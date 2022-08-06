RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 655656657658
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 14:36

  akurt написав:Кава "По-польскі" то на великого любителя.
Вперше спробував на вокзалі в польскому Люблині, коли щойно на перон прийшов автобус "Париж-Люблін" і чекав автобус "Люблін-Ковель". Замовив таку каву в кафе на РКР.
Пані діяла строго за рецептом:
1. Насипати в чашки 1-2 ч.л. кави і залити її окропом.
2. Перемiшати та накрити чашки блюдечками на 7-8 хвилин, щоб кава заварилася.
Кава по-польськи готова!

На практиці потім на зубах вештаються частинки меленої кави.

В Туреччині подають каву "По-турецьки":
- подають в дуже маленьких біленьких чашках;
- дуже міцна кава - завжди виключно сорту Арабіка (дешеву Робусту в Туреччині в продажу і не знайти);
- використовується тільки кава дуже дрібного помелу - дуже-дуже дрібного.
- подається із склянкою холодної води та шоколадкою або конфетою.

Ту каву, до якої ми звикли - великого та середнього помелу - тут називають Filter coffe і вона не є популярною - на любителя.
Наприклад, я саме такий любитель: заварюю в турочці кожен день різну: то Гватемала, то Колумбія, то суміш.
Зображення
Найдешевшою є пачка в 250 грамів суміші сортів країн походження - 43 ліри або 2,1 євро.
Найдорожча - Гватемала - 54 ліри або 2,7 євро.
Для порівняння: кава в кафе Starbuks або в кафе Arabika coffеe коштує від 20 до 41 ліри (1-2 євро).
В кафе звичайна ціна - вчора відвідали "Кримські чебуреки" - власники - родина з Фороса - переїхали відразу після анексії - кава по 15 лір (0.8 євро).

"Турецька кава" (дуже дрібний помел) вартує дорожче - від 16 до 21 ліри за пачку в 100 грамів (від 0,8 до 1 євро).

вас намахують, в Україні нещодавно купив за 225 грн. пальоної-мельоної кави за 63 грн, сорт не помню, кава як кава, не інстант.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30509
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 2609 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 14:38

  beee написав:Хм. Оказывается я всё стунденчество пил бурду, которая называется "кава по польски"

тю, мну досі виявляєтья, яко поляк піє каве
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30509
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 2609 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 15:16

  akurt написав:Припустимо, з попід груші викопано пакет з АТБ із зіпрілими зелено-противними долярами.
Куди їх можна прилаштувати?

Якщо сьогодні і зарез, то міняєм на гривню і кидаєм в максимум банків клуба 100К
https://forum.finance.ua/topic249138.html
і куєм бабло не отходя от каси
https://fi202x.blogspot.com/2023/01/199.html
$200 на одному обороті $2500 валютної 3-місячної каруселі

  akurt написав:Місце 1 - на мою думку - прилаштувати в Канаду,

тільки не забуваєм пройти не по зеленому коридору і зробити як радить акурт,
походження грошей "викопав із під груші в кульку з АТБ"

потім в банку Канади/Польщі, те саме: "викопав із під груші в кульку з АТБ і вот справка з таможні"
Востаннє редагувалось flyman в Нед 22 січ, 2023 15:22, всього редагувалось 2 разів.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30509
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 2609 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 15:19

Так куди ж вкладати гроші, викопані з попід груші?
(частина 2)

Як відомо всім "Нерухомість нагадує цнотливу дівчину: то вона згодна вийти заміж за наркомана, бо він щойно ширнувся та виглядає активним лицарем, то подавай тільки вдалого бізнесмена, який їздить на Фольксваген Таурег 2022... То трикімнатна квартира вартує 5 000 доларів - як у 1999 році, то "двушка" на околицях міста вартує 70 000, як у 2007..."
"Ваша Галя балувана!"

Моє хобі - за яке я вже 34 рази (тридцять чотири, Карле!) отримав від "досвідчених" (хі-хі-хі) учасників форуму нагороду у вигляді посад Голови правляння, Засновника та Генерального директора 1000 всесвітньо відомих рієлторських контор - дозволяє мені не упереджено - але із знанням справи - дивитися на ситуацію.

Місце пошуку: загальновідомий сайт продажу нерухомості в Туреччині Sahibinden.
Критерії пошуку:
- мікрорайон перлини Середземного моря з оптимальним співвідношенням ціна/розташування/інфраструктура/віддаленість від моря;
- квартири 2+1 або 1+1 а) нові в нових будинках; б) вторинний ринок;
- НЕ ДОРОГО. Оптимально.

