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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 661662663664
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 13:31

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

А, ну вибачайте. Пам'ятаю що в них якісь федеральні округи і, начебто, був створений кримський федеральний округ. А те що вони Криму залишили "Республіка" в назві - не знав. Ну і х з ними.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 18:21

  airmax78 написав:https://youtu.be/frk-04mBYQY
Пока турецкие СНИПы не пересмотрит rjkz - покупать нельзя: желтизна и отвал заложены в конструкцию.

швидко, дешево, якісно (вибарайте щось одне)
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 19:40

Ой, пане флаймане, комусь би ми не повірили, але Вам - як людині, яка за все життя не заробила на власну квартиру, не побудувала за все життя жодного не тільки будинка, але і сарая, та не змогла за останні 5 (п"ять!) років перетворити нежитлове приміщення площею 15 кв. м в щось, схоже на притулок для якогось зовсім бідного орендаря - Вам точно віримо. Маєте рацію...
Вибрали щось одне із зазначеного Вами: швидко, дешево, якісно?
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 18:51

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Акурт, Ви цього пана знаєте?
⚠️ В Турции задержали главного архитектора жилого комплекса "Ренессанс" в Хатае, дома которого полностью развалились после землетрясений.

Под обломками ЖК могли оказаться тысячи человек. Архитектора задержали в Стамбуле с крупной суммой денег и билетом до Черногории.

Якщо за його проектами щось в Анталії будували - зараз можна буде дешево прикупити.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 20:42

  airmax78 написав:Акурт, Ви цього пана знаєте?
⚠️ В Турции задержали главного архитектора жилого комплекса "Ренессанс" в Хатае, дома которого полностью развалились после землетрясений.

Под обломками ЖК могли оказаться тысячи человек. Архитектора задержали в Стамбуле с крупной суммой денег и билетом до Черногории.

Якщо за його проектами щось в Анталії будували - зараз можна буде дешево прикупити.

В 2019 раздавать амнистии за несоблюдение строительных норм, через правительственное голосование, а потом наказывать :) и так по кругу )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 07:02

  airmax78 написав:Акурт, Ви цього пана знаєте?
В Турции задержали главного архитектора жилого комплекса "Ренессанс" в Хатае, дома которого полностью развалились после землетрясений.

Ви краще напишіть, скільки в Україні затримали Забудовників, які одурили інвесторів в нерухомість.
Буде цікаво. І акутально: діти мого однокласника вклалися в квартиру на Лівому березі Дніпра - та залишилися без квартири. Один його зять вдома, був 5 місяців на війні, повернувся, поки що бронь. Другий зять зараз в госпіталі, був серйозно поранений: ноги, ступні розтрощило. Все склали, є надія що вилікують.

А турки затримали прямо в аеропорту при спробі втечі людину, яка одночасно себе називала і архітектором, і підрядником і Забудовником.

Для знавців будівельної галузі: на кордоні Туреччини та Сирії сталася найбліьша геологічна катастрофа на Земній кулі за останні 10 чи більше років. Ще й о 04 ранку...
Посипалися стіни фортеці в Туреччині та фортеці в Сирії - а вони були побудовані 2000 років тому.
Вже оприлюднено висновки турецьких вчених: вивільнилася енергія, яка є еквівалентом вибуху 130 атомних бомб.
Геологи говорять, що при землетрусах потужністю в 7 балів завалиться більшість будинків, а при землетрусі в 8 балів - заваляться всі 100%. Там було 7,7 бали.

Допомогу в рятувальних роботах надали вже 85 країн світу, тільки авіакомпанія Boeing перерахувала 500 000 доларів. З України прибуло вже 2 рятувальних загони, вчора прибули рятувальники навіть з Вірменії.

Я гадаю, важливішим та актуальнішим є інше:
ВИВЧАТИ ДОСВІД ВІДНОВЛЕННЯ ТОГО, ЩО ЗІПСОВАНЕ.
Зараз ситуація на кордоні Туреччина-Сирія мабуть на 100% нагадує ситуацію десь в Бахмуті, Лисичанську, Херсоні, Сєвєродонецьку, Соледарі та в інших сотнях містах та населених пунктах України.
Ось це саме важливе: що робити з тим. Як те відновлювати. Як те відбудовувати.
Як Туреччина з тим впорається.
А вона впорається.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 11 лют, 2023 08:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 07:29

З'явився звіт NASA про землетрус у місті Кахраманмараш
(близько 800 км від Анталії - приблизно як від Києва до Ужгорода)

Авіаційно-космічне агентство США (NASA) опублікувало супутникову мапу, на якій показано пошкодження в Кахраманмараші та його районах Тюркоглу та Ґазіантеп Нурдагі, які постраждали від землетрусів магнітудою 7,7 та 7,6, які називають «катастрофою століття».

У заяві NASA зазначається, що два землетруси, які сталися 6 лютого, вразили Туреччину та Сирію, спричинивши руйнування на великих територіях в обох країнах.

У візуальній та інформаційній записці про пошкоджені райони, надані установою, «Попередня карта пошкоджень показує регіони Кахраманмараш , Тюркоглу та Нурдагі. Частини, позначені темно-червоними крапками, вказують на можливі серйозні пошкодження будівель та інфраструктури або можливі зміни природного ландшафту території, тоді як частини, позначені помаранчевим і жовтим, вказують на менші та частково пошкоджені ділянки. Кожна точка має приблизно 30 метрів у діаметрі».
Зображення
Джерело: NASA web site
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 09:18

Землетруси в світі...

