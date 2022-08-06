Ну не знаю. От як зараз пам'ятаю, що в 1977 р ми з татком малювали стенгазету на 8 березня у школу і був землетрус у Києві, з полички впала і розбилася бабусина улюблена вазочка
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Додано: Пон 06 лют, 2023 17:08
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: Пон 06 лют, 2023 17:10
Думаю малося на увазі епіцентрів не буває
Додано: Пон 06 лют, 2023 17:28
О, вспомнили поросшую мхом тему: таймшер... Не все еще про нее забыли с 00-х. Так что нит, этот номер не пройдет.
Додано: Пон 06 лют, 2023 17:35
Так, Ви маєте рацію: була така тема років 20 тому.
Приятелі придбали таке право в Іспанії.
Перший рік були в захваті – і всі заздрили.
Другий рік поїхали, але якось без ентузіазму: далеко було їхати з Дніпродзержинська та ще й візова проблема.
На третій рік запрошували всіх друзів відвідати Іспанію та пожити безкоштовно.
Потім уже ні самі не їздили, ні друзів не запрошували.
Річ специфічна. На любителя. Але вона існує...
Я її висвітлив з тієї точки зору, що люди думають, куди вкласти 4000 євро.
На скільки я пригадую, така шутка в Іспанії 20 років тому коштувала 3000 євро. Трохи дешевше, але єври тоді були інші...
Є і такі варіанти інвестицій...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 06 лют, 2023 17:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 06 лют, 2023 17:47
Якраз 14 серпня 2022 моя донька з дружиною були в Ozdere. Крім 5 балів там чи не щодня були до 4.
Злякались, мала набрала руммейт, яка родом з Ізміру. Та відповіла, мовляв не парся, тут постійно так. Как що все ж частіше, ніж в Києві.
Додано: Пон 06 лют, 2023 17:50
Я десь зустрічав статистику, що на території Туреччини землетруси відчуваються 365 раз на рік.
Зазвичай епіцентри десь в Середземному морі...
Мапу землетрусів на Земній кулі вчені оновлюють щоденно:
Сьогодні землетрус був в Техасі та навіть тут:
M 3.8 - 2 km ENE of West Seneca, New York
M 5.1 - Kermadec Islands, New Zealand
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