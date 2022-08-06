Додано: Пон 30 січ, 2023 07:54

реальні ціни

в найбільшому місті Європи

- Трабзон

Гадаю, інвестори і це враховували.

росіяни масово залишають Туреччину

Центр економічних і соціальних досліджень університету Бахчешехір (BETAM) оголосив звіт про ринок оренди житла за грудень 2022 року.1. Річний рівень зростання орендної плати становив 150 відсотків у Стамбулі, 160,9 відсотка в Анкарі та 162,2 відсотка в Ізмірі.2. З поправкою на інфляціюна оренду також зросли як по країні, так і в трьох містах - центрах провінцій.Так, середня ціна оренди квартир площею 100 квадратних метрів у Стамбулі становила 10 000 TL (близько 530 доларів). З мінмальною ціною в 4000 лір (близько 210 доларів).3. Ціна оренди квартирисуттєво відрізняється по районах міста: найбільший приріст цін на оренду в районах Стамбула спостерігався в Kağıthane з 257,8 відсотка, а найнижчий - у Beykoz з 96,4%. Зростання в Есенлері склало 190,8 %, у Султанбейлі – 185,5%, а в Малтепе – 183,3%.Цікаво, що саме в Kağıthane є кінцева станція супер швидкісного метро, вагони якого прибувають з нового аерпорту Стамбула - вагони рухаються БЕЗ водія із швидкістю до 120 (!!!) км/год. Місткість одного потяга - 1100 пасажирів.Повністю автоматизовані безпілотні поїзди були побудовані китайською компанією CRRC Zhuzhou Locomotive Co. (CRRC ZELC). Дістатися від станції Кагітане (Kâğıthane) до аеропорту Стамбула можна за 24 хвилини (є 9 станцій). Лінію відкрито 23 січня 2023 (щойно), і перший місяць проїзд - безкоштовно. У подальшому ціна квитка становитиме 9-12 лір (від 0,45 до 0,6 євро).4. Згідно з грудневими даними, річні темпи зростання орендної плати в усіх центрах провінцій країни перевищували річний рівень інфляції ІСЦ, який становив 64,3 відсотка.Ех, шкода, що на Фінансовому форумі України правили роками бал горе-хВахівці та дилетанти. Вкладення 2016-2021 років в сумі від 34 000 до 54 000 доларів сьогодні приносять приємні безпроблемні безпечні прибутки. Та є надійним безпечним "запасним аеродромом" для родини.5. Середня орендна плата в Анталії за рік зросла майже в 4 рази. Інші провінції з найбільшим зростанням цін: Трабзон (218,2 відсотка), Денізлі ( 212,5 відсотка), Мерсін (207,7 відсотка) і Адана (181,3 відсотка).[Примітка: всі ці міста - для того, щоби мати інформацію з "перших рук", а не розповсюджувати дурниці та домисли - я особисто відвідав влітку 2022 року:- велике місто на півночі Туреччини на березі Чорного моря. Від Анталії близько 1300 км - їхав з однією ночівлею в місті Кайсері (центр провінціі та одночасно центр гірськолижного спорту. Бронював номер в готелі IBIS Kayseri а літньою ціною в 25$ за номер на двох із сніданком. Зараз ціна на такий номер - сезон - прибувають літаки з Польщі, Бельгії, Німеччини - по 37 доларів на добу за номер на двох. Зараз там на лижах катаються декілька приятелів з Анталії: квиток на літак туди і назад з Анталії - 1300 лір або 2 600 гривень.- Мерсін та Адана - дуже великі міста на сході Туреччини - з населенням по 2 000 000 людей.Мерсін (місто на узбережжі Середземного моря) вразив всіх в кінці 2021 та на початку 2022 року дуже низькими цінами на квартири - інвестори негайно повернулися до нього обличчям, та Мерсін останні півроку займає місце 3 (!) в ТОП-10 привабливості для інвесторів. Мене місто вразило неймовірно чудовим виглядом з боку моря, неймовірною кількість будинків сучасного дизайну підвищеною по відношенню до Анталії поверховістю будинків. Але пляжі не сподобалися: на чудовій 15-км набережній - жодного пляжу. Весь берег укладено камінням для захисту від хвиль. Це дуже красиво, але пляжів немає... Треба іздити за місто...Адана - дуже велике промислове місто. Не для нашого інвестора.Цікаво, що між Мерсіном та Аданою будують третій в світі (!!!) за величиною аеропорт.6. У ГРУДНІ 2022 ЗАФІКСОВАНО ЗРОСТАННЯ ПОПИТУ.Показник попиту на оренду житла порівняно з листопадом збільшився на 0,4 відсотка. З іншого боку, попит на оренду житла виріс на 7,4 відсотка порівняно з тим самим місяцем попереднього року. У той час як відношення кількості орендованих будинків, що використовується як показник життєздатності ринку оренди житла, до кількості оголошень про оренду зменшилося по всій країніі та у Стамбулі та Ізмірі, воно зросло в Анкарі.[Примітка: За повідомленнями "чорних рієлторів" з числа наших українців попит на оренду житла в Анталії має певну синусоїду:, але натомість збільшується кількість українців.Родина приятеля, який зараз активно працює в Києві на фронт та перемогу, зняла квартиру в містечку Каш на березі Середземного моря - з видом на море - за 600 доларів].За даними: