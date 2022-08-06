Додано: Нед 22 січ, 2023 19:00

орендна плата – на 172 відсотки.

дезінформатори

Фінансового (!)

1. Через війну між Росією та Україною, яка почалася в лютому минулого року і триває досі, відбулася серйозна міграція з двох країн до Анталії. Особливо після оголошення мобілізації в Росії швидкість імміграції зросла. Інтенсивна імміграція під проводом росіян і українців принесла з собою багато проблем і дискусій.2. У той час як орендна плата та ціни на житло астрономично зросли, виникло занепокоєння щодо зміни демографічної структури. У міському русі почали помічати велику кількість транспортних засобів з російськими та українськими номерами.(МОЯ ПРИМІТКА: кількість авто з українськими номерами значно зменшилася за останні 2 місяці, а з номерами РФ майже зникла)3. Згідно з останніми офіційними даними: у всій Аниталії - всьому місту - 177 тис. іноземців мають посвідки на тимчасове або регулярне проживання. З них 51 тисяча росіян і(Моя примітка: населення Анталії близько 2 500 000 постійних мешканців. Хтось тут писав, що є засилля росіян: ну то порахуте - 51 000 з 2 500 000 - то скільки буде)4. За оцінками, загальна кількість іноземців, які приїжджають з 3- або 6-місячними візами і проживають в місті, перевищує 200 тисяч, а загальна кількість росіян і українців досягає 100 тисяч. Зазначається, що кількість резиденцій/квартир, в яких проживають іноземці, у місті становить близько 120 000.5. Щоб не допустити зростання цін, у липні минулого року МВС закрило мікрорайорни, де громадяни цих двох країн найбільше вимагали посвідки на проживання. Райони Hurma, Sarısu і Liman в Konyaaltı, а також Kargicak, Mahmutlar, Kestel і Avsallar в Аланії, Topçular в Muratpaşa, а також райони AOSB2 і AOSB3 Section в Döşemealtı закриті для подання іноземцями нових посвідок на проживання.(моя примітка: я з квітня 2018 року, майже стоячи на колінах, рекомендував івнестувати викопані з попід груші грош і в нерухомість саме у вказаних вище мікрорайорнів... Але балом правили інші: безробітні та безквартирні...)6. Якщо у 2021 році в Анталії було продано 12 384 квартири, то у 2022 році, коли почалася війна, ця цифра досягла(із зростанням на 76,5 відсотка). Анталія посіла друге місце після Стамбула з невеликим відривом у продажу будинків іноземцям.7. У 2022 році найбільше квартир купили росіяни – 16 312 одиниць, що на 203 відсотки більше, ніж у попередньому році. Українці ж посіли 4 місце з приростом на 106 відсотків і купівлею 2 574 квартир8. Helmann Yapı, голова правління Selman Özgün, який також є членом GYODER та İNDER, оголосив про зміни після лютого 2022 року, коли почалася війна. Озгюн сказав, що за 11 місяців від початку війни до кінця року, а9. Президент Асамблеї Торгово-промислової палати Анталії (ATSO) Ахмет Озтюрк сказав, що в 2022 році в Анталії, яка є першим вибором росіян, іноземцям було продано 21 860 квартир, тобто росіянам продано 1 з кожних 4 квартир.(Моя примітка: суттєвий вклад в те, що українці НЕ зорієнувалися, куди саме варто вкладати гроші, внеслицьогофоруму. Думаю, що їм варто піти в церкву та покаятися. Для мене особисто є велика зАгадка, як учасники форуму - розумні бізнесмени, підприємці та нормальні люди - клюнули саме на їх локшину на вуха та потоки дурОвини).Джерело: