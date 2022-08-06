RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 657658659660
Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 21:57

Аланія: нерухомість...

Як відомо - в наші буремні часи все узбережжя Середземного моря - а не тільки - як відомо - Таїланд та ОАЕ - заселені українцями. На днях навіть почув термін "Український Кемер".

Поспілкувався з "нашими", які причетні до ринку нерухомості в Аланії - близько 90 км на схід від Анталії - але це провінція Анталія.
Щось на кшалт "Велика Ялта" та "Сімеїз".

Бачуть "горизонталь" в цінах на нерухомість.
Сказали: "Ні, ну ціни будуть потихеньку зростати - але варто вчасно продати..."
Ситуація - сказали - така: якщо квартири 1+1 Забудовник продає по 105 000 євро - то наші готові продати за 98 000 євро.
Не думайте, що зовсім дурні - ні -свого часу вклалися в цінах по 35 000...45 000 євро.

Фірми-посередники, які надають "послуги" з допомоги оформлення ВНП в Туреччині, беруть з українця 400 євро (реальні витрати зараз близько 350 доларів), а з росіянців - 1400 євро і навіть готують фейкові документи про купівлю житла...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7336
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2929 раз.
Подякували: 983 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 19:23

Важке воно - життя лендлорда...

Громадяни Туреччини і так не любили росіянців, а тепер будуть ненавидіти: росіяни, які взяли квартири в оренду, масово відмовляються платити орендну плату.
Логіка в них така:
1. Нам з вирогідністю в 99,99% буде відмова в надінні ВНП в Туреччині...

[Уряд Туреччини хоч і не оприлюднював офіційно ніяких документів, але дав вказівку працівникам Міграційної служби оформлювати відмови. Вже з"явилися випадки, коли були відмови росіянам навіть з тих, хто мешкав в Туречичні по 5 попередніх років].
Парадокс історичний: спрацював відомий слоган/лозунг "Drang nach Osten!"
Українці послали туди, куди пішов "Русский военный корабль", а турки - "Drang nach Osten!" Теж в буквальному смислі/напрямку...

2. Росіяни говорять орендодавцям, що вони заплатили депозит - ось нехай і радіють турки тим грошам.

"Чорні рієлтори" з числа наших українців висловили тверду думку, що у подальшому жоден турецький орендодавець не буде мати справи з представниками країни, яка бореться з "нациками" в Україні.

P.S. Ніяких проблем з отриманням ВНП в Туреччині або продовженням терміну його дії для громадян України не зафіксовано.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7336
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2929 раз.
Подякували: 983 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 07:54

Теплі затишні місця на планеті Земля...

Центр економічних і соціальних досліджень університету Бахчешехір (BETAM) оголосив звіт про ринок оренди житла за грудень 2022 року.

1. Річний рівень зростання орендної плати становив 150 відсотків у Стамбулі, 160,9 відсотка в Анкарі та 162,2 відсотка в Ізмірі.
2. З поправкою на інфляцію реальні ціни на оренду також зросли як по країні, так і в трьох містах - центрах провінцій.
Так, середня ціна оренди квартир площею 100 квадратних метрів у Стамбулі становила 10 000 TL (близько 530 доларів). З мінмальною ціною в 4000 лір (близько 210 доларів).
3. Ціна оренди квартири в найбільшому місті Європи суттєво відрізняється по районах міста: найбільший приріст цін на оренду в районах Стамбула спостерігався в Kağıthane з 257,8 відсотка, а найнижчий - у Beykoz з 96,4%. Зростання в Есенлері склало 190,8 %, у Султанбейлі – 185,5%, а в Малтепе – 183,3%.
Цікаво, що саме в Kağıthane є кінцева станція супер швидкісного метро, вагони якого прибувають з нового аерпорту Стамбула - вагони рухаються БЕЗ водія із швидкістю до 120 (!!!) км/год. Місткість одного потяга - 1100 пасажирів.
Повністю автоматизовані безпілотні поїзди були побудовані китайською компанією CRRC Zhuzhou Locomotive Co. (CRRC ZELC). Дістатися від станції Кагітане (Kâğıthane) до аеропорту Стамбула можна за 24 хвилини (є 9 станцій). Лінію відкрито 23 січня 2023 (щойно), і перший місяць проїзд - безкоштовно. У подальшому ціна квитка становитиме 9-12 лір (від 0,45 до 0,6 євро).

