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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 656657658659 Додано: Пон 23 січ, 2023 08:51 Так куди ж вкладати гроші, викопані з попід груші?

(частина 3)



Квартири 1+1

Критерій пошуку: мікрорайон, оптимальний за співвідношенням ціна/якість/інфраструктура/віддаленість від Середземного моря. Не "нульовий(по-нашому "перший") поверх.



1. Нові будинки - нові квартири 1+1.

Пропозицій на сайті оголошень: 17. Реально сильно здивований, думав, що буде 100.

Пояснення полягає в тому, що в цьому мікрорайоні вже немає місць для будівництва, а ті дуже дуже (!!!) цікаві нові об’єкти є на стадії або котловану, або першого поверху (йде дуже активне будівництво).

Мінімальна ціна 2 750 000 лір (147 000 доларів).

Максимальна ціна 4 000 000 лір (215 000 доларів).

Для порівняння: коли я започаткував в квітні 2018 року гілку "Купуємо для себе, а не в оренду, закордонну нерухомість" (гілка спаплюжена учасниками форуму з суттєвими психо-фінансовими травмами, а один найбільш агресивний писав свої пасквілі з підмосков"я та припинив писати на цьому форумі за 48 годин до нападу на Україну ) ціна за квартири нові в нових будинках 1+1 була в діапазоні 45 000 - 54 000 доларів. В цей час активність почав проявляти любитель "поросятини", який останній раз її купував в 1997 році і після того оприлюднив ще 120 всесвітньовідомих бізнес-проєктів, з яких всі 120 виявилися провальними).



За мінімальну ціну: обманюють, квартира НЕ нова, хоча і виглядає на фото більш/менш нормальною.

Площа 50 кв.м і на самому краю мікрорайонна під горою. Відкидаємо.

За максимальну ціну - непогана вже мебльована квартира і хорошому місці. Але 215 000 доларів.



Найбільш часто зустрічається ціна в 3 650 000 лір або 195 000 доларів.

Тут би я звернув увагу на...

Хм... ні на щоби не звернув увагу: всі мають невдале розташування...



Чесно кажучи, мені аж сумно стало, що реально я би нічого тут не купував - тому гляну мікрорайон поруч - зазвичай там були ціни на 20% дешевші...



О! Вже легше: є 20 варіантів.

Мінімальна ціна: 2 100 000 (113 000 доларів)

Максимальна ціна 3 500 000 лір (187 000 доларів).

Треба придивитися де там та що там...



За 2 500 000 лір (133 000 доларів) є квартира в реально новому будинку від класного Забудовника - пишуть, що площа 55 кв.м - обманюють - там 45 кв. м.

На етапі будіваництва - і я писав на цьому форумі - можна буо взяти за 68000-70000 доларів.

Профіт мали б майже 100% по валюті.

Мені, правда, цей будинок зовні дуже подобається - Забудовник просто "квіточка", але там тільки квартири 1+1 і будинок нагадує гуртожиток - там по 8 квартир на поверсі...

Цікаво, що на сайт оголошень є декілька кваратир і пишуть так: "Роскошная резиденция для продажи"...

Ну "роскошная" не "роскошная"... а так - найдешевший майже пристойний варіант...

З підземним паркінгом...

Блін, з 20 варіантів - 4 квартири саме в тому будинку...

Ну ось Вам, панове фінансисти, бізнесмени, ФОПи та інвестори: я писав з подробицями десь рік тому- бери - інвестуй 68000-70000 доларів.

Читали численні дописи від одного тернопільского красеня...

Дочиталися...

3 000 "плюсів" наставили... Сміятися б, та ні - гірко плакати... akurt

Повідомлень: 7309 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2917 раз. Подякували: 978 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 січ, 2023 10:18 "Эх, тяжела она, царская каторга!"

(сучасний слоган АНТИчмобиків)



В понеділок отримав цікаву інформацію майже з "перших рук" про те, як тікають з Туреччини росіяни.

Причіна втечі проста, як турецький помаранч (зараз сезон збору врожаю - вздовж трас та садів продають по 10 лір - 20 гривень - за кіло): масові відмови росіянам у видачі ВНП в Туреччині.

Термін, який надається, щоби покинути Туреччину - 10 діб.

Вручають офіційне повідомлення.



1. При виїзді з Туреччини отримують штраф в сумі 650 лір - близько 40 доларів - на людину. Треба оплатити на прикордонному контролі, якщо не сплатив - депортація на 5 років.

2. Саме цікаве пункт 2. Звучить він так: "Перше, про що думаєш, попадаючи в Грузію: Я ХОЧУ НАЗАД В ТУРЕЧЧИНУ" (наведено цитату так, як мені її передали);

3. Поселилися в Батумі.

4. Житло в оренду: як сказали: "Тут тільки студію можна взяти в оренду - дуже маленька - 30-35 кв. м."

