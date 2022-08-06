akurt написав:

+74,37 відсотка відповідно до середнього за 12 місяців.

ЖК- комплекс класу 5-ти зіркового готеля:

тільки

Працюємо більше -- відпочиваємо краще...Інститут статистки Туреччини оприлюднив дані про інфляцію за січень 2023.Друга група з найбільшим зростанням цін цього місяця –Ціни в ресторанах і готелях зросли на 12,73 відсотка порівняно з попереднім місяцем, (+12,73 відсотка порівняно з груднем попереднього року),75,13 % порівняно з тим же місяцем попереднього року та(Все - в турецьких лірах).Перевіримо власноруч:- щороку мешканці Анталії проводять час як не в гірськолижному центрі Saklikent (в 43 км від Анталії), так в гірськолижному центрі Kayseri/Erciyes (600 км від Анталії - квитки на літак 30-40 доларів в один бік, перевезення лижного комплекта - 200 лір або 400 гривень).- я зазвичай бронюю готель IBIS Kayseri - зручне розташування майже в центрі міста, безкоштовна парковка. Можливість відвідування в дні "поганої" для лижників погоди музеїів, фортеці або знаменитої Kapadokia.- ще в грудні забронював 2-о містний номер в готелі на тиждень в другій половині лютого за 4000 лір (на момент бронювання близько 212 доларів - це на тиждень).- сьогодні можна забронювати за 5 910 лір або за 315 доларів.Зростання ціни в турецьких лірах: 47,75%.Зростання ціни в доларах США: 48,60%.В цьому сенсі - здорожчання відпочинку в доларах США - згадую мою рекомендацію зими 2021 року: на ринку нерухомості Анталії була пропозиція від потужного Забудовника викупити за 4 000 євро право жити на протязі 1 тижня у "власній квартирі" НАЗАВЖДИ:- повністю мебльована квартира на 4 спальних місця;- підземний паркінг;- право користуватися плавальними басейнами (літнім та зимовим);- сауна хамам та СПА-центр (безкоштовно);- власні приватні 2 пляжа на березі Середземного моря з безкоштовним трансфером на пляж (орієнтовно 8 км).Моя порада була: викупити таке право назажди не на 1 тиждень, а на 2 тижня в травні - червні або у вересні - жовтні. Сумарна сума інвестиції склала б 8 000 євро.Мабуть, хтось з форумчан мою пораду послухав: вдало вклав 8 000 євро - в кінці 2022 року можна було викупитив січні-квітні і вже за ціною не в 4000, а в 4500 євро за тиждень.Цікаво, що власник отримує документ про право власності (ТАPU) безпосередньо в день підписання Угоди про інвестицію.Продаж нерухомості в Туреччині не обкладається податком на прибуток при володінні нерухомістью терміном, більшим за 5 років.