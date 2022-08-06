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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 656657658659
Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 08:51

Так куди ж вкладати гроші, викопані з попід груші?
(частина 3)

Квартири 1+1
Критерій пошуку: мікрорайон, оптимальний за співвідношенням ціна/якість/інфраструктура/віддаленість від Середземного моря. Не "нульовий(по-нашому "перший") поверх.

1. Нові будинки - нові квартири 1+1.
Пропозицій на сайті оголошень: 17. Реально сильно здивований, думав, що буде 100.
Пояснення полягає в тому, що в цьому мікрорайоні вже немає місць для будівництва, а ті дуже дуже (!!!) цікаві нові об’єкти є на стадії або котловану, або першого поверху (йде дуже активне будівництво).
Мінімальна ціна 2 750 000 лір (147 000 доларів).
Максимальна ціна 4 000 000 лір (215 000 доларів).
Для порівняння: коли я започаткував в квітні 2018 року гілку "Купуємо для себе, а не в оренду, закордонну нерухомість" (гілка спаплюжена учасниками форуму з суттєвими психо-фінансовими травмами, а один найбільш агресивний писав свої пасквілі з підмосков"я та припинив писати на цьому форумі за 48 годин до нападу на Україну) ціна за квартири нові в нових будинках 1+1 була в діапазоні 45 000 - 54 000 доларів. В цей час активність почав проявляти любитель "поросятини", який останній раз її купував в 1997 році і після того оприлюднив ще 120 всесвітньовідомих бізнес-проєктів, з яких всі 120 виявилися провальними).

За мінімальну ціну: обманюють, квартира НЕ нова, хоча і виглядає на фото більш/менш нормальною.
Площа 50 кв.м і на самому краю мікрорайонна під горою. Відкидаємо.
За максимальну ціну - непогана вже мебльована квартира і хорошому місці. Але 215 000 доларів.

Найбільш часто зустрічається ціна в 3 650 000 лір або 195 000 доларів.
Тут би я звернув увагу на...
Хм... ні на щоби не звернув увагу: всі мають невдале розташування...

Чесно кажучи, мені аж сумно стало, що реально я би нічого тут не купував - тому гляну мікрорайон поруч - зазвичай там були ціни на 20% дешевші...

О! Вже легше: є 20 варіантів.
Мінімальна ціна: 2 100 000 (113 000 доларів)
Максимальна ціна 3 500 000 лір (187 000 доларів).
Треба придивитися де там та що там...

За 2 500 000 лір (133 000 доларів) є квартира в реально новому будинку від класного Забудовника - пишуть, що площа 55 кв.м - обманюють - там 45 кв. м.
На етапі будіваництва - і я писав на цьому форумі - можна буо взяти за 68000-70000 доларів.
Профіт мали б майже 100% по валюті.
Мені, правда, цей будинок зовні дуже подобається - Забудовник просто "квіточка", але там тільки квартири 1+1 і будинок нагадує гуртожиток - там по 8 квартир на поверсі...
Цікаво, що на сайт оголошень є декілька кваратир і пишуть так: "Роскошная резиденция для продажи"...
Ну "роскошная" не "роскошная"... а так - найдешевший майже пристойний варіант...
З підземним паркінгом...
Блін, з 20 варіантів - 4 квартири саме в тому будинку...
Ну ось Вам, панове фінансисти, бізнесмени, ФОПи та інвестори: я писав з подробицями десь рік тому- бери - інвестуй 68000-70000 доларів.
Читали численні дописи від одного тернопільского красеня...
Дочиталися...
3 000 "плюсів" наставили... Сміятися б, та ні - гірко плакати...
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 10:18

"Эх, тяжела она, царская каторга!"
(сучасний слоган АНТИчмобиків)

В понеділок отримав цікаву інформацію майже з "перших рук" про те, як тікають з Туреччини росіяни.
Причіна втечі проста, як турецький помаранч (зараз сезон збору врожаю - вздовж трас та садів продають по 10 лір - 20 гривень - за кіло): масові відмови росіянам у видачі ВНП в Туреччині.
Термін, який надається, щоби покинути Туреччину - 10 діб.
Вручають офіційне повідомлення.