5. Ціна оренди 600 доларів.

6. В магазини в Батумі ще не ходили (за моїми враженнями від візиту в серпні 2022 - все було вдвічі дорожче, ніж в Туреччині. Можливо, зараз не так). akurt

Повідомлень: 7309 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2917 раз. Подякували: 978 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 січ, 2023 10:12 За даними Торгово-промислової палати Анталії (ATSO), в Анталію з двох країн приїхала велика кількість російського та українського бізнесу.

Після російсько-української війни, окрім зростання цін на оренду та житло та кількості іноземних студентів/учнів у школах, значно зросла кількість компаній, відкритих росіянами та українцями.

У порівнянні з минулим роком кількість компаній, відкритих російськими інвесторами, зросла на 527%, а українськими – на 155%. akurt

Повідомлень: 7309 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2917 раз. Подякували: 978 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 січ, 2023 12:33 Цікава арифметика на ринку нерухомості в Туреччині



Щойно спілкувався з "чорними рієлторами" з числа наших українців.

Розповіли про свою рієлторську "кухню".



Комісійні ділять на 4 частини, саме стільки людей задіяно в ланцюжку забезпечення бажаючих квартирами в Анталії.

Для прикладу навели таке: зараз в продажу є непогана квартира 2+1 в спальному районі - далеко від моря - але поруч хвойні ліси.

Ціна 2 250 000 лір або 120 000 доларів. Площа 3-к квартири сказали "маленька" - гадаю, що не більше 70 кв. м.

Комісійні складають 4% або всього 2250000х4%=90 000 лір.

Кожен з посередникеів отримає 90000/4=22 500 лір або близько 3-х мінімальних оплати праці в Туреччині.

Сказали, що на одного клієнта "убили" 4 дні - він все плакав, що бракує грошей - то опустилися до кожної частки в 6 000 лір, чим були дуже незадоволені...



Зверну увагу, що це працюють практично "чесні" рієлтори.

Нечесті рієлтори - а тут вже крім казахів, киргизів та росіян вже з"являються і фахівці з Києва - "розведуть" покупця на значно більші гроші...



Але для нас цікавим є інше: практично станом на січень 2023 року нерухомість в Туреччині досить приваблива за цінами.

Попит буде - моя думка - зростати, як повідомили ці ж люди: на сайтах з продажу товарів в Туреччині (аналоги наших ОЛХ) вже з"явилися пропозиції товарів та послуг від фірм, створених нашими українцями.

Закон сполучених судин... akurt

Повідомлень: 7309 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2917 раз. Подякували: 978 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 січ, 2023 13:04 Так куди ж вкладати гроші, викопані з попід груші?

(Частина 4)



2. Квартири 1+1 - вторинний ринок.

Для аналізу я поставив фільтр: будинку не більше 5 років, квартири НЕ на "нульовому" (по-нашому "першому") поверсі.



Пропозицій: 20 - знову здивований, очікував знову мінімум 100...

Мінімальна ціна: 2 050 000 лір (109 000 доларів).

Максимальна ціна: 3 500 000 лір (186 000 доларів).



Так ось: за мінімальну ціну 2 050 000 лір (109 000 доларів) – квартира 65 кв. м (гадаю, там менше) в непоганому будинку на 1 під’їзд – 20 квартир, плавальний басейн є. Виглядає непогано: є пральна машина та кондиціонери.

Досить непогано.

Є позитив і негатив: якщо вірно показують розташування, то то реально будинок не старший за 4 роки від якісного Забудовника. На першому поверсі там є супермаркет та приватна пекарня. Недоліки: дуже близько від швидкісної траси на Кемер; далеко до зупинок міських автобусів.



Я би помацав квартиру 1+1 площею в 55 кв. м (тут чесно написали) за 2 650 000 лір – така ціна виглядає «середньою» - близько 140 000 доларів.

Виглядає дуже привабливо: чистенька акуратна, не заставлена занадто меблями. Холодильник і кондиціонери…

В комплексі плавальний басейн, тренажерна зала, сауна. Є навіть затишна альтанка для мешканців для посидіти «за бокалом шашлика».

Локація мене здивувала – якщо на мапі не обманюють, то місце реально суперове: вулиця без інтенсивного руху, поруч майданчик для вигулу собаки, дитячий майданчик з безкоштовними атракціонами та по суботах – працює продуктовий ринок.

Таку би я помацав руками…



Саме такі квартири можна було тут купити в 2016-2020 роках десь за 50 000 доларів.