Особисто я пережив один раз землетрус в Україні - це було давно в гуртожитку одного з університетів. Тоді сказали, що епіцентр був в Молдові. Пам"ятаю, що хиталася люстра в кімнаті гуртожитка.

Нижче - тези із матеріалів від BBC в моєму перекладі.

1. Причини землетрусу.
Земна кора складається з взаємопов’язаних, але насправді окремих частин, які називаються «плитами».
Ці пластини часто намагаються рухатися, але не можуть цього зробити через тиск інших частин, які торкаються одна одної.
Але іноді тиск на одну з цих пластин зростає, а потім цей тиск піднімається на поверхню у вигляді енергії. Ця енергія рухає поверхню; що створює землетрус.
В останньому випадку Аравійська плита перемістилася на північ і чинила тиск на Анатолійську плиту.
Поштовх і тиск між цими плитами в минулому викликали серйозні поштовхи.
13 серпня 1822 року в цьому ж регіоні, на тому ж розломі, стався землетрус магнітудою 7,4. Тільки в Алеппо загинуло 7 тис. осіб; загалом загинуло близько 20 тисяч осіб.

2. Чому землетруси були такими сильними?
Лінія Східно-Анатолійського розлому є лінією «зсуву». У цьому типі ліній розломів блоки твердої породи чинять тиск один на одного по вертикальній лінії, і врешті-решт блок, який не може витримати тиск, рухається горизонтально. Це створює таку напругу, що відбувається землетрус.

Лінія розлому Сан-Андреас у штаті Каліфорнія, США, є однією з найвідоміших ліній зсуву у світі.
Під час землетрусу в Кахраманмараші (Туреччина) цей розрив стався в не дуже глибокому місці.«Чим ближче землетрус до поверхні, тим сильніший вплив», — каже геофізик Девід Ротері з Відкритого університету в Англії.

Директор ізмірського Університету Докуз Ейлул (Дослідницький і прикладний центр землетрусів DAUM) і викладач кафедри геологічної інженерії Хасан Созбілір щодо землетрусу магнітудою 7,4, який сколихнув Туреччину, сказав: «У регіоні сьогоднішнього землетрусу частини розломів, які накопичували напругу протягом 500 років, були зламані. Оскільки інтервал утворення землетрусів у цих розломах становить 400-500 років, то у науковому розумінні на цих розломах очікувався землетрус. Землетрус, який стався сьогодні, мабуть, стався в результаті розриву сегментів розлому між Малатією та Хатаєм на південних гілках Східно-Анатолійського розлому".

3. Як це порівнюється з іншими землетрусами в світі?

AFAD оголосив епіцентром землетрусу район Пазарджик Кахраманмараш, 26 кілометрів на схід від Газіантепа, на лінії Східно-Анатолійського розлому.
Але сфера його впливу була набагато ширшою: землетрус також відчувався на Кіпрі, у Лівані, Іраку, Ірані та в Сирії.

Протягом 20-го століття Східно-Анатолійський розлом викликав дуже мало сильних землетрусів. Згідно з даними Геологічної служби США, з 1970 року в регіоні сталося лише три землетруси магнітудою 6 балів.

Враховуючи, що 300 людей загинули під час землетрусу 6,2 бала, який стався в Італії в 2016 році, Джоанна Фор Вокер з Інституту запобігання ризикам та катастрофам Лондонського університету каже, що землетрус, який стався в Туреччині, вивільнив у 250 разів більше енергії: «За останні 10 років було лише два землетруси такої сили, а за попередні 10 років — чотири».
І два з цих землетрусів відбулися в один день, у понеділок, в одному місті.

Найбільшими землетрусами, які спостерігалися у світі на сьогоднішній день, були землетрус магнітудою 9, який стався в Японії в 2011 році та створив серйозні хвилі цунамі, а також землетрус магнітудою 9,5, який стався в Чилі в 1960 році.

За матеріалами: https://www.bbc.com
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 10:59

Як працюють рятувальні служби в Туреччині

1. На сьогодні задіяно більше 166 000 рятувальників. В тому числі допомогу надано близько 100 країнами світу (з України прибуло 2 літака із командою, більшою за 100 рятувальників).
2. Задіяно 12 064 транспортних засобів та екскаваторів.
3. Виконано 3 558 вильотів гвинтокрилами.
4. Задіяно 26 військових суден.
5. Віділено більше 1,5 мільйона ковдр. Встановлено 170 902 намети.
6. Розгорнуто 326 "Польових кухонь". Роздали близько 9 000 000 пакетів харчування, майже 2 000 000 тарілок супу, майже 8 000 000 літрів питної води, близько 9 000 000 батонів хліба.
7. Проведено обстеження та перевірку більше за 122 000 будинків.
8. Заарештовано близько 40 мародерів.

На мапі можна подивитися на зону ураження - вона на відстані від Анталії як приблизно від Києва до Чопа - кордон із Сирією.
Зображення

Сама цікава подія відбулася вчора: із завалів рятувальники витягли українку - пані Олену з 4-и річним хлопчиком.
Живі та неушкоджені.
Репортаж про врятування українки з дитиною можна подивитися на каналі (там є відео):
https://www.aa.com.tr/tr/gundem/hatayda ... di/2812687
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