1. При виїзді з Туреччини отримують штраф в сумі 650 лір - близько 40 доларів - на людину. Треба оплатити на прикордонному контролі, якщо не сплатив - депортація на 5 років.
2. Саме цікаве пункт 2. Звучить він так: "Перше, про що думаєш, попадаючи в Грузію: Я ХОЧУ НАЗАД В ТУРЕЧЧИНУ" (наведено цитату так, як мені її передали);
3. Поселилися в Батумі.
4. Житло в оренду: як сказали: "Тут тільки студію можна взяти в оренду - дуже маленька - 30-35 кв. м."
5. Ціна оренди 600 доларів.
6. В магазини в Батумі ще не ходили (за моїми враженнями від візиту в серпні 2022 - все було вдвічі дорожче, ніж в Туреччині. Можливо, зараз не так).
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 10:12

Про навяність/відсутність всіх клепок в голові

За даними Торгово-промислової палати Анталії (ATSO), в Анталію з двох країн приїхала велика кількість російського та українського бізнесу.
Після російсько-української війни, окрім зростання цін на оренду та житло та кількості іноземних студентів/учнів у школах, значно зросла кількість компаній, відкритих росіянами та українцями.
У порівнянні з минулим роком кількість компаній, відкритих російськими інвесторами, зросла на 527%, а українськими – на 155%.

Не зівай, Хомко, на те й ярмарок...
А на Фінансовому форумі України - як це не дивно - правили бал як не (видалено), так (видалено)....
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 12:33

Цікава арифметика на ринку нерухомості в Туреччині

Щойно спілкувався з "чорними рієлторами" з числа наших українців.
Розповіли про свою рієлторську "кухню".

Комісійні ділять на 4 частини, саме стільки людей задіяно в ланцюжку забезпечення бажаючих квартирами в Анталії.
Для прикладу навели таке: зараз в продажу є непогана квартира 2+1 в спальному районі - далеко від моря - але поруч хвойні ліси.
Ціна 2 250 000 лір або 120 000 доларів. Площа 3-к квартири сказали "маленька" - гадаю, що не більше 70 кв. м.
Комісійні складають 4% або всього 2250000х4%=90 000 лір.
Кожен з посередникеів отримає 90000/4=22 500 лір або близько 3-х мінімальних оплати праці в Туреччині.
Сказали, що на одного клієнта "убили" 4 дні - він все плакав, що бракує грошей - то опустилися до кожної частки в 6 000 лір, чим були дуже незадоволені...

Зверну увагу, що це працюють практично "чесні" рієлтори.
Нечесті рієлтори - а тут вже крім казахів, киргизів та росіян вже з"являються і фахівці з Києва - "розведуть" покупця на значно більші гроші...

Але для нас цікавим є інше: практично станом на січень 2023 року нерухомість в Туреччині досить приваблива за цінами.
Попит буде - моя думка - зростати, як повідомили ці ж люди: на сайтах з продажу товарів в Туреччині (аналоги наших ОЛХ) вже з"явилися пропозиції товарів та послуг від фірм, створених нашими українцями.
Закон сполучених судин...
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 13:04

Так куди ж вкладати гроші, викопані з попід груші?
(Частина 4)

2. Квартири 1+1 - вторинний ринок.
Для аналізу я поставив фільтр: будинку не більше 5 років, квартири НЕ на "нульовому" (по-нашому "першому") поверсі.

Пропозицій: 20 - знову здивований, очікував знову мінімум 100...
Мінімальна ціна: 2 050 000 лір (109 000 доларів).
Максимальна ціна: 3 500 000 лір (186 000 доларів).

Так ось: за мінімальну ціну 2 050 000 лір (109 000 доларів) – квартира 65 кв. м (гадаю, там менше) в непоганому будинку на 1 під’їзд – 20 квартир, плавальний басейн є. Виглядає непогано: є пральна машина та кондиціонери.
Досить непогано.
Є позитив і негатив: якщо вірно показують розташування, то то реально будинок не старший за 4 роки від якісного Забудовника. На першому поверсі там є супермаркет та приватна пекарня. Недоліки: дуже близько від швидкісної траси на Кемер; далеко до зупинок міських автобусів.

