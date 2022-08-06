Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:"Тиха украинская ночь - но сало лучше перепрятать..."
Останнім часом наші люди в Туреччині замислилися над тим, як законним шляхом вивести з Туреччини гроші (які часто впали з неба) та отримати юридичне підтвердження законності походження грошей.
Питання раніше не виникало, але зараз є вже люди, які, по-перше, вірно сприймають Перший Закон в нерухомості, по-друге, перебираються на життя в далеку Канаду. Зранку відвідав - в інтересах наших людей - дві нотаріальні контори та Державний кадастровий центр Туреччини.
Перший Закон Нерухомсті, як не раз тут вже згадувалося, звучить так: "В нерухомості, як і в сексі, все треба робити вчасно та швидко".
Тут ситуація така: той, хто за порадами на цьому форумі, або без таких порад, керуючись власним розсудом, інвестував в нерухомість з 2010-го (є тут такі українці) або з 2016 по 2021 рік, отримали досить приємні профіти (за даними, отриманими особисто мною від наших інвесторів та пов’язаними з ними рієлторів): - квартира 2+1, куплена в травні 2017 року за 54 000 доларів, може бути зараз проданою за 165 000 доларів; - квартира 1+1, куплена в вересні 2017 року за 48 000 доларів, може бути зараз проданою за 150 000 доларів; - квартира 2+1, куплена в вересні 2019 року за 91 000 євро, зараз може бути продана за 220 000 євро; - квартира 1+1, куплена навесні 2020 року за 60 000 євро, може бути зараз проданою за 180 000 євро; - квартира 2+1, куплена в вересні 2020 року за 170 000 доларів, зараз може бути проданою за 450 000 доларів, а вже озвучені і ціни в 9 900 000 лір або 525 000 доларів.
Такий продаж є актуальним в разі, якщо продавець є українцем та планує переїхати, маючи приємну "подушку безпеки", в Канаду.
Розділ 1: законне вивезення коштів з Туреччини. Тут керуємося законами Республіки Туреччина: вивезення готівкових коштів на суму, більшою за 10 000 євро, без проблем але з декларуванням на кордоні. Для цього треба: а) мати (внести) ці гроші на рахунку в одному з банків Туреччини. б) замовити готівку (як правило, великі суми сьогодні - на завтра). Важливо: таку операцію треба робити не в одному з Державних банків, а в одному з приватних банків (належать, наприклад, Катару або ОАЕ). Державні банки неохоче видають великі суми готівкою. в) отримати в касі банку видатний касовий ордер на власника рахунку. г) пред’явити видатний касовий ордер на Червоному коридорі при виїзді. д) задекларувати ввезення готівки в Канаді на митному посту в аеропорту.
Розділ 2. Можна переказувати гроші із свого рахунка, відкритому в банку в Туреччині - SWIFT-переказ. Є обмеження по сумі переказу за 1 добу, немає обмежень на місяць. Комісія банка-відправника близько 200 лір або близько 10 євро.
Розділ 3. Сьогодні членами української діаспори в інтересах наших людей узгоджено процедуру отримання офіційного документа про законність отримання грошей/прибутків в разі продажу нерухомості: а) За дорученням клієнта сертифікований перекладач звертається в Державний кадастровий центр для отримання офіційного документа про продаж нерухомості. Термін виготовлення документа - 10 діб, оплата за послуги в Державному кадастровому центрі - близько 80 лір (4 євро). б) виготовлення офіційного перекладу документа на англійську мову, послуги нотаріуса (близько 15 євро) та проставлення' Апостиля (безкоштовно в державній установі).
Послуги перекладача оплачуються додатково.
Нагадаю, що в Туреччині в разі продажу нерухомості сплачується державі податок не так, як в Україні - від ціни нерухомості, а як податок на прибуток, отриманий в разі продажу нерухомості (прибуток вираховується як різниця між ціною купівлі нерухомості "колись" та ціною продажу "зараз" з урахуванням щорічної зміни ціни нерухомості (збільшення ціни) на офіційно затверджений рівень щорічної інфляції. Застосовуються пільгова сума, яка не обкладається податком, та "ступінчаста шкала" нарахування податку.
