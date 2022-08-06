Знавцю географії та історії нагадаю, що немає "Республика Крым".
Такий набір букв зустрічається тільки в одному документі - конституції країни-агресора.
Там записано саме так, як цитуєте Ви та ваші друзі із згаданої вище вулиці: "Респу́блика Крым — субъект Российской Федерации, республика в её составе".
Була і є "Автоно́мна Респу́бліка Крим (крим. Qırım Muhtar Cumhuriyeti) — адміністративна одиниця на півдні України, розташована на більшій частині Кримського півострова між 44°23' і 46°15' північної широти та між 32°29’ і 36°39’ східної довготи.
Так що черговий раз не дивуюся... тут горе-фахівців купа буває...
Але є і цікаве: той кримський блогер - який ніби-то займається будівництвом в Криму - де він опинився, звідки репортаж??? Де хоче квартиру купити????
О... в Туреччині... Це ж треба так...
Я вже писав - а в мене завжди точна та віверена інформація - з пару/трійку днів тому: побігли з Криму хлопці... Швидко-швидко...
Перші - самі хитрі:
- вже влаштувалися нелегальними рієлторами до турків;
- вже купили собі квартири в Анталії;
- вже створили по декілька акаунтів в соціальних мережах;
- вже розмістили чудові фото чудових краєвидів - при чому так, що незрозуміло: то в Криму, чи в Туреччині... Хитрять...
- вже в соціальних мережах розміщують не тільки кримські номери телефонів, а й турецькі...
- чекають на клієнтів: зараз в Міграційній службі Туреччини вже товпляться не тільки мАсквічі (навала була в жовтні-листопаді) але і - що мене здивувало - з Татарстану.
"Респу́блика Татарста́н (тат. Татарстан Республикасы) — субъект Российской Федерации, республика в её составе".
Нічого не нагадує:
"Респу́блика Крым — субъект Российской Федерации, республика в её составе".
Прямо як з текста airmax78...