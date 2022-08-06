Додано: Пон 23 січ, 2023 08:51

Так куди ж вкладати гроші, викопані з попід груші?

(частина 3)



Квартири 1+1

Критерій пошуку: мікрорайон, оптимальний за співвідношенням ціна/якість/інфраструктура/віддаленість від Середземного моря. Не "нульовий(по-нашому "перший") поверх.



1. Нові будинки - нові квартири 1+1.

Пропозицій на сайті оголошень: 17. Реально сильно здивований, думав, що буде 100.

Пояснення полягає в тому, що в цьому мікрорайоні вже немає місць для будівництва, а ті дуже дуже (!!!) цікаві нові об’єкти є на стадії або котловану, або першого поверху (йде дуже активне будівництво).

Мінімальна ціна 2 750 000 лір (147 000 доларів).

Максимальна ціна 4 000 000 лір (215 000 доларів).

Для порівняння: коли я започаткував в квітні 2018 року гілку "Купуємо для себе, а не в оренду, закордонну нерухомість" (гілка спаплюжена учасниками форуму з суттєвими психо-фінансовими травмами, а один найбільш агресивний писав свої пасквілі з підмосков"я та припинив писати на цьому форумі за 48 годин до нападу на Україну ) ціна за квартири нові в нових будинках 1+1 була в діапазоні 45 000 - 54 000 доларів. В цей час активність почав проявляти любитель "поросятини", який останній раз її купував в 1997 році і після того оприлюднив ще 120 всесвітньовідомих бізнес-проєктів, з яких всі 120 виявилися провальними).



За мінімальну ціну: обманюють, квартира НЕ нова, хоча і виглядає на фото більш/менш нормальною.

Площа 50 кв.м і на самому краю мікрорайонна під горою. Відкидаємо.

За максимальну ціну - непогана вже мебльована квартира і хорошому місці. Але 215 000 доларів.



Найбільш часто зустрічається ціна в 3 650 000 лір або 195 000 доларів.

Тут би я звернув увагу на...

Хм... ні на щоби не звернув увагу: всі мають невдале розташування...



Чесно кажучи, мені аж сумно стало, що реально я би нічого тут не купував - тому гляну мікрорайон поруч - зазвичай там були ціни на 20% дешевші...



О! Вже легше: є 20 варіантів.

Мінімальна ціна: 2 100 000 (113 000 доларів)

Максимальна ціна 3 500 000 лір (187 000 доларів).

Треба придивитися де там та що там...



За 2 500 000 лір (133 000 доларів) є квартира в реально новому будинку від класного Забудовника - пишуть, що площа 55 кв.м - обманюють - там 45 кв. м.

На етапі будіваництва - і я писав на цьому форумі - можна буо взяти за 68000-70000 доларів.

Профіт мали б майже 100% по валюті.

Мені, правда, цей будинок зовні дуже подобається - Забудовник просто "квіточка", але там тільки квартири 1+1 і будинок нагадує гуртожиток - там по 8 квартир на поверсі...

Цікаво, що на сайт оголошень є декілька кваратир і пишуть так: "Роскошная резиденция для продажи"...

Ну "роскошная" не "роскошная"... а так - найдешевший майже пристойний варіант...

З підземним паркінгом...

Блін, з 20 варіантів - 4 квартири саме в тому будинку...

Ну ось Вам, панове фінансисти, бізнесмени, ФОПи та інвестори: я писав з подробицями десь рік тому- бери - інвестуй 68000-70000 доларів.

Читали численні дописи від одного тернопільского красеня...

Дочиталися...

3 000 "плюсів" наставили... Сміятися б, та ні - гірко плакати...