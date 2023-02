Додано: Пон 06 лют, 2023 17:50

Я десь зустрічав статистику, що на території Туреччини землетруси відчуваються 365 раз на рік.Зазвичай епіцентри десь в Середземному морі...Мапу землетрусів на Земній кулі вчені оновлюють щоденно:Сьогодні землетрус був в Техасі та навіть тут:- 2 km ENE of West Seneca, New York- Kermadec Islands, New Zealand