Самим цікавим для мене є оголошення про продаж 1+1 в комплексі CasaGrande – тут можна було інвестувати 60 000 чесно зароблених кольорових грошей в 2019/2020 роках - і слава Богу вистачило кеби те зробити двом учасникам цього форуму:



Ціна в 3 100 000 лір на сьогодні близько 150 000 тих самих кольорових з мостами та жінками грошей…



change_pm! Вам вітання: я знаю, що Ви зараз в Києві. Тримаємося! (Частина 4)2.Для аналізу я поставив фільтр: будинку не більше 5 років, квартири НЕ на "нульовому" (по-нашому "першому") поверсі.Пропозицій: 20 - знову здивований, очікував знову мінімум 100...Мінімальна ціна: 2 050 000 лір (109 000 доларів).Максимальна ціна: 3 500 000 лір (186 000 доларів).Так ось: за мінімальну ціну 2 050 000 лір (109 000 доларів) – квартира 65 кв. м (гадаю, там менше) в непоганому будинку на 1 під’їзд – 20 квартир, плавальний басейн є. Виглядає непогано: є пральна машина та кондиціонери.Досить непогано.Є позитив і негатив: якщо вірно показують розташування, то то реально будинок не старший за 4 роки від якісного Забудовника. На першому поверсі там є супермаркет та приватна пекарня. Недоліки: дуже близько від швидкісної траси на Кемер; далеко до зупинок міських автобусів.Я би помацав квартиру 1+1 площею в 55 кв. м (тут чесно написали) за 2 650 000 лір – така ціна виглядає «середньою» - близько 140 000 доларів.Виглядає дуже привабливо: чистенька акуратна, не заставлена занадто меблями. Холодильник і кондиціонери…В комплексі плавальний басейн, тренажерна зала, сауна. Є навіть затишна альтанка для мешканців для посидіти «за бокалом шашлика».Локація мене здивувала – якщо на мапі не обманюють, то місце реально суперове: вулиця без інтенсивного руху, поруч майданчик для вигулу собаки, дитячий майданчик з безкоштовними атракціонами та по суботах – працює продуктовий ринок.Таку би я помацав руками…Саме такі квартири можна було тут купити в 2016-2020 роках десь за 50 000 доларів.Самим цікавим для мене є оголошення про продаж 1+1 в комплексі CasaGrande – тут можна було інвестувати 60 000 чесно зароблених кольорових грошей в 2019/2020 роках - і слава Богу вистачило кеби те зробити двом учасникам цього форуму:Ціна в 3 100 000 лір на сьогодні близько 150 000 тих самих кольорових з мостами та жінками грошей…! Вам вітання: я знаю, що Ви зараз в Києві. Тримаємося! akurt

Повідомлень: 7309 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2917 раз. Подякували: 978 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 січ, 2023 08:16

Пишуть люди, що в Польщі ціни на нерухомість стабілізувалися і навіть трохи почали падати... Ну не знаю: в Польщі останній раз був в 2018 році...



Майже щодня спілкуюся з нашими людьми, які працюють на ринку нерухомості в Анталії.

Цікаво ж тримати "руку на пульсі"... Ну і мати орієнтир, з чим порівнювати...

Сьогодні зранку переговорив з керівником AKG Group - анонсував новий проєкт нового ЖК. Спеціалізується на ЖК Преміум-класу. Цікава тенденція по цінам на цей день: в тому, що попередній - Gardenia Rezidans - все розпродано і у вересні чув ціну в 12 500 000 лір (близько 665 000 доларів) за 3+1.

В новому ЖК Pura Vida ціни на 3+1 площею близько 150 кв. м такі:

- поверх "0" - по нашому "перший" - 750 000 доларів.

- стандарний поверх - 780 000 доларів.

https://www.alikemalgurdal.com/en



1. Що здивувало при розмові вчора з "чорними рієлторами" з числа наших українців:

два будинка хто зна де дуже далеко на північному краю Анталії - один на етапі котлована, в другому 2 поверха тільки є.

60% майбутніх квартир вже викуплено...

"Чорні рієлтори" навіть дивуються...



2. За повідомленнями наших людей курортне поселення Кемер в 35 км від Анталії стали називати "Український Кемер"...

Треба глянути - ніколи не цікався Кемером - що там по цінах...



3. Цікава інвестиційна арифметика по одній квартирі у відомому мені будинку.

Влітку 2020 я за проханням сина одногрупника заїхав в Офіс продажу квартир в неймовірно цікавому - на мою думку об"єкті - Забудовник, відомий хмарочосами в Стамбулі, почав будувати новий ЖК.

Я знав рівень цін - та і кожен з учасників форум міг дізнатися легко - на сайті Забудовника була форма запиту Прайс-листа: на старті продажу саму дешеву квартиру можна було взяти за 54 000 доларів (перший внесок 60%). Потім ціна була вже 74 000... На жаль, продаж на цифрі в 104 000 (а було 54000) доларів за саму дешеву квартиру вже було закрито - весь комплекс викупила швейцарська група SWISS Otel. Інвестори стали або співвласниками частки, або їм пропонували компенсацію.

https://fenixcenter.com.tr/?lang=enhttp ... r/?lang=en

Кмітливі дівчата з Офісу продажу сказали, що "Є точно такий халатик, але з перламутровими гудзиками". Я вирішив подивитися: можливо, сина одногрупника зацікавить.

