Ну не знаю. От як зараз пам'ятаю, що в 1977 р ми з татком малювали стенгазету на 8 березня у школу і був землетрус у Києві, з полички впала і розбилася бабусина улюблена вазочка
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 лют, 2023 17:08
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: Пон 06 лют, 2023 17:10
Думаю малося на увазі епіцентрів не буває
Додано: Пон 06 лют, 2023 17:28
О, вспомнили поросшую мхом тему: таймшер... Не все еще про нее забыли с 00-х. Так что нит, этот номер не пройдет.
Додано: Пон 06 лют, 2023 17:35
Так, Ви маєте рацію: була така тема років 20 тому.
Приятелі придбали таке право в Іспанії.
Перший рік були в захваті – і всі заздрили.
Другий рік поїхали, але якось без ентузіазму: далеко було їхати з Дніпродзержинська та ще й візова проблема.
На третій рік запрошували всіх друзів відвідати Іспанію та пожити безкоштовно.
Потім уже ні самі не їздили, ні друзів не запрошували.
Річ специфічна. На любителя. Але вона існує...
Я її висвітлив з тієї точки зору, що люди думають, куди вкласти 4000 євро.
На скільки я пригадую, така шутка в Іспанії 20 років тому коштувала 3000 євро. Трохи дешевше, але єври тоді були інші...
Є і такі варіанти інвестицій...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 06 лют, 2023 17:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 06 лют, 2023 17:47
Якраз 14 серпня 2022 моя донька з дружиною були в Ozdere. Крім 5 балів там чи не щодня були до 4.
Злякались, мала набрала руммейт, яка родом з Ізміру. Та відповіла, мовляв не парся, тут постійно так. Как що все ж частіше, ніж в Києві.
Додано: Пон 06 лют, 2023 17:50
Я десь зустрічав статистику, що на території Туреччини землетруси відчуваються 365 раз на рік.
Зазвичай епіцентри десь в Середземному морі...
Мапу землетрусів на Земній кулі вчені оновлюють щоденно:
Сьогодні землетрус був в Техасі та навіть тут:
M 3.8 - 2 km ENE of West Seneca, New York
M 5.1 - Kermadec Islands, New Zealand
Додано: Пон 06 лют, 2023 20:20
Востаннє редагувалось akurt в Вів 07 лют, 2023 05:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 07 лют, 2023 01:24
Впервые этот развод появился на просторах неньки в начале лихих 90х. Тогда организовывали элитные фуршеты-посиделки, индивидуально выписывая приглашения тогдашней элите - директорам частных предприятий и главбухам.
Все проникшиеся потом горько пожалели)))
Додано: Вів 07 лют, 2023 13:36
"Тиха украинская ночь - но сало лучше перепрятать..."
Останнім часом наші люди в Туреччині замислилися над тим, як законним шляхом вивести з Туреччини гроші (які часто впали з неба) та отримати юридичне підтвердження законності походження грошей.
Питання раніше не виникало, але зараз є вже люди, які, по-перше, вірно сприймають Перший Закон в нерухомості, по-друге, перебираються на життя в далеку Канаду.
Зранку відвідав - в інтересах наших людей - дві нотаріальні контори та Державний кадастровий центр Туреччини.
Перший Закон Нерухомсті, як не раз тут вже згадувалося, звучить так:
"В нерухомості, як і в сексі, все треба робити вчасно та швидко".
Тут ситуація така: той, хто за порадами на цьому форумі, або без таких порад, керуючись власним розсудом, інвестував в нерухомість з 2010-го (є тут такі українці) або з 2016 по 2021 рік, отримали досить приємні профіти (за даними, отриманими особисто мною від наших інвесторів та пов’язаними з ними рієлторів):
- квартира 2+1, куплена в травні 2017 року за 54 000 доларів, може бути зараз проданою за 165 000 доларів;
- квартира 1+1, куплена в вересні 2017 року за 48 000 доларів, може бути зараз проданою за 150 000 доларів;
- квартира 2+1, куплена в вересні 2019 року за 91 000 євро, зараз може бути продана за 220 000 євро;
- квартира 1+1, куплена навесні 2020 року за 60 000 євро, може бути зараз проданою за 180 000 євро;
- квартира 2+1, куплена в вересні 2020 року за 170 000 доларів, зараз може бути проданою за 450 000 доларів, а вже озвучені і ціни в 9 900 000 лір або 525 000 доларів.
Такий продаж є актуальним в разі, якщо продавець є українцем та планує переїхати, маючи приємну "подушку безпеки", в Канаду.
Розділ 1: законне вивезення коштів з Туреччини.
Тут керуємося законами Республіки Туреччина: вивезення готівкових коштів на суму, більшою за 10 000 євро, без проблем але з декларуванням на кордоні.
Для цього треба:
а) мати (внести) ці гроші на рахунку в одному з банків Туреччини.
б) замовити готівку (як правило, великі суми сьогодні - на завтра). Важливо: таку операцію треба робити не в одному з Державних банків, а в одному з приватних банків (належать, наприклад, Катару або ОАЕ). Державні банки неохоче видають великі суми готівкою.
в) отримати в касі банку видатний касовий ордер на власника рахунку.
