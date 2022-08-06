Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Працюємо більше - заробляємо більше - відпочиваємо краще...
Інститут статистки Туреччини оприлюднив дані про інфляцію за січень 2023. Друга група з найбільшим зростанням цін цього місяця – ресторани та готелі. Ціни в ресторанах і готелях зросли на 12,73 відсотка порівняно з попереднім місяцем, (+12,73 відсотка порівняно з груднем попереднього року), +75,13 % порівняно з тим же місяцем попереднього року та +74,37 відсотка відповідно до середнього за 12 місяців. (Все - в турецьких лірах).
Перевіримо власноруч: - щороку мешканці Анталії проводять час як не в гірськолижному центрі Saklikent (в 43 км від Анталії), так в гірськолижному центрі Kayseri/Erciyes (600 км від Анталії - квитки на літак 30-40 доларів в один бік, перевезення лижного комплекта - 200 лір або 400 гривень). - я зазвичай бронюю готель IBIS Kayseri - зручне розташування майже в центрі міста, безкоштовна парковка. Можливість відвідування в дні "поганої" для лижників погоди музеїів, фортеці або знаменитої Kapadokia. - ще в грудні забронював 2-о містний номер в готелі на тиждень в другій половині лютого за 4000 лір (на момент бронювання близько 212 доларів - це на тиждень). - сьогодні можна забронювати за 5 910 лір або за 315 доларів. Зростання ціни в турецьких лірах: 47,75%. Зростання ціни в доларах США: 48,60%.
В цьому сенсі - здорожчання відпочинку в доларах США - згадую мою рекомендацію зими 2021 року: на ринку нерухомості Анталії була пропозиція від потужного Забудовника викупити за 4 000 євро право жити на протязі 1 тижня у "власній квартирі" НАЗАВЖДИ: ЖК- комплекс класу 5-ти зіркового готеля: - повністю мебльована квартира на 4 спальних місця; - підземний паркінг; - право користуватися плавальними басейнами (літнім та зимовим); - сауна хамам та СПА-центр (безкоштовно); - власні приватні 2 пляжа на березі Середземного моря з безкоштовним трансфером на пляж (орієнтовно 8 км). Моя порада була: викупити таке право назажди не на 1 тиждень, а на 2 тижня в травні - червні або у вересні - жовтні. Сумарна сума інвестиції склала б 8 000 євро. Мабуть, хтось з форумчан мою пораду послухав: вдало вклав 8 000 євро - в кінці 2022 року можна було викупити тільки в січні-квітні і вже за ціною не в 4000, а в 4500 євро за тиждень.
P.S. Цікаво, що власник отримує документ про право власності (ТАPU) безпосередньо в день підписання Угоди про інвестицію. Продаж нерухомості в Туреччині не обкладається податком на прибуток при володінні нерухомістью терміном, більшим за 5 років.
О, вспомнили поросшую мхом тему: таймшер... Не все еще про нее забыли с 00-х. Так что нит, этот номер не пройдет.
airmax78 написав:О, вспомнили поросшую мхом тему: таймшер... Не все еще про нее забыли с 00-х. Так что нит, этот номер не пройдет.
Так, Ви маєте рацію: була така тема років 20 тому. Приятелі придбали таке право в Іспанії. Перший рік були в захваті – і всі заздрили. Другий рік поїхали, але якось без ентузіазму: далеко було їхати з Дніпродзержинська та ще й візова проблема. На третій рік запрошували всіх друзів відвідати Іспанію та пожити безкоштовно. Потім уже ні самі не їздили, ні друзів не запрошували. Річ специфічна. На любителя. Але вона існує... Я її висвітлив з тієї точки зору, що люди думають, куди вкласти 4000 євро. На скільки я пригадую, така шутка в Іспанії 20 років тому коштувала 3000 євро. Трохи дешевше, але єври тоді були інші... Є і такі варіанти інвестицій...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 06 лют, 2023 17:49, всього редагувалось 1 раз.
http://hikersbay.com/earthquakes/turkey ... ml?lang=ua Якраз 14 серпня 2022 моя донька з дружиною були в Ozdere. Крім 5 балів там чи не щодня були до 4. Злякались, мала набрала руммейт, яка родом з Ізміру. Та відповіла, мовляв не парся, тут постійно так. Как що все ж частіше, ніж в Києві.
akurt написав:Працюємо більше - заробляємо більше - відпочиваємо краще...
Інститут статистки Туреччини оприлюднив дані про інфляцію за січень 2023. Друга група з найбільшим зростанням цін цього місяця – ресторани та готелі. Ціни в ресторанах і готелях зросли на 12,73 відсотка порівняно з попереднім місяцем, (+12,73 відсотка порівняно з груднем попереднього року), +75,13 % порівняно з тим же місяцем попереднього року та +74,37 відсотка відповідно до середнього за 12 місяців. (Все - в турецьких лірах).
Перевіримо власноруч: - щороку мешканці Анталії проводять час як не в гірськолижному центрі Saklikent (в 43 км від Анталії), так в гірськолижному центрі Kayseri/Erciyes (600 км від Анталії - квитки на літак 30-40 доларів в один бік, перевезення лижного комплекта - 200 лір або 400 гривень). - я зазвичай бронюю готель IBIS Kayseri - зручне розташування майже в центрі міста, безкоштовна парковка. Можливість відвідування в дні "поганої" для лижників погоди музеїів, фортеці або знаменитої Kapadokia. - ще в грудні забронював 2-о містний номер в готелі на тиждень в другій половині лютого за 4000 лір (на момент бронювання близько 212 доларів - це на тиждень). - сьогодні можна забронювати за 5 910 лір або за 315 доларів. Зростання ціни в турецьких лірах: 47,75%. Зростання ціни в доларах США: 48,60%.
В цьому сенсі - здорожчання відпочинку в доларах США - згадую мою рекомендацію зими 2021 року: на ринку нерухомості Анталії була пропозиція від потужного Забудовника викупити за 4 000 євро право жити на протязі 1 тижня у "власній квартирі" НАЗАВЖДИ: ЖК- комплекс класу 5-ти зіркового готеля: - повністю мебльована квартира на 4 спальних місця; - підземний паркінг; - право користуватися плавальними басейнами (літнім та зимовим); - сауна хамам та СПА-центр (безкоштовно); - власні приватні 2 пляжа на березі Середземного моря з безкоштовним трансфером на пляж (орієнтовно 8 км). Моя порада була: викупити таке право назажди не на 1 тиждень, а на 2 тижня в травні - червні або у вересні - жовтні. Сумарна сума інвестиції склала б 8 000 євро. Мабуть, хтось з форумчан мою пораду послухав: вдало вклав 8 000 євро - в кінці 2022 року можна було викупити тільки в січні-квітні і вже за ціною не в 4000, а в 4500 євро за тиждень.
P.S. Цікаво, що власник отримує документ про право власності (ТАPU) безпосередньо в день підписання Угоди про інвестицію. Продаж нерухомості в Туреччині не обкладається податком на прибуток при володінні нерухомістью терміном, більшим за 5 років.
О, вспомнили поросшую мхом тему: таймшер... Не все еще про нее забыли с 00-х. Так что нит, этот номер не пройдет.
Впервые этот развод появился на просторах неньки в начале лихих 90х. Тогда организовывали элитные фуршеты-посиделки, индивидуально выписывая приглашения тогдашней элите - директорам частных предприятий и главбухам. Все проникшиеся потом горько пожалели)))