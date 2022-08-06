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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 662663664665
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 18:48

  finuser521 написав:Цікаво який прогнозуєте вплив землетрусу на попит / ціну нерухомості.

Цікаве питання.

Наслідки землетрусу на сході Туреччини суттєво важкі - кількість загиблих перевищує 25000 осіб (разом із Сирією). Всю мережу сьогодні обійшло унікальні фото - будинок в 7 поверхів - цілий!!! - як новий - але від поштовху Земної кулі його вирвало разом із фундаментом та нахилило на 45 градусів. А так навіть шибки цілі і тріщин ніяких (!!!) немає... Реально повністю цілий!!!!!
Там спрацював закон Теретичної механіки: від поштовху точка проєкції центра ваги будинка вийшла за межі площі проєкції будинка. Уявіть собі, який поштовх від землетрусу був.

Держава поставила задачу: відбудувати все або майже все за 1 рік (!).
Зараз постраждалим виділяється по 10 000+15 000 лір (близько 50 000 гривень) матеріальної допомоги. Годують. Авіакомпаніі безкоштовно перевозять до родичів.
Тільки в Анталії надано більше 50 000 місць в готелях.

На ринок нерухомості - на мій розсуд - крім цього фактора - будуть впливати і інші чинники.

Інший чинник - це ЖОРСТКА відмова Туреччини надавати ВНП росіянам.
Фактично на 99% відмова.
Ми сьогодні радилися в українській діаспорі: росіяни масово тікають з Туреччини, кидають вже проплачені орендні квартири - кидають депозити та тікають. В Грузію та в Казахстан.

1. Ринок орендної нерухомості (інформація від "чорних рієлторів" з числа українців).
Квартири під оренду стоять порожні - немає клієнтів.
Орієнтир цін: 10 000 - 12 000 лір (близько 600 доларів).
Ця средня ціна в наші дін є МІНІМАЛЬНОЮ в Батумі, яке перетворилося на СРСР/РФ.
Цікавий індикатор буде на днях: з квартири в Преміум-класі виіхали - в США - орендарі - я знаю власника - він турок - працює в аеропорту Анталії - шукає зараз орендарів - подивимося, що буде.
Новинка останнього тижня: не продовжують ВНП в Туреччині громадянам Білорусі (!). Тікають.

2. Ринок нерухомості під купівлю.
Тут плавне тихеньке підвищення цін.
Особисто я це пояснюю тим, що АНТИчмобіки є двох гатунків: заможні і бідні.
Бідним немає де діватися - немає ВНП - ноги в руки - і ГДР/ФРГ - тобто в Грузію.
А ось багаті купують нерухомість: якщо ціна квартири за Актом незалежної експертизи перевищує 75 000 доларів - то росіянину ВНП ще надають.
Фактично порятунок від кулі українського бійця під Бахмутом вартує 75 000 доларів.

Головним - з поправкою на інерційність (працює Перший закон Ньютона в нерухомості) - буде статистика продажу квартир іноземцям за січень 2023 року - результати будуть 16 лютого.

P.S. Як всі вже читали, Аргентина прийшла до тями від карколомного зростання вагітних туристок з РФ - вже почали відмовляти в прийомі таких "туристок": при народженні в Аргентині "Иванушки от дурачка" надавали громадянство. Вже зачухали потилицю, бо вагітних туристок і не сто, і не 200, і не 1000...
Іванушки - як виявилося - не зовсім дурачки - працюють, не покладаючи ні "руков", ні "ногов"...
Ну, не тільки "руков"...
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 07:14

  finuser521 написав:Цікаво який прогнозуєте вплив землетрусу на попит / ціну нерухомості.

Цікаве питання.

Частина 2. Без прогнозів. Просто факти.

Вну́трішня мігра́ція переміщення людей з одного регіону в інший у межах однієї країни. Внутрішня міграція є однією з форм міграції населення.

Аналізую зміну цін на внутрішньому ринку.
Критерій пошуку: мікрорайон, оптимальний за співвідношенням "ціна/якість/інфраструктура/віддаленість від моря".

Квартири 1+1 - нові в нових будинках. Фільтр пошуку: всі квартири на поверхах 1-6 (по нашому "2-7").
Пропозицій: 18. Мало. Хм... Несподіванка: з’явилися ціни, про які раніше у думати не можна було: 4 000 000 лір або 212 000 доларів. Хм... Ще раз: хм... Ні фіга сєбє...
Мінімальна ціна: 3 100 000 лір. Максимальна 4 050 000 лір.
З 18 варіантів вибивається квартира за 2 850 000 лір (близько 150 000 доларів): знаю цей будинок, реально новий. Гадаю цікава пропозиція: там, правда, кругова розв’язка прямо під будинком і виїзд на віадук - але в цілому цікавий варіант. Площа 55 кв. м.
Нагадаю: в 2017-2021 роках таку квартиру але в більш пристойному місці можна було взяти за 48 000- 54 000 доларів.

Серед варіантів за 4 000 000 лір (реально нечувана раніше ціна) - це 212 000 доларів - реально шикарний варіант: новий (майже) будинок, нові квартири (будинок здано здається в 2022 році), реально чудове розташування: ліворуч від будинка дитячий парк для дітей та комплекс спортивних тренажерів з біговою гумовою доріжкою, навпроти - велике поле для вигулу собак. Невеличким недоліком або навпаки позитивом є те, що між цим полем та дитячим парком по суботах працює овочевий/фруктовий ринок (галас+люди). Але в ніч з суботи на неділю все дуже ретельно прибирають і всі дні майданчик для ринку працює як безкоштовна парковка для авто (з освітленням).

Звернув увагу на варіант за 3 550 000 лір або за 177 500 євро. Точно знаю, що влітку 2021 року в тому будинку на етапі здачі можна було взяти таку/цю квартиру за 61 000 євро (умовляв сина приятеля інвестувати, але він "лоханувся" - купив в Києві...). Ну ось... це ж треба... 61 000 євро перетворюються... перетворюється 61 000 євро в 177 000 євро... Це ж треба...

Прикольно... Неочікувано: квартири 1+1 по 4 000 000 лір... Хм... здивований реально...

Квартири 1+1 - вторинний ринок. Фільтр пошуку: всі квартири на поверхах 1-6 (по нашому "2-7").
Будинки не старші за 5 років.
Варіантів: 17. Не густо...
Мінімальна ціна: 2 550 000 лір (135 000 доларів), максимальна ціна: 3 750 000 лір. Частіше зустрічається щось приблизно в 3 250 000 лір (172 000 доларів).
За мінімальну ціну: знаю цей будинок, розташування гарне, квартири малі за площею, хоч і пишуть що 60 кв.м. Таку квартиру ми дивилися з приятелем в травні 2018 року - але він купив за 54 000 доларів в іншому будинку, ця здалася занадто малою. Точну ціну тоді не пам’ятаю, щось в межах 50 000 доларів. ну ось: 50 000 доларів перетворюються... Перетворюються 50 000 доларів в 135 000 доларів...
Бачу в реально класному ЖК з шикарним розташуванням є квартири 1+1 по 3 250 000 лір - 172 000 доларів - ціна за останній місяць/два не змінилася.

Квартири 2+1 - нові в нових будинках.
Бачу 40 варіантів.
Мінімальна ціна: 3 750 000 лір (200 000 доларів), максимальна 5 300 000 лір (280 000 доларів).
Для довідки: я купував квартиру 1+1 в вересні 2017 року - різниця ціни з квартирою в 2+1 була 20 000 доларів. Я тоді вирішив що ще одну спальню за 20 000 доларів не варто купувати.

За мінімальну ціну - виглядає як досить непогана 3-к квартира, пишуть, що площа 90 кв. м - не вірю.
Але помацати/подивитися можна. Розташування непогане.
За 4 650 000 лір (близько 250 000 доларів) - непогана цікава квартира, але хто зна де - на краю пристойного мікрорайона, під самою горою... Здається, я знаю цей будинок - реально новий... Але хтозна де розташований... Забудовник відомий... Ну не знаю... треба мацати та дивитися...

Квартири 2+1 вторинний ринок - не буду дивитися - мені не цікаво, а картинку вже можна уявити: піднялися в ціні до небачених раніше цін в 4 000 000 лір (212 000 доларів) нові двокімнатні квартири...
До цієї ціни треба додати податок на нерухомість при купівлі в 4% (близько 8000 доларів) та "технічні" витрати приблизно в 300...400 доларів.
Можливо - але не факт - рієлтори зажадають ще 2% своїх "рієлторських"...

Ну і для завершення огляду: за вчорашнім повідомленням "Чорних рієлторів" з числа українців, у віддалених спальних раойнах, де ціни раніше були вдвічі нижче за "оптимальні" мікрорайони, але в останній рік це "відставння" вже було не більше 20%, останніми днями з"явилося на вулицях та біля будинків дуже багато автівок з номерами реєстрації міст, які постраждали від землетрусу...
Внутрішня міграція одначе...
Ціни реагують... в більший бік...
Ну і Преміум клас зреагував: квартири 2+1 в ЖК високого класу вийшли на карколомний рівень в 9 800 000 лір або в 520 000 доларів.

Ех, скільки часу я витратив в 2020 році, умовляючи/натякаючи/рекомендуючи інвестувати 170 000 доларів на етапі готовності в 50% ЖК Преміум класу... але ж на Фінансовому форумі тон задавали інші "рекомендатори": голі:, босі, безробітні та безсімейні... Тічка товклася... аж підстрибували...
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