Податок сплачується в році, наступному за роком продажу, шляхом подачі Декларації. Не обкладається податками прибуток від продажу нерухомості, якщо власник володів нею 5 та більше років. Тобто, станом на сьогодні, не буде сплачуватися податок на прибуток тими українцями, які інвестували в нерухомість до 07 лютого 2018 року.
Нагадаю, що я започаткував гілку "Купуємо для себе, а не в оренду, закордонну нерухомість" в квітні 2018 року. На жаль, з вересня 2018 року її обсіли всілякі горе-великегоре-дуже велике горе-хВахівці з інвестицій та наповнювали її всілякім брудом та своїм звичним лайном. Але Бог бачив все та жорстоко наказав горе-великегоре-хВахівців. Перехрестимося. Тричі. Я перехрестився.
Кажуть, що з Дубаям ще ліпше. Береш корупціне бабло, купуєш нерухомість (ніхто не питає ні про який фінмон) в Дубаях.
Береш нерухомість з Дубаїв і продаєш. Вивозиш в Канаду/ЄС да куда хош як білі чєстні дєньгі що і комар носа на підточить.
І ніякого гємора з банками і доларами в кризовій Туреччині.
Пане Флаймане, Ви ж так і зробіть. Ви ж у нас відомий фахівець з КРЖН, ТуркРЖН, ПортРЖН, ШвеРЖН, БолРЖН, ФілРЖН, ПолРЖН, ГрузРЖН, НікРЖН, В"єтРЖН... Тепер вже і ДубРЖН... Правда, аж несолідно було саме Вам сьогодні питати у людей, як це так може бути, що хата на вул. Широкій в селі відрізняється ціною від хати на вул. Шевченка в тому ж селі... Ви більше таких питань не задавайте - не втрачайте реноме супер-пупер фахівця з нерухомості...
До Вас - як відомого фахівця з грошей та коштів вкладення в Дубай питання: Вам вдалося вирвати з відомого нам польського банку зароблені на початку 21 сторіччя чесно зароблені 100 (сто) злотих?
Внаслідок землетрусу в Туреччині відбулося зрушення літосферних плит на кілька метрів. Туреччина фактично «відійшла» від Сирії, —повідомив президент Національного інституту геофізики та вулканології Італії Карло Дольоні
Загальна величина розлому склала близько 190 км завдовжки і 25 км завширшки.
Він попереджає, що землетруси в регіоні можуть тривати ще місяцями чи навіть роками.
Ну, зараз всім важко... Нагадуючи, що понад 2000 людей загинули та понад 60 тисяч будівель були зруйновані під час землетрусу магнітудою 7,1, який стався на Гаїті у 2021 році, Wall Street Journal зазначив: «У 2018 році понад 2000 людей загинули під час землетрусу магнітудою 7,5 у Індонезія. Понад 9000 людей загинули в результаті землетрусу магнітудою 7,8, який стався в Непалі в 2015 році." https://www.usgs.gov/news/featured-stor ... agi-turkey
P.S. Цікаво, що заяви італійського фахівця оприлюднено одночасно виключно в російських ЗМІ... Першими надрувала "странa.ua" від шарія/мураєва, потім ОДНОЧАСНО: ria.ru, pnp.ru, lenta.ru, life.ru, vm.ru, smi2.ru, iz.ru, ntv.ru, russain.rt.com, bobruisk.ru, riamo.ru, 1sn.ru, 360tv.ru, riafan.ru, kubnews.ru, 5-tv.ru, smortim.ru, mnovpost.ru, news.rambler.ru... Будете сміятися: навіть uralinfo.ru, susanin.news, gorod48.ru i dailymoscow.ru, govoritmoskva.ru... Навіть fn-volga.ru...
Тільки після цього - з великим запізненням - з"явилося копіювання уральско-московсько-сталінградських текстів в спотвоеному росіянами перекладі з італійської на деяких не російських ресурсах... В оригіналі (переклад з італійської Гугл): "Розлом активувався щонайменше на 150 кілометрів із зміщенням навіть більше трьох метрів". Оригінал: https://www.corriere.it/cronache/23_feb ... refresh_ce Ех, такий би розлом - але із повздовжнім зміщенням не на 3 метри, а в 2 км - та довжиною в 1 974 км (це суходолом) - на східному кордоні України... Та ще щоби з крокодилами...
