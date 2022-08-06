Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
finuser521 написав:Цікаво який прогнозуєте вплив землетрусу на попит / ціну нерухомості.
Цікаве питання.
Наслідки землетрусу на сході Туреччини суттєво важкі - кількість загиблих перевищує 25000 осіб (разом із Сирією). Всю мережу сьогодні обійшло унікальні фото - будинок в 7 поверхів - цілий!!! - як новий - але від поштовху Земної кулі його вирвало разом із фундаментом та нахилило на 45 градусів. А так навіть шибки цілі і тріщин ніяких (!!!) немає... Реально повністю цілий!!!!! Там спрацював закон Теретичної механіки: від поштовху точка проєкції центра ваги будинка вийшла за межі площі проєкції будинка. Уявіть собі, який поштовх від землетрусу був.
Держава поставила задачу: відбудувати все або майже все за 1 рік (!). Зараз постраждалим виділяється по 10 000+15 000 лір (близько 50 000 гривень) матеріальної допомоги. Годують. Авіакомпаніі безкоштовно перевозять до родичів. Тільки в Анталії надано більше 50 000 місць в готелях.
На ринок нерухомості - на мій розсуд - крім цього фактора - будуть впливати і інші чинники.
Інший чинник - це ЖОРСТКА відмова Туреччини надавати ВНП росіянам. Фактично на 99% відмова. Ми сьогодні радилися в українській діаспорі: росіяни масово тікають з Туреччини, кидають вже проплачені орендні квартири - кидають депозити та тікають. В Грузію та в Казахстан.
1. Ринок орендної нерухомості (інформація від "чорних рієлторів" з числа українців). Квартири під оренду стоять порожні - немає клієнтів. Орієнтир цін: 10 000 - 12 000 лір (близько 600 доларів). Ця средня ціна в наші дін є МІНІМАЛЬНОЮ в Батумі, яке перетворилося на СРСР/РФ. Цікавий індикатор буде на днях: з квартири в Преміум-класі виіхали - в США - орендарі - я знаю власника - він турок - працює в аеропорту Анталії - шукає зараз орендарів - подивимося, що буде. Новинка останнього тижня: не продовжують ВНП в Туреччині громадянам Білорусі (!). Тікають.
2. Ринок нерухомості під купівлю. Тут плавне тихеньке підвищення цін. Особисто я це пояснюю тим, що АНТИчмобіки є двох гатунків: заможні і бідні. Бідним немає де діватися - немає ВНП - ноги в руки - і ГДР/ФРГ - тобто в Грузію. А ось багаті купують нерухомість: якщо ціна квартири за Актом незалежної експертизи перевищує 75 000 доларів - то росіянину ВНП ще надають. Фактично порятунок від кулі українського бійця під Бахмутом вартує 75 000 доларів.
Головним - з поправкою на інерційність (працює Перший закон Ньютона в нерухомості) - буде статистика продажу квартир іноземцям за січень 2023 року - результати будуть 16 лютого.
P.S. Як всі вже читали, Аргентина прийшла до тями від карколомного зростання вагітних туристок з РФ - вже почали відмовляти в прийомі таких "туристок": при народженні в Аргентині "Иванушки от дурачка" надавали громадянство. Вже зачухали потилицю, бо вагітних туристок і не сто, і не 200, і не 1000... Іванушки - як виявилося - не зовсім дурачки - працюють, не покладаючи ні "руков", ні "ногов"... Ну, не тільки "руков"...
finuser521 написав:Цікаво який прогнозуєте вплив землетрусу на попит / ціну нерухомості.
Цікаве питання.
Частина 2. Без прогнозів. Просто факти.
Вну́трішня мігра́ція — переміщення людей з одного регіону в інший у межах однієї країни. Внутрішня міграція є однією з форм міграції населення.
Аналізую зміну цін на внутрішньому ринку. Критерій пошуку: мікрорайон, оптимальний за співвідношенням "ціна/якість/інфраструктура/віддаленість від моря".
Квартири 1+1 - нові в нових будинках. Фільтр пошуку: всі квартири на поверхах 1-6 (по нашому "2-7"). Пропозицій: 18. Мало. Хм... Несподіванка: з’явилися ціни, про які раніше у думати не можна було: 4 000 000 лір або 212 000 доларів. Хм... Ще раз: хм... Ні фіга сєбє... Мінімальна ціна: 3 100 000 лір. Максимальна 4 050 000 лір. З 18 варіантів вибивається квартира за 2 850 000 лір (близько 150 000 доларів): знаю цей будинок, реально новий. Гадаю цікава пропозиція: там, правда, кругова розв’язка прямо під будинком і виїзд на віадук - але в цілому цікавий варіант. Площа 55 кв. м. Нагадаю: в 2017-2021 роках таку квартиру але в більш пристойному місці можна було взяти за 48 000- 54 000 доларів.
