Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Як відомо - в наші буремні часи все узбережжя Середземного моря - а не тільки - як відомо - Таїланд та ОАЕ - заселені українцями. На днях навіть почув термін "Український Кемер".
Поспілкувався з "нашими", які причетні до ринку нерухомості в Аланії - близько 90 км на схід від Анталії - але це провінція Анталія. Щось на кшалт "Велика Ялта" та "Сімеїз".
Бачуть "горизонталь" в цінах на нерухомість. Сказали: "Ні, ну ціни будуть потихеньку зростати - але варто вчасно продати..." Ситуація - сказали - така: якщо квартири 1+1 Забудовник продає по 105 000 євро - то наші готові продати за 98 000 євро. Не думайте, що зовсім дурні - ні -свого часу вклалися в цінах по 35 000...45 000 євро.
Фірми-посередники, які надають "послуги" з допомоги оформлення ВНП в Туреччині, беруть з українця 400 євро (реальні витрати зараз близько 350 доларів), а з росіянців - 1400 євро і навіть готують фейкові документи про купівлю житла...
Громадяни Туреччини і так не любили росіянців, а тепер будуть ненавидіти: росіяни, які взяли квартири в оренду, масово відмовляються платити орендну плату. Логіка в них така: 1. Нам з вирогідністю в 99,99% буде відмова в надінні ВНП в Туреччині...
[Уряд Туреччини хоч і не оприлюднював офіційно ніяких документів, але дав вказівку працівникам Міграційної служби оформлювати відмови. Вже з"явилися випадки, коли були відмови росіянам навіть з тих, хто мешкав в Туречичні по 5 попередніх років]. Парадокс історичний: спрацював відомий слоган/лозунг "Drang nach Osten!" Українці послали туди, куди пішов "Русский военный корабль", а турки - "Drang nach Osten!" Теж в буквальному смислі/напрямку...
2. Росіяни говорять орендодавцям, що вони заплатили депозит - ось нехай і радіють турки тим грошам.
"Чорні рієлтори" з числа наших українців висловили тверду думку, що у подальшому жоден турецький орендодавець не буде мати справи з представниками країни, яка бореться з "нациками" в Україні.
P.S. Ніяких проблем з отриманням ВНП в Туреччині або продовженням терміну його дії для громадян України не зафіксовано.
Центр економічних і соціальних досліджень університету Бахчешехір (BETAM) оголосив звіт про ринок оренди житла за грудень 2022 року.
1. Річний рівень зростання орендної плати становив 150 відсотків у Стамбулі, 160,9 відсотка в Анкарі та 162,2 відсотка в Ізмірі. 2. З поправкою на інфляцію реальні ціни на оренду також зросли як по країні, так і в трьох містах - центрах провінцій. Так, середня ціна оренди квартир площею 100 квадратних метрів у Стамбулі становила 10 000 TL (близько 530 доларів). З мінмальною ціною в 4000 лір (близько 210 доларів). 3. Ціна оренди квартири в найбільшому місті Європи суттєво відрізняється по районах міста: найбільший приріст цін на оренду в районах Стамбула спостерігався в Kağıthane з 257,8 відсотка, а найнижчий - у Beykoz з 96,4%. Зростання в Есенлері склало 190,8 %, у Султанбейлі – 185,5%, а в Малтепе – 183,3%. Цікаво, що саме в Kağıthane є кінцева станція супер швидкісного метро, вагони якого прибувають з нового аерпорту Стамбула - вагони рухаються БЕЗ водія із швидкістю до 120 (!!!) км/год. Місткість одного потяга - 1100 пасажирів. Повністю автоматизовані безпілотні поїзди були побудовані китайською компанією CRRC Zhuzhou Locomotive Co. (CRRC ZELC). Дістатися від станції Кагітане (Kâğıthane) до аеропорту Стамбула можна за 24 хвилини (є 9 станцій). Лінію відкрито 23 січня 2023 (щойно), і перший місяць проїзд - безкоштовно. У подальшому ціна квитка становитиме 9-12 лір (від 0,45 до 0,6 євро).
4. Згідно з грудневими даними, річні темпи зростання орендної плати в усіх центрах провінцій країни перевищували річний рівень інфляції ІСЦ, який становив 64,3 відсотка. Анталія була провінцією з найвищим рівнем зростання орендної плати – 292,2 відсотка. Ех, шкода, що на Фінансовому форумі України правили роками бал горе-хВахівці та дилетанти. Вкладення 2016-2021 років в сумі від 34 000 до 54 000 доларів сьогодні приносять приємні безпроблемні безпечні прибутки. Та є надійним безпечним "запасним аеродромом" для родини.
5. Середня орендна плата в Анталії за рік зросла майже в 4 рази. Інші провінції з найбільшим зростанням цін: Трабзон (218,2 відсотка), Денізлі ( 212,5 відсотка), Мерсін (207,7 відсотка) і Адана (181,3 відсотка). [Примітка: всі ці міста - для того, щоби мати інформацію з "перших рук", а не розповсюджувати дурниці та домисли - я особисто відвідав влітку 2022 року: - Трабзон - велике місто на півночі Туреччини на березі Чорного моря. Від Анталії близько 1300 км - їхав з однією ночівлею в місті Кайсері (центр провінціі та одночасно центр гірськолижного спорту. Бронював номер в готелі IBIS Kayseri а літньою ціною в 25$ за номер на двох із сніданком. Зараз ціна на такий номер - сезон - прибувають літаки з Польщі, Бельгії, Німеччини - по 37 доларів на добу за номер на двох. Зараз там на лижах катаються декілька приятелів з Анталії: квиток на літак туди і назад з Анталії - 1300 лір або 2 600 гривень.
- Мерсін та Адана - дуже великі міста на сході Туреччини - з населенням по 2 000 000 людей. Мерсін (місто на узбережжі Середземного моря) вразив всіх в кінці 2021 та на початку 2022 року дуже низькими цінами на квартири - інвестори негайно повернулися до нього обличчям, та Мерсін останні півроку займає місце 3 (!) в ТОП-10 привабливості для інвесторів. Мене місто вразило неймовірно чудовим виглядом з боку моря, неймовірною кількість будинків сучасного дизайну підвищеною по відношенню до Анталії поверховістю будинків. Але пляжі не сподобалися: на чудовій 15-км набережній - жодного пляжу. Весь берег укладено камінням для захисту від хвиль. Це дуже красиво, але пляжів немає... Треба іздити за місто... Адана - дуже велике промислове місто. Не для нашого інвестора. Цікаво, що між Мерсіном та Аданою будують третій в світі (!!!) за величиною аеропорт. Гадаю, інвестори і це враховували.
6. У ГРУДНІ 2022 ЗАФІКСОВАНО ЗРОСТАННЯ ПОПИТУ. Показник попиту на оренду житла порівняно з листопадом збільшився на 0,4 відсотка. З іншого боку, попит на оренду житла виріс на 7,4 відсотка порівняно з тим самим місяцем попереднього року. У той час як відношення кількості орендованих будинків, що використовується як показник життєздатності ринку оренди житла, до кількості оголошень про оренду зменшилося по всій країніі та у Стамбулі та Ізмірі, воно зросло в Анкарі. [Примітка: За повідомленнями "чорних рієлторів" з числа наших українців попит на оренду житла в Анталії має певну синусоїду: росіяни масово залишають Туреччину, але натомість збільшується кількість українців. Родина приятеля, який зараз активно працює в Києві на фронт та перемогу, зняла квартиру в містечку Каш на березі Середземного моря - з видом на море - за 600 доларів].