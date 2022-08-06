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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 лют, 2023 13:31
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
А, ну вибачайте. Пам'ятаю що в них якісь федеральні округи і, начебто, був створений кримський федеральний округ. А те що вони Криму залишили "Республіка" в назві - не знав. Ну і х з ними.
Додано: Чет 09 лют, 2023 18:21
Додано: Чет 09 лют, 2023 19:40
Ой, пане флаймане, комусь би ми не повірили, але Вам - як людині, яка за все життя не заробила на власну квартиру, не побудувала за все життя жодного не тільки будинка, але і сарая, та не змогла за останні 5 (п"ять!) років перетворити нежитлове приміщення площею 15 кв. м в щось, схоже на притулок для якогось зовсім бідного орендаря - Вам точно віримо. Маєте рацію...
Вибрали щось одне із зазначеного Вами: швидко, дешево, якісно?
Додано: П'ят 10 лют, 2023 01:27
Акурт, по поводу "ЯКIСНО", то помолчи уже. Тебе тут не раз писали, что Турция не лучшее место для проживания. И по поводу прогнозов на скорое землетрясение от турецких ученых тоже писали. А ты все хихикал... Умнее всех пытался быть..
Результат - даже относительно новые дома посыпались как карточные домики.
Уже более 20тыс.погибших...
Так что не бери грех на душу и урезонь своё зазывалово,
ибо завтра это может коснуться и твоей Анталии. Там перспектива тоже неважнецкая.
Жизнь, она дороже твоих турецких помидоров...
Додано: П'ят 10 лют, 2023 03:36
Із Подмосковного небуття вийшов на простори інвестиційних думок головний інвестор в нерухомість Земной кулі...
Останній допис на українському форумі був за 48 годин до початку війни...
В історію світової інвестиційної думки увійшов як ідеолог інвестицій за "Критерієм кольору прайс-листа": якщо прайс-лист синього кольору - інвестувати, якщо зеленого - не інвестувати.
Самому все життя попадалися зеленого...
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