Додано: Суб 11 лют, 2023 18:48

finuser521 написав: Цікаво який прогнозуєте вплив землетрусу на попит / ціну нерухомості. Цікаво який прогнозуєте вплив землетрусу на попит / ціну нерухомості.

навіть шибки цілі і тріщин ніяких (!!!) немає...

ЖОРСТКА відмова Туреччини надавати ВНП росіянам.

1. Ринок орендної нерухомості

2. Ринок нерухомості під купівлю.

Цікаве питання.Наслідки землетрусу на сході Туреччини суттєво важкі - кількість загиблих перевищує 25000 осіб (разом із Сирією). Всю мережу сьогодні обійшло унікальні фото - будинок в 7 поверхів - цілий!!! - як новий - але від поштовху Земної кулі його вирвало разом із фундаментом та нахилило на 45 градусів. А такРеально повністю цілий!!!!!Там спрацював закон Теретичної механіки: від поштовху точка проєкції центра ваги будинка вийшла за межі площі проєкції будинка. Уявіть собі, який поштовх від землетрусу був.Держава поставила задачу: відбудувати все або майже все за 1 рік (!).Зараз постраждалим виділяється по 10 000+15 000 лір (близько 50 000 гривень) матеріальної допомоги. Годують. Авіакомпаніі безкоштовно перевозять до родичів.Тільки в Анталії надано більше 50 000 місць в готелях.На ринок нерухомості - на мій розсуд - крім цього фактора - будуть впливати і інші чинники.Інший чинник - цеФактично на 99% відмова.Ми сьогодні радилися в українській діаспорі:кидають вже проплачені орендні квартири - кидають депозити та тікають. В Грузію та в Казахстан.(інформація від "чорних рієлторів" з числа українців).Квартири під оренду стоять порожні - немає клієнтів.Орієнтир цін: 10 000 - 12 000 лір (близько 600 доларів).Ця средня ціна в наші дін є МІНІМАЛЬНОЮ в Батумі, яке перетворилося на СРСР/РФ.Цікавий індикатор буде на днях: з квартири в Преміум-класі виіхали - в США - орендарі - я знаю власника - він турок - працює в аеропорту Анталії - шукає зараз орендарів - подивимося, що буде.Новинка останнього тижня: не продовжують ВНП в Туреччині громадянам Білорусі (!). Тікають.Тут плавне тихеньке підвищення цін.Особисто я це пояснюю тим, що АНТИчмобіки є двох гатунків: заможні і бідні.Бідним немає де діватися - немає ВНП - ноги в руки - і ГДР/ФРГ - тобто в Грузію.А ось багаті купують нерухомість: якщо ціна квартири за Актом незалежної експертизи перевищує 75 000 доларів - то росіянину ВНП ще надають.Фактично порятунок від кулі українського бійця під Бахмутом вартує 75 000 доларів.Головним - з поправкою на інерційність (працює Перший закон Ньютона в нерухомості) - буде статистика продажу квартир іноземцям за січень 2023 року - результати будуть 16 лютого.Як всі вже читали, Аргентина прийшла до тями від карколомного зростання вагітних туристок з РФ - вже почали відмовляти в прийомі таких "туристок": при народженні в Аргентині "" надавали громадянство. Вже зачухали потилицю, бо вагітних туристок і не сто, і не 200, і не 1000...Іванушки - як виявилося - не зовсім дурачки - працюють, не покладаючи ні "руков", ні "ногов"...Ну, не тільки "руков"...