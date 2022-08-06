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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 662663664665 Додано: Суб 11 лют, 2023 18:48 finuser521 написав: Цікаво який прогнозуєте вплив землетрусу на попит / ціну нерухомості. Цікаво який прогнозуєте вплив землетрусу на попит / ціну нерухомості.

Цікаве питання.



Наслідки землетрусу на сході Туреччини суттєво важкі - кількість загиблих перевищує 25000 осіб (разом із Сирією). Всю мережу сьогодні обійшло унікальні фото - будинок в 7 поверхів - цілий!!! - як новий - але від поштовху Земної кулі його вирвало разом із фундаментом та нахилило на 45 градусів. А так навіть шибки цілі і тріщин ніяких (!!!) немає... Реально повністю цілий!!!!!

Там спрацював закон Теретичної механіки: від поштовху точка проєкції центра ваги будинка вийшла за межі площі проєкції будинка. Уявіть собі, який поштовх від землетрусу був.



Держава поставила задачу: відбудувати все або майже все за 1 рік (!).

Зараз постраждалим виділяється по 10 000+15 000 лір (близько 50 000 гривень) матеріальної допомоги. Годують. Авіакомпаніі безкоштовно перевозять до родичів.

Тільки в Анталії надано більше 50 000 місць в готелях.



На ринок нерухомості - на мій розсуд - крім цього фактора - будуть впливати і інші чинники.



Інший чинник - це ЖОРСТКА відмова Туреччини надавати ВНП росіянам.

Фактично на 99% відмова.

Ми сьогодні радилися в українській діаспорі: росіяни масово тікають з Туреччини, кидають вже проплачені орендні квартири - кидають депозити та тікають. В Грузію та в Казахстан.



1. Ринок орендної нерухомості (інформація від "чорних рієлторів" з числа українців).

Квартири під оренду стоять порожні - немає клієнтів.

Орієнтир цін: 10 000 - 12 000 лір (близько 600 доларів).

Ця средня ціна в наші дін є МІНІМАЛЬНОЮ в Батумі, яке перетворилося на СРСР/РФ.

Цікавий індикатор буде на днях: з квартири в Преміум-класі виіхали - в США - орендарі - я знаю власника - він турок - працює в аеропорту Анталії - шукає зараз орендарів - подивимося, що буде.

Новинка останнього тижня: не продовжують ВНП в Туреччині громадянам Білорусі (!). Тікають.



2. Ринок нерухомості під купівлю.

Тут плавне тихеньке підвищення цін.

Особисто я це пояснюю тим, що АНТИчмобіки є двох гатунків: заможні і бідні.

Бідним немає де діватися - немає ВНП - ноги в руки - і ГДР/ФРГ - тобто в Грузію.

А ось багаті купують нерухомість: якщо ціна квартири за Актом незалежної експертизи перевищує 75 000 доларів - то росіянину ВНП ще надають.

Фактично порятунок від кулі українського бійця під Бахмутом вартує 75 000 доларів.



Головним - з поправкою на інерційність (працює Перший закон Ньютона в нерухомості) - буде статистика продажу квартир іноземцям за січень 2023 року - результати будуть 16 лютого.



P.S. Як всі вже читали, Аргентина прийшла до тями від карколомного зростання вагітних туристок з РФ - вже почали відмовляти в прийомі таких "туристок": при народженні в Аргентині "Иванушки от дурачка" надавали громадянство. Вже зачухали потилицю, бо вагітних туристок і не сто, і не 200, і не 1000...

Іванушки - як виявилося - не зовсім дурачки - працюють, не покладаючи ні "руков", ні "ногов"...

