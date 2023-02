Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Інвестуємо в

Як відомо - в наші буремні часи все узбережжя Середземного моря - а не тільки - як відомо - Таїланд та ОАЕ - заселені українцями. На днях навіть почув термін "Український Кемер".



Поспілкувався з "нашими", які причетні до ринку нерухомості в Аланії - близько 90 км на схід від Анталії - але це провінція Анталія.

Щось на кшалт "Велика Ялта" та "Сімеїз".



Бачуть "горизонталь" в цінах на нерухомість.

Сказали: "Ні, ну ціни будуть потихеньку зростати - але варто вчасно продати..."

Ситуація - сказали - така: якщо квартири 1+1 Забудовник продає по 105 000 євро - то наші готові продати за 98 000 євро.

Не думайте, що зовсім дурні - ні -свого часу вклалися в цінах по 35 000...45 000 євро.



Фірми-посередники, які надають "послуги" з допомоги оформлення ВНП в Туреччині, беруть з українця 400 євро (реальні витрати зараз близько 350 доларів), а з росіянців - 1400 євро і навіть готують фейкові документи про купівлю житла... akurt

Громадяни Туреччини і так не любили росіянців, а тепер будуть ненавидіти: росіяни, які взяли квартири в оренду, масово відмовляються платити орендну плату.

Логіка в них така:

1. Нам з вирогідністю в 99,99% буде відмова в надінні ВНП в Туреччині...



[Уряд Туреччини хоч і не оприлюднював офіційно ніяких документів, але дав вказівку працівникам Міграційної служби оформлювати відмови. Вже з"явилися випадки, коли були відмови росіянам навіть з тих, хто мешкав в Туречичні по 5 попередніх років].

Парадокс історичний: спрацював відомий слоган/лозунг "Drang nach Osten!"

Українці послали туди, куди пішов "Русский военный корабль", а турки - "Drang nach Osten!" Теж в буквальному смислі/напрямку...



2. Росіяни говорять орендодавцям, що вони заплатили депозит - ось нехай і радіють турки тим грошам.



"Чорні рієлтори" з числа наших українців висловили тверду думку, що у подальшому жоден турецький орендодавець не буде мати справи з представниками країни, яка бореться з "нациками" в Україні.



Центр економічних і соціальних досліджень університету Бахчешехір (BETAM) оголосив звіт про ринок оренди житла за грудень 2022 року.



1. Річний рівень зростання орендної плати становив 150 відсотків у Стамбулі, 160,9 відсотка в Анкарі та 162,2 відсотка в Ізмірі.

2. З поправкою на інфляцію реальні ціни на оренду також зросли як по країні, так і в трьох містах - центрах провінцій.

Так, середня ціна оренди квартир площею 100 квадратних метрів у Стамбулі становила 10 000 TL (близько 530 доларів). З мінмальною ціною в 4000 лір (близько 210 доларів).

3. Ціна оренди квартири в найбільшому місті Європи суттєво відрізняється по районах міста: найбільший приріст цін на оренду в районах Стамбула спостерігався в Kağıthane з 257,8 відсотка, а найнижчий - у Beykoz з 96,4%. Зростання в Есенлері склало 190,8 %, у Султанбейлі – 185,5%, а в Малтепе – 183,3%.

Цікаво, що саме в Kağıthane є кінцева станція супер швидкісного метро, вагони якого прибувають з нового аерпорту Стамбула - вагони рухаються БЕЗ водія із швидкістю до 120 (!!!) км/год. Місткість одного потяга - 1100 пасажирів.

Повністю автоматизовані безпілотні поїзди були побудовані китайською компанією CRRC Zhuzhou Locomotive Co. (CRRC ZELC). Дістатися від станції Кагітане (Kâğıthane) до аеропорту Стамбула можна за 24 хвилини (є 9 станцій). Лінію відкрито 23 січня 2023 (щойно), і перший місяць проїзд - безкоштовно. У подальшому ціна квитка становитиме 9-12 лір (від 0,45 до 0,6 євро).



4. Згідно з грудневими даними, річні темпи зростання орендної плати в усіх центрах провінцій країни перевищували річний рівень інфляції ІСЦ, який становив 64,3 відсотка.