Пошук 1. Дорого. Просто для порівняння. Всі ЖК преміум-класу в Анталії розташовані в мікрорайонах (зовсім не перша лінія у моря - там тільки готелі і дуже дорогий - побудований бізнесом з ОАЕ - комплекс SanIsBlu, де зараз кваратири по 25 000 000 лір (близько 1 400 000 доларів - в позаминулому році можна було взяти приблизно по 350 000$) - Uncali, Gursu, Akkuyu, Toros.
Тут самі відомі Забудовники - круті та безпроблемні - то OzPinarLar та AKG Group.
В офісах Продажу давно не був - десь у вересні 2022 - ціни за 3+1 називали по 12 000 000 лір. Гадаю, у них зараз по 15 000 000 лір.
Дивимося пропозиції на сайті продажу від інвесторів, які вклали раніше суми від 170 000 до 200 000 доларів:
- квартира 2+1: 7 950 000 - 8 800 000 лір або від 425 000 до 470 000 доларів США.
- квартира 3+1: 11 500 000 - 13 600 000 лір або від 615 000 до 725 000 доларів США.
Різниця в поверховості та в розташуванні в тому чи в іншому корпусі.

Пошук 2. Середній сегмент, квартира 2+1 в оптимальному по співвідношенню ціна/якість/розташування/віддаленість від моря мікрорайоні.
Будинок новий.
Для мене несподіванка: всього 20 пропозицій.
Мінімальна ціна 2 700 000 лір; максимальна ціна 5 300 000 лір - найчастіше зустрічається ціна в 3 900 000 лір (210 000 доларів).
За мінімальну ціну - 2 700 000 лір або 145 000 доларів - квартира площею в 70 кв. м.
Виглядає - судячи з фото - дуже непогано (звісно все "під ключ"). Хитрі рієлтори ретельно замалювали вид з вікна квартири, щоби ніхто не зрозумів, в якому це будинку, та щоби не "обійшли на повороті"). Розумно... я знаю, як спробувати обійти рієлторів на повороті... Хм...
Цікаво.. правда - судячи з розташування на мапі - в тому місці НЕМАЄ нового будинка... От же ж хитрий рієлтор... От же ж молодець!

За максимальну ціну в 5 300 000 лір або в 283 000 доларів пропонують 2+1 площею в 80 кв. м (брутто 90). Будинок мені не знайомий... Цікаво... Квартира з меблями - видно, що вже жили... Але будинок новий... Виглядає непогано... фітнес-зала чудова, басейн плавальний (літній), сауна...
Оголошення є англійською: "2+1 Apartment (2 Bedroom and 1 Drawing Room) in Konyaalti near the Sea and Beaches with amazing View, Built in Cooked-Owen-Hood, Air Conditioners in each room, PVC rollers with roller shutters, Open Swimming Pool, with Fitness, Game Room and a lot more."
Дуже цікавий варіант... Розташування непогане... Може якосмь проїдусь по тій вулиці... Цікавий варіант... Правда, 283 000 долЯрів...

За "середню" ціну звернув увагу на квартиру 2+1 за 3 600 000 лір - правда, трохи далеко вже від цивілізації мікрорайона...
За 4 270 000 лір - здається, знаю той будинок - теж трохи далеченько, але там поруч ліс...
Цікавою здалася квартира площею нетто у 85 кв. м - але вже 5 050 000 лір або 270 000 доларів...

Реально здивувала мене відсутність в продажу квартир в комплексі CasaGrande - ще ж місяць тому були в продажу - я про це писав - здається по 240 000 доларів - вже немає...
От блін, взівали всі взяти в 2020 році за 96 000 євро там 2+1 площею в 100 кв. м брутто - завдячуючи одному винахіднику, який ще 3 роки тому запропонував для купання зігрівати 2 пляшки з попід мінеральної води по 1,5 літра - які він вдало знайшов на смітнику - на підвіконні.
Він тоді на форумі розмістив фото і обвів тремтячою від недоїдання рукою (10 грамів "вершкового"масла в день+10 грамів "сиру твердого"+ 160 грамів картоплі+чай за 0,40 гривні) плавальний басейн: завузький, занадто легко перекинути через нього дві 1,5 літрові б/в пляшки з попід води.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7284
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2912 раз.
Подякували: 974 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 15:58

  flyman написав:
  akurt написав:Припустимо, з попід груші викопано пакет з АТБ із зіпрілими зелено-противними долярами.
Куди їх можна прилаштувати?

Якщо сьогодні і зарез, то міняєм на гривню і кидаєм в максимум банків клуба 100К
https://forum.finance.ua/topic249138.html
і куєм бабло не отходя от каси
https://fi202x.blogspot.com/2023/01/199.html
$200 на одному обороті $2500 валютної 3-місячної каруселі

Цікаво коли нобелівську премію видадуть керівництву НБУ за цю схему "вічного двигуна" в еконміці? Гроші з повітря, коли 30% безробітні.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7230
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1096 раз.
Подякували: 1526 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 16:06

  BIGor написав:
  flyman написав:
  akurt написав:Припустимо, з попід груші викопано пакет з АТБ із зіпрілими зелено-противними долярами.
Куди їх можна прилаштувати?

Якщо сьогодні і зарез, то міняєм на гривню і кидаєм в максимум банків клуба 100К
https://forum.finance.ua/topic249138.html
і куєм бабло не отходя от каси
https://fi202x.blogspot.com/2023/01/199.html
$200 на одному обороті $2500 валютної 3-місячної каруселі

Цікаво коли нобелівську премію видадуть керівництву НБУ за цю схему "вічного двигуна" в еконміці? Гроші з повітря, коли 30% безробітні.

Я також заздрю. Але ж нічого не заважає вам повернутись і включитись в схему.
airmax78
 
Повідомлень: 41730
З нами з: 25.10.12
Подякував: 954 раз.
Подякували: 5132 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 16:13

  BIGor написав:
  flyman написав:
  akurt написав:Припустимо, з попід груші викопано пакет з АТБ із зіпрілими зелено-противними долярами.
Куди їх можна прилаштувати?

Якщо сьогодні і зарез, то міняєм на гривню і кидаєм в максимум банків клуба 100К
https://forum.finance.ua/topic249138.html
і куєм бабло не отходя от каси
https://fi202x.blogspot.com/2023/01/199.html
$200 на одному обороті $2500 валютної 3-місячної каруселі

Цікаво коли нобелівську премію видадуть керівництву НБУ за цю схему "вічного двигуна" в еконміці? Гроші з повітря, коли 30% безробітні.

гроші з\від:
1. допомоги партнерів
2. матрасів (кульків АТБ під грушами)
3. експортерів
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30509
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 2609 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 16:47

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  flyman написав:Якщо сьогодні і зарез, то міняєм на гривню і кидаєм в максимум банків клуба 100К
https://forum.finance.ua/topic249138.html
і куєм бабло не отходя от каси
https://fi202x.blogspot.com/2023/01/199.html
$200 на одному обороті $2500 валютної 3-місячної каруселі

Цікаво коли нобелівську премію видадуть керівництву НБУ за цю схему "вічного двигуна" в еконміці? Гроші з повітря, коли 30% безробітні.

Я також заздрю. Але ж нічого не заважає вам повернутись і включитись в схему.

Якщо заздрите - повертайтесь. Я особисто нікому не заздрю. І я не схемщик як Ви.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7230
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1096 раз.
Подякували: 1526 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 16:53

  flyman написав:
  BIGor написав:
  flyman написав:Якщо сьогодні і зарез, то міняєм на гривню і кидаєм в максимум банків клуба 100К
https://forum.finance.ua/topic249138.html
і куєм бабло не отходя от каси
https://fi202x.blogspot.com/2023/01/199.html
$200 на одному обороті $2500 валютної 3-місячної каруселі

Цікаво коли нобелівську премію видадуть керівництву НБУ за цю схему "вічного двигуна" в еконміці? Гроші з повітря, коли 30% безробітні.

гроші з\від:
1. допомоги партнерів
2. матрасів (кульків АТБ під грушами)
3. експортерів

Якраз я входжу в п.3, так як продаю валютну виручку по 36,6. Бачу що вже скоро треба переходити на інше резиденство, щоб не кормити схемщиків з клубу 100К.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7230
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1096 раз.
Подякували: 1526 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 655656657658
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2345, 2346, 2347
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23462 15484192
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 січ, 2023 11:00
cherchiltank
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 961, 962, 963
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9626 5808065
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 січ, 2023 13:26
Faceless
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 13:52
6 373010
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 13:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.