Ну, не тільки "руков"... Цікаве питання.Наслідки землетрусу на сході Туреччини суттєво важкі - кількість загиблих перевищує 25000 осіб (разом із Сирією). Всю мережу сьогодні обійшло унікальні фото - будинок в 7 поверхів - цілий!!! - як новий - але від поштовху Земної кулі його вирвало разом із фундаментом та нахилило на 45 градусів. А такРеально повністю цілий!!!!!Там спрацював закон Теретичної механіки: від поштовху точка проєкції центра ваги будинка вийшла за межі площі проєкції будинка. Уявіть собі, який поштовх від землетрусу був.Держава поставила задачу: відбудувати все або майже все за 1 рік (!).Зараз постраждалим виділяється по 10 000+15 000 лір (близько 50 000 гривень) матеріальної допомоги. Годують. Авіакомпаніі безкоштовно перевозять до родичів.Тільки в Анталії надано більше 50 000 місць в готелях.На ринок нерухомості - на мій розсуд - крім цього фактора - будуть впливати і інші чинники.Інший чинник - цеФактично на 99% відмова.Ми сьогодні радилися в українській діаспорі:кидають вже проплачені орендні квартири - кидають депозити та тікають. В Грузію та в Казахстан.(інформація від "чорних рієлторів" з числа українців).Квартири під оренду стоять порожні - немає клієнтів.Орієнтир цін: 10 000 - 12 000 лір (близько 600 доларів).Ця средня ціна в наші дін є МІНІМАЛЬНОЮ в Батумі, яке перетворилося на СРСР/РФ.Цікавий індикатор буде на днях: з квартири в Преміум-класі виіхали - в США - орендарі - я знаю власника - він турок - працює в аеропорту Анталії - шукає зараз орендарів - подивимося, що буде.Новинка останнього тижня: не продовжують ВНП в Туреччині громадянам Білорусі (!). Тікають.Тут плавне тихеньке підвищення цін.Особисто я це пояснюю тим, що АНТИчмобіки є двох гатунків: заможні і бідні.Бідним немає де діватися - немає ВНП - ноги в руки - і ГДР/ФРГ - тобто в Грузію.А ось багаті купують нерухомість: якщо ціна квартири за Актом незалежної експертизи перевищує 75 000 доларів - то росіянину ВНП ще надають.Фактично порятунок від кулі українського бійця під Бахмутом вартує 75 000 доларів.Головним - з поправкою на інерційність (працює Перший закон Ньютона в нерухомості) - буде статистика продажу квартир іноземцям за січень 2023 року - результати будуть 16 лютого.Як всі вже читали, Аргентина прийшла до тями від карколомного зростання вагітних туристок з РФ - вже почали відмовляти в прийомі таких "туристок": при народженні в Аргентині "" надавали громадянство. Вже зачухали потилицю, бо вагітних туристок і не сто, і не 200, і не 1000...Іванушки - як виявилося - не зовсім дурачки - працюють, не покладаючи ні "руков", ні "ногов"...Ну, не тільки "руков"... akurt

Повідомлень: 7366 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2958 раз. Подякували: 984 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 лют, 2023 07:14 finuser521 написав: Цікаво який прогнозуєте вплив землетрусу на попит / ціну нерухомості. Цікаво який прогнозуєте вплив землетрусу на попит / ціну нерухомості.

Цікаве питання.



Частина 2. Без прогнозів. Просто факти.



Вну́трішня мігра́ція — переміщення людей з одного регіону в інший у межах однієї країни. Внутрішня міграція є однією з форм міграції населення.



Аналізую зміну цін на внутрішньому ринку.

Критерій пошуку: мікрорайон, оптимальний за співвідношенням "ціна/якість/інфраструктура/віддаленість від моря".



Квартири 1+1 - нові в нових будинках. Фільтр пошуку: всі квартири на поверхах 1-6 (по нашому "2-7").

Пропозицій: 18. Мало. Хм... Несподіванка: з’явилися ціни, про які раніше у думати не можна було: 4 000 000 лір або 212 000 доларів. Хм... Ще раз: хм... Ні фіга сєбє...

Мінімальна ціна: 3 100 000 лір. Максимальна 4 050 000 лір.

З 18 варіантів вибивається квартира за 2 850 000 лір (близько 150 000 доларів): знаю цей будинок, реально новий. Гадаю цікава пропозиція: там, правда, кругова розв’язка прямо під будинком і виїзд на віадук - але в цілому цікавий варіант. Площа 55 кв. м.

Нагадаю: в 2017-2021 роках таку квартиру але в більш пристойному місці можна було взяти за 48 000- 54 000 доларів.



Серед варіантів за 4 000 000 лір (реально нечувана раніше ціна) - це 212 000 доларів - реально шикарний варіант: новий (майже) будинок, нові квартири (будинок здано здається в 2022 році), реально чудове розташування: ліворуч від будинка дитячий парк для дітей та комплекс спортивних тренажерів з біговою гумовою доріжкою, навпроти - велике поле для вигулу собак. Невеличким недоліком або навпаки позитивом є те, що між цим полем та дитячим парком по суботах працює овочевий/фруктовий ринок (галас+люди). Але в ніч з суботи на неділю все дуже ретельно прибирають і всі дні майданчик для ринку працює як безкоштовна парковка для авто (з освітленням).



Звернув увагу на варіант за 3 550 000 лір або за 177 500 євро. Точно знаю, що влітку 2021 року в тому будинку на етапі здачі можна було взяти таку/цю квартиру за 61 000 євро (умовляв сина приятеля інвестувати, але він "лоханувся" - купив в Києві...). Ну ось... це ж треба... 61 000 євро перетворюються... перетворюється 61 000 євро в 177 000 євро... Це ж треба...



Прикольно... Неочікувано: квартири 1+1 по 4 000 000 лір... Хм... здивований реально...



Квартири 1+1 - вторинний ринок. Фільтр пошуку: всі квартири на поверхах 1-6 (по нашому "2-7").

Будинки не старші за 5 років.

Варіантів: 17. Не густо...

Мінімальна ціна: 2 550 000 лір (135 000 доларів), максимальна ціна: 3 750 000 лір. Частіше зустрічається щось приблизно в 3 250 000 лір (172 000 доларів).

За мінімальну ціну: знаю цей будинок, розташування гарне, квартири малі за площею, хоч і пишуть що 60 кв.м. Таку квартиру ми дивилися з приятелем в травні 2018 року - але він купив за 54 000 доларів в іншому будинку, ця здалася занадто малою. Точну ціну тоді не пам’ятаю, щось в межах 50 000 доларів. ну ось: 50 000 доларів перетворюються... Перетворюються 50 000 доларів в 135 000 доларів...

Бачу в реально класному ЖК з шикарним розташуванням є квартири 1+1 по 3 250 000 лір - 172 000 доларів - ціна за останній місяць/два не змінилася.



Квартири 2+1 - нові в нових будинках.

Бачу 40 варіантів.

Мінімальна ціна: 3 750 000 лір (200 000 доларів), максимальна 5 300 000 лір (280 000 доларів).

Для довідки: я купував квартиру 1+1 в вересні 2017 року - різниця ціни з квартирою в 2+1 була 20 000 доларів. Я тоді вирішив що ще одну спальню за 20 000 доларів не варто купувати.



За мінімальну ціну - виглядає як досить непогана 3-к квартира, пишуть, що площа 90 кв. м - не вірю.

Але помацати/подивитися можна. Розташування непогане.

За 4 650 000 лір (близько 250 000 доларів) - непогана цікава квартира, але хто зна де - на краю пристойного мікрорайона, під самою горою... Здається, я знаю цей будинок - реально новий... Але хтозна де розташований... Забудовник відомий... Ну не знаю... треба мацати та дивитися...



Квартири 2+1 вторинний ринок - не буду дивитися - мені не цікаво, а картинку вже можна уявити: піднялися в ціні до небачених раніше цін в 4 000 000 лір (212 000 доларів) нові двокімнатні квартири...

До цієї ціни треба додати податок на нерухомість при купівлі в 4% (близько 8000 доларів) та "технічні" витрати приблизно в 300...400 доларів.