4. Згідно з грудневими даними, річні темпи зростання орендної плати в усіх центрах провінцій країни перевищували річний рівень інфляції ІСЦ, який становив 64,3 відсотка.
Анталія була провінцією з найвищим рівнем зростання орендної плати – 292,2 відсотка.
Ех, шкода, що на Фінансовому форумі України правили роками бал горе-хВахівці та дилетанти. Вкладення 2016-2021 років в сумі від 34 000 до 54 000 доларів сьогодні приносять приємні безпроблемні безпечні прибутки. Та є надійним безпечним "запасним аеродромом" для родини.

5. Середня орендна плата в Анталії за рік зросла майже в 4 рази. Інші провінції з найбільшим зростанням цін: Трабзон (218,2 відсотка), Денізлі ( 212,5 відсотка), Мерсін (207,7 відсотка) і Адана (181,3 відсотка).
[Примітка: всі ці міста - для того, щоби мати інформацію з "перших рук", а не розповсюджувати дурниці та домисли - я особисто відвідав влітку 2022 року:
- Трабзон - велике місто на півночі Туреччини на березі Чорного моря. Від Анталії близько 1300 км - їхав з однією ночівлею в місті Кайсері (центр провінціі та одночасно центр гірськолижного спорту. Бронював номер в готелі IBIS Kayseri а літньою ціною в 25$ за номер на двох із сніданком. Зараз ціна на такий номер - сезон - прибувають літаки з Польщі, Бельгії, Німеччини - по 37 доларів на добу за номер на двох. Зараз там на лижах катаються декілька приятелів з Анталії: квиток на літак туди і назад з Анталії - 1300 лір або 2 600 гривень.

- Мерсін та Адана - дуже великі міста на сході Туреччини - з населенням по 2 000 000 людей.
Мерсін (місто на узбережжі Середземного моря) вразив всіх в кінці 2021 та на початку 2022 року дуже низькими цінами на квартири - інвестори негайно повернулися до нього обличчям, та Мерсін останні півроку займає місце 3 (!) в ТОП-10 привабливості для інвесторів. Мене місто вразило неймовірно чудовим виглядом з боку моря, неймовірною кількість будинків сучасного дизайну підвищеною по відношенню до Анталії поверховістю будинків. Але пляжі не сподобалися: на чудовій 15-км набережній - жодного пляжу. Весь берег укладено камінням для захисту від хвиль. Це дуже красиво, але пляжів немає... Треба іздити за місто...
Адана - дуже велике промислове місто. Не для нашого інвестора.
Цікаво, що між Мерсіном та Аданою будують третій в світі (!!!) за величиною аеропорт. Гадаю, інвестори і це враховували.

6. У ГРУДНІ 2022 ЗАФІКСОВАНО ЗРОСТАННЯ ПОПИТУ.
Показник попиту на оренду житла порівняно з листопадом збільшився на 0,4 відсотка. З іншого боку, попит на оренду житла виріс на 7,4 відсотка порівняно з тим самим місяцем попереднього року. У той час як відношення кількості орендованих будинків, що використовується як показник життєздатності ринку оренди житла, до кількості оголошень про оренду зменшилося по всій країніі та у Стамбулі та Ізмірі, воно зросло в Анкарі.
[Примітка: За повідомленнями "чорних рієлторів" з числа наших українців попит на оренду житла в Анталії має певну синусоїду: росіяни масово залишають Туреччину, але натомість збільшується кількість українців.
Родина приятеля, який зараз активно працює в Києві на фронт та перемогу, зняла квартиру в містечку Каш на березі Середземного моря - з видом на море - за 600 доларів].

За даними: https://betam.bahcesehir.edu.tr
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7336
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2929 раз.
Подякували: 983 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 12:30

"Бум" готельного будівництва в Туреччині і особливо в Анталії

Відповідно до комюніке, опублікованого в Офіційному віснику, у грудні 2022 надані державні пільги для інвестицій в 62 готеля (33 з яких будуть повністю новими та 29 – модернізованими).

Було субсидовано інвестиції в розмірі 10,5 мільярдів TL (близько 0.6 мільярда доларів США).
10,5 мільярда= близько 7,98 мільярда TL в нове та 2,565 мільярда TL в реконструкцію.
Після завершення нових і модернізаційних інвестицій, які підтримуються державними стимулом, до ліжкового фонду в Туреччині буде додано ще 10 151 ліжко. Буде оновлено 16 588 ліжок поточного обслуговування.

