Додано: Суб 11 лют, 2023 09:18

1. Причини землетрусу.

2. Чому землетруси були такими сильними?

частини розломів, які накопичували напругу протягом 500 років, були зламані.

3. Як це порівнюється з іншими землетрусами в світі?

Особисто я пережив один раз землетрус в Україні - це було давно в гуртожитку одного з університетів. Тоді сказали, що епіцентр був в Молдові. Пам"ятаю, що хиталася люстра в кімнаті гуртожитка.Нижче - тези із матеріалів відв моєму перекладі.Земна кора складається з взаємопов’язаних, але насправді окремих частин, які називаються «плитами».Ці пластини часто намагаються рухатися, але не можуть цього зробити через тиск інших частин, які торкаються одна одної.Але іноді тиск на одну з цих пластин зростає, а потім цей тиск піднімається на поверхню у вигляді енергії. Ця енергія рухає поверхню; що створює землетрус.В останньому випадку Аравійська плита перемістилася на північ і чинила тиск на Анатолійську плиту.Поштовх і тиск між цими плитами в минулому викликали серйозні поштовхи.13 серпня 1822 року в цьому ж регіоні, на тому ж розломі, стався землетрус магнітудою 7,4. Тільки в Алеппо загинуло 7 тис. осіб; загалом загинуло близько 20 тисяч осіб.Лінія Східно-Анатолійського розлому є лінією «зсуву». У цьому типі ліній розломів блоки твердої породи чинять тиск один на одного по вертикальній лінії, і врешті-решт блок, який не може витримати тиск, рухається горизонтально. Це створює таку напругу, що відбувається землетрус.Лінія розлому Сан-Андреас у штаті Каліфорнія, США, є однією з найвідоміших ліній зсуву у світі.Під час землетрусу в Кахраманмараші (Туреччина) цей розрив стався в не дуже глибокому місці.«Чим ближче землетрус до поверхні, тим сильніший вплив», — каже геофізик Девід Ротері з Відкритого університету в Англії.Директор ізмірського Університету Докуз Ейлул (Дослідницький і прикладний центр землетрусів DAUM) і викладач кафедри геологічної інженерії Хасан Созбілір щодо землетрусу магнітудою 7,4, який сколихнув Туреччину, сказав: «У регіоні сьогоднішнього землетрусуОскільки інтервал утворення землетрусів у цих розломах становить 400-500 років, то у науковому розумінні на цих розломах очікувався землетрус. Землетрус, який стався сьогодні, мабуть, стався в результаті розриву сегментів розлому між Малатією та Хатаєм на південних гілках Східно-Анатолійського розлому".AFAD оголосив епіцентром землетрусу район Пазарджик Кахраманмараш, 26 кілометрів на схід від Газіантепа, на лінії Східно-Анатолійського розлому.Але сфера його впливу була набагато ширшою: землетрус також відчувався на Кіпрі, у Лівані, Іраку, Ірані та в Сирії.Протягом 20-го століття Східно-Анатолійський розлом викликав дуже мало сильних землетрусів. Згідно з даними Геологічної служби США, з 1970 року в регіоні сталося лише три землетруси магнітудою 6 балів.Враховуючи, що 300 людей загинули під час землетрусу 6,2 бала, який стався в Італії в 2016 році, Джоанна Фор Вокер з Інституту запобігання ризикам та катастрофам Лондонського університету каже, що землетрус, який стався в Туреччині, вивільнив у 250 разів більше енергії: «За останні 10 років було лише два землетруси такої сили, а за попередні 10 років — чотири».І два з цих землетрусів відбулися в один день, у понеділок, в одному місті.Найбільшими землетрусами, які спостерігалися у світі на сьогоднішній день, були землетрус магнітудою 9, який стався в Японії в 2011 році та створив серйозні хвилі цунамі, а також землетрус магнітудою 9,5, який стався в Чилі в 1960 році.За матеріалами: