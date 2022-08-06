Додано: Пон 13 лют, 2023 12:31

Для експертів з будівництва, арматури та бетону.

В результаті одного з найбільших землетрусів на планеті Земля пошкоджено:



Транспорт автомобільний.

Хоча Генеральна дирекція автомобільних доріг оголосила, що жодного маршруту не закрито для руху, згідно із заявою від 8 лютого, проблеми тривають в аеропорту Хатай та на дорозі Хатай-Рейханлі.

(За свіжими повідомленнями злітно-посадкову смугу вже відновлено та виконуються авіарейси).



Транспорт електричний.

У значній частині постраждалих від землетрусу провінцій зруйновані трансформаторні пункти, а в деяких регіонах електромережа пошкоджена на рівні зникнення.



Природний газ.

Міністерство оголосило, що на магістральних лініях електропередачі BOTAŞ були пошкодження та розриви, і що пошкодження було відновлено.



Нафтові лінії

BOTAŞ (основний оператор на ринку нафти та газу) припинив потік нафти до терміналу, щоб перевірити об’єкт після першого землетрусу в понеділок, але сказав, що витоків або пошкоджень не виявлено. Адміністрація KRG також підтвердила, що потік нафти продовжується.



Комунікація/Мережа

Хоча телекомунікаційні послуги не припиняються повністю в провінціях і районах зони стихійного лиха з 11,5 мільйонами абонентів мобільного зв’язку, спостерігаються серйозні збої. Згідно із заявою Асоціації операторів мобільного зв'язку, членами якої є Turkcell , Türk Telekom і Vodafone, оператори терміново відправили в регіон 2 тис. 451 базові станції (!"!!!!!!), відправили 190 мобільних станцій і 3 485 генераторів (!!!!!!!) для задоволення енергетичних потреб.



Освіта

Міністерство освіти перенесло дату відкриття всіх шкіл у 81 провінції після семестрової перерви (канікули) на 1 тиждень. Міністерство повідомило, що школи відкриються в понеділок, 20 лютого 2023 року. Було оголошено, що студенти, які навчаються в 10 провінціях, які постраждали від землетрусу, зможуть перевестись до тих провінцій, які вони хочуть. Офіційна інформація про кількість зруйнованих шкіл поки не повідомляється.



Анталія: зранку їздив багато по місту: скупчення авто було тільки в районі стадіона, там приймають постраждалих, які виїхали із зони землетрусу.