З інвестицій у п’ятизіркові готелі, яким було надано стимул, 4 будуть здійснені в Анталії.
Найбільший інвестиційний стимул у секторі розміщення отримала компанія Yörükoğlu Tic., яка побудує 5-зірковий готель на 1200 місць в Анталії - за 1 мільярд 720 мільйонів TL.
З абсолютно нових інвестицій в готелі, яким було надано стимули в грудні 2022: 11 з них є 5-зірковими, 9 з них 4-зірковими, 9 з них 3-зірковими, один з них 2-зірковим.

Цікавим з фінансового боку є розмір інвестицій:
- З інвестиціями в 805 мільйонів TL, Tümbüloğlu Tourism побудує готель в Анталії з 5 зірками та 496 ліжок.
- Cevdet Öz Tourism: інвестиції в 360 мільйонів лір, є 5-зірковим готель в Анталії з 492 ліжками.
- Öge Travel Tourism, інвестиції в 751 мільйон TL, 4-зірковий готель в Анталії з 740 ліжками.
- Mecitoğlu Tourism, з інвестиціями в 13 мільйонів TL, буде в Анталії з 3 зірками та 42 ліжками.
- Özkar İnşaat, інвестиції в 415 мільйонів TL, це 5-зірковий готель в Анталії з 1122 ліжками.

Модернізація:
- Büyükhanlı Turizm, 5-зірковий готель на 1114 місць в Анталії з інвестиціями в 7 мільйонів лір.
- Anadolu Turizm - це 5-зірковий готель на 846 місць в Анталії з інвестиціями в 24,5 мільйона TL.
- Fine Otel Turizm, 5-зірковий готель на 828 місць в Анталії з інвестиціями в 14,6 мільйона TL.
- Heriş Seramik Turizm - це 5-зіркове курортний комплекс з 1200 ліжками в Анталії з інвестиціями в 48,5 мільйонів TL.
- Tümbüloğlu Turizm - це 5-зірковий готель на 950 місць в Анталії з інвестиціями в 32 мільйони TL.
- Demirler Eğitim 984 - 5-зіркових готель на 104 місця в Анталії з інвестиціями в 8 мільйонів TL.
- Köseoğlu Turizm - це 5-зірковий готель на 494 ліжка в Анталії з інвестиціями в 215 мільйонів TL.
- Kalendor Otelcilik - це 5-зірковий готель на 1000 місць в Анталії з інвестиціями в 162 мільйони TL.
Джерело: https://www.resmigazete.gov.tr/

Цю інформацію отримав сьогодні, а вчора отримав дивну - для мене - інформацю від нашої людини, яка орендувала квартиру 2+1 в одному з комплексів Преміум-класу: половину одного з 10 корпусів перепрофільовано під готель на 100 номерів. Назву не знає: вивіски ще немає. Можливо, з переліку вище.
Наша людина була змушена виїхати після декількох місяців оренди та купити квартиру 2+1 в іншому ЖК того ж Забудовника за 300 000 доларів.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7336
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2929 раз.
Подякували: 983 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 21:47

Як Туреччина проводить масові відмови в наданні ВНП в Туреччині.
Росіяни масово залишають Туреччину, тому що виконати всі нові умови практично неможливо.

Роз"яснення Міграційної служби Туреччини мовою оригіналу (текст суттєво скорочено).
1. Отменён ли туристический ВНЖ по аренде в Турции?
Туристский ВНЖ в Турции на основании аренды не отменен, но все заявки на данный момент проверяются более тщательно.

2. Какие документы следует приложить к анкете для получения туристического ВНЖ?
- Развернутый план путешествия. Простое перечисление городов, без дат и достопримечательностей, не будет расцениваться серьезно;
- Выписки с банковских счетов приложить можно, но они не расцениваются как 100% подтверждение вашей финансовой состоятельности;
- Справки с работы или ИП 2НФЛ (Примітка моя: це росіяни знають, що воно таке);
- Пенсионные удостоверения и информация о размере пенсии;
- Договор сдачи вашей квартиры на Родине в аренду.
- Если вы намерены купить недвижимость в Турции или уже купили ее на стадии строительства, необходимо в анкете указать эту информацию.
- Если договор купли-продажи имеется на руках, то нужно приложить его копию.

