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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 664665666667
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 18:42

Ну то чого Ви так нервуєтеся: зустрінемося в Ізраїлі...
Подивлюся зараз які там ціни на квитки - здається по 2-3 рейси прямі на день...
Покажете прєлєсть, яку орендуєте. Цікаво реально.

Я вже писав в огляді купівлі нерухомості в Анталії - громадяни Ізраїля там вже "засвітилися" в ТОР-20...
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 19:10

Делегация израильских спасателей, работающая в пострадавшей от землетрясений Турции, экстренно возвращается домой.

Досрочное возвращение было инициировано из соображений безопасности на фоне растущего волнения среди граждан Турции из-за плохой реакции правительства на землетрясение. 
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 19:30

Якщо Ви повернулися в безпечну Батьківщину - в Ізраїль, то чого ж інші не можуть...

Краще розкажіть нашим людям, як будете вирішувати свою проблему із житлом...
Все ж таки, у поважному віці бути безхатченком - не фонтан...
Які там ціни, що там і як... Я людям все докладно розказую... з цифрами та фактами... з "перших рук"...
Що може зараз українець в Ізраїлі...
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 19:41

Українцям в Ізраїлі нічого не світить, окрім роботи з ранку до вечора, і то ЯКЩО ЩЕ ПУСТЯТЬ в країну. Але зараз у них є вибір навіть із кращими соціальними умовами та безкоштовним житлом в країнах ЄС.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 20:03

Цікаві практичні правдиві слова.
Тут на днях вирішували таку проблему: наш українець хоче попасти на Кіпр - виявилося, що треба зробити три рейси - я не повірив - перевіряв.
Ха-ха: самі дешеві перельоти - з Анталії на Ізраїль, а звідти на Кіпр.
Але ж українця на посадять в літак в дружній Ізраїль.
Тоді летять якось хитро - через Грецію... Тому получається три перельоти...
Так що да: в Ізраіль якось не того...
Не для українців він...
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 20:36

Ну це ж треба...
Землетрус магнітудою 5,2 стався в понеділок вдень у румунському повіті Горж.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє HotNews.ro.
За даними Національного інституту досліджень і розвитку фізики Землі (INFP), підземні поштовхи були зафіксовані на глибині 15 кілометрів.
Ой, зараз напишуть наші фахівці з форуму, що і в Молдову не поїдуть...
Оточують... Оточують... землетруси оточують...
"Бідному женитися - і дня мало!" (приказка)...
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 11:46

Скільки коштує ковток свободи

Я не спілкуюся ніяк з представниками агресора, але якщо можна було витягнути цікаву інформацію - то можна і послухати.
Заможна родина - мАсквА.
Мають налогоджений бізнес - досить цікавий - дизайн проєкти створює син, замовлення розміщують в Китаї, продають на мАсквЄ.
Сину років 30 - його дитині 6 років.
Втекли з мАсквИ... в Туреччину... в Анталію... на фронт не хоче... А так майже адекватний...
Батьки продали квартиру на мАсквЄ за 50 000 000 рублів та купили квартиру 3+1 в Анталії за 780 000 доларів США.
А син зрозумів, що отримає відмову в наданні ВНП та швиденько підсуєтився - купив для себе "квартиру" в Анталії на "краю землі" - у віддаленному районі - на півночі Анталії.
Ну ще рік або два тому ніхто і не дивився б в той бік... Щось на кшалт Бабурки в Запоріжжі, або Фрунзенського в Дніпрі, або Левандівки у Львові, та й то Левандівка - краще...
Цікаво, що будинок ще не здано в експлуатацію, але продаж Забудовник вже веде.
Цікава прифметика:
- за Актом експертизи вказана ціна квартири 2+1 в сумі 76 000 доларів США. З минулого року надають іноземцям ВНП, якщо ціна квартири за Актом експертизи не менше 75 000 доларів. Вклалися в потрібну цифру.
- ринкова ціна квартири 2+1 - 160 000 доларів США. Різницю 160 000 - 76 000=84 000 доларів сплачено готівкою.
Квартира за проєктом ось така - як сам власник сказав - "маленька".
Зображення
Будинок має 5 поверхів.
- я гадаю, що там площа не більше 70 кв. м.
Тоді маємо: 160 000/70=2 285 доларів за 1 кв. м.
- на цій підставі отримав ВНП в Туреччині. Щасливий до безтями.
Правда, його радість не сильно розділяє Митниця Туреччини: продовжила перебування його авто Мазда з номерами серії 777 тільки до 10 квітня 2023 року. Сказали: прийдете перед 10 квітня - подивимося, що там учудить/учудила Білорусь - виіршимо питання далі...

Такі справи, малята...
Ось скільки коштує життя та свобода...
Прямо згадуєш прислів"я: "За дурною головою і ногам нема покою..."
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 12:19

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Цікаво, що будинок ще не здано в експлуатацію, але продаж Забудовник вже веде.

Дивно, раніше ви писали, що в Туреччині немає такої практики
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 12:38

Там складають експерти Акт ("Рапорт") експертизи та зазначають відсоток готовності будинка.
Не знаю, яка припустима нижня межа того відсотка, але бачив Акт експертизи квартири наших людей, то там було так написано: "Готовність 95%, продаж є можливим..."
Мабуть, тут такий випадок.
Мій респондент сказав, що ніби-то до літа обіцяють здати.
akurt
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