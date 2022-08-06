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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 659660661662
Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 17:08

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:землетрусів не буває тільки на території... України
Ну не знаю. От як зараз пам'ятаю, що в 1977 р ми з татком малювали стенгазету на 8 березня у школу і був землетрус у Києві, з полички впала і розбилася бабусина улюблена вазочка :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 17:10

  Amethyst написав:
  akurt написав:землетрусів не буває тільки на території... України
Ну не знаю. От як зараз пам'ятаю, що в 1977 р ми з татком малювали стенгазету на 8 березня у школу і був землетрус у Києві, з полички впала і розбилася бабусина улюблена вазочка :(

Думаю малося на увазі епіцентрів не буває
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 17:28

  akurt написав:Працюємо більше - заробляємо більше - відпочиваємо краще...

Інститут статистки Туреччини оприлюднив дані про інфляцію за січень 2023.
Друга група з найбільшим зростанням цін цього місяця – ресторани та готелі.
Ціни в ресторанах і готелях зросли на 12,73 відсотка порівняно з попереднім місяцем, (+12,73 відсотка порівняно з груднем попереднього року), +75,13 % порівняно з тим же місяцем попереднього року та +74,37 відсотка відповідно до середнього за 12 місяців. (Все - в турецьких лірах).

Перевіримо власноруч:
- щороку мешканці Анталії проводять час як не в гірськолижному центрі Saklikent (в 43 км від Анталії), так в гірськолижному центрі Kayseri/Erciyes (600 км від Анталії - квитки на літак 30-40 доларів в один бік, перевезення лижного комплекта - 200 лір або 400 гривень).
- я зазвичай бронюю готель IBIS Kayseri - зручне розташування майже в центрі міста, безкоштовна парковка. Можливість відвідування в дні "поганої" для лижників погоди музеїів, фортеці або знаменитої Kapadokia.
- ще в грудні забронював 2-о містний номер в готелі на тиждень в другій половині лютого за 4000 лір (на момент бронювання близько 212 доларів - це на тиждень).
- сьогодні можна забронювати за 5 910 лір або за 315 доларів.
Зростання ціни в турецьких лірах: 47,75%.
Зростання ціни в доларах США: 48,60%.

В цьому сенсі - здорожчання відпочинку в доларах США - згадую мою рекомендацію зими 2021 року: на ринку нерухомості Анталії була пропозиція від потужного Забудовника викупити за 4 000 євро право жити на протязі 1 тижня у "власній квартирі" НАЗАВЖДИ: ЖК- комплекс класу 5-ти зіркового готеля:
- повністю мебльована квартира на 4 спальних місця;
- підземний паркінг;
- право користуватися плавальними басейнами (літнім та зимовим);
- сауна хамам та СПА-центр (безкоштовно);
- власні приватні 2 пляжа на березі Середземного моря з безкоштовним трансфером на пляж (орієнтовно 8 км).
Зображення
Моя порада була: викупити таке право назажди не на 1 тиждень, а на 2 тижня в травні - червні або у вересні - жовтні. Сумарна сума інвестиції склала б 8 000 євро.
Мабуть, хтось з форумчан мою пораду послухав: вдало вклав 8 000 євро - в кінці 2022 року можна було викупити тільки в січні-квітні і вже за ціною не в 4000, а в 4500 євро за тиждень.

P.S. Цікаво, що власник отримує документ про право власності (ТАPU) безпосередньо в день підписання Угоди про інвестицію.
Продаж нерухомості в Туреччині не обкладається податком на прибуток при володінні нерухомістью терміном, більшим за 5 років.

О, вспомнили поросшую мхом тему: таймшер... :oops: Не все еще про нее забыли с 00-х. Так что нит, этот номер не пройдет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 17:35

  airmax78 написав:О, вспомнили поросшую мхом тему: таймшер... :oops: Не все еще про нее забыли с 00-х. Так что нит, этот номер не пройдет.