Изменились ли правила получения ВНЖ по ТAPU в 2023 году?
В этом вопросе нет никаких изменений. ВНЖ по ТAPU продолжают выдавать на квартиры, купленные в открытых районах или квартиры в закрытых районах, купленные до апреля 2022 года.
(Примітка моя: ТAPU в Туреччині - це документ про право власності на нерухомість.)
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7336
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2929 раз.
Подякували: 983 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 22:37

Туризм як дотичний чинник зростання цін на нерухомість в Туреччині

Міністр культури та туризму Мехмет Нурі Ерсой щодо туристичних даних Туреччини у 2022 році сказав: «У 2022 році Туреччина досягла 51,4 мільйона туристів і 46,3 мільярда доларів доходу».

Міністр заявивив, що мета в туризмі на 2023 рік - 60 мільйонів туристів і 56 мільярдів доларів доходу, а в 2028 році вони націлені на 90 мільйонів туристів і 100 мільярдів доларів доходу.

"Перевищено 1 мільйон відвідувачів з США цього року. Наша ціль наступного року — прийняти 1,7 або 1,8 мільйона відвідувачів з США.
Крім того, ми чекаємо туристів з Південної Америки, Скандинавії, країн Перської затоки та Далекого Сходу. Ще однією перевагою цих країн є що вони залишають більше грошей у вигляді доходу на душу населення, оскільки приїжджають з віддалених місць і в середньому перебувають довго".

У січні-грудні 2022 року в рейтингу країн-відправників туристів:
- перше місце посідає Німеччина;
- друге – рф;
- третє місце - Велика Британія;
- четверте місце - Болгарія;
- п"яте місце - Іран.
Міністерство туризму Туреччини звертає увагу на значне збільшення туристів із Саудівської Аравії.
Якщо кількість саудівських туристів, які прибули до країни в січні-грудні 2021 року, становила 10 083, то в січні-грудні 2022 року вона зросла до 497 914.
Зауважу, що громадяни Саудівської Аравії в 2022 році вже увійшли в ТОП-20 інвесторів в нерухомість.
Джерело: https://basin.ktb.gov.tr/TR-337547/turk ... lasti.html

ВАЖЛИВО: Туреччина взяла курс на туристів з Європи: з країн Європи прийняли 22 мільйони 650 тисяч відвідувачів у 2022 році, що перевищує 2019 рік на 12,53 відсотка. Кількість відвідувачів із цих країн у 2022 році перевищила аналогічний період 2021 року на 122,18 відсотка.
Джерело: https://www.turizmguncel.com/haber/2022 ... belli-oldu
[Моя примітка: введено додаткові прямі рейси авіакомпаній WIZZAIR та Pegasus. Вперше починає виконувати прямі регулярні рейси авіакомпанія Finnair - прямі рейси в Анталію з Хельсінки].

P.S. За повідомленнями "Чорних рієлторів" з числа українців на ринку оренди житла немає клієнтів (росіяни масово звільняють квартири та тікають. Щойно отримав чергове повідомлення про прямо цікаве знущання з росіянців: перевірили документи в Міграційній службі, спрямували на оплату мита - як тільки принесли квитанції - у письмовій формі відмова у наданні ВНП та повідомлення про депортацію на протязі 10 діб).
Цікаво, що на кордоні при виїзді ще сплачують штраф в сумі 40 доларів: щоби не хотілося більше летіти в Туреччину!

На ринку продажу житла поступове "тихеньке" зростання цін.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7336
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2929 раз.
Подякували: 983 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 14:08

Прямо сніговий ком якийсь....
Не встиг вчора міністр туризму заявити, що починають дивитися на туристів з Південної Америки, як почала "світитися" аргентинська авіакомпанія Latam Airlines...
Сайт kiwi та інші вже почали продавати квитки на рейси від цієї авіакомпанії з Анталії на Відень та Дюссельдорф - звідти літаки авіакомпанії літають на Буенос-Айрес...
Хм... Ото ж і будують вже четвертий термінал в аеропорту Анталії...

Асоціація готельєрів Туреччини оприлюднила показники заповнюваності готелів і ціни на номери в 2022 році:
- рівень заповнюваності готелів зріс на 66 відсотків у 2022 році порівняно з попереднім роком;
- у 2022 році середня добова ціна номерів, проданих по всій Туреччині (ADR-Average Daily Rate), становить 117,6 євро, що на 43 відсотки більше, ніж у попередньому році;
- дохід за номер ( Revenue per available room - RevPAR ) , який вважається найважливішим критерієм доходу для готелів, зріс на 84 відсотки до 78,4 євро.
- в Анталії за січень-грудень 2022 року рівень заповнюваності зріс на 22% до 62,3%, середньодобова ціна проданих номерів зросла на 20% до 144,1 євро, а дохід за номер зріс на 46% до 89,7 євро.
- для порівняння: у 2022 році середня заповнюваність європейських напрямків становила 64,6 відсотка, вартість номера – 132,3 євро, а дохід за номер – 85,4 євро.