Анталія була провінцією з найвищим рівнем зростання орендної плати – 292,2 відсотка.

Ех, шкода, що на Фінансовому форумі України правили роками бал горе-хВахівці та дилетанти. Вкладення 2016-2021 років в сумі від 34 000 до 54 000 доларів сьогодні приносять приємні безпроблемні безпечні прибутки. Та є надійним безпечним "запасним аеродромом" для родини.



5. Середня орендна плата в Анталії за рік зросла майже в 4 рази. Інші провінції з найбільшим зростанням цін: Трабзон (218,2 відсотка), Денізлі ( 212,5 відсотка), Мерсін (207,7 відсотка) і Адана (181,3 відсотка).

[Примітка: всі ці міста - для того, щоби мати інформацію з "перших рук", а не розповсюджувати дурниці та домисли - я особисто відвідав влітку 2022 року:

- Трабзон - велике місто на півночі Туреччини на березі Чорного моря. Від Анталії близько 1300 км - їхав з однією ночівлею в місті Кайсері (центр провінціі та одночасно центр гірськолижного спорту. Бронював номер в готелі IBIS Kayseri а літньою ціною в 25$ за номер на двох із сніданком. Зараз ціна на такий номер - сезон - прибувають літаки з Польщі, Бельгії, Німеччини - по 37 доларів на добу за номер на двох. Зараз там на лижах катаються декілька приятелів з Анталії: квиток на літак туди і назад з Анталії - 1300 лір або 2 600 гривень.



- Мерсін та Адана - дуже великі міста на сході Туреччини - з населенням по 2 000 000 людей.

Мерсін (місто на узбережжі Середземного моря) вразив всіх в кінці 2021 та на початку 2022 року дуже низькими цінами на квартири - інвестори негайно повернулися до нього обличчям, та Мерсін останні півроку займає місце 3 (!) в ТОП-10 привабливості для інвесторів. Мене місто вразило неймовірно чудовим виглядом з боку моря, неймовірною кількість будинків сучасного дизайну підвищеною по відношенню до Анталії поверховістю будинків. Але пляжі не сподобалися: на чудовій 15-км набережній - жодного пляжу. Весь берег укладено камінням для захисту від хвиль. Це дуже красиво, але пляжів немає... Треба іздити за місто...

Адана - дуже велике промислове місто. Не для нашого інвестора.

Цікаво, що між Мерсіном та Аданою будують третій в світі (!!!) за величиною аеропорт. Гадаю, інвестори і це враховували.



6. У ГРУДНІ 2022 ЗАФІКСОВАНО ЗРОСТАННЯ ПОПИТУ.

Показник попиту на оренду житла порівняно з листопадом збільшився на 0,4 відсотка. З іншого боку, попит на оренду житла виріс на 7,4 відсотка порівняно з тим самим місяцем попереднього року. У той час як відношення кількості орендованих будинків, що використовується як показник життєздатності ринку оренди житла, до кількості оголошень про оренду зменшилося по всій країніі та у Стамбулі та Ізмірі, воно зросло в Анкарі.

[Примітка: За повідомленнями "чорних рієлторів" з числа наших українців попит на оренду житла в Анталії має певну синусоїду: росіяни масово залишають Туреччину , але натомість збільшується кількість українців.

Родина приятеля, який зараз активно працює в Києві на фронт та перемогу, зняла квартиру в містечку Каш на березі Середземного моря - з видом на море - за 600 доларів].



Відповідно до комюніке, опублікованого в Офіційному віснику, у грудні 2022 надані державні пільги для інвестицій в 62 готеля (33 з яких будуть повністю новими та 29 – модернізованими).



Було субсидовано інвестиції в розмірі 10,5 мільярдів TL (близько 0.6 мільярда доларів США).

10,5 мільярда= близько 7,98 мільярда TL в нове та 2,565 мільярда TL в реконструкцію.

Після завершення нових і модернізаційних інвестицій, які підтримуються державними стимулом, до ліжкового фонду в Туреччині буде додано ще 10 151 ліжко. Буде оновлено 16 588 ліжок поточного обслуговування.



З інвестицій у п’ятизіркові готелі, яким було надано стимул, 4 будуть здійснені в Анталії.

