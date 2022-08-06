Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Як відомо - в наші буремні часи все узбережжя Середземного моря - а не тільки - як відомо - Таїланд та ОАЕ - заселені українцями. На днях навіть почув термін "Український Кемер".
Поспілкувався з "нашими", які причетні до ринку нерухомості в Аланії - близько 90 км на схід від Анталії - але це провінція Анталія. Щось на кшалт "Велика Ялта" та "Сімеїз".
Бачуть "горизонталь" в цінах на нерухомість. Сказали: "Ні, ну ціни будуть потихеньку зростати - але варто вчасно продати..." Ситуація - сказали - така: якщо квартири 1+1 Забудовник продає по 105 000 євро - то наші готові продати за 98 000 євро. Не думайте, що зовсім дурні - ні -свого часу вклалися в цінах по 35 000...45 000 євро.
Фірми-посередники, які надають "послуги" з допомоги оформлення ВНП в Туреччині, беруть з українця 400 євро (реальні витрати зараз близько 350 доларів), а з росіянців - 1400 євро і навіть готують фейкові документи про купівлю житла...
Громадяни Туреччини і так не любили росіянців, а тепер будуть ненавидіти: росіяни, які взяли квартири в оренду, масово відмовляються платити орендну плату. Логіка в них така: 1. Нам з вирогідністю в 99,99% буде відмова в надінні ВНП в Туреччині...
[Уряд Туреччини хоч і не оприлюднював офіційно ніяких документів, але дав вказівку працівникам Міграційної служби оформлювати відмови. Вже з"явилися випадки, коли були відмови росіянам навіть з тих, хто мешкав в Туречичні по 5 попередніх років]. Парадокс історичний: спрацював відомий слоган/лозунг "Drang nach Osten!" Українці послали туди, куди пішов "Русский военный корабль", а турки - "Drang nach Osten!" Теж в буквальному смислі/напрямку...
2. Росіяни говорять орендодавцям, що вони заплатили депозит - ось нехай і радіють турки тим грошам.
"Чорні рієлтори" з числа наших українців висловили тверду думку, що у подальшому жоден турецький орендодавець не буде мати справи з представниками країни, яка бореться з "нациками" в Україні.
P.S. Ніяких проблем з отриманням ВНП в Туреччині або продовженням терміну його дії для громадян України не зафіксовано.
Центр економічних і соціальних досліджень університету Бахчешехір (BETAM) оголосив звіт про ринок оренди житла за грудень 2022 року.
1. Річний рівень зростання орендної плати становив 150 відсотків у Стамбулі, 160,9 відсотка в Анкарі та 162,2 відсотка в Ізмірі. 2. З поправкою на інфляцію реальні ціни на оренду також зросли як по країні, так і в трьох містах - центрах провінцій. Так, середня ціна оренди квартир площею 100 квадратних метрів у Стамбулі становила 10 000 TL (близько 530 доларів). З мінмальною ціною в 4000 лір (близько 210 доларів). 3. Ціна оренди квартири в найбільшому місті Європи суттєво відрізняється по районах міста: найбільший приріст цін на оренду в районах Стамбула спостерігався в Kağıthane з 257,8 відсотка, а найнижчий - у Beykoz з 96,4%. Зростання в Есенлері склало 190,8 %, у Султанбейлі – 185,5%, а в Малтепе – 183,3%. Цікаво, що саме в Kağıthane є кінцева станція супер швидкісного метро, вагони якого прибувають з нового аерпорту Стамбула - вагони рухаються БЕЗ водія із швидкістю до 120 (!!!) км/год. Місткість одного потяга - 1100 пасажирів. Повністю автоматизовані безпілотні поїзди були побудовані китайською компанією CRRC Zhuzhou Locomotive Co. (CRRC ZELC). Дістатися від станції Кагітане (Kâğıthane) до аеропорту Стамбула можна за 24 хвилини (є 9 станцій). Лінію відкрито 23 січня 2023 (щойно), і перший місяць проїзд - безкоштовно. У подальшому ціна квитка становитиме 9-12 лір (від 0,45 до 0,6 євро).
4. Згідно з грудневими даними, річні темпи зростання орендної плати в усіх центрах провінцій країни перевищували річний рівень інфляції ІСЦ, який становив 64,3 відсотка. Анталія була провінцією з найвищим рівнем зростання орендної плати – 292,2 відсотка. Ех, шкода, що на Фінансовому форумі України правили роками бал горе-хВахівці та дилетанти. Вкладення 2016-2021 років в сумі від 34 000 до 54 000 доларів сьогодні приносять приємні безпроблемні безпечні прибутки. Та є надійним безпечним "запасним аеродромом" для родини.