Серед варіантів за 4 000 000 лір (реально нечувана раніше ціна) - це 212 000 доларів - реально шикарний варіант: новий (майже) будинок, нові квартири (будинок здано здається в 2022 році), реально чудове розташування: ліворуч від будинка дитячий парк для дітей та комплекс спортивних тренажерів з біговою гумовою доріжкою, навпроти - велике поле для вигулу собак. Невеличким недоліком або навпаки позитивом є те, що між цим полем та дитячим парком по суботах працює овочевий/фруктовий ринок (галас+люди). Але в ніч з суботи на неділю все дуже ретельно прибирають і всі дні майданчик для ринку працює як безкоштовна парковка для авто (з освітленням).
Звернув увагу на варіант за 3 550 000 лір або за 177 500 євро. Точно знаю, що влітку 2021 року в тому будинку на етапі здачі можна було взяти таку/цю квартиру за 61 000 євро (умовляв сина приятеля інвестувати, але він "лоханувся" - купив в Києві...). Ну ось... це ж треба... 61 000 євро перетворюються... перетворюється 61 000 євро в 177 000 євро... Це ж треба...
Квартири 1+1 - вторинний ринок. Фільтр пошуку: всі квартири на поверхах 1-6 (по нашому "2-7"). Будинки не старші за 5 років. Варіантів: 17. Не густо... Мінімальна ціна: 2 550 000 лір (135 000 доларів), максимальна ціна: 3 750 000 лір. Частіше зустрічається щось приблизно в 3 250 000 лір (172 000 доларів). За мінімальну ціну: знаю цей будинок, розташування гарне, квартири малі за площею, хоч і пишуть що 60 кв.м. Таку квартиру ми дивилися з приятелем в травні 2018 року - але він купив за 54 000 доларів в іншому будинку, ця здалася занадто малою. Точну ціну тоді не пам’ятаю, щось в межах 50 000 доларів. ну ось: 50 000 доларів перетворюються... Перетворюються 50 000 доларів в 135 000 доларів... Бачу в реально класному ЖК з шикарним розташуванням є квартири 1+1 по 3 250 000 лір - 172 000 доларів - ціна за останній місяць/два не змінилася.
Квартири 2+1 - нові в нових будинках. Бачу 40 варіантів. Мінімальна ціна: 3 750 000 лір (200 000 доларів), максимальна 5 300 000 лір (280 000 доларів). Для довідки: я купував квартиру 1+1 в вересні 2017 року - різниця ціни з квартирою в 2+1 була 20 000 доларів. Я тоді вирішив що ще одну спальню за 20 000 доларів не варто купувати.
За мінімальну ціну - виглядає як досить непогана 3-к квартира, пишуть, що площа 90 кв. м - не вірю. Але помацати/подивитися можна. Розташування непогане. За 4 650 000 лір (близько 250 000 доларів) - непогана цікава квартира, але хто зна де - на краю пристойного мікрорайона, під самою горою... Здається, я знаю цей будинок - реально новий... Але хтозна де розташований... Забудовник відомий... Ну не знаю... треба мацати та дивитися...
Квартири 2+1 вторинний ринок - не буду дивитися - мені не цікаво, а картинку вже можна уявити: піднялися в ціні до небачених раніше цін в 4 000 000 лір (212 000 доларів) нові двокімнатні квартири... До цієї ціни треба додати податок на нерухомість при купівлі в 4% (близько 8000 доларів) та "технічні" витрати приблизно в 300...400 доларів. Можливо - але не факт - рієлтори зажадають ще 2% своїх "рієлторських"...
Ну і для завершення огляду: за вчорашнім повідомленням "Чорних рієлторів" з числа українців, у віддалених спальних раойнах, де ціни раніше були вдвічі нижче за "оптимальні" мікрорайони, але в останній рік це "відставння" вже було не більше 20%, останніми днями з"явилося на вулицях та біля будинків дуже багато автівок з номерами реєстрації міст, які постраждали від землетрусу... Внутрішня міграція одначе... Ціни реагують... в більший бік... Ну і Преміум клас зреагував: квартири 2+1 в ЖК високого класу вийшли на карколомний рівень в 9 800 000 лір або в 520 000 доларів.
