Так куди ж вкладати гроші, викопані з попід груші?

(частина 2)



Як відомо всім "Нерухомість нагадує цнотливу дівчину: то вона згодна вийти заміж за наркомана, бо він щойно ширнувся та виглядає активним лицарем, то подавай тільки вдалого бізнесмена, який їздить на Фольксваген Таурег 2022... То трикімнатна квартира вартує 5 000 доларів - як у 1999 році, то "двушка" на околицях міста вартує 70 000, як у 2007..."

"Ваша Галя балувана!"



Моє хобі - за яке я вже 34 рази (тридцять чотири, Карле!) отримав від "досвідчених" (хі-хі-хі) учасників форуму нагороду у вигляді посад Голови правляння, Засновника та Генерального директора 1000 всесвітньо відомих рієлторських контор - дозволяє мені не упереджено - але із знанням справи - дивитися на ситуацію.



Місце пошуку: загальновідомий сайт продажу нерухомості в Туреччині Sahibinden.

Критерії пошуку:

- мікрорайон перлини Середземного моря з оптимальним співвідношенням ціна/розташування/інфраструктура/віддаленість від моря;

- квартири 2+1 або 1+1 а) нові в нових будинках; б) вторинний ринок;

- НЕ ДОРОГО. Оптимально.



Пошук 1. Дорого. Просто для порівняння. Всі ЖК преміум-класу в Анталії розташовані в мікрорайонах (зовсім не перша лінія у моря - там тільки готелі і дуже дорогий - побудований бізнесом з ОАЕ - комплекс SanIsBlu, де зараз кваратири по 25 000 000 лір (близько 1 400 000 доларів - в позаминулому році можна було взяти приблизно по 350 000$) - Uncali, Gursu, Akkuyu, Toros.

Тут самі відомі Забудовники - круті та безпроблемні - то OzPinarLar та AKG Group.

В офісах Продажу давно не був - десь у вересні 2022 - ціни за 3+1 називали по 12 000 000 лір. Гадаю, у них зараз по 15 000 000 лір.

Дивимося пропозиції на сайті продажу від інвесторів, які вклали раніше суми від 170 000 до 200 000 доларів :

- квартира 2+1: 7 950 000 - 8 800 000 лір або від 425 000 до 470 000 доларів США.

- квартира 3+1: 11 500 000 - 13 600 000 лір або від 615 000 до 725 000 доларів США.

Різниця в поверховості та в розташуванні в тому чи в іншому корпусі.



Пошук 2. Середній сегмент, квартира 2+1 в оптимальному по співвідношенню ціна/якість/розташування/віддаленість від моря мікрорайоні.

Будинок новий.

Для мене несподіванка: всього 20 пропозицій.

Мінімальна ціна 2 700 000 лір; максимальна ціна 5 300 000 лір - найчастіше зустрічається ціна в 3 900 000 лір (210 000 доларів).

За мінімальну ціну - 2 700 000 лір або 145 000 доларів - квартира площею в 70 кв. м.

Виглядає - судячи з фото - дуже непогано (звісно все "під ключ"). Хитрі рієлтори ретельно замалювали вид з вікна квартири, щоби ніхто не зрозумів, в якому це будинку, та щоби не "обійшли на повороті"). Розумно... я знаю, як спробувати обійти рієлторів на повороті... Хм...

Цікаво.. правда - судячи з розташування на мапі - в тому місці НЕМАЄ нового будинка... От же ж хитрий рієлтор... От же ж молодець!



За максимальну ціну в 5 300 000 лір або в 283 000 доларів пропонують 2+1 площею в 80 кв. м (брутто 90). Будинок мені не знайомий... Цікаво... Квартира з меблями - видно, що вже жили... Але будинок новий... Виглядає непогано... фітнес-зала чудова, басейн плавальний (літній), сауна...

Оголошення є англійською: "2+1 Apartment (2 Bedroom and 1 Drawing Room) in Konyaalti near the Sea and Beaches with amazing View, Built in Cooked-Owen-Hood, Air Conditioners in each room, PVC rollers with roller shutters, Open Swimming Pool, with Fitness, Game Room and a lot more."

Дуже цікавий варіант... Розташування непогане... Може якосмь проїдусь по тій вулиці... Цікавий варіант... Правда, 283 000 долЯрів...



За "середню" ціну звернув увагу на квартиру 2+1 за 3 600 000 лір - правда, трохи далеко вже від цивілізації мікрорайона...

За 4 270 000 лір - здається, знаю той будинок - теж трохи далеченько, але там поруч ліс...

Цікавою здалася квартира площею нетто у 85 кв. м - але вже 5 050 000 лір або 270 000 доларів...



Реально здивувала мене відсутність в продажу квартир в комплексі CasaGrande - ще ж місяць тому були в продажу - я про це писав - здається по 240 000 доларів - вже немає...

От блін, взівали всі взяти в 2020 році за 96 000 євро там 2+1 площею в 100 кв. м брутто - завдячуючи одному винахіднику, який ще 3 роки тому запропонував для купання зігрівати 2 пляшки з попід мінеральної води по 1,5 літра - які він вдало знайшов на смітнику - на підвіконні.

Він тоді на форумі розмістив фото і обвів тремтячою від недоїдання рукою (10 грамів "вершкового"масла в день+10 грамів "сиру твердого"+ 160 грамів картоплі+чай за 0,40 гривні) плавальний басейн: завузький, занадто легко перекинути через нього дві 1,5 літрові б/в пляшки з попід води.