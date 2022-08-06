Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
1. Мікрорайон Akkuyu ("Білий колодязь" - близько 3 км від моря - мікрорайоін Akdeniz university площа кампуса 350 га) - 9 900 000 лір або 527 000 доларів. Попередні ціни в тих ЖК за такі ж самі квартири: 200 000, 340 000. 380 000, 440 000 доларів США.
2. Мікрорайон Uncali близько 3 км від моря - 7 100 000...7 500 000 лір (385 000 доларів). В оголошеннях немає інформації про щойно продані квартири в ЖК CasaLuna та Gardenia residans (останні ціни були в 8 000 000...8 500 000 лір (440 000 доларів)). В нових ЖК, які будуються від цих же Забудовників озвучуються цін тільки на квартири 3+1 за ціною орієнтовно в 15 000 000 лір (близько 780 000 доларів США). Інфо є тут: https://ozpinarlar.com.tr/portfolio/casa-stella/
3. Мікрорайон Liman ("Порт" - перша лінія від Середземного моря). 4 950 000 - 5 400 000 лір - 280 000 доларів. Реально там немає нових будинків/квартир, це 4 оголошення з недостовірною інформацією про "нові" будинки.
4. Мікрорайон Gursu ("Гучна вода"): друга лінія від моря. 5 800 000 - 6 100 000 лір або близько 320 000 доларів. Не пам’ятаю там новобудов - гадаю, що оголошення про квартири після реконструкції (викупили старе - розвалили - побудували нове).
Квартири 3+1 площею близько 160 кв. м.
1. Мікрорайон Akkuyu ("Білий колодязь" - близько 3 км від моря) - 11 500 000 лір або 610 000 доларів. Є тільки ОДНА пропозиція (!). Ціна в 2020 році на етапі початку будівництва: близько 240 000 доларів США. В супер новому ЖР від одного з найвідоміших Забудовників - 3 корпуси по 16 квартир тільки 3+1 - дворівневі - ціни близько 15 000 000 лір (близько 800 000 доларів). https://ozpinarlar.com.tr/ru/portfolio/casatrio-3/
2. Мікрорайон Uncali близько 3 км від моря - є варіанти по 9 850 000 лір (585 000 доларів). Більшість квартир в продажу - в новому ЖК "Orion Park" - там в листопаді 2022 купив квартиру наш українець. Цікаво, що якщо поставити фільтр - будинок 2018 року - з’являються оголошення по 15 000 000 лір або по 800 000 доларів. Не дивуюся: в ЖК CasaBa (2018) були в продажу квартири від Забудовника по 300 000 доларів. https://ozpinarlar.com.tr/ru/portfolio/casaba-rus/
3. Мікрорайон Liman ("Порт" - перша лінія від Середземного моря). Тільки одне оголошення 8 390 000 лір - 450 000 доларів. Не дивуюся, там немає нових будинків. Вчора один з турків сказав, що буде продавати свою квартиру там після ремонту - назвав ціну в 250 000 євро - схоже, що ціна реальна.
4. Мікрорайон Gursu ("Гучна вода"): друга лінія від моря. 7 500 000 - 7 800 000 лір або близько 415 000 доларів. Всього 8 оголошень і враження, що всі квартири з одного будинка.
В цілому тенденція незначного плавного підвищення цін... Середньозважена ціна на квартири такого рівня в 4 000 євро за квадратний метр говорить, що у порівнянні з цінами в ЕС є перспективи подальшого зростання. Не всім же купувати кавалірки в Польщі по 3000 євро за 1 кв.м.
Працюємо більше - заробляємо більше - відпочиваємо краще...
Інститут статистки Туреччини оприлюднив дані про інфляцію за січень 2023. Друга група з найбільшим зростанням цін цього місяця – ресторани та готелі. Ціни в ресторанах і готелях зросли на 12,73 відсотка порівняно з попереднім місяцем, (+12,73 відсотка порівняно з груднем попереднього року), +75,13 % порівняно з тим же місяцем попереднього року та +74,37 відсотка відповідно до середнього за 12 місяців. (Все - в турецьких лірах).
Перевіримо власноруч: - щороку мешканці Анталії проводять час як не в гірськолижному центрі Saklikent (в 43 км від Анталії), так в гірськолижному центрі Kayseri/Erciyes (600 км від Анталії - квитки на літак 30-40 доларів в один бік, перевезення лижного комплекта - 200 лір або 400 гривень). - я зазвичай бронюю готель IBIS Kayseri - зручне розташування майже в центрі міста, безкоштовна парковка. Можливість відвідування в дні "поганої" для лижників погоди музеїів, фортеці або знаменитої Kapadokia. - ще в грудні забронював 2-о містний номер в готелі на тиждень в другій половині лютого за 4000 лір (на момент бронювання близько 212 доларів - це на тиждень). - сьогодні можна забронювати за 5 910 лір або за 315 доларів. Зростання ціни в турецьких лірах: 47,75%. Зростання ціни в доларах США: 48,60%.
В цьому сенсі - здорожчання відпочинку в доларах США - згадую мою рекомендацію зими 2021 року: на ринку нерухомості Анталії була пропозиція від потужного Забудовника викупити за 4 000 євро право жити на протязі 1 тижня у "власній квартирі" НАЗАВЖДИ: ЖК- комплекс класу 5-ти зіркового готеля: - повністю мебльована квартира на 4 спальних місця; - підземний паркінг; - право користуватися плавальними басейнами (літнім та зимовим); - сауна хамам та СПА-центр (безкоштовно); - власні приватні 2 пляжа на березі Середземного моря з безкоштовним трансфером на пляж (орієнтовно 8 км). Моя порада була: викупити таке право назажди не на 1 тиждень, а на 2 тижня в травні - червні або у вересні - жовтні. Сумарна сума інвестиції склала б 8 000 євро. Мабуть, хтось з форумчан мою пораду послухав: вдало вклав 8 000 євро - в кінці 2022 року можна було викупити тільки в січні-квітні і вже за ціною не в 4000, а в 4500 євро за тиждень.
P.S. Цікаво, що власник отримує документ про право власності (ТАPU) безпосередньо в день підписання Угоди про інвестицію. Продаж нерухомості в Туреччині не обкладається податком на прибуток при володінні нерухомістью терміном, більшим за 5 років.
Президентом Асоціації туристичних операторів Аланії (ALTID) пан Бурханом Сілі заявив, що цього літа вартість однотижневої відпустки для двох людей коливатиметься щонайменше в межах 18-25 тисяч TL. Це 1000 - 1300 доларів США. Пройшли ті часи, коли в Туреччині можна було відпочити за 350-500 доларів... Тижнева відпустка для двох осіб на березі Егейського моря (Kuşadası -Çeşme) цього літа буде коштувати щонайменше від 30 тисяч TL (близько 1600 доларів США).
Громадяни Європи швидко розібралися в питанні "ху є ху" та спрямовують свої очі в бік курортів Туреччини. Звісно, наявність великої кількості заможних туристів з ЄС впливає на рівець цін.
Напрямок 1: ЛІТНІЙ відпочинок. Станом на 2023 рік ціни на відпочинок на внутрішньому ринку зросли на 100 відсотків; в цьому регіоні ці показники можуть досягати в 2023 році і 300 відсотків. Минулого року найдешевша однотижнева відпустка коштувала 15 тисяч TL, цього року вона стартуватиме від 30 тисяч лір (від 1600 доларів). Відмічалося, що запити на раннє бронювання на період після травня 2023 з боку внутрішніх туристів почуваються добре порівняно з минулим роком, і вони зросли. Пролунала фраза: "Туризм любить безпечне середовище. Це усміхнене обличчя країни, це сторона миру..." Озвучено також таку статистику: "Середня кількість днів перебування на внутрішньому ринку становить близько 4-4,8 днів, минулого року ця цифра знизилася до 3,8-4,2 днів; кількість днів перебування для іноземців становить щонайменше 6-8 днів."
Напрямок 2: ЗИМОВИЙ відпочинок. Відкрито та добре працюють найвідоміші гірськолижні центри Туреччини. Значно розширено польотну програму міжнародних рейсів: виконуються авіарейси вже і з Бельгії, і з Фінляндії. На авіаринок зайшла навіть авіакомпанія з Аргентини. Turkish airlines виконує вже по 2 авіарейси в день на дальні відстані: наприклад, із Стамбула на Сан-Францисько.
Вже пролунали підрахунки про те, що 2-3 тижня перебування громадян США в Туреччині навіть з урахуванням ціни на авіаквитки обходиться вдвічі дешевше, ніж в США. Прогнозують збільшення туристів із США в 2023 році в 1,6...1,7 рази. Нагадаю, що громадяни США входять в ТОР-20 інвесторів в нерухомість Туреччини стабільно щомісяця під номером 8...12.
Про землетрус на сході Туреччини дізнався о 9-00 в авто по дорозі в Міграційну службу (супроводжував кримських татарів) від дзвінків родичів/приятелів із Запоріжжя, Дніпра, Львова та Києва. Це на кордоні з Сирією - досить далеко. Це приблизно як від Києва до Ужгорода. Було приємно, що хвилюються. Українська діаспора зараз займається збором теплих речей для постраждалих та хочуть здавати кров для постраждалих. Це досить далеко від Анталії - далі міста Адана, де я був в серпні 2022 року - хотів ще поїхати далі на схід - там є цікаві історичні місця - але треба було їхати ще 440 км, в місто Хатай, то не поїхав: далеко. В Анталії все ОК, ми нічого не відчували. Написали приятелі з Ізраїля, що в них там "лампи падали зі столу" (цитата). Турецька преса повідомляє про таке: "...станом на 10:00 під час землетрусу, який зруйнував 1710 будівель у 10 містах, загинули 284 людини, 2 тисячі 323 людини отримали поранення: 70 у Кахраманмараші, 47 у Малатії, 13 у Адіямані, 14 у Діярбакирі, 18 у Шанлиурфі, 20 у Османіє, 10 у Адані, 8 у Кілісі та 4 у Хатаї."
P.S. Асоціація банків Туреччини оголосила, що громадяни регіону землетрусу отримали можливість відстрочити свої банківські борги на 6 місяців.
Спасибо, стараемся: в Анталии начался прием доноров. Толчки идут не в сторону запада страны. Пишут, что это наибольшее землетрясение с 1939 года. Президент заявил так: «На сегодняшний день 912 наших граждан погибли и 5385 наших граждан получили ранения. Непрерывно продолжаются работы по обнаружению и спасению наших граждан, находящихся под обрушившимися зданиями в наших провинциях, где землетрясение нанесло большой ущерб. Число спасенных из-под завалов достигло 2470 человек. Всего разрушено 2818 зданий» И далее: "Наше государство приняло все необходимые меры после землетрясения, и наши губернаторы мобилизовали все свои возможности в своих провинциях. Помимо наших действующих губернаторских должностей в 10 провинциях, пострадавших от землетрясения, в помощь к ним были назначены еще 10 губернаторов. В настоящее время поисково-спасательные работы проводят 9 тысяч человек личного состава, и это число постоянно увеличивается за счет тех, кто прибывает в регион извне»
Второе за день землетрясение было в 13-24 по времени Анкары (в Киеве 12-24). Эпицентр располагался в районе Эльбистан на глубине 7 километров в 66 километрах от центра Кахраманмараша (крайний восток страны). Толчки от землетрясения ощутили не только соседние провинции, но также и столица — Анкара. В Анталии ничего не ощущалось.
Все ці події - і війна, і землетруси змусюють замислитися над тим, що має назву "ПОНТИ". Як у вірші: "Це все херня, це все - до сраки, Оті букети, рози, маки."
На гілці "Еміграція, заробітчанство" все панове писали та писали, які американці телепні без розуму: будують житло з дошки та фанери, те ще і в один поверх. Не дурні... Просто живуть без понтів. Зайвих. Не потрібних.
Про понти: на паркувальному майданчику біля Міграційної служби намагався знайти якесь місце справжінй Rolls-Roys з російськими немерами. З авто вийшов хлопець років 25... Зайшов в офіс... Вийшов... Комусь дзвонив: Туреччина ВІДМОВИЛА в наданні ВНП. Тепер мабуть тільки в Монголію... Ех, понти...
Цікава епоха... В цікаву епоху - цікаві події... Моя мама пережила голодомор 1947 року та все життя говорила: "Аби не було війни..." Ну ось: як не війна, так землетрУси... Цікава епоха...
За даними від знавців Земної кулі: землетрусів не буває тільки на території Білорусі, України, Польщі, Чехії, Словаччини, Латвії, Литви, Естонії, Угорщини та Австралії. За даними істориків - країни, де ніколи не було війни: Ісландия, Мальта, Палау, Сейшельські острови, Ватикан, Вануату, Коста-Ріка, Ліхтенштейн, Швейцарія.
Вибираємо місце для інвестицій.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 06 лют, 2023 17:31, всього редагувалось 1 раз.