Найбільший інвестиційний стимул у секторі розміщення отримала компанія Yörükoğlu Tic., яка побудує 5-зірковий готель на 1200 місць в Анталії - за 1 мільярд 720 мільйонів TL.

З абсолютно нових інвестицій в готелі, яким було надано стимули в грудні 2022: 11 з них є 5-зірковими, 9 з них 4-зірковими, 9 з них 3-зірковими, один з них 2-зірковим.



Цікавим з фінансового боку є розмір інвестицій:

- З інвестиціями в 805 мільйонів TL, Tümbüloğlu Tourism побудує готель в Анталії з 5 зірками та 496 ліжок.

- Cevdet Öz Tourism: інвестиції в 360 мільйонів лір, є 5-зірковим готель в Анталії з 492 ліжками.

- Öge Travel Tourism, інвестиції в 751 мільйон TL, 4-зірковий готель в Анталії з 740 ліжками.

- Mecitoğlu Tourism, з інвестиціями в 13 мільйонів TL, буде в Анталії з 3 зірками та 42 ліжками.

- Özkar İnşaat, інвестиції в 415 мільйонів TL, це 5-зірковий готель в Анталії з 1122 ліжками.



Модернізація:

- Büyükhanlı Turizm, 5-зірковий готель на 1114 місць в Анталії з інвестиціями в 7 мільйонів лір.

- Anadolu Turizm - це 5-зірковий готель на 846 місць в Анталії з інвестиціями в 24,5 мільйона TL.

- Fine Otel Turizm, 5-зірковий готель на 828 місць в Анталії з інвестиціями в 14,6 мільйона TL.

- Heriş Seramik Turizm - це 5-зіркове курортний комплекс з 1200 ліжками в Анталії з інвестиціями в 48,5 мільйонів TL.

- Tümbüloğlu Turizm - це 5-зірковий готель на 950 місць в Анталії з інвестиціями в 32 мільйони TL.

- Demirler Eğitim 984 - 5-зіркових готель на 104 місця в Анталії з інвестиціями в 8 мільйонів TL.

- Köseoğlu Turizm - це 5-зірковий готель на 494 ліжка в Анталії з інвестиціями в 215 мільйонів TL.

- Kalendor Otelcilik - це 5-зірковий готель на 1000 місць в Анталії з інвестиціями в 162 мільйони TL.

Джерело: https://www.resmigazete.gov.tr/



Цю інформацію отримав сьогодні, а вчора отримав дивну - для мене - інформацю від нашої людини, яка орендувала квартиру 2+1 в одному з комплексів Преміум-класу: половину одного з 10 корпусів перепрофільовано під готель на 100 номерів. Назву не знає: вивіски ще немає. Можливо, з переліку вище.

Росіяни масово залишають Туреччину, тому що виконати всі нові умови практично неможливо.



Роз"яснення Міграційної служби Туреччини мовою оригіналу (текст суттєво скорочено).

1. Отменён ли туристический ВНЖ по аренде в Турции?

Туристский ВНЖ в Турции на основании аренды не отменен, но все заявки на данный момент проверяются более тщательно.



2. Какие документы следует приложить к анкете для получения туристического ВНЖ?

- Развернутый план путешествия. Простое перечисление городов, без дат и достопримечательностей, не будет расцениваться серьезно;

- Выписки с банковских счетов приложить можно, но они не расцениваются как 100% подтверждение вашей финансовой состоятельности;

- Справки с работы или ИП 2НФЛ (Примітка моя: це росіяни знають, що воно таке);

- Пенсионные удостоверения и информация о размере пенсии;

- Договор сдачи вашей квартиры на Родине в аренду.

- Если вы намерены купить недвижимость в Турции или уже купили ее на стадии строительства, необходимо в анкете указать эту информацию.

- Если договор купли-продажи имеется на руках, то нужно приложить его копию.



Изменились ли правила получения ВНЖ по ТAPU в 2023 году?

В этом вопросе нет никаких изменений. ВНЖ по ТAPU продолжают выдавать на квартиры, купленные в открытых районах или квартиры в закрытых районах, купленные до апреля 2022 года.

Міністр культури та туризму Мехмет Нурі Ерсой щодо туристичних даних Туреччини у 2022 році сказав: «У 2022 році Туреччина досягла 51,4 мільйона туристів і 46,3 мільярда доларів доходу».



