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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 658659660661 Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:21 Динаміка цін на квартири Преміум-класу в Анталії



Квартири 2+1 площею близько 100 кв. м.



1. Мікрорайон Akkuyu ("Білий колодязь" - близько 3 км від моря - мікрорайоін Akdeniz university площа кампуса 350 га) - 9 900 000 лір або 527 000 доларів.

Попередні ціни в тих ЖК за такі ж самі квартири: 200 000, 340 000. 380 000, 440 000 доларів США.



2. Мікрорайон Uncali близько 3 км від моря - 7 100 000...7 500 000 лір (385 000 доларів).

В оголошеннях немає інформації про щойно продані квартири в ЖК CasaLuna та Gardenia residans (останні ціни були в 8 000 000...8 500 000 лір (440 000 доларів)).

В нових ЖК, які будуються від цих же Забудовників озвучуються цін тільки на квартири 3+1 за ціною орієнтовно в 15 000 000 лір (близько 780 000 доларів США).

Інфо є тут:

https://ozpinarlar.com.tr/portfolio/casa-stella/



3. Мікрорайон Liman ("Порт" - перша лінія від Середземного моря).

4 950 000 - 5 400 000 лір - 280 000 доларів.

Реально там немає нових будинків/квартир, це 4 оголошення з недостовірною інформацією про "нові" будинки.



4. Мікрорайон Gursu ("Гучна вода"): друга лінія від моря.

5 800 000 - 6 100 000 лір або близько 320 000 доларів.

Не пам’ятаю там новобудов - гадаю, що оголошення про квартири після реконструкції (викупили старе - розвалили - побудували нове).



Квартири 3+1 площею близько 160 кв. м.



1. Мікрорайон Akkuyu ("Білий колодязь" - близько 3 км від моря) - 11 500 000 лір або 610 000 доларів.

Є тільки ОДНА пропозиція (!).

Ціна в 2020 році на етапі початку будівництва: близько 240 000 доларів США.

В супер новому ЖР від одного з найвідоміших Забудовників - 3 корпуси по 16 квартир тільки 3+1 - дворівневі - ціни близько 15 000 000 лір (близько 800 000 доларів).

https://ozpinarlar.com.tr/ru/portfolio/casatrio-3/



2. Мікрорайон Uncali близько 3 км від моря - є варіанти по 9 850 000 лір (585 000 доларів).

Більшість квартир в продажу - в новому ЖК "Orion Park" - там в листопаді 2022 купив квартиру наш українець.

Цікаво, що якщо поставити фільтр - будинок 2018 року - з’являються оголошення по 15 000 000 лір або по 800 000 доларів. Не дивуюся: в ЖК CasaBa (2018) були в продажу квартири від Забудовника по 300 000 доларів.

https://ozpinarlar.com.tr/ru/portfolio/casaba-rus/



3. Мікрорайон Liman ("Порт" - перша лінія від Середземного моря).

Тільки одне оголошення 8 390 000 лір - 450 000 доларів.

Не дивуюся, там немає нових будинків.

Вчора один з турків сказав, що буде продавати свою квартиру там після ремонту - назвав ціну в 250 000 євро - схоже, що ціна реальна.



4. Мікрорайон Gursu ("Гучна вода"): друга лінія від моря.

7 500 000 - 7 800 000 лір або близько 415 000 доларів.

Всього 8 оголошень і враження, що всі квартири з одного будинка.



В цілому тенденція незначного плавного підвищення цін...

Середньозважена ціна на квартири такого рівня в 4 000 євро за квадратний метр говорить, що у порівнянні з цінами в ЕС є перспективи подальшого зростання.