5. Середня орендна плата в Анталії за рік зросла майже в 4 рази. Інші провінції з найбільшим зростанням цін: Трабзон (218,2 відсотка), Денізлі ( 212,5 відсотка), Мерсін (207,7 відсотка) і Адана (181,3 відсотка). [Примітка: всі ці міста - для того, щоби мати інформацію з "перших рук", а не розповсюджувати дурниці та домисли - я особисто відвідав влітку 2022 року: - Трабзон - велике місто на півночі Туреччини на березі Чорного моря. Від Анталії близько 1300 км - їхав з однією ночівлею в місті Кайсері (центр провінціі та одночасно центр гірськолижного спорту. Бронював номер в готелі IBIS Kayseri а літньою ціною в 25$ за номер на двох із сніданком. Зараз ціна на такий номер - сезон - прибувають літаки з Польщі, Бельгії, Німеччини - по 37 доларів на добу за номер на двох. Зараз там на лижах катаються декілька приятелів з Анталії: квиток на літак туди і назад з Анталії - 1300 лір або 2 600 гривень.
- Мерсін та Адана - дуже великі міста на сході Туреччини - з населенням по 2 000 000 людей. Мерсін (місто на узбережжі Середземного моря) вразив всіх в кінці 2021 та на початку 2022 року дуже низькими цінами на квартири - інвестори негайно повернулися до нього обличчям, та Мерсін останні півроку займає місце 3 (!) в ТОП-10 привабливості для інвесторів. Мене місто вразило неймовірно чудовим виглядом з боку моря, неймовірною кількість будинків сучасного дизайну підвищеною по відношенню до Анталії поверховістю будинків. Але пляжі не сподобалися: на чудовій 15-км набережній - жодного пляжу. Весь берег укладено камінням для захисту від хвиль. Це дуже красиво, але пляжів немає... Треба іздити за місто... Адана - дуже велике промислове місто. Не для нашого інвестора. Цікаво, що між Мерсіном та Аданою будують третій в світі (!!!) за величиною аеропорт. Гадаю, інвестори і це враховували.
6. У ГРУДНІ 2022 ЗАФІКСОВАНО ЗРОСТАННЯ ПОПИТУ. Показник попиту на оренду житла порівняно з листопадом збільшився на 0,4 відсотка. З іншого боку, попит на оренду житла виріс на 7,4 відсотка порівняно з тим самим місяцем попереднього року. У той час як відношення кількості орендованих будинків, що використовується як показник життєздатності ринку оренди житла, до кількості оголошень про оренду зменшилося по всій країніі та у Стамбулі та Ізмірі, воно зросло в Анкарі. [Примітка: За повідомленнями "чорних рієлторів" з числа наших українців попит на оренду житла в Анталії має певну синусоїду: росіяни масово залишають Туреччину, але натомість збільшується кількість українців. Родина приятеля, який зараз активно працює в Києві на фронт та перемогу, зняла квартиру в містечку Каш на березі Середземного моря - з видом на море - за 600 доларів].
"Бум" готельного будівництва в Туреччині і особливо в Анталії
Відповідно до комюніке, опублікованого в Офіційному віснику, у грудні 2022 надані державні пільги для інвестицій в 62 готеля (33 з яких будуть повністю новими та 29 – модернізованими).
Було субсидовано інвестиції в розмірі 10,5 мільярдів TL (близько 0.6 мільярда доларів США). 10,5 мільярда= близько 7,98 мільярда TL в нове та 2,565 мільярда TL в реконструкцію. Після завершення нових і модернізаційних інвестицій, які підтримуються державними стимулом, до ліжкового фонду в Туреччині буде додано ще 10 151 ліжко. Буде оновлено 16 588 ліжок поточного обслуговування.
З інвестицій у п’ятизіркові готелі, яким було надано стимул, 4 будуть здійснені в Анталії. Найбільший інвестиційний стимул у секторі розміщення отримала компанія Yörükoğlu Tic., яка побудує 5-зірковий готель на 1200 місць в Анталії - за 1 мільярд 720 мільйонів TL. З абсолютно нових інвестицій в готелі, яким було надано стимули в грудні 2022: 11 з них є 5-зірковими, 9 з них 4-зірковими, 9 з них 3-зірковими, один з них 2-зірковим.
Цікавим з фінансового боку є розмір інвестицій: - З інвестиціями в 805 мільйонів TL, Tümbüloğlu Tourism побудує готель в Анталії з 5 зірками та 496 ліжок. - Cevdet Öz Tourism: інвестиції в 360 мільйонів лір, є 5-зірковим готель в Анталії з 492 ліжками. - Öge Travel Tourism, інвестиції в 751 мільйон TL, 4-зірковий готель в Анталії з 740 ліжками. - Mecitoğlu Tourism, з інвестиціями в 13 мільйонів TL, буде в Анталії з 3 зірками та 42 ліжками. - Özkar İnşaat, інвестиції в 415 мільйонів TL, це 5-зірковий готель в Анталії з 1122 ліжками.
Модернізація: - Büyükhanlı Turizm, 5-зірковий готель на 1114 місць в Анталії з інвестиціями в 7 мільйонів лір. - Anadolu Turizm - це 5-зірковий готель на 846 місць в Анталії з інвестиціями в 24,5 мільйона TL. - Fine Otel Turizm, 5-зірковий готель на 828 місць в Анталії з інвестиціями в 14,6 мільйона TL. - Heriş Seramik Turizm - це 5-зіркове курортний комплекс з 1200 ліжками в Анталії з інвестиціями в 48,5 мільйонів TL. - Tümbüloğlu Turizm - це 5-зірковий готель на 950 місць в Анталії з інвестиціями в 32 мільйони TL. - Demirler Eğitim 984 - 5-зіркових готель на 104 місця в Анталії з інвестиціями в 8 мільйонів TL. - Köseoğlu Turizm - це 5-зірковий готель на 494 ліжка в Анталії з інвестиціями в 215 мільйонів TL. - Kalendor Otelcilik - це 5-зірковий готель на 1000 місць в Анталії з інвестиціями в 162 мільйони TL. Джерело: https://www.resmigazete.gov.tr/
Цю інформацію отримав сьогодні, а вчора отримав дивну - для мене - інформацю від нашої людини, яка орендувала квартиру 2+1 в одному з комплексів Преміум-класу: половину одного з 10 корпусів перепрофільовано під готель на 100 номерів. Назву не знає: вивіски ще немає. Можливо, з переліку вище. Наша людина була змушена виїхати після декількох місяців оренди та купити квартиру 2+1 в іншому ЖК того ж Забудовника за 300 000 доларів.
Як Туреччина "щимить" росіян та проводить масові відмови в наданні ВНП в Туреччині. Росіяни масово залишають Туреччину, тому що виконати всі нові умови практично неможливо.
Роз"яснення Міграційної служби Туреччини мовою оригіналу. 1. Отменён ли туристический ВНЖ по аренде в Турции? Туристский ВНЖ в Турции на основании аренды не отменен, но все заявки на данный момент проверяются более тщательно.
2. В чём главное изменение в процессе получения туристического ВНЖ? Главное изменение в процессе получения туристического ВНЖ в 2023 году – это наличие анкеты, которая заполняется заявителем на рандеву. (Примітка моя: Анкету складали дуже розумні люди - за простими питаннями ховається багато чого небезпечного.)
3. Какие вопросы содержит анкета, которую необходимо заполнить для туристического ВНЖ? - Какова ваша цель пребывания в Турции? - Как вы собираетесь обеспечивать себя средствами к существованию в Турции? - У вас есть план путешествия? Вы можете предоставить нам план путешествия сейчас? Какие исторические, туристические места вы планируете посетить? В каких местах и городах планируете побывать? - С какой целью вы сейчас подаете документы на ВНЖ? Можете ли вы сейчас предоставить документы и информацию о вашей цели.
4. На что следует обратить внимание при заполнении этой анкеты? - Желательно заранее подготовиться и заполнить анкету на турецком языке, но можно и на родном. (Примітка моя: як відомо, знають тільки мат. Лєрмонтович, Пушкінзон та Тургєнєвман ридають...) - Также можно приложить к форме документы, подтверждающие ваши намерения и финансовую состоятельность.
5. Какие документы следует приложить к анкете для получения туристического ВНЖ? - Оплаченные брони отелей, билеты на самолеты (во внимание берут только оплаченные брони); - Развернутый план путешествия. Простое перечисление городов, без дат и достопримечательностей, не будет расцениваться серьезно; - Выписки с банковских счетов приложить можно, но они не расцениваются как 100% подтверждение вашей финансовой состоятельности; - Справки с работы или ИП 2НФЛ (Примітка моя: це росіяни знають, що воно таке); - Пенсионные удостоверения и информация о размере пенсии; - Договор сдачи вашей квартиры на Родине в аренду. - Если вы намерены купить недвижимость в Турции или уже купили ее на стадии строительства, необходимо в анкете указать эту информацию. - Если договор купли-продажи имеется на руках, то нужно приложить его копию.
6. Изменились ли правила получения ВНЖ по ТAPU в 2023 году? В этом вопросе нет никаких изменений. ВНЖ по ТAPU продолжают выдавать на квартиры, купленные в открытых районах или квартиры в закрытых районах, купленные до апреля 2022 года. (Примітка моя: ТAPU в Туреччині - це документ про право власності на нерухомість.)
7. Какие рекомендации для продлевающих ВНЖ? Всем, кто хочет и дальше легально оставаться в Турции, рекомендуется переходить на другой вид ВНЖ: семейный, получать рабочую визу или покупать квартиру.
8. При продлении ВНЖ необходимо обязательно предоставить справку о движении денежных средств по счету в турецком банке на сумму, не менее одной минимальной турецкой зарплаты в месяц.
9. Обучение детей в турецкой школе не является дополнительным основанием для продления туристического ВНЖ.
10. Можно ли назвать ВНЖ по поручительству воссоединением с семьей? В Турции нет такого понятия как «воссоединение семьи». Если ваш родственник – гражданин Турции, или проживает по ВНЖ, он может пригласить вас к себе жить и оформить на вас поручительство. На основании этого поручительства вы можете попробовать получить ВНЖ, но никаких гарантий в положительном решении у вас не будет.
Ну ось так: бути росiянцем в наш час і небезепечно, і не корисно... Ну, ми всі про це знаємо...