Джерело: https://www.turizmguncel.com/
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7336
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2929 раз.
Подякували: 983 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 12:02

"Чи буде попит на квaртири в Анталії?"

Зранку в Директораті митниці Анталії спілкувався з рядовим співробітником: той підготував на продаж своє гніздечко в найкращому мікрорайоіі Анталії (Liman - перша лінія від Середземного моря) - квартира площею 135 кв. м із свіжим оновлюючим ремонтом - за 250 000 доларів.
Людині реально повезло: здається, будинку не менше 10 років і ще рік/два тому не мріяв продавати - а зараз прямо з неба падає 1/4 мільйона доларів США...

Покупці у того пана точно будуть:
- Січневі бронювання авіарейсів в Анталію з Німеччини залишили позаду передпандемічний період.
- Згідно з даними, загальний товарообіг, отриманий від бронювань, зроблених на літній сезон 2023 року, у листопаді та грудні зріс ще на 17 відсотків, досягнувши 144 відсотків за аналогічний період попереднього року.
- У перший тиждень січня німці забронювали на 700 мільйонів євро, що на 33 відсотки більше, ніж за аналогічний період рекордного 2019 року.
- Існує високий попит на відпочинок в Туреччині. Зазначається, що Туреччина випередила Іспанію та Грецію.

Джерело: https://www.fvw.de/international/data-a ... ngs-231947
Востаннє редагувалось akurt в Чет 02 лют, 2023 13:54, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7336
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2929 раз.
Подякували: 983 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 13:53

А є прямий зв‘язок між бронюванням перельотів німецькими пенсами і купівлею/продажем метрів?
Я, наприклад, якось занурившись в грудні в їхнє середовище))) за нецілих 1200$ за 2 тижні на двох в хорошому готелі на олі зрозумів, що не потрібно шкодувати про нереалізовану ідею купівлі ванбедруму в Анталії.
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 170
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 14:13

Прямого зв"язку немає, а ось опосередкований/дотичний - є:

- люди завжди думають, куди та що інвестувати. Мої приятелі в Дюссельдорфі зібралися сину купити квартиру - 10 000 євро за кв. м. Задумалися про таке: получається за 10х10000 євро вони можуть купити тільки коридор від квартири. Син зараз закінчив університет в Берліні - зняли йому квартиру в 43 кв. м за 550 євро на місяць і самі ЗАМИСЛИЛИСЯ, чи не варто купити собі "запасний аеродром" НЕ в Дюссельдорфі, бо і до пенсії не виплатять іпотеку.

- наші люди, які мають відношення до торгівлі товарами або їжею, знають термін "проходняк" - "магазин там, де є проходняк" це таке місце для бізнесу/торгівлі, яке відвідують БАГАТО людей.

- є така посада в туризмі "встерчающий гид" - це така людина, яка в аеропрту зустрічає групи прибулих туристів та розвозить їх по готелях. Кмітливий "встерчающий гид" чекає не тільки зарплатню, але і комісійні, які може теоретично отримати, якщо приведе за руку когось із туристів автобуса до рієлторської контори - такі комісійні складають не менше 1000 євро за клієнта. Тому по дорозі він намагається розказати, як класно тут мати квартиру. Вважайте за "ходячу рекламу".

- ще вам дотичний фактор: враховуючи ембарго/обмеждення, накладені на росіян, на 80% в середньому за 2022 рік скоротився туристичний потік в Грецію та на Кіпр - туди змогли прибути всього від 10 до 40 тисяч росіянців (для порівняння: Грецію відвідали більше за 3 800 000 туристів із Великою Британії). Так ось - нема де діватися родичам військових "другої армії світу" - кинулися в Турецьку Респубілку Півнчного Кіпру - там потік туристів збільшився майже на 250%.

Так що люди шукають місця для інвестицій...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7336
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2929 раз.
Подякували: 983 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 657658659660
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2348, 2349, 2350
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23498 15581927
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 лют, 2023 14:34
vitaliian
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 963, 964, 965
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9641 5903806
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 січ, 2023 20:20
Успіх
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 13:52
6 373101
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 13:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6097)
02.02.2023 14:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.