Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Гадаю пан airmax78 надасть аналогічні висновки щоди неякісного будівництва в Україні. Ну і там кількість проведених експертиз та затриманих будівельників. В Туреччині на сьогодні затримано вже 131 людина, причетна до будівництва, і в аеропорту Стамбула схопили при спробі втекти за кордон двох - як вони пишуть - крутих "підрядників". Поки що можна подивитися свіжі фото із зони землетрусу: погодьтеся, таких руйнувань намає зараз в навіть в Україні. І там видно, які сили поштовху були і яка енергія Земної кулі вивільнилася. https://www.sozcu.com.tr/2023/gundem/fa ... mansetleri
Реакция турецких властей радует. Есть шанс, правда, что в некоторых случаях выйдут сами на себя, но все равно то, что застройщиков строивших из Г и П в сейсмоопасной зоне, вероятно, с нарушением норм, хотя бы задерживают - уже хорошо. PS В Буче и Ирпене не сложился ни один монолитный новострой. В Киеве не сложился ДАЖЕ Львовский квартал после прилета ДВУХ Калибров!!! А мне всегда казалось, что Львовский квартал строят реально из Г и П (и отзывы примерно такие и были). Так что киевские застройщики, по крайней мере, пока Киев не покинул rjkz, стандартов прочности придерживались. Желтело, но не отваливалось.
Для експертів з будівництва, арматури та бетону. В результаті одного з найбільших землетрусів на планеті Земля пошкоджено:
Транспорт автомобільний. Хоча Генеральна дирекція автомобільних доріг оголосила, що жодного маршруту не закрито для руху, згідно із заявою від 8 лютого, проблеми тривають в аеропорту Хатай та на дорозі Хатай-Рейханлі. (За свіжими повідомленнями злітно-посадкову смугу вже відновлено та виконуються авіарейси).
Транспорт електричний. У значній частині постраждалих від землетрусу провінцій зруйновані трансформаторні пункти, а в деяких регіонах електромережа пошкоджена на рівні зникнення.
Природний газ. Міністерство оголосило, що на магістральних лініях електропередачі BOTAŞ були пошкодження та розриви, і що пошкодження було відновлено.
Нафтові лінії BOTAŞ (основний оператор на ринку нафти та газу) припинив потік нафти до терміналу, щоб перевірити об’єкт після першого землетрусу в понеділок, але сказав, що витоків або пошкоджень не виявлено. Адміністрація KRG також підтвердила, що потік нафти продовжується.
Комунікація/Мережа Хоча телекомунікаційні послуги не припиняються повністю в провінціях і районах зони стихійного лиха з 11,5 мільйонами абонентів мобільного зв’язку, спостерігаються серйозні збої. Згідно із заявою Асоціації операторів мобільного зв'язку, членами якої є Turkcell , Türk Telekom і Vodafone, оператори терміново відправили в регіон 2 тис. 451 базові станції (!"!!!!!!), відправили 190 мобільних станцій і 3 485 генераторів (!!!!!!!) для задоволення енергетичних потреб.
Освіта Міністерство освіти перенесло дату відкриття всіх шкіл у 81 провінції після семестрової перерви (канікули) на 1 тиждень. Міністерство повідомило, що школи відкриються в понеділок, 20 лютого 2023 року. Було оголошено, що студенти, які навчаються в 10 провінціях, які постраждали від землетрусу, зможуть перевестись до тих провінцій, які вони хочуть. Офіційна інформація про кількість зруйнованих шкіл поки не повідомляється.
Анталія: зранку їздив багато по місту: скупчення авто було тільки в районі стадіона, там приймають постраждалих, які виїхали із зони землетрусу.
airmax78 написав:Реакция турецких властей радует. Есть шанс, правда, что в некоторых случаях выйдут сами на себя, но все равно то, что застройщиков строивших из Г и П в сейсмоопасной зоне, вероятно, с нарушением норм, хотя бы задерживают - уже хорошо. PS В Буче и Ирпене не сложился ни один монолитный новострой. В Киеве не сложился ДАЖЕ Львовский квартал после прилета ДВУХ Калибров!!! А мне всегда казалось, что Львовский квартал строят реально из Г и П (и отзывы примерно такие и были). Так что киевские застройщики, по крайней мере, пока Киев не покинул rjkz, стандартов прочности придерживались. Желтело, но не отваливалось.
