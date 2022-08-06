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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 658659660661
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:21

Динаміка цін на квартири Преміум-класу в Анталії

Квартири 2+1 площею близько 100 кв. м.

1. Мікрорайон Akkuyu ("Білий колодязь" - близько 3 км від моря - мікрорайоін Akdeniz university площа кампуса 350 га) - 9 900 000 лір або 527 000 доларів.
Попередні ціни в тих ЖК за такі ж самі квартири: 200 000, 340 000. 380 000, 440 000 доларів США.

2. Мікрорайон Uncali близько 3 км від моря - 7 100 000...7 500 000 лір (385 000 доларів).
В оголошеннях немає інформації про щойно продані квартири в ЖК CasaLuna та Gardenia residans (останні ціни були в 8 000 000...8 500 000 лір (440 000 доларів)).
В нових ЖК, які будуються від цих же Забудовників озвучуються цін тільки на квартири 3+1 за ціною орієнтовно в 15 000 000 лір (близько 780 000 доларів США).
Інфо є тут:
https://ozpinarlar.com.tr/portfolio/casa-stella/

3. Мікрорайон Liman ("Порт" - перша лінія від Середземного моря).
4 950 000 - 5 400 000 лір - 280 000 доларів.
Реально там немає нових будинків/квартир, це 4 оголошення з недостовірною інформацією про "нові" будинки.

4. Мікрорайон Gursu ("Гучна вода"): друга лінія від моря.
5 800 000 - 6 100 000 лір або близько 320 000 доларів.
Не пам’ятаю там новобудов - гадаю, що оголошення про квартири після реконструкції (викупили старе - розвалили - побудували нове).

Квартири 3+1 площею близько 160 кв. м.

1. Мікрорайон Akkuyu ("Білий колодязь" - близько 3 км від моря) - 11 500 000 лір або 610 000 доларів.
Є тільки ОДНА пропозиція (!).
Ціна в 2020 році на етапі початку будівництва: близько 240 000 доларів США.
В супер новому ЖР від одного з найвідоміших Забудовників - 3 корпуси по 16 квартир тільки 3+1 - дворівневі - ціни близько 15 000 000 лір (близько 800 000 доларів).
https://ozpinarlar.com.tr/ru/portfolio/casatrio-3/

2. Мікрорайон Uncali близько 3 км від моря - є варіанти по 9 850 000 лір (585 000 доларів).
Більшість квартир в продажу - в новому ЖК "Orion Park" - там в листопаді 2022 купив квартиру наш українець.
Цікаво, що якщо поставити фільтр - будинок 2018 року - з’являються оголошення по 15 000 000 лір або по 800 000 доларів. Не дивуюся: в ЖК CasaBa (2018) були в продажу квартири від Забудовника по 300 000 доларів.
https://ozpinarlar.com.tr/ru/portfolio/casaba-rus/

3. Мікрорайон Liman ("Порт" - перша лінія від Середземного моря).
Тільки одне оголошення 8 390 000 лір - 450 000 доларів.
Не дивуюся, там немає нових будинків.
Вчора один з турків сказав, що буде продавати свою квартиру там після ремонту - назвав ціну в 250 000 євро - схоже, що ціна реальна.

4. Мікрорайон Gursu ("Гучна вода"): друга лінія від моря.
7 500 000 - 7 800 000 лір або близько 415 000 доларів.
Всього 8 оголошень і враження, що всі квартири з одного будинка.

В цілому тенденція незначного плавного підвищення цін...
Середньозважена ціна на квартири такого рівня в 4 000 євро за квадратний метр говорить, що у порівнянні з цінами в ЕС є перспективи подальшого зростання.
Не всім же купувати кавалірки в Польщі по 3000 євро за 1 кв.м.
akurt
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