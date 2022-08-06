Додано: Суб 11 лют, 2023 07:02

airmax78 написав: Акурт, Ви цього пана знаєте?

⚠️ В Турции задержали главного архитектора жилого комплекса "Ренессанс" в Хатае, дома которого полностью развалились после землетрясений.

Акурт, Ви цього пана знаєте?⚠️ В Турции задержали главного архитектора жилого комплекса "Ренессанс" в Хатае, дома которого полностью развалились после землетрясений.

Вже оприлюднено висновки турецьких вчених: вивільнилася енергія, яка є еквівалентом вибуху 130 атомних бомб.

Ви краще напишіть, скільки в Україні затримали Забудовників, які одурили інвесторів в нерухомість.Буде цікаво.А турки затримали прямо в аеропорту при спробі втечі людину, яка одночасно себе називала і архітектором, і підрядником і Забудовником.Для знавців будівельної галузі: на кордоні Туреччини та Сирії сталася найбліьша геологічна катастрофа на Земній кулі за останні 10 чи більше років. Ще й о 04 ранку...Посипалися стіни фортеці в Туреччині та фортеці в Сирії - а вони були побудовані 2000 років тому.Геологи говорять, що при землетрусах потужністю в 7 балів завалиться більшість будинків, а при землетрусі в 8 балів - заваліться всі 100%. Тут було 7,7 бали.Допомогу в рятувальних роботах надали вже 85 країн світу, тільки авіакомпанія Boeing перерахувала 500 мільйонів доларів. З України прибуло вже 2 рятувальних загони, вчора прибули рятувальники навіть з Вірменії.Це тільки горе-фахівці з Фінансового форуму України таке можуть робити.Але вже всі звикли до того: про купи колаборантів та зрандників.Се ля ві...Я гадаю, важливішим та актуальнішим є інше:ВИВЧАТИ ДОСВІД ВІДНОВЛЕННЯ ТОГО, ЩО ЗІПСОВАНЕ.Зараз ситуація на кордоні Туреччина-Сирія мабуть на 100% нагадує ситуацію десь в Бахмуті, Лисичанську, Херсоні, Сєвєродонецьку, Соледарі та в інших сотнях містах та населених пунктах України.Ось це саме важливе: що робити з тим. Як те відновлювати. Як те відбудовувати.Як Туреччина з тим впорається.А вона впорається.