Можливо - але не факт - рієлтори зажадають ще 2% своїх "рієлторських"...



Ну і для завершення огляду: за вчорашнім повідомленням "Чорних рієлторів" з числа українців, у віддалених спальних раойнах, де ціни раніше були вдвічі нижче за "оптимальні" мікрорайони, але в останній рік це "відставння" вже було не більше 20%, останніми днями з"явилося на вулицях та біля будинків дуже багато автівок з номерами реєстрації міст, які постраждали від землетрусу...

Внутрішня міграція одначе...

Ціни реагують... в більший бік...

Ну і Преміум клас зреагував: квартири 2+1 в ЖК високого класу вийшли на карколомний рівень в 9 800 000 лір або в 520 000 доларів.



Ех, скільки часу я витратив в 2020 році, умовляючи/натякаючи/рекомендуючи інвестувати 170 000 доларів на етапі готовності в 50% ЖК Преміум класу... але ж на Фінансовому форумі тон задавали тоді горе-інвестори і "рекомендатори"... Цікаве питання.Частина 2. Без прогнозів. Просто факти.Вну́трішня мігра́ція —Внутрішня міграція є однією з форм міграції населення.Аналізую зміну цін на внутрішньому ринку.Критерій пошуку: мікрорайон, оптимальний за співвідношенням "ціна/якість/інфраструктура/віддаленість від моря".Фільтр пошуку: всі квартири на поверхах 1-6 (по нашому "2-7").Пропозицій: 18. Мало. Хм... Несподіванка: з’явилися ціни, про які раніше у думати не можна було: 4 000 000 лір або 212 000 доларів. Хм... Ще раз: хм... Ні фіга сєбє...Мінімальна ціна: 3 100 000 лір. Максимальна 4 050 000 лір.З 18 варіантів вибивається квартира за 2 850 000 лір (близько 150 000 доларів): знаю цей будинок, реально новий. Гадаю цікава пропозиція: там, правда, кругова розв’язка прямо під будинком і виїзд на віадук - але в цілому цікавий варіант. Площа 55 кв. м.Нагадаю: в 2017-2021 роках таку квартиру але в більш пристойному місці можна було взяти за 48 000- 54 000 доларів.Серед варіантів за 4 000 000 лір (реально нечувана раніше ціна) - це 212 000 доларів - реально шикарний варіант: новий (майже) будинок, нові квартири (будинок здано здається в 2022 році), реально чудове розташування: ліворуч від будинка дитячий парк для дітей та комплекс спортивних тренажерів з біговою гумовою доріжкою, навпроти - велике поле для вигулу собак. Невеличким недоліком або навпаки позитивом є те, що між цим полем та дитячим парком по суботах працює овочевий/фруктовий ринок (галас+люди). Але в ніч з суботи на неділю все дуже ретельно прибирають і всі дні майданчик для ринку працює як безкоштовна парковка для авто (з освітленням).Звернув увагу на варіант за 3 550 000 лір або за 177 500 євро. Точно знаю, що влітку 2021 року в тому будинку на етапі здачі можна було взяти таку/цю квартиру за 61 000 євро (умовляв сина приятеля інвестувати, але він "лоханувся" - купив в Києві...). Ну ось... це ж треба... 61 000 євро перетворюються... перетворюється 61 000 євро в 177 000 євро... Це ж треба...Прикольно... Неочікувано: квартири 1+1 по 4 000 000 лір... Хм... здивований реально...Фільтр пошуку: всі квартири на поверхах 1-6 (по нашому "2-7").Будинки не старші за 5 років.Варіантів: 17. Не густо...Мінімальна ціна: 2 550 000 лір (135 000 доларів), максимальна ціна: 3 750 000 лір. Частіше зустрічається щось приблизно в 3 250 000 лір (172 000 доларів).За мінімальну ціну: знаю цей будинок, розташування гарне, квартири малі за площею, хоч і пишуть що 60 кв.м. Таку квартиру ми дивилися з приятелем в травні 2018 року - але він купив за 54 000 доларів в іншому будинку, ця здалася занадто малою. Точну ціну тоді не пам’ятаю, щось в межах 50 000 доларів. ну ось: 50 000 доларів перетворюються... Перетворюються 50 000 доларів в 135 000 доларів...