Треба ж кудись прилаштувати гроші за продану 3-к хрущовку бабусі та дідуся...

Будинок був реально новий - вже готовий - йшли якісь роботи по території - квартиру 1+1 можна було взяти за 61 000 євро. Зробив фото, дізнався інфу та повідомив приятелям.

Приятелі подивилися фото і сказали, що їм не подобаються шпалери... Не купили... Купили на КРЖН щось (не цікавився що).

Ось на сьогодні із шпалерами, як не сподобалися... Шпалери дійсно "на любителя", а ціна - ще на більшого любителя... Ну шпалери теж грають роль... ну, то таке...



Тут 3 550 000 лір - то 188 000 доларів.

Профіт майже плюс 200% по валюті... Ех, і підвели ж легіня шпалери... Новини нерухомості в Туреччині і конкретно в Анталії...Пишуть люди, що в Польщі ціни на нерухомість стабілізувалися і навіть трохи почали падати... Ну не знаю: в Польщі останній раз був в 2018 році...Майже щодня спілкуюся з нашими людьми, які працюють на ринку нерухомості в Анталії.Цікаво ж тримати "руку на пульсі"... Ну і мати орієнтир, з чим порівнювати...Сьогодні зранку переговорив з керівником AKG Group - анонсував новий проєкт нового ЖК. Спеціалізується на ЖК Преміум-класу. Цікава тенденція по цінам на цей день: в тому, що попередній - Gardenia Rezidans - все розпродано і у вересні чув ціну в 12 500 000 лір (близько 665 000 доларів) за 3+1.В новому ЖК Pura Vida ціни на 3+1 площею близько 150 кв. м такі:- поверх "0" - по нашому "перший" - 750 000 доларів.- стандарний поверх - 780 000 доларів.1. Що здивувало при розмові вчора з "чорними рієлторами" з числа наших українців:два будинка хто зна де дуже далеко на північному краю Анталії - один на етапі котлована, в другому 2 поверха тільки є.60% майбутніх квартир вже викуплено..."Чорні рієлтори" навіть дивуються...2. За повідомленнями наших людей курортне поселення Кемер в 35 км від Анталії стали називати "Український Кемер"...Треба глянути - ніколи не цікався Кемером - що там по цінах...3. Цікава інвестиційна арифметика по одній квартирі у відомому мені будинку.Влітку 2020 я за проханням сина одногрупника заїхав в Офіс продажу квартир в неймовірно цікавому - на мою думку об"єкті - Забудовник, відомий хмарочосами в Стамбулі, почав будувати новий ЖК.Я знав рівень цін -- на сайті Забудовника була форма запиту Прайс-листа: на старті продажу саму дешеву квартиру можна було взяти за 54 000 доларів (перший внесок 60%). Потім ціна була вже 74 000... На жаль, продаж на цифрі в 104 000 (а було 54000) доларів за саму дешеву квартиру вже було закрито - весь комплекс викупила швейцарська група SWISS Otel. Інвестори стали або співвласниками частки, або їм пропонували компенсацію.Кмітливі дівчата з Офісу продажу сказали, що "Є точно такий халатик, але з перламутровими гудзиками". Я вирішив подивитися: можливо, сина одногрупника зацікавить.Треба ж кудись прилаштувати гроші за продану 3-к хрущовку бабусі та дідуся...Будинок був реально новий - вже готовий - йшли якісь роботи по території - квартиру 1+1 можна було взяти за 61 000 євро. Зробив фото, дізнався інфу та повідомив приятелям.Приятелі подивилися фото і сказали, що їм не подобаються шпалери... Не купили... Купили на КРЖН щось (не цікавився що).Ось на сьогодні із шпалерами, як не сподобалися... Шпалери дійсно "на любителя", а ціна - ще на більшого любителя... Ну шпалери теж грають роль... ну, то таке...Тут 3 550 000 лір - то 188 000 доларів.Профіт майже плюс 200% по валюті... Ех, і підвели ж легіня шпалери... akurt

Повідомлень: 7309 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2917 раз. Подякували: 978 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 січ, 2023 23:07 Як відомо, роками на цьому форумі існували 2 паралельні думки щодо чинників, які повинен враховувати інвестор.

Одну лінію відстоювали фахівці, які НІКОЛИ НІЧОГО НІДЕ НІЯК не інвестували - тим більше в нерухомість за кордоном. Вони пропонували інвестувати туди, де за останні 1/2 сторіччя ніколи не були - хоч то Нікарагуа, хоч Монголія, хоч В"єтнам, хоч Філіппіни або Північний полюс.

