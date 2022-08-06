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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 660661662663
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 17:48

  akurt написав:"Тиха украинская ночь - но сало лучше перепрятать..."

Останнім часом наші люди в Туреччині замислилися над тим, як законним шляхом вивести з Туреччини гроші (які часто впали з неба) та отримати юридичне підтвердження законності походження грошей.

Питання раніше не виникало, але зараз є вже люди, які, по-перше, вірно сприймають Перший Закон в нерухомості, по-друге, перебираються на життя в далеку Канаду.
Зранку відвідав - в інтересах наших людей - дві нотаріальні контори та Державний кадастровий центр Туреччини.

Перший Закон Нерухомсті, як не раз тут вже згадувалося, звучить так:
"В нерухомості, як і в сексі, все треба робити вчасно та швидко".

Тут ситуація така: той, хто за порадами на цьому форумі, або без таких порад, керуючись власним розсудом, інвестував в нерухомість з 2010-го (є тут такі українці) або з 2016 по 2021 рік, отримали досить приємні профіти (за даними, отриманими особисто мною від наших інвесторів та пов’язаними з ними рієлторів):
- квартира 2+1, куплена в травні 2017 року за 54 000 доларів, може бути зараз проданою за 165 000 доларів;
- квартира 1+1, куплена в вересні 2017 року за 48 000 доларів, може бути зараз проданою за 150 000 доларів;
- квартира 2+1, куплена в вересні 2019 року за 91 000 євро, зараз може бути продана за 220 000 євро;
- квартира 1+1, куплена навесні 2020 року за 60 000 євро, може бути зараз проданою за 180 000 євро;
- квартира 2+1, куплена в вересні 2020 року за 170 000 доларів, зараз може бути проданою за 450 000 доларів, а вже озвучені і ціни в 9 900 000 лір або 525 000 доларів.

Такий продаж є актуальним в разі, якщо продавець є українцем та планує переїхати, маючи приємну "подушку безпеки", в Канаду.

Розділ 1: законне вивезення коштів з Туреччини.
Тут керуємося законами Республіки Туреччина: вивезення готівкових коштів на суму, більшою за 10 000 євро, без проблем але з декларуванням на кордоні.
Для цього треба:
а) мати (внести) ці гроші на рахунку в одному з банків Туреччини.
б) замовити готівку (як правило, великі суми сьогодні - на завтра). Важливо: таку операцію треба робити не в одному з Державних банків, а в одному з приватних банків (належать, наприклад, Катару або ОАЕ). Державні банки неохоче видають великі суми готівкою.
в) отримати в касі банку видатний касовий ордер на власника рахунку.
г) пред’явити видатний касовий ордер на Червоному коридорі при виїзді.
д) задекларувати ввезення готівки в Канаді на митному посту в аеропорту.

Розділ 2. Можна переказувати гроші із свого рахунка, відкритому в банку в Туреччині - SWIFT-переказ. Є обмеження по сумі переказу за 1 добу, немає обмежень на місяць. Комісія банка-відправника близько 200 лір або близько 10 євро.

Розділ 3. Сьогодні членами української діаспори в інтересах наших людей узгоджено процедуру отримання офіційного документа про законність отримання грошей/прибутків в разі продажу нерухомості:
а) За дорученням клієнта сертифікований перекладач звертається в Державний кадастровий центр для отримання офіційного документа про продаж нерухомості.
Термін виготовлення документа - 10 діб, оплата за послуги в Державному кадастровому центрі - близько 80 лір (4 євро).
б) виготовлення офіційного перекладу документа на англійську мову, послуги нотаріуса (близько 15 євро) та проставлення' Апостиля (безкоштовно в державній установі).

Послуги перекладача оплачуються додатково.

Нагадаю, що в Туреччині в разі продажу нерухомості сплачується державі податок не так, як в Україні - від ціни нерухомості, а як податок на прибуток, отриманий в разі продажу нерухомості (прибуток вираховується як різниця між ціною купівлі нерухомості "колись" та ціною продажу "зараз" з урахуванням щорічної зміни ціни нерухомості (збільшення ціни) на офіційно затверджений рівень щорічної інфляції. Застосовуються пільгова сума, яка не обкладається податком, та "ступінчаста шкала" нарахування податку.

