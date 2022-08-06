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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 661662663664
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 13:31

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

А, ну вибачайте. Пам'ятаю що в них якісь федеральні округи і, начебто, був створений кримський федеральний округ. А те що вони Криму залишили "Республіка" в назві - не знав. Ну і х з ними.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 18:21

  airmax78 написав:https://youtu.be/frk-04mBYQY
Пока турецкие СНИПы не пересмотрит rjkz - покупать нельзя: желтизна и отвал заложены в конструкцию.

швидко, дешево, якісно (вибарайте щось одне)
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 19:40

Ой, пане флаймане, комусь би ми не повірили, але Вам - як людині, яка за все життя не заробила на власну квартиру, не побудувала за все життя жодного не тільки будинка, але і сарая, та не змогла за останні 5 (п"ять!) років перетворити нежитлове приміщення площею 15 кв. м в щось, схоже на притулок для якогось зовсім бідного орендаря - Вам точно віримо. Маєте рацію...
Вибрали щось одне із зазначеного Вами: швидко, дешево, якісно?
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 18:51

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Акурт, Ви цього пана знаєте?
⚠️ В Турции задержали главного архитектора жилого комплекса "Ренессанс" в Хатае, дома которого полностью развалились после землетрясений.

Под обломками ЖК могли оказаться тысячи человек. Архитектора задержали в Стамбуле с крупной суммой денег и билетом до Черногории.

Якщо за його проектами щось в Анталії будували - зараз можна буде дешево прикупити.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 20:42

  airmax78 написав:Акурт, Ви цього пана знаєте?
⚠️ В Турции задержали главного архитектора жилого комплекса "Ренессанс" в Хатае, дома которого полностью развалились после землетрясений.

Под обломками ЖК могли оказаться тысячи человек. Архитектора задержали в Стамбуле с крупной суммой денег и билетом до Черногории.

Якщо за його проектами щось в Анталії будували - зараз можна буде дешево прикупити.

В 2019 раздавать амнистии за несоблюдение строительных норм, через правительственное голосование, а потом наказывать :) и так по кругу )))
stm
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