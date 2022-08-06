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akurt написав:Про "гроші з повітря". При оплаті товарів/послуг за кордоном Приватбанк списує гривню без всяких "фокусів". Наприклад, при оплаті товару 22 січня було списано таку кількість гривні, що курс склав 1,99714 гривні за 1 турецьку ліру. Тоді: - курс ліра/долар станом на 22 січня 18,8074 ліри за 1 долар; - курс гривня/ліра 1,99714 гривні за 1 долар; - курс гривня/долар: 18,8074х1,99714=37,56 гривні за 1 долар.
Гадаю, те саме відбувається при оплаті за товари/послуги при купівлі за польскі злоті, угорські форінти, чеські крони, долари США та євро...
Не тільки Приват. У всіх банків те саме +/-. І при онлайн оплаті з України власне те саме
Преса Туреччини: Росіяни та українці підняли ціни на житло в Анталії
1. Через війну між Росією та Україною, яка почалася в лютому минулого року і триває досі, відбулася серйозна міграція з двох країн до Анталії. Особливо після оголошення мобілізації в Росії швидкість імміграції зросла. Інтенсивна імміграція під проводом росіян і українців принесла з собою багато проблем і дискусій. 2. У той час як орендна плата та ціни на житло астрономично зросли, виникло занепокоєння щодо зміни демографічної структури. У міському русі почали помічати велику кількість транспортних засобів з російськими та українськими номерами. (МОЯ ПРИМІТКА: кількість авто з українськими номерами значно зменшилася за останні 2 місяці, а з номерами РФ майже зникла)
3. Згідно з останніми офіційними даними: у всій Аниталії - всьому місту - 177 тис. іноземців мають посвідки на тимчасове або регулярне проживання. З них 51 тисяча росіян і майже 20 тисяч українців. (Моя примітка: населення Анталії близько 2 500 000 постійних мешканців. Хтось тут писав, що є засилля росіян: ну то порахуте - 51 000 з 2 500 000 - то скільки буде)
4. За оцінками, загальна кількість іноземців, які приїжджають з 3- або 6-місячними візами і проживають в місті, перевищує 200 тисяч, а загальна кількість росіян і українців досягає 100 тисяч. Зазначається, що кількість резиденцій/квартир, в яких проживають іноземці, у місті становить близько 120 000.
5. Щоб не допустити зростання цін, у липні минулого року МВС закрило мікрорайорни, де громадяни цих двох країн найбільше вимагали посвідки на проживання. Райони Hurma, Sarısu і Liman в Konyaaltı, а також Kargicak, Mahmutlar, Kestel і Avsallar в Аланії, Topçular в Muratpaşa, а також райони AOSB2 і AOSB3 Section в Döşemealtı закриті для подання іноземцями нових посвідок на проживання. (моя примітка: я з квітня 2018 року, майже стоячи на колінах, рекомендував івнестувати викопані з попід груші грош і в нерухомість саме у вказаних вище мікрорайорнів... Але балом правили інші: безробітні та безквартирні...)
6. Якщо у 2021 році в Анталії було продано 12 384 квартири, то у 2022 році, коли почалася війна, ця цифра досягла 21 860 (із зростанням на 76,5 відсотка). Анталія посіла друге місце після Стамбула з невеликим відривом у продажу будинків іноземцям.
7. У 2022 році найбільше квартир купили росіяни – 16 312 одиниць, що на 203 відсотки більше, ніж у попередньому році. Українці ж посіли 4 місце з приростом на 106 відсотків і купівлею 2 574 квартир
8. Helmann Yapı, голова правління Selman Özgün, який також є членом GYODER та İNDER, оголосив про зміни після лютого 2022 року, коли почалася війна. Озгюн сказав, що за 11 місяців від початку війни до кінця року ціни на житло в Анталії зросли на 140 відсотків, а орендна плата – на 172 відсотки.
9. Президент Асамблеї Торгово-промислової палати Анталії (ATSO) Ахмет Озтюрк сказав, що в 2022 році в Анталії, яка є першим вибором росіян, іноземцям було продано 21 860 квартир, тобто росіянам продано 1 з кожних 4 квартир. (Моя примітка: суттєвий вклад в те, що українці НЕ зорієнувалися, куди саме варто вкладати гроші, внесли дезінформатори цього Фінансового (!) форуму. Думаю, що їм варто піти в церкву та покаятися. Для мене особисто є велика зАгадка, як учасники форуму - розумні бізнесмени, підприємці та нормальні люди - клюнули саме на їх локшину на вуха та потоки дурОвини).
Так куди ж вкладати гроші, викопані з попід груші? (частина 3)
Квартири 1+1 Критерій пошуку: мікрорайон, оптимальний за співвідношенням ціна/якість/інфраструктура/віддаленість від Середземного моря. Не "нульовий(по-нашому "перший") поверх.
1. Нові будинки - нові квартири 1+1. Пропозицій на сайті оголошень: 17. Реально сильно здивований, думав, що буде 100. Пояснення полягає в тому, що в цьому мікрорайоні вже немає місць для будівництва, а ті дуже дуже (!!!) цікаві нові об’єкти є на стадії або котловану, або першого поверху (йде дуже активне будівництво). Мінімальна ціна 2 750 000 лір (147 000 доларів). Максимальна ціна 4 000 000 лір (215 000 доларів). Для порівняння: коли я започаткував в квітні 2018 року гілку "Купуємо для себе, а не в оренду, закордонну нерухомість" (гілка спаплюжена учасниками форуму з суттєвими психо-фінансовими травмами, а один найбільш агресивний писав свої пасквілі з підмосков"я та припинив писати на цьому форумі за 48 годин до нападу на Україну) ціна за квартири нові в нових будинках 1+1 була в діапазоні 45 000 - 54 000 доларів. В цей час активність почав проявляти любитель "поросятини", який останній раз її купував в 1997 році і після того оприлюднив ще 120 всесвітньовідомих бізнес-проєктів, з яких всі 120 виявилися провальними).
За мінімальну ціну: обманюють, квартира НЕ нова, хоча і виглядає на фото більш/менш нормальною. Площа 50 кв.м і на самому краю мікрорайонна під горою. Відкидаємо. За максимальну ціну - непогана вже мебльована квартира і хорошому місці. Але 215 000 доларів.
Найбільш часто зустрічається ціна в 3 650 000 лір або 195 000 доларів. Тут би я звернув увагу на... Хм... ні на щоби не звернув увагу: всі мають невдале розташування... Ех, як би той любитель недоступної для нього поросятини та послухав би мене, та помив би голову дустовим милом, та став трохи (ну хоч трохи) розумнішим, та не придумував би 120 сміхотворних гігантських проєктів, та продав би - я к я йому особисто радив - хату в селі за 74 км від Києва за 30 000 доларів, та нежитловий підвал в Київській області - давали 20500 доларів, а він хотів 20550 доларів, та не писав би по 74 (74 на форумах за неповну добу) повідомлень!!! - та інвестував би сюди (як я радив), то зараз замість поросятини їв бу Фуа-гра, запивав би не Потвейном-777 з АТБ, а шампанським "Вдовиця Кліко" і танцював би перед ними ансамбль молодих чорнооких циганок... Але на жаль, за останні 1/2 століття не заробив на шматок дустового мила...
Чесно кажучи, мені аж сумно стало, що реально я би нічого тут не купував - тому гляну мікрорайон поруч - зазвичай там були ціни на 20% дешевші...
О! Вже легше: є 20 варіантів. Мінімальна ціна: 2 100 000 (113 000 доларів) Максимальна ціна 3 500 000 лір (187 000 доларів). Треба придивитися де там та що там...