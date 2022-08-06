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akurt написав:Кава "По-польскі" то на великого любителя. Вперше спробував на вокзалі в польскому Люблині, коли щойно на перон прийшов автобус "Париж-Люблін" і чекав автобус "Люблін-Ковель". Замовив таку каву в кафе на РКР. Пані діяла строго за рецептом: 1. Насипати в чашки 1-2 ч.л. кави і залити її окропом. 2. Перемiшати та накрити чашки блюдечками на 7-8 хвилин, щоб кава заварилася. Кава по-польськи готова!
На практиці потім на зубах вештаються частинки меленої кави.
В Туреччині подають каву "По-турецьки": - подають в дуже маленьких біленьких чашках; - дуже міцна кава - завжди виключно сорту Арабіка (дешеву Робусту в Туреччині в продажу і не знайти); - використовується тільки кава дуже дрібного помелу - дуже-дуже дрібного. - подається із склянкою холодної води та шоколадкою або конфетою.
Ту каву, до якої ми звикли - великого та середнього помелу - тут називають Filtercoffe і вона не є популярною - на любителя. Наприклад, я саме такий любитель: заварюю в турочці кожен день різну: то Гватемала, то Колумбія, то суміш. Найдешевшою є пачка в 250 грамів суміші сортів країн походження - 43 ліри або 2,1 євро. Найдорожча - Гватемала - 54 ліри або 2,7 євро. Для порівняння: кава в кафе Starbuks або в кафе Arabika coffеe коштує від 20 до 41 ліри (1-2 євро). В кафе звичайна ціна - вчора відвідали "Кримські чебуреки" - власники - родина з Фороса - переїхали відразу після анексії - кава по 15 лір (0.8 євро).
"Турецька кава" (дуже дрібний помел) вартує дорожче - від 16 до 21 ліри за пачку в 100 грамів (від 0,8 до 1 євро).
вас намахують, в Україні нещодавно купив за 225 грн. пальоної-мельоної кави за 63 грн, сорт не помню, кава як кава, не інстант.
Так куди ж вкладати гроші, викопані з попід груші? (частина 2)
Місце пошуку: загальновідомий сайт продажу нерухомості в Туреччині Sahibinden. Критерії пошуку: - мікрорайон місця інвестицій - міста на березі Середземного моря з оптимальним співвідношенням ціна/розташування/інфраструктура/віддаленість від моря; - квартири 2+1 або 1+1 а) нові в нових будинках; б) вторинний ринок; - НЕ ДОРОГО. Оптимально.
Пошук 1. Дорого. Просто для порівняння. Всі ЖК преміум-класу в Анталії розташовані в мікрорайонах (зовсім не перша лінія у моря - там тільки готелі і дуже дорогий - побудований бізнесом з ОАЕ - комплекс SanIsBlu, де зараз квартири по 25 000 000 лір (близько 1 400 000 доларів - в позаминулому році можна було взяти приблизно по 350 000$) - Uncali, Gursu, Akkuyu, Toros. Тут самі відомі Забудовники - круті та безпроблемні - то OzPinarLar та AKG Group. В офісах Продажу давно не був - десь у вересні 2022 із цікавості - ціни за 3+1 називали по 12 000 000 лір. Гадаю, у них зараз по 15 000 000 лір. Дивимося пропозиції на сайті продажу від інвесторів, які вклали раніше суми від 170 000 до 200 000 доларів: - квартира 2+1: 7 950 000 - 8 800 000 лір або від 425 000 до 470 000 доларів США. - квартира 3+1: 11 500 000 - 13 600 000 лір або від 615 000 до 725 000 доларів США. Різниця в поверховості та в розташуванні в тому чи в іншому корпусі.
Пошук 2. Середній сегмент, квартира 2+1 в оптимальному по співвідношенню ціна/якість/розташування/віддаленість від моря мікрорайоні. Будинок новий. Для мене несподіванка: всього 20 пропозицій. Мінімальна ціна 2 700 000 лір; максимальна ціна 5 300 000 лір - найчастіше зустрічається ціна в 3 900 000 лір (210 000 доларів). За мінімальну ціну - 2 700 000 лір або 145 000 доларів - квартира площею в 70 кв. м. Виглядає - судячи з фото - дуже непогано (звісно, все "під ключ"). Хитрі рієлтори ретельно замалювали вид з вікна квартири, щоби ніхто не зрозумів, в якому це будинку, та щоби не "обійшли на повороті"). Розумно... я знаю, як спробувати обійти рієлторів на повороті... Хм... Цікаво.. правда - судячи з розташування на мапі - в тому місці НЕМАЄ нового будинка... От же ж хитрий рієлтор... От же ж молодець!
За максимальну ціну в 5 300 000 лір або в 283 000 доларів пропонують 2+1 площею в 80 кв. м (брутто 90). Будинок мені не знайомий... Цікаво... Квартира з меблями - видно, що вже жили... Але будинок новий... Виглядає непогано... фітнес-зала чудова, басейн плавальний (літній), сауна... Оголошення є англійською: "2+1 Apartment (2 Bedroom and 1 Drawing Room) in Konyaalti near the Sea and Beaches with amazing View, Built in Cooked-Owen-Hood, Air Conditioners in each room, PVC rollers with roller shutters, Open Swimming Pool, with Fitness, Game Room and a lot more." Дуже цікавий варіант... Розташування непогане... Може якосмь проїдусь по тій вулиці... Цікавий варіант... Правда, 283 000 долЯрів...
За "середню" ціну звернув увагу на квартиру 2+1 за 3 600 000 лір - правда, трохи далеко вже від цивілізації мікрорайона... За 4 270 000 лір - здається, знаю той будинок - теж трохи далеченько, але там поруч ліс... Цікавою здалася квартира площею нетто у 85 кв. м - але вже 5 050 000 лір або 270 000 доларів...
Реально здивувала мене відсутність в продажу квартир в комплексі CasaGrande - ще ж місяць тому були в продажу - я про це писав - здається по 240 000 доларів - вже немає... От блін, взівали люди взяти в 2020 році за 96 000 євро там 2+1 площею в 100 кв. м брутто - завдячуючи "гарним" порадам знавців цього форуму...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 22 січ, 2023 17:54, всього редагувалось 1 раз.
Про "гроші з повітря". При оплаті товарів/послуг за кордоном Приватбанк списує гривню без всяких "фокусів". Наприклад, при оплаті товару 22 січня було списано таку кількість гривні, що курс склав 1,99714 гривні за 1 турецьку ліру. Тоді: - курс ліра/долар станом на 22 січня 18,8074 ліри за 1 долар; - курс гривня/ліра 1,99714 гривні за 1 долар; - курс гривня/долар: 18,8074х1,99714=37,56 гривні за 1 долар.
Гадаю, те саме відбувається при оплаті за товари/послуги при купівлі за польскі злоті, угорські форінти, чеські крони, долари США та євро...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 22 січ, 2023 18:21, всього редагувалось 1 раз.