Это отличный текст и отличные мысли. Как видно из фото с сайта выше - не все решает бетон и арматура. Двигалась кора Земли.
Я уже разговаривал с двумя специалистами в строительстве:
Первый - зав. кафедрой "Здания и сооружения" в одном из национальных университетов Украины и автор 30 реализованных строительством объектов. Он сказал, что строительство - штука сложная: может быть так, что первый этаж здания выполнен отлично и по всем нормам, второй этаж - отлично и по всем нормам. А третий этаж те же строители и те же исполнители выполнили плохо. Постоянно должны браться пробы бетона, который привозят бетоновозы на стройку и делаться анализ каждой партии. Результаты заносятся в Журнал строительства. Все - по его опыту строительства в Украине. И так и сказал: НЕ ВСЕ МОЖНО ПРОВЕРИТЬ.
Второй - Застройщик в Анталии. Тот спокоен и сказал "Мы все делаем по нормам и у нас все правильно". Сказал, что на сегодня есть только одна проблема, из-за которой они временно приостановили стройки (ведет до 10 объектов): резкий отток рабочей силы - так как многие работники были с востока Турции и ринулись спасать свои семьи.
Faceless написав:Вже не вперше бачу від вас цю оцінку "130 атомних бомб", але, наскільки мені відомо, немає якогось еталону потужності атомної бомби, воги варіюються від кількох кілотон до мегатон тротилового еквіваленту. То може там десь у ваших джерелах вказується, що брали за потужність однієї - еквівалент якогось Товстуна?
Переговорив Вайбером з доктором фізико-математичних наук - він відразу сказав про еквівалент вибуху по відношенню до енергії вибуху тринітротолуола (фізики називають ТНТ). Тротиловий еквівалент потужності вибуху використовується для оцінки енергії, що виділяється при ядерних вибухах. Сказав, що навіть атомні бомби за силою вибуху та кількістю переданої КІНЕТИЧНОЇ енергії (кінетична енергія - то енергія, якою володіють тіла, що рухаються) сильно відрізняються між собою. Далі прочитав мені лекцію приблизно такого змісту - але це якраз відповідь на Ваше запитання:
Тротіловий еквівалент дорівнює масі тротилового заряду, енергія якого під час вибуху була б еквівалентною енергії вибуху даного ядерного боєприпасу. Енергія, що виділяється при розподілі всіх ядер, що містяться в одному кілограмі Урану-235 приблизно дорівнює енергії вибуху 20 тис. т (!!!) тротилу. Бомба, названа вами вище, містила 64 кілограми високозбагаченого урану, але з тих 64 кг безпосередньо приймало участь в ядерній реакції менше за 1 кг. Навів такі цифри про "Товстуна": енергія вибуху ядерної бомби «Товстун» над Хіросимою 6 серпня 1945 року за різними оцінками становить від 13 до 18 тисяч тон ТНТ.
З його розповіді я зрозумів, що всі ці оцінки є дуже приблизними (що не дивно), тому в пресі вже можна зустріти ціфри і "еквівалент 150 атомних бомб", і навіть "500 атомних бомб": дивлячись з якою саме бомбою порівнювати - їх напридумували вже багато. Фізик сказав, шо від такого обсягу кінетичної енергії ніщо не може вистояти/вціліти: змінюється швидкість об"єктів/тіл і спрацьовує Теорема про зміну кількості руху механічної системи. Цікавий факт: сказав, що раніше в підручниках замість терміну "Кінетична енергія" застосовувався термін, який в даному випадку є більш інформативним: "ЖИВА СИЛА". Перехрестимося...
Нижче наведено компіляцію матеріалів з різних джерел. В допомогу інвестору.
З точки зору мінімальних наслідків епідемій: 1. Австралія. 2. Нова Зеландія. 3. Ісландія.
З точки зору відсутності проблем/пригод для мандрівників (дані, що стосуються насильства (вбивства, тероризм), і дані про здоров’я ): 1. Швейцарія. 2. Сингапур. 3. Норвегія.
Цікаво: - місце 7 - Данія (сподобалося моїм приятелям - готові покинути хату в селі під Дніпром). - місце 8 - Португалія (два роки тому наснилася флайману як країна, де він зможе знайти нарешті роботу). - місце 9 - Фінляндія, куди я відлітаю о 04-00 ранку 20 травня. - місце 12 - Австрія (промовчу). - місця 27 - Польщя. - місце 32 - Франція, громадянами якої є мої свати. - місце 34 - Канада, де я планую бути не пізніше 30 травня. - місце 44 - США (аж обідно: 44). - місця 67-79: Сейшельскі острови, Грузія та Туреччина.
З точки зору автомобільних доріг та авіаперевезень: 1. Швейцарія. 2. Швейцарія. 3. Швейцарія.
З точки зору безпеки на вулиці (де вас не заріжуть просто так): 1. Катар. 2. ОАЕ. 3. Тайвань. Цікаво, США займає місце 59 ззаду у переліку з 142 країн. На першому ззаду місці: Венесуела, Папуа Нова Гвінея та Афганістан.
З точки зору того, де точно виживе людина у випадку ядерної катастрофи: 1. Острів Пасхи. 2. Антарктида. 3. Тристан-да-Кунья ( 2 200 км від Африки). В перелік входять Джая (Індонезія - там найбільший в світі золотий рудник і з золотом точно можна вижити), Вогняна Земля, Маршалові острови.
З точки зору точного порятунку в разі Третьої світової війни: 1. Південні Чилі. 2. Південна Аргентина. 3. не визначено.
З точки зору відсутності землетрусів: 1. Україна. 2. Білорусь. 3. Польщя.
Ситуація на ринку нерухомості Анталії станом на середину лютого 2023 року.
Орендна нерухомість: - мінімальна ціна на оренду квартири - в "студентському" мікрорайоні" Kultur на півночі Анталії - 12 000 лір (близько 650 доларів). - за словами "чорних рієлторів" - за 12 000 лір - 650 доларів - можна взяти щось повністю "убите" студентами. - держава оголосила про виплату 5 000 лір (близько 260 доларів) на місяць кожному (!) орендодавцю як компенсацію за оренду житла родиною переселенців. - орендарю буде виплачуватися 2000 лір компенсації щомісяця. - ціни на "нормальне" якісне житло підскочили до рівня в 30 000 - 40 000 лір (1500-2200 доларів США). - є тенденція від орендодавців "притримати" житло до літа в очікуванні більш грошовитих прибутків. Ще одна причина: бояться скарг на такі ціни - в 40 000 лір - від переселенців. Вчора трапилася цікава історія: в пункті прийому перселенців "кмітливі бізнесмени" почали продавати суп ("Чорба") за ціною в 70 лір порція (для порівняння: в звичайних кафе ціна може бути 40-50 лір). Так ось: перселенці викликали Податкову, та вивчила питання та наклала на "кмітливих бізнесменів" найбільший в історії країни штраф в 1 650 000 лір (близько 100 000 доларів).
Інвестиційна нерухомість: - за повідомленнями мого респондента - Забудовника "середньої руки" - переговорив сьогодні - ціни на нерухомість будуть зростати. - я вчора викладував огляд цін на квартири - мене відверто здивували ціни в 4 000 000 лір (більше 200 000 доларів) - за нові квартири 1+1 В НОВИХ БУДИНКАХ. Теоретично це не так вже і дорого: не більше 4 000 доларів за 1 кв. м.
airmax78 написав:Акурт, что у нас по мэру Анталии? В какой он партии состоит?
Он состоит в известной партии "строим из говна и палок" . Так что паковать чемоданы и бежать оттуда не оглядываясь нужно было уже давно. А ведь предупреждали...
Мені в якості експерта в інвестиціях пан роберто-дарк дуже подобається: - в 2020/2021 роках йому, правда, не вдалося умовити форумчан вкластися через нього по 300 000 (триста тисяч) доларів у фундаменти на околицях чудових міст Afula, Kafr Kanna та Beit Jann (Ізраїль, де він тоді працював на конвейєрі). - не все так просто було і взагалі, починаючи з 2019 року: вклався в недобудову в одному з малих міст одного з районів Київської області... Тут правда, було цікаво - я за це я його особливо ціную: винайшов "Метод перетворення залізобетонного паралелепіпеда в канхвЄтку" за допомогою "Вайбера із Ізраїля" . Винахід реально заслуговує включення в підручники: перегнав з Ізраїля перший транш в сумі 1800 доларів на закупи цементу - отримав фото пустих мішків з-під цементу. Перегнав другий транш в сумі 2 700 доларів на штроби та штукатурку - отримав фото пустих мішків штукатурної суміші... Блін, навіть трохи сумно: вайберні рукопопі хотіли вициганити жінкам на 8 березня 2021 року ще 3 500 доларів - а випадково включилася камера Вайбера і побачив наш інвестор прямо в Ізраїлі інтер"єр пивного бару "Ерш", що на Слов"янській... Так бува... у спражніх героїв, які йдуть в обхід розуму... Жінок шкода: купили б на 8 березня яке-ніяке намисто із смарагдами...
Пане Роберто! Не полінуюся, зроблю аналіз цін в тому мікрорайоні Анталії, де Ви не захотіли вкластися в сумі 154 000 шекелів влітку 2019 року... Реально цікаво.... Я часто там проіжджаю мимо та дивлюся на красені-будинки бежево-коричньово-білого кольору...
Анталия может стать «новым Кахраманмарашем» (городом, где произошло сегодняшнее землетрясение). С таким тревожным прогнозом выступил в турецких СМИ президент отделения Палаты инженеров-геологов (JMO), геофизик Байрам Али Челтик. Пояснил эксперт это так: эпицентр землетрясения приходится на левосторонний сдвиговый Пазарджикский сегмент Восточно-Анатолийского разлома протяженностью 82 км. «Все данные о землетрясениях указывают на подземные толчки, связанные со сдвиговой системой Восточно-Анатолийского разлома. Причём даже афтершоки имеют огромную магнитуду 6.6», - заявил специалист. И это не единственный сейсмоопасный разлом в Турции — добавил он.
Пане Роберто - я людина слова. Аналізую вашу нерухомість в Анталії. НездіЙснену. Профукану. Матеріал майже готовий. Ви поки напишіть - я розумію Вашу знервованість - Ви так і багаєте по хатках друзів біля Львова, чи знову майнете в Ізраїль? Я чого питаю - можливо у березні буду у Львові - зустрілися б. Якщо не забули - особисто я' Вам пропонував щоби Ви купили за 29 доларів квиток на рейс з Ізраїля в Анталію, я обіцяв Вас зустріти в аеропорту - відвіз би в готель (готель за Ваш рахунок - не буду ж я платити за ночівлю безхатнього ізраїльтянина) - потім обіцяв покатати Вас по Анталії (зазвичай катав наших форумчан десь 3 години) та відвезти в мікрорайон вашої нездійсненої мрії.
То тепер буде нагода - можливо - зустрітися у Львові. Не лякайтеся: зустрічати в аеропорту не потірбно, я буду на авто. Бронювати готель не треба - в мене власна квартира у Львові. Просто посидимо в "Гульвісі" за бокалом пива та ковбасками з пательні...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 13 лют, 2023 18:40, всього редагувалось 1 раз.
Іронія долі в тому, що я сам нещодавно прилетів в сейсмічно-небезпечну зону, на сірійсько-африканському розломі ( після України вже нічого не страшно). Зате погода на березі Червоного моря, на відміну від засніженої Туреччини, просто чудова.
Між іншим моя інвестиція на котловані, в країні молока та меду, була вже в надсучасний і сейсмічно стійкий будинок. Обіцяли ізраїльські забудовники, що стовідсотково вистоїть до 7.5 балів, а то і більше))
Востаннє редагувалось roberto dark в Пон 13 лют, 2023 18:44, всього редагувалось 2 разів.