Ех, скільки часу я витратив в 2020 році, умовляючи/натякаючи/рекомендуючи інвестувати 170 000 доларів на етапі готовності в 50% ЖК Преміум класу... але ж на Фінансовому форумі тон задавали тоді горе-інвестори і "рекомендатори"...
akurt написав:Ех, скільки часу я витратив в 2020 році, умовляючи/натякаючи/рекомендуючи інвестувати 170 000 доларів на етапі готовності в 50% ЖК Преміум класу... але ж на Фінансовому форумі тон задавали тоді горе-інвестори і "рекомендатори"...
а клятий землетрус все зіпсув, хто ж міг подумати, що в Туреччині може бути землетрус, там же крім гіперінфляції/девальвації більше нічого не відбувається
Пане Флаймане - ми пишаємосяч Вашими думками та висновками в галузі економіки. Економічна спільнота запам"ятає день 12 лютого 2023 як такий, який перевищив за мудрістю "Откровєнія Сінайських мудреців", я навіть роздрукував текст на форматі А3 та повісив над канапою: "Друкування грошей дає в короткому горизонті як доза для наркєта, в довгому горизонті зміна масштабу цін і зменшення заощаджень. Але ніяк не драйвером росту економіки, тим більше цін КРЖН."
От же мудра людина - аналітик КРЖН, який ніколи в житті не мав ніякого відношення ні до КРЖН, ні до грошей.
З приводу інфляції, яка Вас турбує в тих 197 країнах світу, де Ви не були останні 1/2 сторіччя та в найближчі 1/2 сторіччя точно не будете. Я ще НЕ роздрукував черговий економічний перл від Вас, тому що не зрозумів, чому Ви черговий раз підвищили вимоги до своєї зарплатні в 1,623433766 рази. То так здорожчала дитяча суміш "Малятко"? Чи є інші чинники?
Востаннє редагувалось akurt в Пон 13 лют, 2023 11:46, всього редагувалось 1 раз.
Коли дивишся на зруйнування нерухомості - не говорячи вже про людські життя - на території України - виникає важке але необхідне питання: "Чи зможуть українці це відновити? Як можна це відновити? Якими силами? Якими витратами?" Знищено все на світі - комунікації, будинки, електро- та газові мережі, дороги та аеропорти... Які людські сили потрібні, щоби це відновити?
Великий приклад для українців та України - мені здається - надасть Туреччина. Жахливе природне явище - землетрус магнітудою в 7,6...7,7 балів знищив людську інфраструктуру на великій площі. Турецькі вчені оцінили масштаби руйнувань з вивільненням енергії, яка є еквівалентна вибуху 130 атомних бомб. Збитки у валюті оцінюються в 10% ВВП - на рівні 84 мільярдів доларів США. Багато питань до якості будівельних робіт: багато споруд не витримало ударів стихії в 7,7 балів. Правда, вчені-геологи вважали завжди, що при землетрусі магнітудою в 8 балів не витримує жодна будівля. В цьому сенсі вражають кадри відео та фото: - величезний сад оливкових дерев розколото навпіл та края двох половин відійшли одна від одної на відстань в 30 метрів. - рейко-шпальна решітка залізниць в деяких місцях нагадує нитки віб бабусиного клубочка... - плити злітно-посадкової смуги аеропорту Хатай (майже в центрі подій) - піднялися в гору на висоту до 1 метра. Зрозуміло, що тут справа не в колонах та не в цеглі… Або не тільки в них... Стихія...
Як країна буде справлятися з тим? Це для України дуже актуально: масштаби руйнувань не менші, а - можливо в Україні і значно більші.
