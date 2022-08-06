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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 січ, 2023 21:57
Аланія: нерухомість...
Як відомо - в наші буремні часи все узбережжя Середземного моря - а не тільки - як відомо - Таїланд та ОАЕ - заселені українцями. На днях навіть почув термін "Український Кемер".
Поспілкувався з "нашими", які причетні до ринку нерухомості в Аланії - близько 90 км на схід від Анталії - але це провінція Анталія.
Щось на кшалт "Велика Ялта" та "Сімеїз".
Бачуть "горизонталь" в цінах на нерухомість.
Сказали: "Ні, ну ціни будуть потихеньку зростати - але варто вчасно продати..."
Ситуація - сказали - така: якщо квартири 1+1 Забудовник продає по 105 000 євро - то наші готові продати за 98 000 євро.
Не думайте, що зовсім дурні - ні -свого часу вклалися в цінах по 35 000...45 000 євро.
Фірми-посередники, які надають "послуги" з допомоги оформлення ВНП в Туреччині, беруть з українця 400 євро (реальні витрати зараз близько 350 доларів), а з росіянців - 1400 євро і навіть готують фейкові документи про купівлю житла...
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Додано: Нед 29 січ, 2023 19:23
Важке воно - життя лендлорда...
Громадяни Туреччини і так не любили росіянців, а тепер будуть ненавидіти: росіяни, які взяли квартири в оренду, масово відмовляються платити орендну плату.
Логіка в них така:
1. Нам з вирогідністю в 99,99% буде відмова в надінні ВНП в Туреччині...
[Уряд Туреччини хоч і не оприлюднював офіційно ніяких документів, але дав вказівку працівникам Міграційної служби оформлювати відмови. Вже з"явилися випадки, коли були відмови росіянам навіть з тих, хто мешкав в Туречичні по 5 попередніх років].
Парадокс історичний: спрацював відомий слоган/лозунг "Drang nach Osten!"
Українці послали туди, куди пішов "Русский военный корабль", а турки - "Drang nach Osten!" Теж в буквальному смислі/напрямку...
2. Росіяни говорять орендодавцям, що вони заплатили депозит - ось нехай і радіють турки тим грошам.
"Чорні рієлтори" з числа наших українців висловили тверду думку, що у подальшому жоден турецький орендодавець не буде мати справи з представниками країни, яка бореться з "нациками" в Україні.
P.S. Ніяких проблем з отриманням ВНП в Туреччині або продовженням терміну його дії для громадян України не зафіксовано.
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