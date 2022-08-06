Додано: Суб 28 січ, 2023 21:57

Нерухомість - як цнотлива дівчина...



Як відомо - в наші буремні часи - все узбережжя Середземного моря - а не тільки - як відомо - Таїланд та ОАЕ - заселені українцями. На днях навіть почув термін "Український Кемер".



Поспілкувався з нашими, які грають ледь не домінуючу роль на ринку нерухомості в Аланії - близько 90 км на схід від Анталії - але це провінція Анталія.

Щось на кшалт "Велика Ялта" та "Сімеїз".



Бачуть "горизонталь" в цінах на нерухомість.

Сказали: "Ні, ну ціни будуть потихеньку зростати - але варто вчасно продати..."

Це мудро, бо я писав неодноразово: "В нерухомості - як і в сексі - все треба робити швидко та вчасно".



Ситуація - сказали - така: якщо квартири 1+1 Забудовник продає по 105 000 євро - то наші готові продати за 98 000 євро.

Не думайте, що зовсім дурні - ні - слава Богу - не читали численних збоченців з цього форуму - та вклалися в цінах по 35 000...45 000 євро.



Це не саме для мене цікаве, а те, що наші люди підгрібають під себе будь-які гроші, які лежать на дорозі: послуга з допомоги оформлення ВНП в Туреччині для українця 400 євро (реальні витрати зараз близько 350 доларів), а для росіянців - 1400 євро.

Питаю: а як же ви можете щось там та якось там оформлювати росіянцям (залишаючи за дужками моральне питання), якщо в Туреччині реальні масові відмови росіянцям-АНТИчмобикам?

- Ну...

- Ну?

- Ну...

- Ну?

- Як говорив Ізя Зямович Сругершкович: "Всё, что нельзя сделать за деньги, можно сделать через Сашу Жабзермана за большие деньги..."

- Ну?

- Ну, знайшли прохід через "задній прохід" в Міграційній службі і готуємо фейкові документи про купівлю житла...

- Ну-ну... Бог же покарає...

- Так а їсти хочеться зараз...

Се ля ві...

А ви дивуєтеся численним фейковим волонтерам та збирачам грошей (реально атакують українську діаспору в Туреччині)...



Сказали, що ніби-то один із 4-х закритих для поселення іноземців в Аланії мікрорайонів (там закрито 4 центральних та самих популярних мікрорайонів) ніби-то відкриють для поселення...

Дурень думкою багатіє...

Не відкриють... Турки мають розум, як би це не подобалося "цікавим" з цього форуму...