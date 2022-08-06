Додано: Пон 13 лют, 2023 15:18

Шукаємо безпечне місце на Земній кулі



Нижче наведено компіляцію матеріалів з різних джерел.

В допомогу інвестору.



З точки зору мінімальних наслідків епідемій:

1. Австралія.

2. Нова Зеландія.

3. Ісландія.



З точки зору відсутності проблем/пригод для мандрівників (дані, що стосуються насильства (вбивства, тероризм), і дані про здоров’я ):

1. Швейцарія.

2. Сингапур.

3. Норвегія.



Цікаво:

- місце 7 - Данія (сподобалося моїм приятелям - готові покинути хату в селі під Дніпром).

- місце 8 - Португалія (два роки тому наснилася флайману як країна, де він зможе знайти нарешті роботу).

- місце 9 - Фінляндія, куди я відлітаю о 04-00 ранку 20 травня.

- місце 12 - Австрія (промовчу).

- місця 27 - Польщя.

- місце 32 - Франція, громадянами якої є мої свати.

- місце 34 - Канада, де я планую бути не пізніше 30 травня.

- місце 44 - США (аж обідно: 44).

- місця 67-79: Сейшельскі острови, Грузія та Туреччина.



З точки зору автомобільних доріг та авіаперевезень:

1. Швейцарія.

2. Швейцарія.

3. Швейцарія.



З точки зору безпеки на вулиці (де вас не заріжуть просто так):

1. Катар.

2. ОАЕ.

3. Тайвань.

Цікаво, США займає місце 59 ззаду у переліку з 142 країн. На першому ззаду місці: Венесуела, Папуа Нова Гвінея та Афганістан.



З точки зору того, де точно виживе людина у випадку ядерної катастрофи:

1. Острів Пасхи.

2. Антарктида.

3. Тристан-да-Кунья ( 2 200 км від Африки).

В перелік входять Джая (Індонезія - там найбільший в світі золотий рудник і з золотом точно можна вижити), Вогняна Земля, Маршалові острови.



З точки зору точного порятунку в разі Третьої світової війни:

1. Південні Чилі.

2. Південна Аргентина.

3. не визначено.



З точки зору відсутності землетрусів:

1. Україна.

2. Білорусь.

3. Польщя.



Обираємо. Не варто гаяти час.