Так, Ви маєте рацію: була така тема років 20 тому.
Приятелі придбали таке право в Іспанії.
Перший рік були в захваті – і всі заздрили.
Другий рік поїхали, але якось без ентузіазму: далеко було їхати з Дніпродзержинська та ще й візова проблема.
На третій рік запрошували всіх друзів відвідати Іспанію та пожити безкоштовно.
Потім уже ні самі не їздили, ні друзів не запрошували.
Річ специфічна. На любителя. Але вона існує...
Я її висвітлив з тієї точки зору, що люди думають, куди вкласти 4000 євро.
На скільки я пригадую, така шутка в Іспанії 20 років тому коштувала 3000 євро. Трохи дешевше, але єври тоді були інші...
Є і такі варіанти інвестицій...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 06 лют, 2023 17:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 17:47

http://hikersbay.com/earthquakes/turkey ... ml?lang=ua
Якраз 14 серпня 2022 моя донька з дружиною були в Ozdere. Крім 5 балів там чи не щодня були до 4.
Злякались, мала набрала руммейт, яка родом з Ізміру. Та відповіла, мовляв не парся, тут постійно так. Как що все ж частіше, ніж в Києві.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 17:50

Я десь зустрічав статистику, що на території Туреччини землетруси відчуваються 365 раз на рік.
Зазвичай епіцентри десь в Середземному морі...
Мапу землетрусів на Земній кулі вчені оновлюють щоденно:
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes ... 5,57.30469

Сьогодні землетрус був в Техасі та навіть тут:
M 3.8 - 2 km ENE of West Seneca, New York
M 5.1 - Kermadec Islands, New Zealand
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 20:20

Всесвіт - така тендітна штука...
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Востаннє редагувалось akurt в Вів 07 лют, 2023 05:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 01:24

  airmax78 написав:
  akurt написав:Працюємо більше - заробляємо більше - відпочиваємо краще...

Інститут статистки Туреччини оприлюднив дані про інфляцію за січень 2023.
Друга група з найбільшим зростанням цін цього місяця – ресторани та готелі.
Ціни в ресторанах і готелях зросли на 12,73 відсотка порівняно з попереднім місяцем, (+12,73 відсотка порівняно з груднем попереднього року), +75,13 % порівняно з тим же місяцем попереднього року та +74,37 відсотка відповідно до середнього за 12 місяців. (Все - в турецьких лірах).

Перевіримо власноруч:
- щороку мешканці Анталії проводять час як не в гірськолижному центрі Saklikent (в 43 км від Анталії), так в гірськолижному центрі Kayseri/Erciyes (600 км від Анталії - квитки на літак 30-40 доларів в один бік, перевезення лижного комплекта - 200 лір або 400 гривень).
- я зазвичай бронюю готель IBIS Kayseri - зручне розташування майже в центрі міста, безкоштовна парковка. Можливість відвідування в дні "поганої" для лижників погоди музеїів, фортеці або знаменитої Kapadokia.
- ще в грудні забронював 2-о містний номер в готелі на тиждень в другій половині лютого за 4000 лір (на момент бронювання близько 212 доларів - це на тиждень).
- сьогодні можна забронювати за 5 910 лір або за 315 доларів.
Зростання ціни в турецьких лірах: 47,75%.
Зростання ціни в доларах США: 48,60%.

В цьому сенсі - здорожчання відпочинку в доларах США - згадую мою рекомендацію зими 2021 року: на ринку нерухомості Анталії була пропозиція від потужного Забудовника викупити за 4 000 євро право жити на протязі 1 тижня у "власній квартирі" НАЗАВЖДИ: ЖК- комплекс класу 5-ти зіркового готеля:
- повністю мебльована квартира на 4 спальних місця;
- підземний паркінг;
- право користуватися плавальними басейнами (літнім та зимовим);
- сауна хамам та СПА-центр (безкоштовно);
- власні приватні 2 пляжа на березі Середземного моря з безкоштовним трансфером на пляж (орієнтовно 8 км).
Зображення
Моя порада була: викупити таке право назажди не на 1 тиждень, а на 2 тижня в травні - червні або у вересні - жовтні. Сумарна сума інвестиції склала б 8 000 євро.
Мабуть, хтось з форумчан мою пораду послухав: вдало вклав 8 000 євро - в кінці 2022 року можна було викупити тільки в січні-квітні і вже за ціною не в 4000, а в 4500 євро за тиждень.

P.S. Цікаво, що власник отримує документ про право власності (ТАPU) безпосередньо в день підписання Угоди про інвестицію.
Продаж нерухомості в Туреччині не обкладається податком на прибуток при володінні нерухомістью терміном, більшим за 5 років.