г) пред’явити видатний касовий ордер на Червоному коридорі при виїзді.
д) задекларувати ввезення готівки в Канаді на митному посту в аеропорту.
Розділ 2. Можна переказувати гроші із свого рахунка, відкритому в банку в Туреччині - SWIFT-переказ. Є обмеження по сумі переказу за 1 добу, немає обмежень на місяць. Комісія банка-відправника близько 200 лір або близько 10 євро.
Розділ 3. Сьогодні членами української діаспори в інтересах наших людей узгоджено процедуру отримання офіційного документа про законність отримання грошей/прибутків в разі продажу нерухомості:
а) За дорученням клієнта сертифікований перекладач звертається в Державний кадастровий центр для отримання офіційного документа про продаж нерухомості.
Термін виготовлення документа - 10 діб, оплата за послуги в Державному кадастровому центрі - близько 80 лір (4 євро).
б) виготовлення офіційного перекладу документа на англійську мову, послуги нотаріуса (близько 15 євро) та проставлення' Апостиля (безкоштовно в державній установі).
Послуги перекладача оплачуються додатково.
Нагадаю, що в Туреччині в разі продажу нерухомості сплачується державі податок не так, як в Україні - від ціни нерухомості, а як податок на прибуток, отриманий в разі продажу нерухомості (прибуток вираховується як різниця між ціною купівлі нерухомості "колись" та ціною продажу "зараз" з урахуванням щорічної зміни ціни нерухомості (збільшення ціни) на офіційно затверджений рівень щорічної інфляції. Застосовуються пільгова сума, яка не обкладається податком, та "ступінчаста шкала" нарахування податку.
Податок сплачується в році, наступному за роком продажу, шляхом подачі Декларації.
Не обкладається податками прибуток від продажу нерухомості, якщо власник володів нею 5 та більше років.
Тобто, станом на сьогодні, не буде сплачуватися податок на прибуток тими українцями, які інвестували в нерухомість до 07 лютого 2018 року.
Нагадаю, що я започаткував гілку "Купуємо для себе, а не в оренду, закордонну нерухомість" в квітні 2018 року.
На жаль, з вересня 2018 року її обсіли всілякі горе-великегоре-дуже велике горе-хВахівці з інвестицій та наповнювали її всілякім брудом та своїм звичним лайном.
Але Бог бачив все та жорстоко наказав горе-великегоре-хВахівців.
Перехрестимося.
Тричі.
Я перехрестився.
Додано: Вів 07 лют, 2023 16:22
Багато з наших людей, шукаючи заробіток або повернення до звичайного способу життя в Україні (вже їздять по Анталії і Брабуси, і Гелентвагени, і Мерси-купе, і навіть Роллс-Ройси) почали намагатися торгувати чужим: тобто квартирами.
Мене це не дивувало: треба ж якось жити.
Дивували:
- пані, яка працювала головним лікарем стоматології в Одесі - влаштувалася в стоматологію Анталії та почала там "гилити" ціни, як в Україні. Якщо в турецькій стоматології імплант 400-500 доларів, то там, де влаштувалася - звична для України тисяча...
- пані, яка працювала рієлторкою в Києві, і яка всім тут показувала фото апартаментів "Пшонка-стайл", якими торгувала в Києві, теж відразу "засучила рукава"... трохи зараз присіла - тут не цінять "Пшонка-стайл" та почала рекламувати "VIP-трансфер" на Майбахах чи Ламборджіні. З шампанським... в аеропорт...
Ось свіжина - і дуже цікава.
В українську діаспору обережно попросився єдин пан із Криму.
У минулому - рієлтор. Торгував квартирами для переселенців в Крим з Воркути, Мурманська, Тавди та Якутська.
Але в заднє м"яке місце - як і очікувалося - клюнув підсмажений когут... Має синів-призовників... в другу армію світу...
Втік із міста, де перебуває металобрухт, який ще не пішов у відомому напрямку, та прибув в Анталію...
Зароблені на якутах/мурманчанах кошти дозволили відразу купити дуже непогану квартиру.
Ми з цікавістю споглядали за тілорухами... Теоретично жд наш, українець...
БІНГО!
Сьогодні намагався виставити ОГОЛОШЕННЯ в українській діаспорі мовою Пушкінзона, Лєрмонтовича та Тургєнєвмана! Запрошує купити квартиру красивими словами...
"Я не предлагаю вам мечтать. Я предлагаю вам купить мечту!" (цитата)
Текст - прямо пісня в стилі відомого в радянські часи Кола Бельди, але трохи навпаки:
"Увезу тебя я в Турцию, увезу к седым снегам,
Белой шкурою медвежьей брошу их к твоим ногам.
По хрустящему морозу - на вершину Таврских гор!
И среди сугробов дымных затеряемся вдали..."
Хоче почати з дешевого (мудро):
[i]Подходит под ВНЖ. Возможна рассрочка.
1.565.000 TL
(трохи менше 100 000 доларів).
Їсти хоче: з цієї суми заробить не менше 2 відсотків...
Я - правда - думаю, що ціна рієторської контори, в яку він вже влаштувався - 1 500 000 лір та хоче заробити 65 000 лір або 3 250 євро...
Ти ба, який активний...
Їсти хоче... звик до дармовщинки...
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