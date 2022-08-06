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Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 661662663664
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 13:31

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

А, ну вибачайте. Пам'ятаю що в них якісь федеральні округи і, начебто, був створений кримський федеральний округ. А те що вони Криму залишили "Республіка" в назві - не знав. Ну і х з ними.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 18:21

  airmax78 написав:https://youtu.be/frk-04mBYQY
Пока турецкие СНИПы не пересмотрит rjkz - покупать нельзя: желтизна и отвал заложены в конструкцию.

швидко, дешево, якісно (вибарайте щось одне)
flyman
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  #<1 ... 661662663664
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