Міністр заявивив, що мета в туризмі на 2023 рік - 60 мільйонів туристів і 56 мільярдів доларів доходу, а в 2028 році вони націлені на 90 мільйонів туристів і 100 мільярдів доларів доходу.



"Перевищено 1 мільйон відвідувачів з США цього року. Наша ціль наступного року — прийняти 1,7 або 1,8 мільйона відвідувачів з США.

Крім того, ми чекаємо туристів з Південної Америки, Скандинавії, країн Перської затоки та Далекого Сходу. Ще однією перевагою цих країн є що вони залишають більше грошей у вигляді доходу на душу населення, оскільки приїжджають з віддалених місць і в середньому перебувають довго".



У січні-грудні 2022 року в рейтингу країн-відправників туристів:

- перше місце посідає Німеччина;

- друге – рф;

- третє місце - Велика Британія;

- четверте місце - Болгарія;

- п"яте місце - Іран.

Міністерство туризму Туреччини звертає увагу на значне збільшення туристів із Саудівської Аравії.

Якщо кількість саудівських туристів, які прибули до країни в січні-грудні 2021 року, становила 10 083, то в січні-грудні 2022 року вона зросла до 497 914.

Зауважу, що громадяни Саудівської Аравії в 2022 році вже увійшли в ТОП-20 інвесторів в нерухомість.

Джерело: https://basin.ktb.gov.tr/TR-337547/turk ... lasti.html



ВАЖЛИВО: Туреччина взяла курс на туристів з Європи: з країн Європи прийняли 22 мільйони 650 тисяч відвідувачів у 2022 році, що перевищує 2019 рік на 12,53 відсотка. Кількість відвідувачів із цих країн у 2022 році перевищила аналогічний період 2021 року на 122,18 відсотка.

Джерело: https://www.turizmguncel.com/haber/2022 ... belli-oldu

[Моя примітка: введено додаткові прямі рейси авіакомпаній WIZZAIR та Pegasus. Вперше починає виконувати прямі регулярні рейси авіакомпанія Finnair - прямі рейси в Анталію з Хельсінки].



P.S. За повідомленнями "Чорних рієлторів" з числа українців на ринку оренди житла немає клієнтів (росіяни масово звільняють квартири та тікають. Щойно отримав чергове повідомлення про прямо цікаве знущання з росіянців: перевірили документи в Міграційній службі, спрямували на оплату мита - як тільки принесли квитанції - у письмовій формі відмова у наданні ВНП та повідомлення про депортацію на протязі 10 діб).

Цікаво, що на кордоні при виїзді ще сплачують штраф в сумі 40 доларів: щоби не хотілося більше летіти в Туреччину!



Не встиг вчора міністр туризму заявити, що починають дивитися на туристів з Південної Америки, як почала "світитися" аргентинська авіакомпанія Latam Airlines...

Сайт kiwi та інші вже почали продавати квитки на рейси від цієї авіакомпанії з Анталії на Відень та Дюссельдорф - звідти літаки авіакомпанії літають на Буенос-Айрес...

Хм... Ото ж і будують вже четвертий термінал в аеропорту Анталії...



Асоціація готельєрів Туреччини оприлюднила показники заповнюваності готелів і ціни на номери в 2022 році:

- рівень заповнюваності готелів зріс на 66 відсотків у 2022 році порівняно з попереднім роком;

- у 2022 році середня добова ціна номерів, проданих по всій Туреччині (ADR-Average Daily Rate), становить 117,6 євро, що на 43 відсотки більше, ніж у попередньому році;

- дохід за номер ( Revenue per available room - RevPAR ) , який вважається найважливішим критерієм доходу для готелів, зріс на 84 відсотки до 78,4 євро.

- в Анталії за січень-грудень 2022 року рівень заповнюваності зріс на 22% до 62,3%, середньодобова ціна проданих номерів зросла на 20% до 144,1 євро, а дохід за номер зріс на 46% до 89,7 євро.

- для порівняння: у 2022 році середня заповнюваність європейських напрямків становила 64,6 відсотка, вартість номера – 132,3 євро, а дохід за номер – 85,4 євро.



