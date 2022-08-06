Додано: Нед 12 лют, 2023 07:14

finuser521 написав: Цікаво який прогнозуєте вплив землетрусу на попит / ціну нерухомості. Цікаво який прогнозуєте вплив землетрусу на попит / ціну нерухомості.

переміщення людей з одного регіону в інший у межах однієї країни.

Квартири 1+1 - нові в нових будинках.

Квартири 1+1 - вторинний ринок.

Квартири 2+1 - нові в нових будинках.

Цікаве питання.Частина 2. Без прогнозів. Просто факти.Вну́трішня мігра́ція —Внутрішня міграція є однією з форм міграції населення.Аналізую зміну цін на внутрішньому ринку.Критерій пошуку: мікрорайон, оптимальний за співвідношенням "ціна/якість/інфраструктура/віддаленість від моря".Фільтр пошуку: всі квартири на поверхах 1-6 (по нашому "2-7").Пропозицій: 18. Мало. Хм... Несподіванка: з’явилися ціни, про які раніше у думати не можна було: 4 000 000 лір або 212 000 доларів. Хм... Ще раз: хм... Ні фіга сєбє...Мінімальна ціна: 3 100 000 лір. Максимальна 4 050 000 лір.З 18 варіантів вибивається квартира за 2 850 000 лір (близько 150 000 доларів): знаю цей будинок, реально новий. Гадаю цікава пропозиція: там, правда, кругова розв’язка прямо під будинком і виїзд на віадук - але в цілому цікавий варіант. Площа 55 кв. м.Нагадаю: в 2017-2021 роках таку квартиру але в більш пристойному місці можна було взяти за 48 000- 54 000 доларів.Серед варіантів за 4 000 000 лір (реально нечувана раніше ціна) - це 212 000 доларів - реально шикарний варіант: новий (майже) будинок, нові квартири (будинок здано здається в 2022 році), реально чудове розташування: ліворуч від будинка дитячий парк для дітей та комплекс спортивних тренажерів з біговою гумовою доріжкою, навпроти - велике поле для вигулу собак. Невеличким недоліком або навпаки позитивом є те, що між цим полем та дитячим парком по суботах працює овочевий/фруктовий ринок (галас+люди). Але в ніч з суботи на неділю все дуже ретельно прибирають і всі дні майданчик для ринку працює як безкоштовна парковка для авто (з освітленням).Звернув увагу на варіант за 3 550 000 лір або за 177 500 євро. Точно знаю, що влітку 2021 року в тому будинку на етапі здачі можна було взяти таку/цю квартиру за 61 000 євро (умовляв сина приятеля інвестувати, але він "лоханувся" - купив в Києві...). Ну ось... це ж треба... 61 000 євро перетворюються... перетворюється 61 000 євро в 177 000 євро... Це ж треба...Прикольно... Неочікувано: квартири 1+1 по 4 000 000 лір... Хм... здивований реально...Фільтр пошуку: всі квартири на поверхах 1-6 (по нашому "2-7").Будинки не старші за 5 років.Варіантів: 17. Не густо...Мінімальна ціна: 2 550 000 лір (135 000 доларів), максимальна ціна: 3 750 000 лір. Частіше зустрічається щось приблизно в 3 250 000 лір (172 000 доларів).За мінімальну ціну: знаю цей будинок, розташування гарне, квартири малі за площею, хоч і пишуть що 60 кв.м. Таку квартиру ми дивилися з приятелем в травні 2018 року - але він купив за 54 000 доларів в іншому будинку, ця здалася занадто малою. Точну ціну тоді не пам’ятаю, щось в межах 50 000 доларів. ну ось: 50 000 доларів перетворюються... Перетворюються 50 000 доларів в 135 000 доларів...Бачу в реально класному ЖК з шикарним розташуванням є квартири 1+1 по 3 250 000 лір - 172 000 доларів - ціна за останній місяць/два не змінилася.Бачу 40 варіантів.Мінімальна ціна: 3 750 000 лір (200 000 доларів), максимальна 5 300 000 лір (280 000 доларів).Для довідки: я купував квартиру 1+1 в вересні 2017 року - різниця ціни з квартирою в 2+1 була 20 000 доларів. Я тоді вирішив що ще одну спальню за 20 000 доларів не варто купувати.За мінімальну ціну - виглядає як досить непогана 3-к квартира, пишуть, що площа 90 кв. м - не вірю.Але помацати/подивитися можна. Розташування непогане.За 4 650 000 лір (близько 250 000 доларів) - непогана цікава квартира, але хто зна де - на краю пристойного мікрорайона, під самою горою... Здається, я знаю цей будинок - реально новий... Але хтозна де розташований... Забудовник відомий... Ну не знаю... треба мацати та дивитися...Квартири 2+1 вторинний ринок - не буду дивитися - мені не цікаво, а картинку вже можна уявити: піднялися в ціні до небачених раніше цін в 4 000 000 лір (212 000 доларів) нові двокімнатні квартири...До цієї ціни треба додати податок на нерухомість при купівлі в 4% (близько 8000 доларів) та "технічні" витрати приблизно в 300...400 доларів.Можливо - але не факт - рієлтори зажадають ще 2% своїх "рієлторських"...Ну і для завершення огляду: за вчорашнім повідомленням "Чорних рієлторів" з числа українців, у віддалених спальних раойнах, де ціни раніше були вдвічі нижче за "оптимальні" мікрорайони, але в останній рік це "відставння" вже було не більше 20%, останніми днями з"явилося на вулицях та біля будинків дуже багато автівок з номерами реєстрації міст, які постраждали від землетрусу...Внутрішня міграція одначе...Ціни реагують... в більший бік...Ну і Преміум клас зреагував: квартири 2+1 в ЖК високого класу вийшли на карколомний рівень в 9 800 000 лір або в 520 000 доларів.Ех, скільки часу я витратив в 2020 році, умовляючи/натякаючи/рекомендуючи інвестувати 170 000 доларів на етапі готовності в 50% ЖК Преміум класу... але ж на Фінансовому форумі тон задавали тоді горе-інвестори і "рекомендатори"...