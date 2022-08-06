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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 22 січ, 2023 18:40
akurt написав:Про "гроші з повітря".
При оплаті товарів/послуг за кордоном Приватбанк списує гривню без всяких "фокусів".
Наприклад, при оплаті товару 22 січня було списано таку кількість гривні, що курс склав 1,99714 гривні за 1 турецьку ліру. Тоді:
- курс ліра/долар станом на 22 січня 18,8074 ліри за 1 долар;
- курс гривня/ліра 1,99714 гривні за 1 долар;
- курс гривня/долар: 18,8074х1,99714=37,56 гривні за 1 долар.
Гадаю, те саме відбувається при оплаті за товари/послуги при купівлі за польскі злоті, угорські форінти, чеські крони, долари США та євро...
Не тільки Приват. У всіх банків те саме +/-. І при онлайн оплаті з України власне те саме
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Додано: Нед 22 січ, 2023 19:00
Преса Туреччини: Росіяни та українці підняли ціни на житло в Анталії
1. Через війну між Росією та Україною, яка почалася в лютому минулого року і триває досі, відбулася серйозна міграція з двох країн до Анталії. Особливо після оголошення мобілізації в Росії швидкість імміграції зросла. Інтенсивна імміграція під проводом росіян і українців принесла з собою багато проблем і дискусій.
2. У той час як орендна плата та ціни на житло астрономично зросли, виникло занепокоєння щодо зміни демографічної структури. У міському русі почали помічати велику кількість транспортних засобів з російськими та українськими номерами.
(МОЯ ПРИМІТКА: кількість авто з українськими номерами значно зменшилася за останні 2 місяці, а з номерами РФ майже зникла)
3. Згідно з останніми офіційними даними: у всій Аниталії - всьому місту - 177 тис. іноземців мають посвідки на тимчасове або регулярне проживання. З них 51 тисяча росіян і майже 20 тисяч українців.
(Моя примітка: населення Анталії близько 2 500 000 постійних мешканців. Хтось тут писав, що є засилля росіян: ну то порахуте - 51 000 з 2 500 000 - то скільки буде)
4. За оцінками, загальна кількість іноземців, які приїжджають з 3- або 6-місячними візами і проживають в місті, перевищує 200 тисяч, а загальна кількість росіян і українців досягає 100 тисяч. Зазначається, що кількість резиденцій/квартир, в яких проживають іноземці, у місті становить близько 120 000.
5. Щоб не допустити зростання цін, у липні минулого року МВС закрило мікрорайорни, де громадяни цих двох країн найбільше вимагали посвідки на проживання. Райони Hurma, Sarısu і Liman в Konyaaltı, а також Kargicak, Mahmutlar, Kestel і Avsallar в Аланії, Topçular в Muratpaşa, а також райони AOSB2 і AOSB3 Section в Döşemealtı закриті для подання іноземцями нових посвідок на проживання.
(моя примітка: я з квітня 2018 року, майже стоячи на колінах, рекомендував івнестувати викопані з попід груші грош і в нерухомість саме у вказаних вище мікрорайорнів... Але балом правили інші: безробітні та безквартирні...)
6. Якщо у 2021 році в Анталії було продано 12 384 квартири, то у 2022 році, коли почалася війна, ця цифра досягла 21 860 (із зростанням на 76,5 відсотка). Анталія посіла друге місце після Стамбула з невеликим відривом у продажу будинків іноземцям.
7. У 2022 році найбільше квартир купили росіяни – 16 312 одиниць, що на 203 відсотки більше, ніж у попередньому році. Українці ж посіли 4 місце з приростом на 106 відсотків і купівлею 2 574 квартир
8. Helmann Yapı, голова правління Selman Özgün, який також є членом GYODER та İNDER, оголосив про зміни після лютого 2022 року, коли почалася війна. Озгюн сказав, що за 11 місяців від початку війни до кінця року ціни на житло в Анталії зросли на 140 відсотків, а орендна плата – на 172 відсотки.
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