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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 656657658659
Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 08:51

Так куди ж вкладати гроші, викопані з попід груші?
(частина 3)

Квартири 1+1
Критерій пошуку: мікрорайон, оптимальний за співвідношенням ціна/якість/інфраструктура/віддаленість від Середземного моря. Не "нульовий(по-нашому "перший") поверх.

1. Нові будинки - нові квартири 1+1.
Пропозицій на сайті оголошень: 17. Реально сильно здивований, думав, що буде 100.
Пояснення полягає в тому, що в цьому мікрорайоні вже немає місць для будівництва, а ті дуже дуже (!!!) цікаві нові об’єкти є на стадії або котловану, або першого поверху (йде дуже активне будівництво).
Мінімальна ціна 2 750 000 лір (147 000 доларів).
Максимальна ціна 4 000 000 лір (215 000 доларів).
Для порівняння: коли я започаткував в квітні 2018 року гілку "Купуємо для себе, а не в оренду, закордонну нерухомість" (гілка спаплюжена учасниками форуму з суттєвими психо-фінансовими травмами, а один найбільш агресивний писав свої пасквілі з підмосков"я та припинив писати на цьому форумі за 48 годин до нападу на Україну) ціна за квартири нові в нових будинках 1+1 була в діапазоні 45 000 - 54 000 доларів. В цей час активність почав проявляти любитель "поросятини", який останній раз її купував в 1997 році і після того оприлюднив ще 120 всесвітньовідомих бізнес-проєктів, з яких всі 120 виявилися провальними).

За мінімальну ціну: обманюють, квартира НЕ нова, хоча і виглядає на фото більш/менш нормальною.
Площа 50 кв.м і на самому краю мікрорайонна під горою. Відкидаємо.
За максимальну ціну - непогана вже мебльована квартира і хорошому місці. Але 215 000 доларів.

Найбільш часто зустрічається ціна в 3 650 000 лір або 195 000 доларів.
Тут би я звернув увагу на...
Хм... ні на щоби не звернув увагу: всі мають невдале розташування...

Чесно кажучи, мені аж сумно стало, що реально я би нічого тут не купував - тому гляну мікрорайон поруч - зазвичай там були ціни на 20% дешевші...

О! Вже легше: є 20 варіантів.
Мінімальна ціна: 2 100 000 (113 000 доларів)
Максимальна ціна 3 500 000 лір (187 000 доларів).
Треба придивитися де там та що там...

За 2 500 000 лір (133 000 доларів) є квартира в реально новому будинку від класного Забудовника - пишуть, що площа 55 кв.м - обманюють - там 45 кв. м.
На етапі будіваництва - і я писав на цьому форумі - можна буо взяти за 68000-70000 доларів.
Профіт мали б майже 100% по валюті.
Мені, правда, цей будинок зовні дуже подобається - Забудовник просто "квіточка", але там тільки квартири 1+1 і будинок нагадує гуртожиток - там по 8 квартир на поверсі...
Цікаво, що на сайт оголошень є декілька кваратир і пишуть так: "Роскошная резиденция для продажи"...
Ну "роскошная" не "роскошная"... а так - найдешевший майже пристойний варіант...
З підземним паркінгом...
Блін, з 20 варіантів - 4 квартири саме в тому будинку...
Ну ось Вам, панове фінансисти, бізнесмени, ФОПи та інвестори: я писав з подробицями десь рік тому- бери - інвестуй 68000-70000 доларів.
Читали численні дописи від одного тернопільского красеня...
Дочиталися...
3 000 "плюсів" наставили... Сміятися б, та ні - гірко плакати...
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 10:18

"Эх, тяжела она, царская каторга!"
(сучасний слоган АНТИчмобиків)

В понеділок отримав цікаву інформацію майже з "перших рук" про те, як тікають з Туреччини росіяни.
Причіна втечі проста, як турецький помаранч (зараз сезон збору врожаю - вздовж трас та садів продають по 10 лір - 20 гривень - за кіло): масові відмови росіянам у видачі ВНП в Туреччині.
Термін, який надається, щоби покинути Туреччину - 10 діб.
Вручають офіційне повідомлення.

1. При виїзді з Туреччини отримують штраф в сумі 650 лір - близько 40 доларів - на людину. Треба оплатити на прикордонному контролі, якщо не сплатив - депортація на 5 років.
2. Саме цікаве пункт 2. Звучить він так: "Перше, про що думаєш, попадаючи в Грузію: Я ХОЧУ НАЗАД В ТУРЕЧЧИНУ" (наведено цитату так, як мені її передали);
3. Поселилися в Батумі.
4. Житло в оренду: як сказали: "Тут тільки студію можна взяти в оренду - дуже маленька - 30-35 кв. м."
5. Ціна оренди 600 доларів.
6. В магазини в Батумі ще не ходили (за моїми враженнями від візиту в серпні 2022 - все було вдвічі дорожче, ніж в Туреччині. Можливо, зараз не так).
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 10:12

Про навяність/відсутність всіх клепок в голові

За даними Торгово-промислової палати Анталії (ATSO), в Анталію з двох країн приїхала велика кількість російського та українського бізнесу.
Після російсько-української війни, окрім зростання цін на оренду та житло та кількості іноземних студентів/учнів у школах, значно зросла кількість компаній, відкритих росіянами та українцями.
У порівнянні з минулим роком кількість компаній, відкритих російськими інвесторами, зросла на 527%, а українськими – на 155%.

Не зівай, Хомко, на те й ярмарок...
А на Фінансовому форумі України - як це не дивно - правили бал як не (видалено), так (видалено)....
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