Не всім же купувати кавалірки в Польщі по 3000 євро за 1 кв.м. 1. Мікрорайон Akkuyu ("Білий колодязь" - близько 3 км від моря - мікрорайоін Akdeniz university площа кампуса 350 га) - 9 900 000 лір або 527 000 доларів.Попередні ціни в тих ЖК за такі ж самі квартири: 200 000, 340 000. 380 000, 440 000 доларів США.2. Мікрорайон Uncali близько 3 км від моря - 7 100 000...7 500 000 лір (385 000 доларів).В оголошеннях немає інформації про щойно продані квартири в ЖК CasaLuna та Gardenia residans (останні ціни були в 8 000 000...8 500 000 лір (440 000 доларів)).В нових ЖК, які будуються від цих же Забудовників озвучуються цін тільки на квартири 3+1 за ціною орієнтовно в 15 000 000 лір (близько 780 000 доларів США).Інфо є тут:3. Мікрорайон Liman ("Порт" - перша лінія від Середземного моря).4 950 000 - 5 400 000 лір - 280 000 доларів.Реально там немає нових будинків/квартир, це 4 оголошення з недостовірною інформацією про "нові" будинки.4. Мікрорайон Gursu ("Гучна вода"): друга лінія від моря.5 800 000 - 6 100 000 лір або близько 320 000 доларів.Не пам’ятаю там новобудов - гадаю, що оголошення про квартири після реконструкції (викупили старе - розвалили - побудували нове).1. Мікрорайон Akkuyu ("Білий колодязь" - близько 3 км від моря) - 11 500 000 лір або 610 000 доларів.Є тільки ОДНА пропозиція (!).Ціна в 2020 році на етапі початку будівництва: близько 240 000 доларів США.В супер новому ЖР від одного з найвідоміших Забудовників - 3 корпуси по 16 квартир тільки 3+1 - дворівневі - ціни близько 15 000 000 лір (близько 800 000 доларів).2. Мікрорайон Uncali близько 3 км від моря - є варіанти по 9 850 000 лір (585 000 доларів).Більшість квартир в продажу - в новому ЖК "Orion Park" - там в листопаді 2022 купив квартиру наш українець.Цікаво, що якщо поставити фільтр - будинок 2018 року - з’являються оголошення по 15 000 000 лір або по 800 000 доларів. Не дивуюся: в ЖК CasaBa (2018) були в продажу квартири від Забудовника по 300 000 доларів.3. Мікрорайон Liman ("Порт" - перша лінія від Середземного моря).Тільки одне оголошення 8 390 000 лір - 450 000 доларів.Не дивуюся, там немає нових будинків.Вчора один з турків сказав, що буде продавати свою квартиру там після ремонту - назвав ціну в 250 000 євро - схоже, що ціна реальна.4. Мікрорайон Gursu ("Гучна вода"): друга лінія від моря.7 500 000 - 7 800 000 лір або близько 415 000 доларів.Всього 8 оголошень і враження, що всі квартири з одного будинка.В цілому тенденція незначного плавного підвищення цін...Середньозважена ціна на квартири такого рівня в 4 000 євро за квадратний метр говорить, що у порівнянні з цінами в ЕС є перспективи подальшого зростання.Не всім же купувати кавалірки в Польщі по 3000 євро за 1 кв.м. akurt

Повідомлень: 7341 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2937 раз. Подякували: 983 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 лют, 2023 10:27 заробляємо більше - відпочиваємо краще...



Інститут статистки Туреччини оприлюднив дані про інфляцію за січень 2023.

Друга група з найбільшим зростанням цін цього місяця – ресторани та готелі.

Ціни в ресторанах і готелях зросли на 12,73 відсотка порівняно з попереднім місяцем, (+12,73 відсотка порівняно з груднем попереднього року), +75,13 % порівняно з тим же місяцем попереднього року та +74,37 відсотка відповідно до середнього за 12 місяців. (Все - в турецьких лірах).



Перевіримо власноруч:

- щороку мешканці Анталії проводять час як не в гірськолижному центрі Saklikent (в 43 км від Анталії), так в гірськолижному центрі Kayseri/Erciyes (600 км від Анталії - квитки на літак 30-40 доларів в один бік, перевезення лижного комплекта - 200 лір або 400 гривень).

- я зазвичай бронюю готель IBIS Kayseri - зручне розташування майже в центрі міста, безкоштовна парковка. Можливість відвідування в дні "поганої" для лижників погоди музеїів, фортеці або знаменитої Kapadokia.

- ще в грудні забронював 2-о містний номер в готелі на тиждень в другій половині лютого за 4000 лір (на момент бронювання близько 212 доларів - це на тиждень).

- сьогодні можна забронювати за 5 910 лір або за 315 доларів.

Зростання ціни в турецьких лірах: 47,75%.

Зростання ціни в доларах США: 48,60%.



В цьому сенсі - здорожчання відпочинку в доларах США - згадую мою рекомендацію зими 2021 року: на ринку нерухомості Анталії була пропозиція від потужного Забудовника викупити за 4 000 євро право жити на протязі 1 тижня у "власній квартирі" НАЗАВЖДИ: ЖК- комплекс класу 5-ти зіркового готеля:

- повністю мебльована квартира на 4 спальних місця;

- підземний паркінг;

- право користуватися плавальними басейнами (літнім та зимовим);

- сауна хамам та СПА-центр (безкоштовно);

- власні приватні 2 пляжа на березі Середземного моря з безкоштовним трансфером на пляж (орієнтовно 8 км).



Моя порада була: викупити таке право назажди не на 1 тиждень, а на 2 тижня в травні - червні або у вересні - жовтні. Сумарна сума інвестиції склала б 8 000 євро.

Мабуть, хтось з форумчан мою пораду послухав: вдало вклав 8 000 євро - в кінці 2022 року можна було викупити тільки в січні-квітні і вже за ціною не в 4000, а в 4500 євро за тиждень.



P.S. Цікаво, що власник отримує документ про право власності (ТАPU) безпосередньо в день підписання Угоди про інвестицію.

Продаж нерухомості в Туреччині не обкладається податком на прибуток при володінні нерухомістью терміном, більшим за 5 років. Працюємо більше -- відпочиваємо краще...Інститут статистки Туреччини оприлюднив дані про інфляцію за січень 2023.Друга група з найбільшим зростанням цін цього місяця –Ціни в ресторанах і готелях зросли на 12,73 відсотка порівняно з попереднім місяцем, (+12,73 відсотка порівняно з груднем попереднього року),75,13 % порівняно з тим же місяцем попереднього року та(Все - в турецьких лірах).Перевіримо власноруч:- щороку мешканці Анталії проводять час як не в гірськолижному центрі Saklikent (в 43 км від Анталії), так в гірськолижному центрі Kayseri/Erciyes (600 км від Анталії - квитки на літак 30-40 доларів в один бік, перевезення лижного комплекта - 200 лір або 400 гривень).- я зазвичай бронюю готель IBIS Kayseri - зручне розташування майже в центрі міста, безкоштовна парковка. Можливість відвідування в дні "поганої" для лижників погоди музеїів, фортеці або знаменитої Kapadokia.- ще в грудні забронював 2-о містний номер в готелі на тиждень в другій половині лютого за 4000 лір (на момент бронювання близько 212 доларів - це на тиждень).- сьогодні можна забронювати за 5 910 лір або за 315 доларів.Зростання ціни в турецьких лірах: 47,75%.Зростання ціни в доларах США: 48,60%.В цьому сенсі - здорожчання відпочинку в доларах США - згадую мою рекомендацію зими 2021 року: на ринку нерухомості Анталії була пропозиція від потужного Забудовника викупити за 4 000 євро право жити на протязі 1 тижня у "власній квартирі" НАЗАВЖДИ:- повністю мебльована квартира на 4 спальних місця;- підземний паркінг;- право користуватися плавальними басейнами (літнім та зимовим);- сауна хамам та СПА-центр (безкоштовно);- власні приватні 2 пляжа на березі Середземного моря з безкоштовним трансфером на пляж (орієнтовно 8 км).Моя порада була: викупити таке право назажди не на 1 тиждень, а на 2 тижня в травні - червні або у вересні - жовтні. Сумарна сума інвестиції склала б 8 000 євро.Мабуть, хтось з форумчан мою пораду послухав: вдало вклав 8 000 євро - в кінці 2022 року можна було викупитив січні-квітні і вже за ціною не в 4000, а в 4500 євро за тиждень.Цікаво, що власник отримує документ про право власності (ТАPU) безпосередньо в день підписання Угоди про інвестицію.Продаж нерухомості в Туреччині не обкладається податком на прибуток при володінні нерухомістью терміном, більшим за 5 років. akurt

Повідомлень: 7341 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2937 раз. Подякували: 983 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 лют, 2023 10:29 Хто не встиг - той запізнився...



Як відомо, з вересня 2018 року по вересень 2022 року цей форум - який має статус "Фінансовий" (!!!) - перебував під впливом людей з фінансовими травмами на ниві інвестицій.

Головна їх мета була - я думаю за це ім платили гроші - і їм вдалося - дезінформувати та дезорієнтувати учасників форуму.

Велика частина учасників Фінансового (!) форуму була дезорієнтована і не змогла зробити правильні інвестиції та будуть відчувати наслідки ще багато багато років.

Серед цих наслідків: майбутні великі витрати на відпочинок своїх родин.



Під час моєї зустрічі вчора на прем’єрному показі опери "Любовний напій" - диригувати оркестром було запрошено маестро з Італії - з президентом Асоціації туристичних операторів Аланії (ALTID) паном Бурханом Сілі я почув, що цього літа вартість однотижневої відпустки для двох людей коливатиметься щонайменше в межах 18-25 тисяч TL.

Це 1000 - 1300 доларів США.

Пройшли ті часи, коли в Туреччині можна було відпочити за 350-500 доларів...

Тижнева відпустка для двох осіб на березі Егейського моря (Kuşadası -Çeşme) цього літа буде коштувати щонайменше від 30 тисяч TL (близько 1600 доларів США).



Громадяни Європи швидко розібралися в питанні "ху є ху" та спрямовують свої очі в бік курортів Туреччини.

Звісно, наявність великої кількості заможних туристів з ЄС впливає на рівець цін.



Напрямок 1: ЛІТНІЙ відпочинок. Станом на 2023 рік ціни на відпочинок на внутрішньому ринку зросли на 100 відсотків; в цьому регіоні ці показники можуть досягати в 2023 році і 300 відсотків.

Минулого року найдешевша однотижнева відпустка коштувала 15 тисяч TL, цього року вона стартуватиме від 30 тисяч лір (від 1600 доларів).

Відмічалося, що запити на раннє бронювання на період після травня 2023 з боку внутрішніх туристів почуваються добре порівняно з минулим роком, і вони зросли.

Пролунала фраза: "Туризм любить безпечне середовище. Це усміхнене обличчя країни, це сторона миру..."

Озвучено також таку статистику: "Середня кількість днів перебування на внутрішньому ринку становить близько 4-4,8 днів, минулого року ця цифра знизилася до 3,8-4,2 днів; кількість днів перебування для іноземців становить щонайменше 6-8 днів."



Напрямок 2: ЗИМОВИЙ відпочинок.

Відкрито та добре працюють найвідоміші гірськолижні центри Туреччини.

Значно розширено польотну програму міжнародних рейсів: виконуються авіарейси вже і з Бельгії, і з Фінляндії. На авіаринок зайшла навіть авіакомпанія з Аргентини.

Turkish airlines виконує вже по 2 авіарейси в день на дальні відстані: наприклад, із Стамбула на Сан-Францисько.

Демпінгують в цінах на квитки авіакомпанії Lufthansa та SWISS Air на рейси з Анталії на Лос Анджелес, Нью Йорк та Сан Францисько (через Мюнхен, Франкфурт та Цюріх).

Тут працює звичайний економічний чинник: в США середня вартість ski-pass на 1 день складає від 100 доларів, а в Туреччині від 15$ на день до 40 на тиждень (!).

Авіаквитки з Великої Британії в Анталію на ПРЯМІ рейси стартують від 30 євро в один бік.



Вже пролунали підрахунки про те, що 2-3 тижня перебування громадян США в Туреччині навіть з урахуванням ціни на авіаквитки обходиться вдвічі дешевше, ніж в США.

Прогнозують збільшення туристів із США в 2023 році в 1,6...1,7 рази.

Нагадаю, що громадяни США входять в ТОР-20 інвесторів в нерухомість Туреччини стабільно щомісяця під номером 8...12.



І знову: наявність заможних туристів приводить до збільшення цін (зростає попит) на зимовий відпочинок:

- ОДНОДЕННИЙ ВІДПОЧИНОК В ULUDAĞ ПОЧИНАЄТЬСЯ ВІД 6 ТИСЯЧ TL (від 320 доларів).

- ціна ночівлі людини в Улудаґ коливається від 4 тисяч 500 до 6 тисяч TL (від 240 до 320 доларів - на рівні цін на готелі в Нью-Йорку).

- ті, хто хоче взяти щоденне таксі до «Білого раю», повинні заплатити 690 TL (35 євро) за поїздку туди й назад.

- В Улудаґ, де поїздки на канатній дорозі туди й назад коштують 130 TL (65 євро), година навчання катанню на лижах — 900 (45 євро), а вартість оренди лижного спорядження — 700 TL (35 євро).



В той же час в гірськолижному центрі Kayseri/Erciyes ціни на такі ж послуги значно нижчі: прокат комплекта лиж від 250 лір (12,5 євро), ski-pass на 50 підйомів - 700 лір або 35 євро.



В гірськолижному центрі Saklikent в 43 км від Анталії - прокат лиж 350 лір, сноубордів - 450 лір, костюмів - 150 лір (7,5 євро), ski-pass на 1 день 400 лір або 20 євро.



- Ціни на блюда з фрикадельками та сосисками коливаються в найбільш дорогому гірськолижному центрі Улудаґ від 100 до 150 лір (5-7,5 євро). Якщо ви хочете випити чашку чаю, ціна коливається в межах 20-25 лір (1-1,25 євро - для порівняння в Анталії чай в ресторації подають за 5 лір або 1/4 євро). Ціна турецької кави 60 TL (3 євро - а в Анталії від 15 лір - 0,8 євро).

- Наші люди з Анталії тому проводять час в гірськолижних центрах Davraz (135 км від Анталії) та в Erciyes (620 км від Анталії), де ціни на харчування та послуги в 2 рази нижче. В Ski-centre Davraz людей вивозять туристичні фірми за 220-300 лір (11-15 євро).



Нагадаю: дезінформатори форуму тримали учасників форуму за руки, щоби ті не інвестували в 2017-2021 роках в нерухомість в Анталії зароблені важкою працею гроші в сумі від 34 000 до 54 000 доларів США. Погодьтеся: в нашу жахливу епоху мати "запасний аеродром" для родини за 34 000-54 000 доларів США - було б непогано...

Нічого дивного немає: у самих дезінформаторів на хазяйстві не було і 34-54 доларів США... akurt

Повідомлень: 7341 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2937 раз. Подякували: 983 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 658659660661 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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