Цікаво, що за останні 1/2 сторічя ніколи не літали нікуди літаком. Якось грошей на авіаквиток не вистачало.



Я весь час серед чинників, які повинен враховувати інвестор, висував ряд чинників, серед яких є ТРАНСПОРТНА ДОСТУПНІСТЬ.

До війни з усіх аеропорів України можна було купити авіаквитки в Туреччину за ціною від 29 (двадцять дев"ять) доларів США.

Крім того, надійно працювала поромна переправа "Чорноморськ-Карасу" (порт на північному узбережжі Туреччини).



Найвідоміша авіакомпанія Європи - WIZZAIR - оголосила про справжню експансію з Європи в Туреччину: Wizz Air оголосила про відкриття одинадцяти (!) нових авіасполучень з міст Європи та Близького сходу в три міста Туреччини – Стамбул, Анталія та Даламан.



Нагадаю: громадяни Великої Британії традиційно входять в ТОП-20 інвесторів в нерухомість Анталії.



Цікаво, що лоукостер отримав дозвіл на обслуговування в новому аеропорту Стамбула.

Як відомо, саме WIZZAIR свого часу буквально відкрив для України Європу, ввівші дешеві зручні авіарейси з Києва на Катовиці (ще цікавими були рейси "Львів-Сімферополь" та "Київ-ОАЕ").

Додам, що 23 січня відкрито чудо техніки та наукової думки : нову лінію метро з нового аеропорта Стамбула в центр міста - вагони метро рухаються із швидкістю до 120 км на годину - і без "водія".

Нервово курить Дубай... akurt

Повідомлень: 7309 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2917 раз. Подякували: 978 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 січ, 2023 09:13 Прикольний антирейтинг



Впливова газета The Independent оприлюднила список міст світу, які найбільше розчарували туристів.

Свого роду "Антирейтинг".

Він мене і здивував, і не здивував:

- не здивував тому, що з вересня 2018 року ( а найбільше агресивно - за рік до початку війни ) цей форум заливала брудом тічка горе-хВахівців, які або ніколи не були в Туреччині, або не мали грошей купити за 29 доларів авіаквиток та подивится. Я вже не кажу про те, що ніколи нічого ніде ніяк не інвестували.

Цікаво, що в ці дні один горе-хВахівець ховається на покинутій дачі свояка, а інший - вештається по хатках у Львові. Ой і танцювали горе-хвахівці... Все "профукали" та "прогавили", поки носилися з виварками лайна по цьому форуму...

- здивував тим, в яку компанію попало те місто, в яке я радив учасникам групи інвестувати викопані з попід груші гроші або не викопані, але отримані за продаж нікому не потрібних "Шевченкових хат", гаражів та дач з трьома кущами картоплі.



Аналітики даних використовували такі популярні сайти оглядів, як TripAdvisor, щоб створити цей список, і проаналізували десятки тисяч рейтингів 85 найпопулярніших туристичних напрямків у всьому світі та 20 визначних пам'яток світу, які користуються найбільшою кількістю відгуків.

Після вивчення тисяч відгуків, залишених на платформах туристичних рейтингів, було складено список міст, які розчарували туристів:

Місце 10: Токіо 13,6%;

Місця 9 та 8: Париж 13,8% та Лондон 13,8%;

Місце 7 та 6: Мумбай 13,9% та Майямі 13,9%;

Місце 5: Ріміні 14,2%;

Місце 4: Мюнхен 15,7%;

Місце 3: Сінгапур 15,8%;

Місце 2: Анталія 16,5%;

Місце 1: Бангкок 16,6%

Джерело: https://www.independent.co.uk/



Ну що ж, як говорила Вєрка Сердючка: "Піду я у садочок, Наїмся хробачків..."

Але ж яка цікава компанія... Впливова газета The Independent оприлюднила список міст світу, які найбільше розчарували туристів.Свого роду "Антирейтинг".Він мене і здивував, і не здивував:- не здивував тому, що з вересня 2018 року () цей форум заливала брудом тічка горе-хВахівців, які або ніколи не були в Туреччині, або не мали грошей купити за 29 доларів авіаквиток та подивится.Цікаво, що в ці дні один горе-хВахівець ховається на покинутій дачі свояка, а інший - вештається по хатках у Львові. Ой і танцювали горе-хвахівці... Все "профукали" та "прогавили", поки носилися з виварками лайна по цьому форуму...- здивував тим, в яку компанію попало те місто, в яке я радив учасникам групи інвестувати викопані з попід груші гроші або не викопані, але отримані за продаж нікому не потрібних "Шевченкових хат", гаражів та дач з трьома кущами картоплі.Аналітики даних використовували такі популярні сайти оглядів, як TripAdvisor, щоб створити цей список, і проаналізували десятки тисяч рейтингів 85 найпопулярніших туристичних напрямків у всьому світі та 20 визначних пам'яток світу, які користуються найбільшою кількістю відгуків.Після вивчення тисяч відгуків, залишених на платформах туристичних рейтингів, було складено список міст, якітуристів:Місце 10: Токіо 13,6%;Місця 9 та 8: Париж 13,8% та Лондон 13,8%;Місце 7 та 6: Мумбай 13,9% та Майямі 13,9%;Місце 5: Ріміні 14,2%;Місце 4: Мюнхен 15,7%;Місце 3: Сінгапур 15,8%;Місце 2:16,5%;Місце 1: Бангкок 16,6%Джерело:Ну що ж, як говорила Вєрка Сердючка: "Піду я у садочок, Наїмся хробачків..."Але ж яка цікава компанія... akurt

Повідомлень: 7309 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2917 раз. Подякували: 978 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 січ, 2023 11:34 виручай... Дозволь хоч клунок який-небудь закинути тобі в половник,- ти бідна, в тебе не шукатимуть..." (М. Стельмах, II, 1962).



В ці дні учасники форуму активно шукають місце під сонечком.

Важко зараз його знайти, де ж його шукати?



Організація Об’єднаних Націй (ООН) оприлюднила звіт «Світова економічна ситуація та перспективи 2023»в якому зазначила, що глобальне економічне зростання впаде до 1,9 відсотка у 2023 році через продовольчу та енергетичну кризу, спричинену російсько-українською війною.



Вивчимо ретельно документ - ми ж тут всі економісти та фінансисти (ну, окрім мене, я інженер-механік):

1. Згідно зі звітом, швидке підвищення ставок Федеральною резервною системою (ФРС) США спровокувало відтік капіталу та знецінення валюти в країнах, що розвиваються.



2. Підвищення відсоткових ставок і зниження купівельної спроможності послабили впевненість споживачів і настрої інвесторів, роблячи найближчі перспективи зростання світової економіки ще більш невизначеними.



3. Згідно зі звітом, у цьому контексті прогноз глобального економічного зростання ООН, який становив 3 відсотки у 2022 році, визначено на 1,9 відсотка на 2023 рік. Цей показник був зафіксований як найнижчий прогноз зростання за останні роки.



4. Короткострокові економічні перспективи залишаються невизначеними через збереження багатьох економічних, фінансових, геополітичні та екологічні ризиків.



5. Згідно зі звітом, нинішнє уповільнення світової економіки впливає як на розвинені країни, так і на країни, що розвиваються, і багатьом з них загрожує рецесія у 2023 році.



6. Зростання в США, яке, за оцінками, становитиме 1,8 відсотка у 2022 році, прогнозується, що у 2023 році становитиме лише 0,4 відсотка. Прогноз зростання ЄС, який становив 3,3 відсотка в 2022 році, також був знижений до 0,2 відсотка на 2023 рік.



7. Згідно з прогнозами, цього року економічне зростання в Китаї зросте до 4,8 відсотка після того, як уряд відмовився від політики запобігання COVID-19 і почав послаблювати монетарну та фіскальну політику. Очікується, що у 2023 році економіка Великобританії скоротиться на 0,8 відсотка.



8. У повідомленні наголошується, що проблеми з продовольчим постачанням, особливо зерновими продуктами, які виникли внаслідок російсько-української війни, були пом'якшені відновленням вантажів зерна з чорноморських портів за ініціативи Туреччини та ООН.



[Моя примітка: яку тут тільки "пургу" не несли горе-велике-горе-хвахівці: і сала немає, і султан править, і 450 християнських храмів на країну замало, і вологість повітря всього 54%, а не 89, як ми звикли в селі під Києвом, або до 51%, як ми звикли в Ізраїлі, і Мехмет не дуже гарно зранку поголений, і... тьху... ще раз тьху... Третій раз: тьху! Боже правий, це ж ще і "дипломи" магістрів з університетів отримали... Тьху...]



9. У звіті ООН було оцінено, що турецька економіка зросте на 3,7 відсотка в цьому році і на 3,5 відсотка в 2024 році після зростання на 5,4 відсотка в минулому році.



10. За оцінками експертів ООН, рівень інфляції в Туреччині знизиться в середньому до 42,4 відсотка в кінці цього року і знизиться до 13,5 відсотка в наступному році через прискорення її зниження.



