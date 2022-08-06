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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 лют, 2023 13:31
А, ну вибачайте. Пам'ятаю що в них якісь федеральні округи і, начебто, був створений кримський федеральний округ. А те що вони Криму залишили "Республіка" в назві - не знав. Ну і х з ними.
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airmax78
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Додано: Чет 09 лют, 2023 18:21
airmax78 написав:
https://youtu.be/frk-04mBYQY
Пока турецкие СНИПы не пересмотрит rjkz - покупать нельзя: желтизна и отвал заложены в конструкцию.
швидко, дешево, якісно (вибарайте щось одне)
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flyman
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Додано: Чет 09 лют, 2023 19:40
Вам, як людині, яка за все життя не заробила на власну квартиру, не побудувала за все життя жодного не тільки будинка, але і сарая, та навіть не змогла за останні 5 (п"ять!) років перетворити нежитлове приміщення площею в 15 кв. м на покинутій дачі під Жулянами в щось, схоже на притулок для якогось бідного орендодавця - то точно видніше.
Вибрали щось одне із зазначеного Вами: швидко, дешево, якісно?
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akurt
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