Податок сплачується в році, наступному за роком продажу, шляхом подачі Декларації.
Не обкладається податками прибуток від продажу нерухомості, якщо власник володів нею 5 та більше років.
Тобто, станом на сьогодні, не буде сплачуватися податок на прибуток тими українцями, які інвестували в нерухомість до 07 лютого 2018 року.

Нагадаю, що я започаткував гілку "Купуємо для себе, а не в оренду, закордонну нерухомість" в квітні 2018 року.
На жаль, з вересня 2018 року її обсіли всілякі горе-великегоре-дуже велике горе-хВахівці з інвестицій та наповнювали її всілякім брудом та своїм звичним лайном.
Але Бог бачив все та жорстоко наказав горе-великегоре-хВахівців.
Перехрестимося.
Тричі.
Я перехрестився.

Кажуть, що з Дубаям ще ліпше.
Береш корупціне бабло, купуєш нерухомість (ніхто не питає ні про який фінмон) в Дубаях.

Береш нерухомість з Дубаїв і продаєш. Вивозиш в Канаду/ЄС да куда хош як білі чєстні дєньгі що і комар носа на підточить.

І ніякого гємора з банками і доларами в кризовій Туреччині.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 18:22

Пане Флаймане, Ви ж так і зробіть.
Ви ж у нас відомий фахівець з КРЖН, ТуркРЖН, ПортРЖН, ШвеРЖН, БолРЖН, ФілРЖН, ПолРЖН, ГрузРЖН, НікРЖН, В"єтРЖН... Тепер вже і ДубРЖН...
Правда, аж несолідно було саме Вам сьогодні питати у людей, як це так може бути, що хата на вул. Широкій в селі відрізняється ціною від хати на вул. Шевченка в тому ж селі...
Ви більше таких питань не задавайте - не втрачайте реноме супер-пупер фахівця з нерухомості...

До Вас - як відомого фахівця з грошей та коштів вкладення в Дубай питання: Вам вдалося вирвати з відомого нам польського банку зароблені на початку 21 сторіччя чесно зароблені 100 (сто) злотих?
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 19:41

Внаслідок землетрусу в Туреччині відбулося зрушення літосферних плит на кілька метрів. Туреччина фактично «відійшла» від Сирії, —повідомив президент Національного інституту геофізики та вулканології Італії Карло Дольоні

Загальна величина розлому склала близько 190 км завдовжки і 25 км завширшки.

Він попереджає, що землетруси в регіоні можуть тривати ще місяцями чи навіть роками.


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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 20:15

Краків сьогодні - забруднення повітря 800%. Проходиш 200 метрів по вулиці - горло дере.
В центрі менше, але маю сумніви щодо того, що пан Бігор придивляється щось понад Віслою)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 20:19

Ну, зараз всім важко...
Ось їхав від нотаріуса додому - то не міг розігнатися по місту вище за 90 - лякають радарами...Зображення

P.S. Цікаво, що заяви італійського фахівця - якщо вони були - оприлюднено одночасно виключно в російських ЗМІ...
Першими надрувала "странa.ua" від шарія/мураєва, потім ОДНОЧАСНО: ria.ru, pnp.ru, lenta.ru, life.ru, vm.ru, smi2.ru, iz.ru, ntv.ru, russain.rt.com, bobruisk.ru, riamo.ru, 1sn.ru, 360tv.ru, riafan.ru, kubnews.ru, 5-tv.ru, smortim.ru, mnovpost.ru, news.rambler.ru...
Будете сміятися: навіть uralinfo.ru, susanin.news, gorod48.ru i dailymoscow.ru, govoritmoskva.ru...
Навіть fn-volga.ru...

Тільки після цього - з великим запізненням - з"явилося копіювання уральско-московсько-сталінградських текстів на Фінансовому порталі України.
akurt
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  #<1 ... 660661662663
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