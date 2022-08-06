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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 662663664665
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 18:48

  finuser521 написав:Цікаво який прогнозуєте вплив землетрусу на попит / ціну нерухомості.

Цікаве питання.

Наслідки землетрусу на сході Туреччини суттєво важкі - кількість загиблих перевищує 25000 осіб (разом із Сирією). Всю мережу сьогодні обійшло унікальні фото - будинок в 7 поверхів - цілий!!! - як новий - але від поштовху Земної кулі його вирвало разом із фундаментом та нахилило на 45 градусів. А так навіть шибки цілі і тріщин ніяких (!!!) немає... Реально повністю цілий!!!!!
Там спрацював закон Теретичної механіки: від поштовху точка проєкції центра ваги будинка вийшла за межі площі проєкції будинка. Уявіть собі, який поштовх від землетрусу був.

Держава поставила задачу: відбудувати все або майже все за 1 рік (!).
Зараз постраждалим виділяється по 10 000+15 000 лір (близько 50 000 гривень) матеріальної допомоги. Годують. Авіакомпаніі безкоштовно перевозять до родичів.
Тільки в Анталії надано більше 50 000 місць в готелях.

На ринок нерухомості - на мій розсуд - крім цього фактора - будуть впливати і інші чинники.

Інший чинник - це ЖОРСТКА відмова Туреччини надавати ВНП росіянам.
Фактично на 99% відмова.
Ми сьогодні радилися в українській діаспорі: росіяни масово тікають з Туреччини, кидають вже проплачені орендні квартири - кидають депозити та тікають. В Грузію та в Казахстан.

1. Ринок орендної нерухомості (інформація від "чорних рієлторів" з числа українців).
Квартири під оренду стоять порожні - немає клієнтів.
Орієнтир цін: 10 000 - 12 000 лір (близько 600 доларів).
Ця средня ціна в наші дін є МІНІМАЛЬНОЮ в Батумі, яке перетворилося на СРСР/РФ.
Цікавий індикатор буде на днях: з квартири в Преміум-класі виіхали - в США - орендарі - я знаю власника - він турок - працює в аеропорту Анталії - шукає зараз орендарів - подивимося, що буде.
Новинка останнього тижня: не продовжують ВНП в Туреччині громадянам Білорусі (!). Тікають.

2. Ринок нерухомості під купівлю.
Тут плавне тихеньке підвищення цін.
Особисто я це пояснюю тим, що АНТИчмобіки є двох гатунків: заможні і бідні.
Бідним немає де діватися - немає ВНП - ноги в руки - і ГДР/ФРГ - тобто в Грузію.
А ось багаті купують нерухомість: якщо ціна квартири за Актом незалежної експертизи перевищує 75 000 доларів - то росіянину ВНП ще надають.
Фактично порятунок від кулі українського бійця під Бахмутом вартує 75 000 доларів.

Головним - з поправкою на інерційність (працює Перший закон Ньютона в нерухомості) - буде статистика продажу квартир іноземцям за січень 2023 року - результати будуть 16 лютого.

P.S. Як всі вже читали, Аргентина прийшла до тями від карколомного зростання вагітних туристок з РФ - вже почали відмовляти в прийомі таких "туристок": при народженні в Аргентині "Иванушки от дурачка" надавали громадянство. Вже зачухали потилицю, бо вагітних туристок і не сто, і не 200, і не 1000...
Іванушки - як виявилося - не зовсім дурачки - працюють, не покладаючи ні "руков", ні "ногов"...
Ну, не тільки "руков"...
akurt
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