Додано: Чет 09 лют, 2023 12:02

Знавцю географії та історії нагадаю, що немає "Республика Крым".

Такий набір букв зустрічається тільки в одному документі - конституції країни-агресора.

Там записано саме так, як цитуєте Ви та ваші друзі із згаданої вище вулиці: "Респу́блика Крым — субъект Российской Федерации, республика в её составе".



Була і є "Автоно́мна Респу́бліка Крим (крим. Qırım Muhtar Cumhuriyeti) — адміністративна одиниця на півдні України, розташована на більшій частині Кримського півострова між 44°23' і 46°15' північної широти та між 32°29’ і 36°39’ східної довготи.



Так що черговий раз не дивуюся... тут горе-фахівців купа буває...



Але є і цікаве: той кримський блогер - який ніби-то займається будівництвом в Криму - де він опинився, звідки репортаж??? Де хоче квартиру купити????

О... в Туреччині... Це ж треба так...



Я вже писав - а в мене завжди точна та віверена інформація - з пару/трійку днів тому: побігли з Криму хлопці... Швидко-швидко...

Перші - самі хитрі :

- вже влаштувалися нелегальними рієлторами до турків;

- вже купили собі квартири в Анталії;

- вже створили по декілька акаунтів в соціальних мережах;

- вже розмістили чудові фото чудових краєвидів - при чому так, що незрозуміло: то в Криму, чи в Туреччині... Хитрять...

- вже в соціальних мережах розміщують не тільки кримські номери телефонів, а й турецькі...

- чекають на клієнтів: зараз в Міграційній службі Туреччини вже товпляться не тільки мАсквічі (навала була в жовтні-листопаді) але і - що мене здивувало - з Татарстану.

"Респу́блика Татарста́н (тат. Татарстан Республикасы) — субъект Российской Федерации, республика в её составе".

Нічого не нагадує:

"Респу́блика Крым — субъект Российской Федерации, республика в её составе".

Прямо як з текста airmax78...