 доларів - як у 1999 році, то "двушка" на околицях міста вартує 70 000, як у 2007..."
"Ваша Галя балувана!"

Моє хобі - за яке я вже 34 рази (тридцять чотири, Карле!) отримав від "досвідчених" (хі-хі-хі) учасників форуму нагороду у вигляді посад Голови правляння, Засновника та Генерального директора 1000 всесвітньо відомих рієлторських контор - дозволяє мені не упереджено - але із знанням справи - дивитися на ситуацію.

Місце пошуку: загальновідомий сайт продажу нерухомості в Туреччині Sahibinden.
Критерії пошуку:
- мікрорайон перлини Середземного моря з оптимальним співвідношенням ціна/розташування/інфраструктура/віддаленість від моря;
- квартири 2+1 або 1+1 а) нові в нових будинках; б) вторинний ринок;
- НЕ ДОРОГО. Оптимально.

Пошук 1. Дорого. Просто для порівняння. Всі ЖК преміум-класу в Анталії розташовані в мікрорайонах (зовсім не перша лінія у моря - там тільки готелі і дуже дорогий - побудований бізнесом з ОАЕ - комплекс SanIsBlu, де зараз кваратири по 25 000 000 лір (близько 1 400 000 доларів - в позаминулому році можна було взяти приблизно по 350 000$) - Uncali, Gursu, Akkuyu, Toros.
Тут самі відомі Забудовники - круті та безпроблемні - то OzPinarLar та AKG Group.
В офісах Продажу давно не був - десь у вересні 2022 - ціни за 3+1 називали по 12 000 000 лір. Гадаю, у них зараз по 15 000 000 лір.
Дивимося пропозиції на сайті продажу від інвесторів, які вклали раніше суми від 170 000 до 200 000 доларів:
- квартира 2+1: 7 950 000 - 8 800 000 лір або від 425 000 до 470 000 доларів США.
- квартира 3+1: 11 500 000 - 13 600 000 лір або від 615 000 до 725 000 доларів США.
Різниця в поверховості та в розташуванні в тому чи в іншому корпусі.

Пошук 2. Середній сегмент, квартира 2+1 в оптимальному по співвідношенню ціна/якість/розташування/віддаленість від моря мікрорайоні.
Будинок новий.
Для мене несподіванка: всього 20 пропозицій.
Мінімальна ціна 2 700 000 лір; максимальна ціна 5 300 000 лір - найчастіше зустрічається ціна в 3 900 000 лір (210 000 доларів).
За мінімальну ціну - 2 700 000 лір або 145 000 доларів - квартира площею в 70 кв. м.
Виглядає - судячи з фото - дуже непогано (звісно все "під ключ"). Хитрі рієлтори ретельно замалювали вид з вікна квартири, щоби ніхто не зрозумів, в якому це будинку, та щоби не "обійшли на повороті"). Розумно... я знаю, як спробувати обійти рієлторів на повороті... Хм...
Цікаво.. правда - судячи з розташування на мапі - в тому місці НЕМАЄ нового будинка... От же ж хитрий рієлтор... От же ж молодець!

За максимальну ціну в 5 300 000 лір або в 283 000 доларів пропонують 2+1 площею в 80 кв. м (брутто 90). Будинок мені не знайомий... Цікаво... Квартира з меблями - видно, що вже жили... Але будинок новий... Виглядає непогано... фітнес-зала чудова, басейн плавальний (літній), сауна...
Оголошення є англійською: "2+1 Apartment (2 Bedroom and 1 Drawing Room) in Konyaalti near the Sea and Beaches with amazing View, Built in Cooked-Owen-Hood, Air Conditioners in each room, PVC rollers with roller shutters, Open Swimming Pool, with Fitness, Game Room and a lot more."
Дуже цікавий варіант... Розташування непогане... Може якосмь проїдусь по тій вулиці... Цікавий варіант... Правда, 283 000 долЯрів...

За "середню" ціну звернув увагу на квартиру 2+1 за 3 600 000 лір - правда, трохи далеко вже від цивілізації мікрорайона...
За 4 270 000 лір - здається, знаю той будинок - теж трохи далеченько, але там поруч ліс...
Цікавою здалася квартира площею нетто у 85 кв. м - але вже 5 050 000 лір або 270 000 доларів...

Реально здивувала мене відсутність в продажу квартир в комплексі CasaGrande - ще ж місяць тому були в продажу - я про це писав - здається по 240 000 доларів - вже немає...
От блін, взівали всі взяти в 2020 році за 96 000 євро там 2+1 площею в 100 кв. м брутто - завдячуючи одному винахіднику, який ще 3 роки тому запропонував для купання зігрівати 2 пляшки з попід мінеральної води по 1,5 літра - які він вдало знайшов на смітнику - на підвіконні.
Він тоді на форумі розмістив фото і обвів тремтячою від недоїдання рукою (10 грамів "вершкового"масла в день+10 грамів "сиру твердого"+ 160 грамів картоплі+чай за 0,40 гривні) плавальний басейн: завузький, занадто легко перекинути через нього дві 1,5 літрові б/в пляшки з попід води.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7284
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2911 раз.
Подякували: 974 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 15:58

  flyman написав:
  akurt написав:Припустимо, з попід груші викопано пакет з АТБ із зіпрілими зелено-противними долярами.
Куди їх можна прилаштувати?

Якщо сьогодні і зарез, то міняєм на гривню і кидаєм в максимум банків клуба 100К
https://forum.finance.ua/topic249138.html
і куєм бабло не отходя от каси
https://fi202x.blogspot.com/2023/01/199.html
$200 на одному обороті $2500 валютної 3-місячної каруселі

Цікаво коли нобелівську премію видадуть керівництву НБУ за цю схему "вічного двигуна" в еконміці? Гроші з повітря, коли 30% безробітні.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7228
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1096 раз.
Подякували: 1526 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 655656657658
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor, drevlyanin і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2345, 2346, 2347
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23462 15483372
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 січ, 2023 11:00
cherchiltank
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 961, 962, 963
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9626 5807478
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 січ, 2023 13:26
Faceless
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 13:52
6 373010
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 13:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3782)
22.01.2023 15:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron