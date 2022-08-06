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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 659660661662
Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 17:08

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:землетрусів не буває тільки на території... України
Ну не знаю. От як зараз пам'ятаю, що в 1977 р ми з татком малювали стенгазету на 8 березня у школу і був землетрус у Києві, з полички впала і розбилася бабусина улюблена вазочка :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 17:10

  Amethyst написав:
  akurt написав:землетрусів не буває тільки на території... України
Ну не знаю. От як зараз пам'ятаю, що в 1977 р ми з татком малювали стенгазету на 8 березня у школу і був землетрус у Києві, з полички впала і розбилася бабусина улюблена вазочка :(

Думаю малося на увазі епіцентрів не буває
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 17:28

  akurt написав:Працюємо більше - заробляємо більше - відпочиваємо краще...

Інститут статистки Туреччини оприлюднив дані про інфляцію за січень 2023.
Друга група з найбільшим зростанням цін цього місяця – ресторани та готелі.
Ціни в ресторанах і готелях зросли на 12,73 відсотка порівняно з попереднім місяцем, (+12,73 відсотка порівняно з груднем попереднього року), +75,13 % порівняно з тим же місяцем попереднього року та +74,37 відсотка відповідно до середнього за 12 місяців. (Все - в турецьких лірах).

Перевіримо власноруч:
- щороку мешканці Анталії проводять час як не в гірськолижному центрі Saklikent (в 43 км від Анталії), так в гірськолижному центрі Kayseri/Erciyes (600 км від Анталії - квитки на літак 30-40 доларів в один бік, перевезення лижного комплекта - 200 лір або 400 гривень).
- я зазвичай бронюю готель IBIS Kayseri - зручне розташування майже в центрі міста, безкоштовна парковка. Можливість відвідування в дні "поганої" для лижників погоди музеїів, фортеці або знаменитої Kapadokia.
- ще в грудні забронював 2-о містний номер в готелі на тиждень в другій половині лютого за 4000 лір (на момент бронювання близько 212 доларів - це на тиждень).
- сьогодні можна забронювати за 5 910 лір або за 315 доларів.
Зростання ціни в турецьких лірах: 47,75%.
Зростання ціни в доларах США: 48,60%.

В цьому сенсі - здорожчання відпочинку в доларах США - згадую мою рекомендацію зими 2021 року: на ринку нерухомості Анталії була пропозиція від потужного Забудовника викупити за 4 000 євро право жити на протязі 1 тижня у "власній квартирі" НАЗАВЖДИ: ЖК- комплекс класу 5-ти зіркового готеля:
- повністю мебльована квартира на 4 спальних місця;
- підземний паркінг;
- право користуватися плавальними басейнами (літнім та зимовим);
- сауна хамам та СПА-центр (безкоштовно);
- власні приватні 2 пляжа на березі Середземного моря з безкоштовним трансфером на пляж (орієнтовно 8 км).
Зображення
Моя порада була: викупити таке право назажди не на 1 тиждень, а на 2 тижня в травні - червні або у вересні - жовтні. Сумарна сума інвестиції склала б 8 000 євро.
Мабуть, хтось з форумчан мою пораду послухав: вдало вклав 8 000 євро - в кінці 2022 року можна було викупити тільки в січні-квітні і вже за ціною не в 4000, а в 4500 євро за тиждень.

P.S. Цікаво, що власник отримує документ про право власності (ТАPU) безпосередньо в день підписання Угоди про інвестицію.
Продаж нерухомості в Туреччині не обкладається податком на прибуток при володінні нерухомістью терміном, більшим за 5 років.

О, вспомнили поросшую мхом тему: таймшер... :oops: Не все еще про нее забыли с 00-х. Так что нит, этот номер не пройдет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 17:35

  airmax78 написав:О, вспомнили поросшую мхом тему: таймшер... :oops: Не все еще про нее забыли с 00-х. Так что нит, этот номер не пройдет.

Так, Ви маєте рацію: була така тема років 20 тому.
Приятелі придбали таке право в Іспанії.
Перший рік були в захваті – і всі заздрили.
Другий рік поїхали, але якось без ентузіазму: далеко було їхати з Дніпродзержинська та ще й візова проблема.
На третій рік запрошували всіх друзів відвідати Іспанію та пожити безкоштовно.
Потім уже ні самі не їздили, ні друзів не запрошували.
Річ специфічна. На любителя. Але вона існує...
Я її висвітлив з тієї точки зору, що люди думають, куди вкласти 4000 євро.
На скільки я пригадую, така шутка в Іспанії 20 років тому коштувала 3000 євро. Трохи дешевше, але єври тоді були інші...
Є і такі варіанти інвестицій...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 06 лют, 2023 17:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 17:47

http://hikersbay.com/earthquakes/turkey ... ml?lang=ua
Якраз 14 серпня 2022 моя донька з дружиною були в Ozdere. Крім 5 балів там чи не щодня були до 4.
Злякались, мала набрала руммейт, яка родом з Ізміру. Та відповіла, мовляв не парся, тут постійно так. Как що все ж частіше, ніж в Києві.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 17:50

Я десь зустрічав статистику, що на території Туреччини землетруси відчуваються 365 раз на рік.
Зазвичай епіцентри десь в Середземному морі...
Мапу землетрусів на Земній кулі вчені оновлюють щоденно:
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes ... 5,57.30469

Сьогодні землетрус був в Техасі та навіть тут:
M 3.8 - 2 km ENE of West Seneca, New York
M 5.1 - Kermadec Islands, New Zealand
akurt
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  #<1 ... 659660661662
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