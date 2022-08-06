Додано: Вів 07 лют, 2023 13:36

"Тиха украинская ночь - но сало лучше перепрятать..."



Останнім часом наші люди в Туреччині замислилися над тим, як законним шляхом вивести з Туреччини гроші (які часто впали з неба) та отримати юридичне підтвердження законності походження грошей.



Питання раніше не виникало, але зараз є вже люди, які, по-перше, вірно сприймають Перший Закон в нерухомості, по-друге, перебираються на життя в далеку Канаду.

Зранку відвідав - в інтересах наших людей - дві нотаріальні контори та Державний кадастровий центр Туреччини.



Перший Закон Нерухомсті, як не раз тут вже згадувалося, звучить так:

"В нерухомості, як і в сексі, все треба робити вчасно та швидко".



Тут ситуація така: той, хто за порадами на цьому форумі, або без таких порад, керуючись власним розсудом, інвестував в нерухомість з 2010-го (є тут такі українці) або з 2016 по 2021 рік, отримали досить приємні профіти (за даними, отриманими особисто мною від наших інвесторів та пов’язаними з ними рієлторів):

- квартира 2+1, куплена в травні 2017 року за 54 000 доларів, може бути зараз проданою за 165 000 доларів;

- квартира 1+1, куплена в вересні 2017 року за 48 000 доларів, може бути зараз проданою за 150 000 доларів;

- квартира 2+1, куплена в вересні 2019 року за 91 000 євро, зараз може бути продана за 220 000 євро;

- квартира 1+1, куплена навесні 2020 року за 60 000 євро, може бути зараз проданою за 180 000 євро;

- квартира 2+1, куплена в вересні 2020 року за 170 000 доларів, зараз може бути проданою за 450 000 доларів, а вже озвучені і ціни в 9 900 000 лір або 525 000 доларів.



Такий продаж є актуальним в разі, якщо продавець є українцем та планує переїхати, маючи приємну "подушку безпеки", в Канаду.



Розділ 1: законне вивезення коштів з Туреччини.

Тут керуємося законами Республіки Туреччина: вивезення готівкових коштів на суму, більшою за 10 000 євро, без проблем але з декларуванням на кордоні.

Для цього треба:

а) мати (внести) ці гроші на рахунку в одному з банків Туреччини.

б) замовити готівку (як правило, великі суми сьогодні - на завтра). Важливо: таку операцію треба робити не в одному з Державних банків, а в одному з приватних банків (належать, наприклад, Катару або ОАЕ). Державні банки неохоче видають великі суми готівкою.

в) отримати в касі банку видатний касовий ордер на власника рахунку.

г) пред’явити видатний касовий ордер на Червоному коридорі при виїзді.

д) задекларувати ввезення готівки в Канаді на митному посту в аеропорту.



Розділ 2. Можна переказувати гроші із свого рахунка, відкритому в банку в Туреччині - SWIFT-переказ. Є обмеження по сумі переказу за 1 добу, немає обмежень на місяць. Комісія банка-відправника близько 200 лір або близько 10 євро.



Розділ 3. Сьогодні членами української діаспори в інтересах наших людей узгоджено процедуру отримання офіційного документа про законність отримання грошей/прибутків в разі продажу нерухомості:

а) За дорученням клієнта сертифікований перекладач звертається в Державний кадастровий центр для отримання офіційного документа про продаж нерухомості.

Термін виготовлення документа - 10 діб, оплата за послуги в Державному кадастровому центрі - близько 80 лір (4 євро).

б) виготовлення офіційного перекладу документа на англійську мову, послуги нотаріуса (близько 15 євро) та проставлення' Апостиля (безкоштовно в державній установі).



Послуги перекладача оплачуються додатково.



Нагадаю, що в Туреччині в разі продажу нерухомості сплачується державі податок не так, як в Україні - від ціни нерухомості, а як податок на прибуток , отриманий в разі продажу нерухомості (прибуток вираховується як різниця між ціною купівлі нерухомості "колись" та ціною продажу "зараз" з урахуванням щорічної зміни ціни нерухомості (збільшення ціни) на офіційно затверджений рівень щорічної інфляції. Застосовуються пільгова сума, яка не обкладається податком, та "ступінчаста шкала" нарахування податку.



Податок сплачується в році, наступному за роком продажу, шляхом подачі Декларації.

Не обкладається податками прибуток від продажу нерухомості, якщо власник володів нею 5 та більше років.

Тобто, станом на сьогодні, не буде сплачуватися податок на прибуток тими українцями, які інвестували в нерухомість до 07 лютого 2018 року.



Нагадаю, що я започаткував гілку "Купуємо для себе, а не в оренду, закордонну нерухомість" в квітні 2018 року.

На жаль, з вересня 2018 року її обсіли всілякі горе-великегоре-дуже велике горе-хВахівці з інвестицій та наповнювали її всілякім брудом та своїм звичним лайном.

Але Бог бачив все та жорстоко наказав горе-великегоре-хВахівців.

Перехрестимося.

Тричі.

Я перехрестився.