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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 661662663664
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 13:31

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

А, ну вибачайте. Пам'ятаю що в них якісь федеральні округи і, начебто, був створений кримський федеральний округ. А те що вони Криму залишили "Республіка" в назві - не знав. Ну і х з ними.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 18:21

  airmax78 написав:https://youtu.be/frk-04mBYQY
Пока турецкие СНИПы не пересмотрит rjkz - покупать нельзя: желтизна и отвал заложены в конструкцию.

швидко, дешево, якісно (вибарайте щось одне)
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 19:40

Ой, пане флаймане, комусь би ми не повірили, але Вам - як людині, яка за все життя не заробила на власну квартиру, не побудувала за все життя жодного не тільки будинка, але і сарая, та не змогла за останні 5 (п"ять!) років перетворити нежитлове приміщення площею 15 кв. м в щось, схоже на притулок для якогось зовсім бідного орендаря - Вам точно віримо. Маєте рацію...
Вибрали щось одне із зазначеного Вами: швидко, дешево, якісно?
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 18:51

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Акурт, Ви цього пана знаєте?
⚠️ В Турции задержали главного архитектора жилого комплекса "Ренессанс" в Хатае, дома которого полностью развалились после землетрясений.

Под обломками ЖК могли оказаться тысячи человек. Архитектора задержали в Стамбуле с крупной суммой денег и билетом до Черногории.

Якщо за його проектами щось в Анталії будували - зараз можна буде дешево прикупити.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 20:42

  airmax78 написав:Акурт, Ви цього пана знаєте?
⚠️ В Турции задержали главного архитектора жилого комплекса "Ренессанс" в Хатае, дома которого полностью развалились после землетрясений.

Под обломками ЖК могли оказаться тысячи человек. Архитектора задержали в Стамбуле с крупной суммой денег и билетом до Черногории.

Якщо за його проектами щось в Анталії будували - зараз можна буде дешево прикупити.

В 2019 раздавать амнистии за несоблюдение строительных норм, через правительственное голосование, а потом наказывать :) и так по кругу )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 07:02

  airmax78 написав:Акурт, Ви цього пана знаєте?
⚠️ В Турции задержали главного архитектора жилого комплекса "Ренессанс" в Хатае, дома которого полностью развалились после землетрясений.

Ви краще напишіть, скільки в Україні затримали Забудовників, які одурили інвесторів в нерухомість.
Буде цікаво.
А турки затримали прямо в аеропорту при спробі втечі людину, яка одночасно себе називала і архітектором, і підрядником і Забудовником.

Для знавців будівельної галузі: на кордоні Туреччини та Сирії сталася найбліьша геологічна катастрофа на Земній кулі за останні 10 чи більше років. Ще й о 04 ранку...
Посипалися стіни фортеці в Туреччині та фортеці в Сирії - а вони були побудовані 2000 років тому.
Вже оприлюднено висновки турецьких вчених: вивільнилася енергія, яка є еквівалентом вибуху 130 атомних бомб.
Геологи говорять, що при землетрусах потужністю в 7 балів завалиться більшість будинків, а при землетрусі в 8 балів - заваліться всі 100%. Тут було 7,7 бали.

Допомогу в рятувальних роботах надали вже 85 країн світу, тільки авіакомпанія Boeing перерахувала 500 мільйонів доларів. З України прибуло вже 2 рятувальних загони, вчора прибули рятувальники навіть з Вірменії.

Так ось: жоден турок не радів та не підстрибував в сатанинських танцях від того, що завалилися від вибухів та ракет будинки в Україні.
Це тільки горе-фахівці з Фінансового форуму України таке можуть робити.
Але вже всі звикли до того: про купи колаборантів та зрандників.
Се ля ві...

Я гадаю, важливішим та актуальнішим є інше:
ВИВЧАТИ ДОСВІД ВІДНОВЛЕННЯ ТОГО, ЩО ЗІПСОВАНЕ.
Зараз ситуація на кордоні Туреччина-Сирія мабуть на 100% нагадує ситуацію десь в Бахмуті, Лисичанську, Херсоні, Сєвєродонецьку, Соледарі та в інших сотнях містах та населених пунктах України.
Ось це саме важливе: що робити з тим. Як те відновлювати. Як те відбудовувати.
Як Туреччина з тим впорається.
А вона впорається.
akurt
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  #<1 ... 661662663664
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