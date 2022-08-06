Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Якщо Ви повернулися в безпечну Батьківщину - в Ізраїль, то чого ж інші не можуть...
Краще розкажіть нашим людям, як будете вирішувати свою проблему із житлом... Все ж таки, у поважному віці бути безхатченком - не фонтан... Які там ціни, що там і як... Я людям все докладно розказую... з цифрами та фактами... з "перших рук"... Що може зараз українець в Ізраїлі...
Цікаві практичні правдиві слова. Тут на днях вирішували таку проблему: наш українець хоче попасти на Кіпр - виявилося, що треба зробити три рейси - я не повірив - перевіряв. Ха-ха: самі дешеві перельоти - з Анталії на Ізраїль, а звідти на Кіпр. Але ж українця на посадять в літак в дружній Ізраїль. Тоді летять якось хитро - через Грецію... Тому получається три перельоти... Так що да: в Ізраіль якось не того... Не для українців він...
Ну це ж треба... Землетрус магнітудою 5,2 стався в понеділок вдень у румунському повіті Горж. Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє HotNews.ro. За даними Національного інституту досліджень і розвитку фізики Землі (INFP), підземні поштовхи були зафіксовані на глибині 15 кілометрів. Ой, зараз напишуть наші фахівці з форуму, що і в Молдову не поїдуть... Оточують... Оточують... землетруси оточують... "Бідному женитися - і дня мало!" (приказка)...
Я не спілкуюся ніяк з представниками агресора, але якщо можна було витягнути цікаву інформацію - то можна і послухати. Заможна родина - мАсквА. Мають налогоджений бізнес - досить цікавий - дизайн проєкти створює син, замовлення розміщують в Китаї, продають на мАсквЄ. Сину років 30 - його дитині 6 років. Втекли з мАсквИ... в Туреччину... в Анталію... на фронт не хоче... А так майже адекватний... Батьки продали квартиру на мАсквЄ за 50 000 000 рублів та купили квартиру 3+1 в Анталії за 780 000 доларів США. А син зрозумів, що отримає відмову в наданні ВНП та швиденько підсуєтився - купив для себе "квартиру" в Анталії на "краю землі" - у віддаленному районі - на півночі Анталії. Ну ще рік або два тому ніхто і не дивився б в той бік... Щось на кшалт Бабурки в Запоріжжі, або Фрунзенського в Дніпрі, або Левандівки у Львові, та й то Левандівка - краще... Цікаво, що будинок ще не здано в експлуатацію, але продаж Забудовник вже веде. Цікава прифметика: - за Актом експертизи вказана ціна квартири 2+1 в сумі 76 000 доларів США. З минулого року надають іноземцям ВНП, якщо ціна квартири за Актом експертизи не менше 75 000 доларів. Вклалися в потрібну цифру. - ринкова ціна квартири 2+1 - 160 000 доларів США. Різницю 160 000 - 76 000=84 000 доларів сплачено готівкою. Квартира за проєктом ось така - як сам власник сказав - "маленька". Будинок має 5 поверхів. - я гадаю, що там площа не більше 70 кв. м. Тоді маємо: 160 000/70=2 285 доларів за 1 кв. м. - на цій підставі отримав ВНП в Туреччині. Щасливий до безтями. Правда, його радість не сильно розділяє Митниця Туреччини: продовжила перебування його авто Мазда з номерами серії 777 тільки до 10 квітня 2023 року. Сказали: прийдете перед 10 квітня - подивимося, що там учудить/учудила Білорусь - виіршимо питання далі...
Такі справи, малята... Ось скільки коштує життя та свобода... Прямо згадуєш прислів"я: "За дурною головою і ногам нема покою..."
Там складають експерти Акт ("Рапорт") експертизи та зазначають відсоток готовності будинка. Не знаю, яка припустима нижня межа того відсотка, але бачив Акт експертизи квартири наших людей, то там було так написано: "Готовність 95%, продаж є можливим..." Мабуть, тут такий випадок. Мій респондент сказав, що ніби-то до літа обіцяють здати.