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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 664665666667
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 18:42

Ну то чого Ви так нервуєтеся: зустрінемося в Ізраїлі...
Подивлюся зараз які там ціни на квитки - здається по 2-3 рейси прямі на день...
Покажете прєлєсть, яку орендуєте. Цікаво реально.

Я вже писав в огляді купівлі нерухомості в Анталії - громадяни Ізраїля там вже "засвітилися" в ТОР-20...
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 19:10

Делегация израильских спасателей, работающая в пострадавшей от землетрясений Турции, экстренно возвращается домой.

Досрочное возвращение было инициировано из соображений безопасности на фоне растущего волнения среди граждан Турции из-за плохой реакции правительства на землетрясение. 
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 19:30

Якщо Ви повернулися в безпечну Батьківщину - в Ізраїль, то чого ж інші не можуть...

Краще розкажіть нашим людям, як будете вирішувати свою проблему із житлом...
Все ж таки, у поважному віці бути безхатченком - не фонтан...
Які там ціни, що там і як... Я людям все докладно розказую... з цифрами та фактами... з "перших рук"...
Що може зараз українець в Ізраїлі...
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 19:41

Українцям в Ізраїлі нічого не світить, окрім роботи з ранку до вечора, і то ЯКЩО ЩЕ ПУСТЯТЬ в країну. Але зараз у них є вибір навіть із кращими соціальними умовами та безкоштовним житлом в країнах ЄС.
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 20:03

Цікаві практичні правдиві слова.
Тут на днях вирішували таку проблему: наш українець хоче попасти на Кіпр - виявилося, що треба зробити три рейси - я не повірив - перевіряв.
Ха-ха: самі дешеві перельоти - з Анталії на Ізраїль, а звідти на Кіпр.
Але ж українця на посадять в літак в дружній Ізраїль.
Тоді летять якось хитро - через Грецію... Тому получається три перельоти...
Так що да: в Ізраіль якось не того...
Не для українців він...
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 20:36

Ну це ж треба...
Землетрус магнітудою 5,2 стався в понеділок вдень у румунському повіті Горж.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє HotNews.ro.
За даними Національного інституту досліджень і розвитку фізики Землі (INFP), підземні поштовхи були зафіксовані на глибині 15 кілометрів.
Ой, зараз напишуть наші фахівці з форуму, що і в Молдову не поїдуть...
Оточують... Оточують... землетруси оточують...
"Бідному женитися - і дня мало!" (приказка)...
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