О, вспомнили поросшую мхом тему: таймшер... :oops: Не все еще про нее забыли с 00-х. Так что нит, этот номер не пройдет.

Впервые этот развод появился на просторах неньки в начале лихих 90х. Тогда организовывали элитные фуршеты-посиделки, индивидуально выписывая приглашения тогдашней элите - директорам частных предприятий и главбухам.
Все проникшиеся потом горько пожалели)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 13:36

"Тиха украинская ночь - но сало лучше перепрятать..."

Останнім часом наші люди в Туреччині замислилися над тим, як законним шляхом вивести з Туреччини гроші (які часто впали з неба) та отримати юридичне підтвердження законності походження грошей.

Питання раніше не виникало, але зараз є вже люди, які, по-перше, вірно сприймають Перший Закон в нерухомості, по-друге, перебираються на життя в далеку Канаду.
Зранку відвідав - в інтересах наших людей - дві нотаріальні контори та Державний кадастровий центр Туреччини.

Перший Закон Нерухомсті, як не раз тут вже згадувалося, звучить так:
"В нерухомості, як і в сексі, все треба робити вчасно та швидко".

Тут ситуація така: той, хто за порадами на цьому форумі, або без таких порад, керуючись власним розсудом, інвестував в нерухомість з 2010-го (є тут такі українці) або з 2016 по 2021 рік, отримали досить приємні профіти (за даними, отриманими особисто мною від наших інвесторів та пов’язаними з ними рієлторів):
- квартира 2+1, куплена в травні 2017 року за 54 000 доларів, може бути зараз проданою за 165 000 доларів;
- квартира 1+1, куплена в вересні 2017 року за 48 000 доларів, може бути зараз проданою за 150 000 доларів;
- квартира 2+1, куплена в вересні 2019 року за 91 000 євро, зараз може бути продана за 220 000 євро;
- квартира 1+1, куплена навесні 2020 року за 60 000 євро, може бути зараз проданою за 180 000 євро;
- квартира 2+1, куплена в вересні 2020 року за 170 000 доларів, зараз може бути проданою за 450 000 доларів, а вже озвучені і ціни в 9 900 000 лір або 525 000 доларів.

Такий продаж є актуальним в разі, якщо продавець є українцем та планує переїхати, маючи приємну "подушку безпеки", в Канаду.

Розділ 1: законне вивезення коштів з Туреччини.
Тут керуємося законами Республіки Туреччина: вивезення готівкових коштів на суму, більшою за 10 000 євро, без проблем але з декларуванням на кордоні.
Для цього треба:
а) мати (внести) ці гроші на рахунку в одному з банків Туреччини.
б) замовити готівку (як правило, великі суми сьогодні - на завтра). Важливо: таку операцію треба робити не в одному з Державних банків, а в одному з приватних банків (належать, наприклад, Катару або ОАЕ). Державні банки неохоче видають великі суми готівкою.
в) отримати в касі банку видатний касовий ордер на власника рахунку.
г) пред’явити видатний касовий ордер на Червоному коридорі при виїзді.
д) задекларувати ввезення готівки в Канаді на митному посту в аеропорту.

Розділ 2. Можна переказувати гроші із свого рахунка, відкритому в банку в Туреччині - SWIFT-переказ. Є обмеження по сумі переказу за 1 добу, немає обмежень на місяць. Комісія банка-відправника близько 200 лір або близько 10 євро.

Розділ 3. Сьогодні членами української діаспори в інтересах наших людей узгоджено процедуру отримання офіційного документа про законність отримання грошей/прибутків в разі продажу нерухомості:
а) За дорученням клієнта сертифікований перекладач звертається в Державний кадастровий центр для отримання офіційного документа про продаж нерухомості.
Термін виготовлення документа - 10 діб, оплата за послуги в Державному кадастровому центрі - близько 80 лір (4 євро).
б) виготовлення офіційного перекладу документа на англійську мову, послуги нотаріуса (близько 15 євро) та проставлення' Апостиля (безкоштовно в державній установі).

Послуги перекладача оплачуються додатково.