Джерело: https://news.un.org/en/story/2023/01/1132822 "Так і так, каже [куркуль], як хочеш, а... Дозволь хоч клунок який-небудь закинути тобі в половник,-, в тебе не..." (М. Стельмах, II, 1962).В ці дні учасники форуму активно шукають місце під сонечком.Важко зараз його знайти, де ж йогоОрганізація Об’єднаних Націй (ООН) оприлюднила звіт «Світова економічна ситуація та перспективи 2023»в якому зазначила, що глобальне економічне зростання впаде до 1,9 відсотка у 2023 році через продовольчу та енергетичну кризу, спричинену російсько-українською війною.Вивчимо ретельно документ - ми ж тут всі економісти та фінансисти (ну, окрім мене, я інженер-механік):1. Згідно зі звітом, швидке підвищення ставок Федеральною резервною системою (ФРС) США спровокувало відтік капіталу та знецінення валюти в країнах, що розвиваються.2. Підвищення відсоткових ставок і зниження купівельної спроможності послабили впевненість споживачів і настрої інвесторів, роблячи найближчі перспективи зростання світової економіки ще більш невизначеними.3. Згідно зі звітом, у цьому контексті прогноз глобального економічного зростання ООН, який становив 3 відсотки у 2022 році, визначено на 1,9 відсотка на 2023 рік. Цей показник був зафіксований4. Короткострокові економічнічерез збереження багатьох5. Згідно зі звітом, нинішнє уповільнення світової економіки впливає як на розвинені країни, так і на країни, що розвиваються, і багатьом з них загрожує рецесія у 2023 році.6. Зростання в США, яке, за оцінками, становитиме 1,8 відсотка у 2022 році, прогнозується, що у 2023 роціПрогноз зростання ЄС, який становив 3,3 відсотка в 2022 році,на 2023 рік.7. Згідно з прогнозами, цього року економічне зростання в Китаї зросте до 4,8 відсотка після того, як уряд відмовився від політики запобігання COVID-19 і почав послаблювати монетарну та фіскальну політику. Очікується, що у 2023 році економіка Великобританії скоротиться на 0,8 відсотка.8. У повідомленні наголошується, що проблеми з продовольчим постачанням, особливо зерновими продуктами, які виникли внаслідок російсько-української війни, були пом'якшені відновленням вантажів зерна з чорноморських портів[Моя примітка: яку тут тільки "пургу" не несли горе-велике-горе-хвахівці: і сала немає, і султан править, і 450 християнських храмів на країну замало, і вологість повітря всього 54%, а не 89, як ми звикли в селі під Києвом, або до 51%, як ми звикли в Ізраїлі, і Мехмет не дуже гарно зранку поголений, і... тьху... ще раз тьху... Третій раз: тьху! Боже правий, це ж ще і "дипломи" магістрів з університетів отримали... Тьху...]9.10. За оцінками експертів ООН, рівень інфляції в Туреччині знизиться в середньому до 42,4 відсотка в кінці цього року і знизиться до 13,5 відсотка в наступному році через прискорення її зниження.Джерело: akurt

Повідомлень: 7309 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2917 раз. Подякували: 978 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 січ, 2023 10:09 Так куди ж вкладати гроші, викопані з попід груші?

(частина 5)



Для початку цікава інформація:

Gastarbaiter написав: Про недвижимость. Сегодня выскочило в ФБ 2 объявления.

1. Окраина Кракова, 13 км от центра. Кавалерка, 30 квадратов. 420 тыс. зл.

2. Пригород Катовиц, 20 км от центра. 3к., 70 квадратов, 270 тыс. зл.

Наверное, буду из Кракова тикать. Покупать бетонометры в 2-3 раза дороже жаба давит. Про недвижимость. Сегодня выскочило в ФБ 2 объявления.1. Окраина Кракова, 13 км от центра. Кавалерка, 30 квадратов. 420 тыс. зл.2. Пригород Катовиц, 20 км от центра. 3к., 70 квадратов, 270 тыс. зл.Наверное, буду из Кракова тикать. Покупать бетонометры в 2-3 раза дороже жаба давит.

Для мене цікава тим, що свого часу планував інвестувати саме в Краків та Катовиці.

Бермо калькулятор:

420 000 злотих - 97 000 доларів. Тобто 1 кв. м=97000/30=3 230 $/кв. м.

Не слабо...

Між іншим я би краще дивився на Катовіце - кожен день ходити по Вавелю швидко набридне, а Катовіце зараз найсучасніше місто. Крім того, не все так добре в Кракові - достатньо десь від"їхати в район Парку Воднего і ... не дуже-то й Краків нібито...





Для цікавості візьмемо той мікрорайон в Анталії, який завжди був дешевшим на 20% від "нормального" мікрораоіона. Це мікрорайон Sarusu (Жовта вода - тут тече гірська річка) на заході міста.

Тут є і недоліки: і позитиви.

Недолік суттєвий: розташовані головні очисні споруди міста. Правду кажучи, буваючи тут майже щодня я помітив, що або змінили технологію, або обладнання - і ні я, ні мешканці вже не відчувають специфічного запаху, як це було раніше.

Позитив: дуже близько до моря. Дуже близько до виїзду на трасу в гори в бік Кемера. Саме тут починаються Таврські гори - і багато наших українців в ці майже літні дні (в Аланії позавчора зафіксували +20, в Анталії +18) ходять пішки в гори - наприклад, піднімаються на холм Tünektepe (висота близько 700 м над рівнем моря - туди веде канатна дорога).



