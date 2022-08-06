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нерухомість закордоном

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 663664665666
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 12:23

  akurt написав:Гадаю пан airmax78 надасть аналогічні висновки щоди неякісного будівництва в Україні.
Ну і там кількість проведених експертиз та затриманих будівельників.
В Туреччині на сьогодні затримано вже 131 людина, причетна до будівництва, і в аеропорту Стамбула схопили при спробі втекти за кордон двох - як вони пишуть - крутих "підрядників".
Поки що можна подивитися свіжі фото із зони землетрусу: погодьтеся, таких руйнувань намає зараз в навіть в Україні.
І там видно, які сили поштовху були і яка енергія Земної кулі вивільнилася.
https://www.sozcu.com.tr/2023/gundem/fa ... mansetleri


Реакция турецких властей радует. Есть шанс, правда, что в некоторых случаях выйдут сами на себя, но все равно то, что застройщиков строивших из Г и П в сейсмоопасной зоне, вероятно, с нарушением норм, хотя бы задерживают - уже хорошо.
PS В Буче и Ирпене не сложился ни один монолитный новострой. В Киеве не сложился ДАЖЕ Львовский квартал после прилета ДВУХ Калибров!!! А мне всегда казалось, что Львовский квартал строят реально из Г и П (и отзывы примерно такие и были). Так что киевские застройщики, по крайней мере, пока Киев не покинул rjkz, стандартов прочности придерживались. Желтело, но не отваливалось.
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 12:31

Для експертів з будівництва, арматури та бетону.
В результаті одного з найбільших землетрусів на планеті Земля пошкоджено:

Транспорт автомобільний.
Хоча Генеральна дирекція автомобільних доріг оголосила, що жодного маршруту не закрито для руху, згідно із заявою від 8 лютого, проблеми тривають в аеропорту Хатай та на дорозі Хатай-Рейханлі.
(За свіжими повідомленнями злітно-посадкову смугу вже відновлено та виконуються авіарейси).

Транспорт електричний.
У значній частині постраждалих від землетрусу провінцій зруйновані трансформаторні пункти, а в деяких регіонах електромережа пошкоджена на рівні зникнення.

Природний газ.
Міністерство оголосило, що на магістральних лініях електропередачі BOTAŞ були пошкодження та розриви, і що пошкодження було відновлено.

Нафтові лінії
BOTAŞ (основний оператор на ринку нафти та газу) припинив потік нафти до терміналу, щоб перевірити об’єкт після першого землетрусу в понеділок, але сказав, що витоків або пошкоджень не виявлено. Адміністрація KRG також підтвердила, що потік нафти продовжується.

Комунікація/Мережа
Хоча телекомунікаційні послуги не припиняються повністю в провінціях і районах зони стихійного лиха з 11,5 мільйонами абонентів мобільного зв’язку, спостерігаються серйозні збої. Згідно із заявою Асоціації операторів мобільного зв'язку, членами якої є Turkcell , Türk Telekom і Vodafone, оператори терміново відправили в регіон 2 тис. 451 базові станції (!"!!!!!!), відправили 190 мобільних станцій і 3 485 генераторів (!!!!!!!) для задоволення енергетичних потреб.

Освіта
Міністерство освіти перенесло дату відкриття всіх шкіл у 81 провінції після семестрової перерви (канікули) на 1 тиждень. Міністерство повідомило, що школи відкриються в понеділок, 20 лютого 2023 року. Було оголошено, що студенти, які навчаються в 10 провінціях, які постраждали від землетрусу, зможуть перевестись до тих провінцій, які вони хочуть. Офіційна інформація про кількість зруйнованих шкіл поки не повідомляється.

Анталія: зранку їздив багато по місту: скупчення авто було тільки в районі стадіона, там приймають постраждалих, які виїхали із зони землетрусу.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 12:39

  airmax78 написав:Реакция турецких властей радует. Есть шанс, правда, что в некоторых случаях выйдут сами на себя, но все равно то, что застройщиков строивших из Г и П в сейсмоопасной зоне, вероятно, с нарушением норм, хотя бы задерживают - уже хорошо.
PS В Буче и Ирпене не сложился ни один монолитный новострой. В Киеве не сложился ДАЖЕ Львовский квартал после прилета ДВУХ Калибров!!! А мне всегда казалось, что Львовский квартал строят реально из Г и П (и отзывы примерно такие и были). Так что киевские застройщики, по крайней мере, пока Киев не покинул rjkz, стандартов прочности придерживались. Желтело, но не отваливалось.


Это отличный текст и отличные мысли.
Как видно из фото с сайта выше - не все решает бетон и арматура.
Двигалась кора Земли.

Я уже разговаривал с двумя специалистами в строительстве:

Первый - зав. кафедрой "Здания и сооружения" в одном из национальных университетов Украины и автор 30 реализованных строительством объектов.
Он сказал, что строительство - штука сложная: может быть так, что первый этаж здания выполнен отлично и по всем нормам, второй этаж - отлично и по всем нормам. А третий этаж те же строители и те же исполнители выполнили плохо. Постоянно должны браться пробы бетона, который привозят бетоновозы на стройку и делаться анализ каждой партии. Результаты заносятся в Журнал строительства. Все - по его опыту строительства в Украине. И так и сказал: НЕ ВСЕ МОЖНО ПРОВЕРИТЬ.

Второй - Застройщик в Анталии. Тот спокоен и сказал "Мы все делаем по нормам и у нас все правильно".
Сказал, что на сегодня есть только одна проблема, из-за которой они временно приостановили стройки (ведет до 10 объектов): резкий отток рабочей силы - так как многие работники были с востока Турции и ринулись спасать свои семьи.
akurt
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