Я би помацав квартиру 1+1 площею в 55 кв. м (тут чесно написали) за 2 650 000 лір – така ціна виглядає «середньою» - близько 140 000 доларів.
Виглядає дуже привабливо: чистенька акуратна, не заставлена занадто меблями. Холодильник і кондиціонери…
В комплексі плавальний басейн, тренажерна зала, сауна. Є навіть затишна альтанка для мешканців для посидіти «за бокалом шашлика».
Локація мене здивувала – якщо на мапі не обманюють, то місце реально суперове: вулиця без інтенсивного руху, поруч майданчик для вигулу собаки, дитячий майданчик з безкоштовними атракціонами та по суботах – працює продуктовий ринок.
Таку би я помацав руками…

Саме такі квартири можна було тут купити в 2016-2020 роках десь за 50 000 доларів.
Самим цікавим для мене є оголошення про продаж 1+1 в комплексі CasaGrande – тут можна було інвестувати 60 000 чесно зароблених кольорових грошей в 2019/2020 роках - і слава Богу вистачило кеби те зробити двом учасникам цього форуму:
Зображення
Ціна в 3 100 000 лір на сьогодні близько 150 000 тих самих кольорових з мостами та жінками грошей…

change_pm! Вам вітання: я знаю, що Ви зараз в Києві. Тримаємося!
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 08:16

Новини нерухомості в Туреччині і конкретно в Анталії...
Пишуть люди, що в Польщі ціни на нерухомість стабілізувалися і навіть трохи почали падати... Ну не знаю: в Польщі останній раз був в 2018 році...

Майже щодня спілкуюся з нашими людьми, які працюють на ринку нерухомості в Анталії.
Цікаво ж тримати "руку на пульсі"... Ну і мати орієнтир, з чим порівнювати...
Сьогодні зранку переговорив з керівником AKG Group - анонсував новий проєкт нового ЖК. Спеціалізується на ЖК Преміум-класу. Цікава тенденція по цінам на цей день: в тому, що попередній - Gardenia Rezidans - все розпродано і у вересні чув ціну в 12 500 000 лір (близько 665 000 доларів) за 3+1.
В новому ЖК Pura Vida ціни на 3+1 площею близько 150 кв. м такі:
- поверх "0" - по нашому "перший" - 750 000 доларів.
- стандарний поверх - 780 000 доларів.
https://www.alikemalgurdal.com/en

1. Що здивувало при розмові вчора з "чорними рієлторами" з числа наших українців:
два будинка хто зна де дуже далеко на північному краю Анталії - один на етапі котлована, в другому 2 поверха тільки є.
60% майбутніх квартир вже викуплено...
"Чорні рієлтори" навіть дивуються...

2. За повідомленнями наших людей курортне поселення Кемер в 35 км від Анталії стали називати "Український Кемер"...
Треба глянути - ніколи не цікався Кемером - що там по цінах...

3. Цікава інвестиційна арифметика по одній квартирі у відомому мені будинку.
Влітку 2020 я за проханням сина одногрупника заїхав в Офіс продажу квартир в неймовірно цікавому - на мою думку об"єкті - Забудовник, відомий хмарочосами в Стамбулі, почав будувати новий ЖК.
Я знав рівень цін - та і кожен з учасників форум міг дізнатися легко - на сайті Забудовника була форма запиту Прайс-листа: на старті продажу саму дешеву квартиру можна було взяти за 54 000 доларів (перший внесок 60%). Потім ціна була вже 74 000... На жаль, продаж на цифрі в 104 000 (а було 54000) доларів за саму дешеву квартиру вже було закрито - весь комплекс викупила швейцарська група SWISS Otel. Інвестори стали або співвласниками частки, або їм пропонували компенсацію.
https://fenixcenter.com.tr/?lang=enhttp ... r/?lang=en
Кмітливі дівчата з Офісу продажу сказали, що "Є точно такий халатик, але з перламутровими гудзиками". Я вирішив подивитися: можливо, сина одногрупника зацікавить.
Треба ж кудись прилаштувати гроші за продану 3-к хрущовку бабусі та дідуся...
Будинок був реально новий - вже готовий - йшли якісь роботи по території - квартиру 1+1 можна було взяти за 61 000 євро. Зробив фото, дізнався інфу та повідомив приятелям.
Приятелі подивилися фото і сказали, що їм не подобаються шпалери... Не купили... Купили на КРЖН щось (не цікавився що).
Ось на сьогодні із шпалерами, як не сподобалися... Шпалери дійсно "на любителя", а ціна - ще на більшого любителя... Ну шпалери теж грають роль... ну, то таке...
Зображення
Тут 3 550 000 лір - то 188 000 доларів.
Профіт майже плюс 200% по валюті... Ех, і підвели ж легіня шпалери...
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