Квартири 1+1 нові в нових будинках.

Пропозицій: 25.

Мінімальна ціна - 2 100 000 лір або 112 000 доларів (площа 50 кв. м)

Максимальна ціна - 4 150 000 лір або 220 000 доларів (тут хотєли бо реально продають фотошоп).

Найчастіше є ціна в 2 500 лір або в 130 000 доларів.



За мінімальну ціну: реально нова квартира, меблі в кухні та прихожій, дуже непоганий санвузол з душовою кабіною... кахель великого формату у всіх кімнатах (двоконтурнйи котел, природний газ та сходе опалення в підлозі). Можна таке помацати... ЖК з плавальним басейном...

Єдине, що мене збентежило - вид з вікна на якийсь хмарочос в 16 чи 20 поверхів... там є декілька таких...

Ну ось: маємо 112000/50=2 240 доларів за кв. м ГОТОВОГО під ключ житла.



Дивлюсь щось середнє за ціною: 2 550 000 лір. Ну не знаю, враження, що квартира не нова і є підтвердження: в цьому ЖК здають квартири подобово за 760 лір на добу - то 40 доларів на добу.

Ну ось: хочете мати теоретично 40х30=1200 доларів на місяць - запрошую.



Чесно кажучи, мене ніщо в цьому сегменті не привабило...

Подивимося вторинний ринок...

Квартири 1+1 - не нові, вторинний ринок...

20 варіантів. Знову думав, що буде значно більше...

Мінімальна ціна 1 850 000 лір (100 000 доларів).

Максимальна ціна здивувала: 3 400 000 лір (майже 200 000 доларів).



Подивлюся трохи пізніше... (частина 5)Для початку цікава інформація:Для мене цікава тим, що свого часу планував інвестувати саме в Краків та Катовиці.Бермо калькулятор:420 000 злотих - 97 000 доларів. Тобто 1 кв. м=97000/30=3 230 $/кв. м.Не слабо...Між іншим я би краще дивився на Катовіце - кожен день ходити по Вавелю швидко набридне, а Катовіце зараз найсучасніше місто. Крім того, не все так добре в Кракові - достатньо десь від"їхати в район Парку Воднего і ... не дуже-то й Краків нібито...Для цікавості візьмемо той мікрорайон в Анталії, який завжди був дешевшим на 20% від "нормального" мікрораоіона. Це мікрорайон Sarusu (Жовта вода - тут тече гірська річка) на заході міста.Тут є і недоліки: і позитиви.Недолік суттєвий: розташовані головні очисні споруди міста. Правду кажучи, буваючи тут майже щодня я помітив, що або змінили технологію, або обладнання - і ні я, ні мешканці вже не відчувають специфічного запаху, як це було раніше.Позитив: дуже близько до моря. Дуже близько до виїзду на трасу в гори в бік Кемера. Саме тут починаються Таврські гори - і багато наших українців в ці майже літні дні (в Аланії позавчора зафіксували +20, в Анталії +18) ходять пішки в гори - наприклад, піднімаються на холм Tünektepe (висота близько 700 м над рівнем моря - туди веде канатна дорога).Пропозицій: 25.Мінімальна ціна - 2 100 000 лір або 112 000 доларів (площа 50 кв. м)Максимальна ціна - 4 150 000 лір або 220 000 доларів (тут хотєли бо реально продають фотошоп).Найчастіше є ціна в 2 500 лір або в 130 000 доларів.За мінімальну ціну: реально нова квартира, меблі в кухні та прихожій, дуже непоганий санвузол з душовою кабіною... кахель великого формату у всіх кімнатах (двоконтурнйи котел, природний газ та сходе опалення в підлозі). Можна таке помацати... ЖК з плавальним басейном...Єдине, що мене збентежило - вид з вікна на якийсь хмарочос в 16 чи 20 поверхів... там є декілька таких...Ну ось: маємо 112000/50=2 240 доларів за кв. м ГОТОВОГО під ключ житла.Дивлюсь щось середнє за ціною: 2 550 000 лір. Ну не знаю, враження, що квартира не нова і є підтвердження: в цьому ЖК здають квартири подобово за 760 лір на добу - то 40 доларів на добу.Ну ось: хочете мати теоретично 40х30=1200 доларів на місяць - запрошую.Чесно кажучи, мене ніщо в цьому сегменті не привабило...Подивимося вторинний ринок...Квартири 1+1 - не нові, вторинний ринок...20 варіантів. Знову думав, що буде значно більше...Мінімальна ціна 1 850 000 лір (100 000 доларів).Максимальна ціна здивувала: 3 400 000 лір (майже 200 000 доларів).Подивлюся трохи пізніше... akurt

Повідомлень: 7309 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2917 раз. Подякували: 978 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 656657658659 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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