Поки дехто думає, як вкластися в нерухомість Дубая, де за останні 1/2 сторіччя не був та в найближчі 1/2 сторіччя не буде - цікава інфа про роздуми і вкладення в нерухомість - цього разу "за поребріком".
Історія і банальна, і не зовсім: наш простий реально хлопчина з реально простого села за покликом закоханого серця оженився - так вже сталося - на дівчині прямо з Москви... мАсквІчкА... Справжня... Не все було просто, ганяли нашого Назара як справжню "Сидорову козу"... але засвоївся.
Працював навіть Головним інженером великого підприємства... в свої неповні 30 років... Знай наших хлопців! Клепки в голові має та станом на кінець 2021 року не став найкращимм віртуальним фіхівцем з КРЖН - після отримання з Польші чесно зароблених 100 злотих - а наколотив трохи бабулєтів на квартиру вже на болотАх... Бо працював, живучі з жінкою та синочками, яких дарувала жінка, на болотах "первопрстольной" на АВСТРАЛІЙСЬКУ (!) компанію: Технічні завдання, проєкти, креслення, розрахунки... Досвід великий: очолюіввав будіництво, яке вела його компанія, і на московіії, і в Казахстані... Це тільки в Україні який-ніякий безробітний просить в наші буремні дні в роботодавця 1/4 мільйона гривень зарплатні на місяць, не маючи ні досвіду, ні хисту, ні вмінь, ні досягнень...
Саме тут зробив НЕВІРНИЙ вибір в інвестиціях, як у відомій казці: "Налево пойдешь - по голове получишь. Направо пойдешь - по голове получишь! Прямо пойдешь - по голове получишь!" Вклався в 3-к вартиру майже в центрі московії... Була в нього думка: "Якщо я працюю на Австралію, то можу ж бути експатом... та жити будь-де...
Але відомо: "Назвался груздем - полезай в лукошко". Оскільки руки працьовиті та - як було сказано - має всі клепки в голові - зробив несподівано цікаво: купив в межах "МКАД" реально убиту 3-и кімнатну квартиру з метою зробити самому за своїм проєктом та майже власними руками "з нуля" "Канхвєтку". Лялечку. Перший дзвОник пролунав після 24 лютого 2022 року: як виявилося, десь зникли і омріяні іспанські кахлі, і омріяна німецька сантехніка. Якось все зникло миттєво... Тільки China... Прийшлося робити заміну складових, як в математиці...
Руки золоті, мозок є - станом на липень 2022 року ремонт було закінчено... В квартиру оселилася жінка та двоє синочків: 2 рочки та 5 років... Все б нічого, але настав вересень 2022 року... Зачухав потилицію: так, дивись і відправлять безкоштовно в бік рідного українського села... З жінкою разом порахували: вкинув в болотА в межах "МКАД" 250 000 доларів...
Чухає та чухає потилицю, ой, що ж воно відбувається: на болотА активно почали заїжджати - хтоб міг подумати/вгадати - на болотА - казахи... Визначив вірно: кваліфіковані... Знову чухає потилицю: - (цитата): "...думал куда-нибудь рвануть.. но из-за детей (малыши еще совсем) не решился... москвичей (а я уже имею местную прописку) пока не трогают особо..." А тут ще біда навалилася (цитата): - ценник упал из-за доллара и 24 февраля.. вложил около 250 деревянных долларов.. рыночная наверно сейчас порядка 200...
От, блін, які часи цікаві...
P.S. Із стрічки новин в Телеграм: Proeconomics Главная экономическая новость дня – статистика по сделкам на рынке первичного жилья Москвы за январь 2023 года. Падение продаж год к году выглядит страшным: в среднем по Московской агломерации -33% по числу сделок и -34% по метражу, по данным Dataflat. Особенно пугающе выглядит статистика по Московской области: -41% по обоим показателям. Подмосковье – это всё же новостройки с намного более дешёвой ценой (ближнее Подмосковье – на 100 тыс. руб. за кв. м по сравнению с окраинами Москвы, часто два объекта стоят в паре километров друг от друга через МКАД). Потребительский спрос тех, кто по-настоящему решал квартирный вопрос (а не покупал жильё с инвестиционной целью) перемещался в этот регион.
От, блін, які часи цікаві...Круть-верть... Круть-верть...