Нагадаю, що в Туреччині в разі продажу нерухомості сплачується державі податок не так, як в Україні - від ціни нерухомості, а як податок на прибуток, отриманий в разі продажу нерухомості (прибуток вираховується як різниця між ціною купівлі нерухомості "колись" та ціною продажу "зараз" з урахуванням щорічної зміни ціни нерухомості (збільшення ціни) на офіційно затверджений рівень щорічної інфляції. Застосовуються пільгова сума, яка не обкладається податком, та "ступінчаста шкала" нарахування податку.

Податок сплачується в році, наступному за роком продажу, шляхом подачі Декларації.
Не обкладається податками прибуток від продажу нерухомості, якщо власник володів нею 5 та більше років.
Тобто, станом на сьогодні, не буде сплачуватися податок на прибуток тими українцями, які інвестували в нерухомість до 07 лютого 2018 року.

Нагадаю, що я започаткував гілку "Купуємо для себе, а не в оренду, закордонну нерухомість" в квітні 2018 року.
На жаль, з вересня 2018 року її обсіли всілякі горе-великегоре-дуже велике горе-хВахівці з інвестицій та наповнювали її всілякім брудом та своїм звичним лайном.
Але Бог бачив все та жорстоко наказав горе-великегоре-хВахівців.
Перехрестимося.
Тричі.
Я перехрестився.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 16:22

  reus написав:Рассчитано на ЛОХОВ. Без ЛОХА и жизнь плоха!(с) Видно рылы совсем голодают!)
Покупай сегодня, завтра будет дороже!(с) :D
Это у них голодные обморочные галлюцинации!


Багато з наших людей, шукаючи заробіток або повернення до звичайного способу життя в Україні (вже їздять по Анталії і Брабуси, і Гелентвагени, і Мерси-купе, і навіть Роллс-Ройси) почали намагатися торгувати чужим: тобто квартирами.
Мене це не дивувало: треба ж якось жити.
Дивували:
- пані, яка працювала головним лікарем стоматології в Одесі - влаштувалася в стоматологію Анталії та почала там "гилити" ціни, як в Україні. Якщо в турецькій стоматології імплант 400-500 доларів, то там, де влаштувалася - звична для України тисяча...
- пані, яка працювала рієлторкою в Києві, і яка всім тут показувала фото апартаментів "Пшонка-стайл", якими торгувала в Києві, теж відразу "засучила рукава"... трохи зараз присіла - тут не цінять "Пшонка-стайл" та почала рекламувати "VIP-трансфер" на Майбахах чи Ламборджіні. З шампанським... в аеропорт...

Ось свіжина - і дуже цікава.
В українську діаспору обережно попросився єдин пан із Криму.
У минулому - рієлтор. Торгував квартирами для переселенців в Крим з Воркути, Мурманська, Тавди та Якутська.
Але в заднє м"яке місце - як і очікувалося - клюнув підсмажений когут... Має синів-призовників... в другу армію світу...
Втік із міста, де перебуває металобрухт, який ще не пішов у відомому напрямку, та прибув в Анталію...
Зароблені на якутах/мурманчанах кошти дозволили відразу купити дуже непогану квартиру.
Ми з цікавістю споглядали за тілорухами... Теоретично жд наш, українець...

БІНГО!
Сьогодні намагався виставити ОГОЛОШЕННЯ в українській діаспорі мовою Пушкінзона, Лєрмонтовича та Тургєнєвмана! Запрошує купити квартиру красивими словами...
"Я не предлагаю вам мечтать. Я предлагаю вам купить мечту!" (цитата)
Текст - прямо пісня в стилі відомого в радянські часи Кола Бельди, але трохи навпаки:
"Увезу тебя я в Турцию, увезу к седым снегам,
Белой шкурою медвежьей брошу их к твоим ногам.
По хрустящему морозу - на вершину Таврских гор!
И среди сугробов дымных затеряемся вдали..."

Хоче почати з дешевого (мудро):
[i]Подходит под ВНЖ. Возможна рассрочка.
1.565.000 TL
(трохи менше 100 000 доларів).

Їсти хоче: з цієї суми заробить не менше 2 відсотків...
Я - правда - думаю, що ціна рієторської контори, в яку він вже влаштувався - 1 500 000 лір та хоче заробити 65 000 лір або 3 250 євро...
Ти ба, який активний...
Їсти хоче... звик до дармовщинки...
akurt
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