Бачу в реально класному ЖК з шикарним розташуванням є квартири 1+1 по 3 250 000 лір - 172 000 доларів - ціна за останній місяць/два не змінилася.Бачу 40 варіантів.Мінімальна ціна: 3 750 000 лір (200 000 доларів), максимальна 5 300 000 лір (280 000 доларів).Для довідки: я купував квартиру 1+1 в вересні 2017 року - різниця ціни з квартирою в 2+1 була 20 000 доларів. Я тоді вирішив що ще одну спальню за 20 000 доларів не варто купувати.За мінімальну ціну - виглядає як досить непогана 3-к квартира, пишуть, що площа 90 кв. м - не вірю.Але помацати/подивитися можна. Розташування непогане.За 4 650 000 лір (близько 250 000 доларів) - непогана цікава квартира, але хто зна де - на краю пристойного мікрорайона, під самою горою... Здається, я знаю цей будинок - реально новий... Але хтозна де розташований... Забудовник відомий... Ну не знаю... треба мацати та дивитися...Квартири 2+1 вторинний ринок - не буду дивитися - мені не цікаво, а картинку вже можна уявити: піднялися в ціні до небачених раніше цін в 4 000 000 лір (212 000 доларів) нові двокімнатні квартири...До цієї ціни треба додати податок на нерухомість при купівлі в 4% (близько 8000 доларів) та "технічні" витрати приблизно в 300...400 доларів.Можливо - але не факт - рієлтори зажадають ще 2% своїх "рієлторських"...Ну і для завершення огляду: за вчорашнім повідомленням "Чорних рієлторів" з числа українців, у віддалених спальних раойнах, де ціни раніше були вдвічі нижче за "оптимальні" мікрорайони, але в останній рік це "відставння" вже було не більше 20%, останніми днями з"явилося на вулицях та біля будинків дуже багато автівок з номерами реєстрації міст, які постраждали від землетрусу...Внутрішня міграція одначе...Ціни реагують... в більший бік...Ну і Преміум клас зреагував: квартири 2+1 в ЖК високого класу вийшли на карколомний рівень в 9 800 000 лір або в 520 000 доларів.Ех, скільки часу я витратив в 2020 році, умовляючи/натякаючи/рекомендуючи інвестувати 170 000 доларів на етапі готовності в 50% ЖК Преміум класу... але ж на Фінансовому форумі тон задавали тоді горе-інвестори і "рекомендатори"... akurt

Повідомлень: 7366 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2958 раз. Подякували: 984 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 лют, 2023 23:43 Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном akurt написав: Ех, скільки часу я витратив в 2020 році, умовляючи/натякаючи/рекомендуючи інвестувати 170 000 доларів на етапі готовності в 50% ЖК Преміум класу... але ж на Фінансовому форумі тон задавали тоді горе-інвестори і "рекомендатори"... Ех, скільки часу я витратив в 2020 році, умовляючи/натякаючи/рекомендуючи інвестувати 170 000 доларів на етапі готовності в 50% ЖК Преміум класу... але ж на Фінансовому форумі тон задавали тоді горе-інвестори і "рекомендатори"...

а клятий землетрус все зіпсув, хто ж міг подумати, що в Туреччині може бути землетрус,

там же крім гіперінфляції/девальвації більше нічого не відбувається а клятий землетрус все зіпсув, хто ж міг подумати, що в Туреччині може бути землетрус,там же крім гіперінфляції/девальвації більше нічого не відбувається flyman

Повідомлень: 30612 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1445 раз. Подякували: 2611 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 662663664665 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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