1. Запрошені рятувальники із 100 країн світу - вони прибули із своїм обладнанням, засобами та навіть службовими собаками. 2. Я вважаю досить вдало організована евакуація населення - задіяні 3 турецьких авіакомпанії. В першу чергу для цього було відновлено пошкоджену злітно-посадкову смуху в аеропорту міста Хатай. Приватні турецькі авіакомпанії перевозили людей безкоштовно або за символічну плату в 100 лір (200 гривень). 3. По всій країні виділено місця в готелях - мене здивувало, але навіть в історичному центрі Анталії в 4-и зіркових готелях розміщені родини постраждалих. Повідомлялося про виділення 51 000 місць в готелях Анталії. Для прийому людей виділено найкращу спортивну арену міста - там проводиться первинний прийом, реєстрація та подальше відправлення на прожиття. І все це проводиться так чітко, що на вулицях місто не видно ні біженців, ні якихось проблем. 4. НАЙКРАЩИЙ приклад - приватні інвестори та бізнесмени, які стали багатими завдячуючи державі. Тут саме цікаве: - в 2016 році в Анталії проводилася всесвітня виставка "Expo-2016". - для її проведення були побудовані не тільки готелі та створені нові парки, прокладено лінію швидкісного травая, але і побудовано величезний виставковий комплекс на сході міста - парк EXPO-2016. Площа парку - 112 га, це вдвічі більше, ніж площа Національного ботанічного саду в Києві. https://www.inparkmagazine.com/antalya- ... -april-23/
Так ось, приватні інвестори з Анталії вирішили профінансувати створення та розміщення на території виставкового центра комплексу модульних квартир 1+1 та 2+1 - планується забезпечити житлом 25 000 людей. Гроші не вкрадені з бюджету. А свої - зароблені. Цього ніколи в житті не зрозуміє один випускник зварювального тернопільского технікума, а нині - головний "експерт" (треба перехреститися і тричі сплюнути) з нерухомості Києва, який ховається у чужому вагончику під Тернополем, тому що за останні 1/2 сторіччя не мав нерухомості ніде, крім покинутого напівпідвала в Київській області.
Вже не вперше бачу від вас цю оцінку "130 атомних бомб", але, наскільки мені відомо, немає якогось еталону потужності атомної бомби, воги варіюються від кількох кілотон до мегатон тротилового еквіваленту. То може там десь у ваших джерелах вказується, що брали за потужність однієї - еквівалент якогось Товстуна?
А пам'ятаєте кілька років тому, хтось викладав тут на форумі, статтю відомого турецького професора, який пророчив Туреччині подібні землетруси і ДУЖЕ значні руйнування. Отож, все збувається як "по нотам". А ще пригадуєте як дехто тут захищав із піною в роті, ніби "НЕ рукожопих" турецьких забудовників. Робіть висновки друзі.
P.S. В новинах пишуть таке : "Разумеется, «дотянулось» землетрясение и до курортной Анталии — сообщается, что разбуженные туристы немного понервничали, впрочем, те которые спали, так ничего и не заметили. Некоторые блогеры снимали видео, как над их головами качаются люстры. При этом для туристов озвучили пугающее предупреждение об афтершоках — в AFAD заявили, что провинция Анталия внесена в зону высокого риска: по карте видно, что особенно опасна восточная часть провинции, где находится курортная Алания - самый русскоязычный город побережья."
Faceless написав:Вже не вперше бачу від вас цю оцінку "130 атомних бомб", але, наскільки мені відомо, немає якогось еталону потужності атомної бомби, воги варіюються від кількох кілотон до мегатон тротилового еквіваленту. То може там десь у ваших джерелах вказується, що брали за потужність однієї - еквівалент якогось Товстуна?
Цікаве питання. Я точно не знаю відповідь - я не фізик - на чому то він же грунтується - але вже в двох джерелах зустрічав саме таку думку і такі цифри. Цифра з"явилася від одного з професорів в Туреччині. В мене є два приятеля - доктори фізико-математичних наук, які очолюють кафедри "Фізика" в національних університетах України, - спитаю. Цікаве питання.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 13 лют, 2023 12:13, всього редагувалось 2 разів.
"Эрзин - единственный город Турции с населением 42 тысячи человек в провинции Хатай, где не рухнуло ни одно здание, передает Cumhuriyet.
Мэр Эрзина, член оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Оккеш Эльмасоглу, объяснил данный феномен лишь работой в рамках закона. Он подчеркнул, что в Эрзине категорически запрещено строительство самостроек. По словам градоначальника, он не разрешал их строить даже своим родственникам, а строительные нормы в воздвигаемых зданиях детально проверяются.
«Я не разрешал нелегально строить даже одно здание. На меня злились, критиковали и грозились, спрашивая: “Думаешь, в этой стране только ты честный?”.Но зато теперь меня не мучает совесть», - сказал Оккеш Эльмасоглу." Акурт, что у нас по мэру Анталии? В какой он партии состоит?
Гадаю пан airmax78 надасть аналогічні висновки щоди неякісного будівництва в Україні. Ну і там кількість проведених експертиз та затриманих будівельників. В Туреччині на сьогодні затримано вже 131 людина, причетна до будівництва, і в аеропорту Стамбула схопили при спробі втекти за кордон двох - як вони пишуть - крутих "підрядників". Поки що можна подивитися свіжі фото із зони землетрусу: погодьтеся, таких руйнувань намає зараз в навіть в Україні. І там видно, які сили поштовху були і яка енергія Земної кулі вивільнилася. https://www.sozcu.com.tr/2023/gundem/fa ... mansetleri